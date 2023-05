Von REDAKTION | Der Begriff „Künst­liche Intel­li­genz“ ist in aller Munde. Anschei­nend ist diese Hype die große Zukunfts­hoff­nung der Wirt­schaft, eine neue Revo­lu­tion, so wie die „Digi­ta­li­sie­rung“, oder die „Ener­gie­wende“ basie­rend auf den Klimaschwindel.



Lest man die Erwar­tungen und Kommen­tare verschie­dener Akteure, so gewinnt man den Eindruck, dass die Meisten, die sich zu diesem Thema auslassen, noch nie selbst ein Compu­ter­pro­gramm entwi­ckelt hatten. Insbe­son­dere gilt diese Aussage für die Poli­tiker, die viel­fach über­haupt noch nie irgend einen Beruf ausgeübt haben. Entspre­chend sind die Erwar­tungen an die „KI“ auch völlig über­zogen und reali­täts­fremd. Man gewinnt den Eindruck, die „KI“ könne den mensch­li­chen Geist und Verstand ersetzen. Der Mensch wird entbehr­lich, was offenbar die Hoff­nung der Eliten ist. Irgendwie passt diese KI-Strö­mung zum Gender­wahn, dessen Ziel die Selbst­ver­stüm­me­lung ist und somit fort­pflan­zungs­un­fä­hige Crétins produ­ziert! Beide Strö­mungen sind Teil einer trans­hu­manen Agenda.

Was ist also dran, an der künst­li­chen Intel­li­genz, was kann sie und wo sind ihre Grenzen im Vergleich zum mensch­li­chen Geist?‘

Zwei­fellos ist der Computer ein vom Menschen erschaf­fenes Werk­zeug mit noch nie dage­we­sener Mäch­tig­keit. Im Kern besteht ein Computer aus einer CPU (Central Proces­sing Unit), die bloß einfache, binäre logi­sche Opera­tionen auf Bit-Ebene durch­zu­führen kann. Dazu gibt es einen Arbeits­spei­cher, indem das Programm, also eine Folge von logi­schen Opera­tionen bzw. Anwei­sungen an die CPU abge­legt sind und einen Daten­spei­cher. Zusätz­lich gibt es allerlei Daten­schnitt­stellen, im einfachsten Fall über eine Tastatur, oder über irgend­welche Sensoren, die physi­ka­li­sche Größen messen können, bis hin zu Kameras oder Mikro­phone, die Bild und Tonin­for­ma­tionen erfassen können. Am anderen Ende kann ein Computer klas­si­sche Werk­zeuge steuern, wie es in der Robotik heute schon Stand der Technik ist.

Mit dieser Ausrüs­tung ist ein Computer imstande alle Arten von sche­ma­ti­sier­baren Aufgaben auszu­führen und somit einen Groß­teil mensch­li­cher Arbeit zu ersetzen. Insbe­son­dere kann er irgend­welche Muster erkennen, was ihm beispiels­weise zur Sprach­er­ken­nung befä­higt. Aller­dings ist mit der Erken­nung eines Wortes keine Vorstel­lung von einem Begriff verbunden. Diese Vorstel­lung müsste erst extra von einem Program­mierer defi­niert werden. Auch dies­be­züg­liche Lern­pro­gramme sind denkbar.

In dem, was ein Computer kann, agiert er in der Regel auch wesent­lich zuver­läs­siger und schneller als ein Mensch. Oben­drein ist die „Lern­fä­hig­keit“ eines Compu­ters nur durch die Größe seines Arbeits- bzw. Daten­spei­chers begrenzt, die beliebig ausge­weitet werden können. Ein Compu­ter­pro­gramm kann sogar so konzi­piert werden, dass seine Ausfüh­rung „lern­fähig“ wird, das heißt also der Programm­pfad ändert sich in Abhän­gig­keit irgend­wel­cher Ergeb­nisse des Prozesses. Aller­dings müssen diese Ände­rungen im Programm­pfad vom Program­mierer vorher­ge­sehen werden. Kein Computer kann sich so quasi nach eigenen Gutdünken umprogrammieren!

Das Programm eines Compu­ters wird in der Regel von vielen Menschen entwi­ckelt. Ledig­lich einzelne Appli­ka­tionen („Apps“) können unter Umständen noch von Einzel­per­sonen entwi­ckelt werden. Ein Computer kann somit das Wissen vieler Einzel­per­sonen zusam­men­fassen und ist in dem was er kann, jedem Einzel­men­schen über­legen. Denken wir an die Fähig­keit von Rech­nern, die Schach­groß­meister besiegen können. In dieser Mäch­tig­keit von Fähig­keiten ist also der Glaube an die Allmacht von Compu­tern begründet.

Doch was kann ein Computer nicht?

Ein Computer kann grund­sätz­lich nicht kreativ sein. Alles was ein Computer kann, muss von Menschen vorher­ge­sehen werden. Alles Wissen, das in einem Computer abge­spei­chert ist, wurde von Menschen entwi­ckelt bzw. erforscht und könnte von keinem Computer auf der ganzen Welt selbst­ständig erfasst werden. Kein Computer kann sich so quasi selbst program­mieren. Er kann auch nicht selbst­ständig Programm­fehler entde­cken. Ein sich selbst program­mie­render Computer wäre genauso unmög­lich, wie die Geschichte von Münch­hausen, der sich selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen haben will!

Ein Computer hat letzt­lich keinen eigenen Willen, was damit zusam­men­hängt, dass ein Computer keinerlei Empfin­dungen und Bedürf­nisse und somit auch keine Ziel­set­zungen hat. Die Ziel­set­zung eines Compu­ters wird immer durch den Benutzer fest­ge­legt, der irgend einen vorpro­gram­mierten Prozess („App“) startet und even­tuell auch wieder abbricht.

Das einzige „Bedürfnis“, das ein Computer hat, ist seine Strom­ver­sor­gung. Ohne diese ist er tot.

Was einem Computer auch völlig abgeht, ist die Fähig­keit zur Selbst­or­ga­ni­sa­tion verschie­dener Indi­vi­duen, wie beim Menschen. Zwar können Computer mitein­ander kommu­ni­zieren, aber diese Kommu­ni­ka­tion beruht wieder nur auf Inhalte und Proto­kolle, die von Menschen fest­ge­legt wurden.

Insge­samt betrachtet führt die soge­nannte „Digi­ta­li­sie­rung“ zu einer unglaub­li­chen Tyrannei, da ein Computer abseits von seinem Programm auf nicht vorher­seh­bare mensch­liche Bedürf­nisse nicht eingehen kann. Man kann daher mit einem Computer abseits von einge­planten Programm­pfaden nicht inter­agieren. Oben­drein erleben wir täglich, dass ein Computer durch fehler­hafte Program­mie­rung und even­tuell auch durch tech­ni­sche Gebre­chen fehler­an­fällig ist, selbst aber völlig fehler­in­to­le­rant ist. Ein Computer kann sich auch nicht selbst­ständig repa­rieren, falls irgend­etwas nicht funktioniert!

Was wird die Zukunft bringen?

Soweit so beru­hi­gend – was die Zukunft aller­dings bringen wird, lässt sich nur erahnen. Denn wenn Rechner von Rech­nern program­miert werden und diese wiederum Rechner steuern werden, tritt dann der Fall ein, dass wir nicht mehr wissen werden, was in so einem Computer vor sich geht. Wenn dann solche Rechner in Steue­rungs­ebenen Entschei­dungen treffen werden und nach „unten“ mit ausfüh­renden Schalt­stellen vernetzt sind, kann der Fall eintreten, dass plötz­lich die Rechner – egal in welcher Gestalt – uns unter Kontrolle haben könnten. Das zu verhin­dern, sollte „beglei­tend“ zur Weiter­ent­wick­lung von Compu­tern, Vorsichts­maß­nahmen unbe­dingt fester Bestand­teil der entspre­chenden Entwick­lungs- und Forschungs­tä­tig­keit sein.

😈 Damit nicht die Gefahr besteht, dass die Maschinen dereinst einen Schwar­zen­egger in Form eines Termi­na­tors aus der Zukunft zu uns entsenden, um uns kalt zu stellen.😈

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.