#IMPFGEFLÜSTER – STAFFEL 3| Folge #9

Pflaster Impfungen an Säug­lingen erfolgreich?

Medi­zi­ni­sche Studien in Afrika…. Was planen Bill Gates und die CDC wirklich

Hier das Tran­skript des Impfgeflüsters:

Herz­lich will­kommen zu unserer neuen Staffel 3 des Impf­ge­flüs­ters, Folge #9!

Pflaster Impfungen an Säug­lingen erfolgreich?

Medi­zi­ni­sche Studien in Afrika…. Was planen Bill Gates und die CDC wirklich?

Micron Biome­dical testete die mikro­na­del­ba­sierte Verab­rei­chung des Masern-Röteln-Impf­stoffs an Kindern in Gambia mit Unter­stüt­zung der Bill & Melinda Gates Foun­da­tion und der Centers for Disease Control and Preven­tion (CDC).

Trans­der­male Pflaster gibt es seit 1979 für Krank­heiten wie die Reise­krank­heit, aber viele Arten von Medi­ka­menten können nicht über die Haut über­tragen werden, weil die Haut eine wirk­same Barriere darstellt. Laut Gavi suchte der Impf­stoff­ent­wickler Praus­nitz jahre­lang nach Möglich­keiten, die Haut­bar­riere zu über­winden, um die Verab­rei­chung von Medi­ka­menten zu erleich­tern. Erst als er mit Tech­ni­kern im Bereich Compu­ter­mi­kro­chips zusam­men­ar­bei­tete, gelang es ihm Wege zu finden, die natür­liche Barriere der Haut zu durchdringen.

Micro­array-Injek­tionen also Mikro­na­del­pflaster, welche wie ein Pflaster aussehen und durch Drücken auf die Haut ange­bracht werden. Dadurch dringen die Mikro­na­deln in die obere Haut­schicht ein und geben den Impf­stoff ab. Die Mikro­na­deln sehen den Gift­zähnen einer Kobra sehr ähnlich. Nach einigen Minuten wird das Pflaster von der Haut entfernt. Da sich die Mikro­na­deln in der Haut auflösen, entsteht kein Abfall durch scharfe Gegenstände.

Angeb­lich soll dadurch die Wirk­sam­keit verbes­sert werden.

Durch die Abgabe von Arznei­mit­teln in die äußeren Haut­schichten zielt das Mikro­na­del­pflaster auf Zellen des dermalen Immun­sys­tems ab. Dadurch werden nach­weis­lich verstärkte Immun­re­ak­tionen erzeugt und es kommt zu einer Dosis Einspa­rung, wenn Impf­stoffe über diese Mikro­na­del­pflaster verab­reicht werden. Außerdem zielt das Mikro­na­del­pflaster auf Blut­ka­pil­laren direkt unter der Epidermis ab, welche die phar­ma­ko­ki­ne­ti­schen und phar­ma­ko­dy­na­mi­schen Wirkungen bestimmter Medi­ka­mente verstärken, wie von der Herstel­ler­firma behauptet wird.

Studie Micro­na­del­pflaster Tech­no­logie micron­bio­me­dical-com

Ergeb­nisse der afri­ka­ni­schen Säuglingsstudie:

Fünf­und­vierzig Erwach­sene, 120 Klein­kinder (15–18 Monate alt) und 120 Säug­linge (9–10 Monate alt) wurden in die klini­sche Studie aufge­nommen und nach dem Zufalls­prinzip ausge­wählt, ob sie den Masern Röteln-Impf­stoff entweder über den Micro­array von Micron oder durch subku­tane Injek­tion (unter die Haut) erhielten.

Die Studie wurde noch nicht veröf­fent­licht, aber in einer Pres­se­mit­tei­lung berichtet Micron, dass sich die Impfung mittels Micro­na­del­pflaster als sicher und gut verträg­lich erwiesen hat, ohne aller­gi­sche Reak­tionen oder damit zusam­men­hän­gende schwer­wie­gende Ereig­nisse.“ Die Studie ergab ähnliche Sero­pro­tek­ti­ons­raten für beide Säug­lings- Gruppen. Nach 42 Tagen betrug sie etwa 90%. Die Eltern äußerten sich sehr positiv über die Möglich­keit, ihre Klein­kinder ohne Nadel zu impfen. Das Behand­lungs­emp­finden sei ähnlich wie ein fester Klettverschluss.

Laut Fierce Pharma spie­gelte die Entschei­dung von Micron, die neue Tech­no­logie erst­mals an Kindern in Afrika zu testen, die Über­zeu­gung wider, dass sich die Mikro­nadel-Tech­no­logie beson­ders gut für die Verab­rei­chung von Impf­stoffen in diesem Teil der Welt eignet.

„Die Mikro­na­del­tech­no­logie wird als Schlüs­sel­kom­po­nente für die Masern­be­kämp­fung in Afrika südlich der Sahara und anderswo ange­sehen. Zitat: „Dies liegt unter anderem an der poten­ziell einfa­chen Verab­rei­chung, den gerin­geren Anfor­de­rungen an die Kühl­kette und dem Fehlen von scharf­kan­tigem Abfall“, so Dr. Ed Clarke in einer Erklä­rung. Zitat Ende

Warum eigent­lich kein Vitamin A? Der Mangel an Vitamin A ist in Afrika weit verbreitet. Es ist sehr viel güns­tiger, einfa­cher zu verab­rei­chen und redu­ziert die Masern Fälle erheblich.

Dr. Clarke, der Forscher der London School of Hygiene and Tropical Medi­cine, der die Studie leitete, erhielt auch Geld von der Gates-Stif­tung, um andere Impf­stoffe in Gambia zu untersuchen.

Viele Wissen­schaftler haben die absolut berech­tigte Befürch­tung geäu­ßert, dass die von inter­na­tio­nalen Orga­ni­sa­tionen im globalen Süden und insbe­son­dere die von der Gates-Stif­tung durch­ge­führten Forschungs­ar­beiten nicht rechen­schafts­pflichtig sind und zu schwer­wie­genden Schäden für die getes­tete Bevöl­ke­rung führen könnten. Was macht es dort leichter Medi­ka­mente und Impf­stoffe zu testen? Hat es even­tuell mit Korrup­tion zu tun, dass genau solche Länder ausge­sucht werden? Oder mit der sehr armen Bevölkerung?

Diese Gesund­heits­kam­pa­gnen in Afrika und anderen Schwel­len­län­dern haben unter dem Vorwand, Leben zu retten, groß ange­legte klini­sche Versuche mit unge­tes­teten oder nicht zuge­las­senen Medi­ka­menten in Entwick­lungs­län­dern verla­gert. Die Verab­rei­chung von Medi­ka­menten ist weniger regu­liert, billiger und kaum nach­voll­ziehbar. Wo sind die euro­päi­schen Univer­si­täts­kli­niken welche diese Forschungen machen? Wo sind die Mütter in Europa die ihre Kinder für diese Studien zur Verfü­gung stellen?

Versuche für Impf­pflaster gegen COVID 19, saiso­nale Grippe und Hepa­titis B laufen weiter, während sich Nadel-Pflaster gegen humane Papil­lo­ma­viren, Typhus und Rota­viren in der präkli­ni­schen Entwick­lung befinden.

Der Markt für Mikro­na­del­impf­stoffe allein für einen Grip­pe­impf­stoff wird bis 2030 voraus­sicht­lich 2,3 Milli­arden Dollar errei­chen. Jetzt fragen Sie sich doch bitte mal ernst­haft: geht es Bill Gates und Konsorten um die Gesund­heit oder ums Geld?

Quellen Staffel 3, Folge #9:

micronbiomedical.com

Hersteller des Mikronadel-Pflasters

micronbiomedical.com/technology/

Tech­no­logie Mikronadel-Pflaster

www.prnewswire.com/news-releases/micron-biomedical-announces-positive-measles-and-rubella-vaccination-results-from-first-clinical-trial-of-microarray-injection-free-vaccine-delivery-in-children-301826746.html

Pres­se­mit­tei­lung zur Säug­lings­studie. Micron Biome­dical gibt posi­tive Masern- und Röteln-Impf­ergeb­nisse aus der ersten klini­schen Studie zur injek­ti­ons­freien Micro­array-Impf­stoff­ab­gabe bei Kindern bekannt

childrenshealthdefense.org/defender/gates-funded-vaccine-patch-infants-gambia/

Versuch mit Gates-finan­ziertem Impf­pflaster für Säug­linge erfolg­reich, so das Unternehmen

micronbiomedical.com/micron-receives-2m-grant-from-the-bill-melinda-gates-foundation/

Micron receives $2.2M grant from the Bill & Melinda Gates Foun­da­tion, June 1, 2017

2017: Micron erhält 2,2 Millionen US-Dollar Zuschuss von der Bill & Melinda Gates Foundation

www.gatesfoundation.org/about/committed-grants/2022/07/inv044867

Micron Biome­dical, Inc. Bill & Melinda Gates Foundation

micronbiomedical.com/bill-melinda-gates-foundation-grant/

© 2017–2023 Micron Biome­dical, Inc. |

Pressemitteilung

Das Georgia Insti­tute of Tech­no­logy und Micron Biome­dical haben von der Bill & Melinda Gates Foun­da­tion Zuschüsse in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar erhalten, um die Entwick­lung auflös­barer Mikro­na­del­pflaster für die Polio-Impfung voran­zu­treiben. Die Pflaster werden unter­sucht, um ihre poten­zi­elle Rolle im Rahmen der welt­weiten Bemü­hungen zur Ausrot­tung der Kinder­läh­mung zu bewerten.

www.prnewswire.com/news-releases/micron-biomedical-secures-series-a-financing-to-commercialize-map-technology-for-self-administration-of-drugs-and-vaccines-without-needles-301687431.html

Pres­se­mit­tei­lung 28.11.22

14 Millionen Dollar von Global Health Invest­ment Corpo­ra­tion und LTS Lohmann leiteten die Serie-A-Finan­zie­rung unter Betei­li­gung des GRA Venture Fund

Die Serie-A-Finan­zie­rung, die erste Runde der Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rung für ein Start-up-Unter­nehmen, nachdem es mit der Seed-Finan­zie­rung einen gewissen Erfolg erzielt hat, geht einem Börsen­gang voraus.

micronbiomedical.com/micron-biomedical-secures-series-a-financing-to-commercialize-map-technology-for-self-administration-of-drugs-and-vaccines-without-needles/

Micron Biome­dical Secures Series A Finan­cing to Commer­cia­lize MAP Tech­no­logy for Self-Admi­nis­tra­tion of Drugs and Vaccines without Needles, November 25, 2022

micronbiomedical.com/micron-biomedical-extends-series-a-to-17-million-to-bring-needle-free-drugs-and-vaccines-to-market/

Micron Biome­dical Extends Series A to $17 Million to Bring Needle-Free Drugs and Vaccines to Market, May 10, 2023

www.microneedlesconference.com/event/da40727d-f519-4d4e-9066–80680053ed10/summary

7th Inter­na­tional Confe­rence on Micro­needles, May, 2023, Seattle

www.gavi.org/vaccineswork/goodbye-syringe-measles-and-rubella-patch-demonstrates-its-worth-gambia-vaccine

Goodbye syringe? Measles and rubella patch demons­trates its worth in Gambia vaccine trial, 17 May 2023

Auf Wieder­sehen Spritze? Masern- und Röteln­pflaster beweist seinen Nutzen im Impf­stoff­ver­such in Gambia, 17.Mai 2023

www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(20)30735–0/fulltext

Immu­no­ge­ni­city and safety of a novel ten-valent pneu­mo­coccal conju­gate vaccine in healthy infants in The Gambia: a phase 3, rando­mised, double-blind, non-infe­rio­rity trial, Clarke et al., Lancet Infect Dis., 2021 Jun

(Immu­no­ge­nität und Sicher­heit eines neuar­tigen zehn­va­lenten Pneu­mo­kokken-Konjugat-Impf­stoffs bei gesunden Säug­lingen in Gambia: – 27.05.21 finan­ziert von der Bill und Melinda Gates Stiftung)

www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2809%2960885–0/fulltext

What has the Gates Foun­da­tion done for global health?, Edito­rial The Lancet, May 09, 2009

(Was hat die Gates-Stif­tung für die globale Gesund­heit getan?)

bioprocessintl.com/bioprocess-insider/deal-making/merck-exercises-option-to-use-vaxxas-vaccine-delivery-patch/

Merck exer­cises option to use Vaxxas vaccine deli­very patch, Gareth Macdo­nald, May 28, 2020

(Merck übt Option zur Verwen­dung des Impf­pflas­ters von Vaxxas aus)

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02438423

Inak­ti­vierter Influ­enza-Impf­stoff, verab­reicht über ein Mikro­na­del­pflaster oder eine Injek­ti­ons­nadel. Abschluss­datum der Studie 23.März 2016

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33516293/

Immu­no­ge­nität und Sicher­heit eines neuar­tigen zehn­va­lenten Pneu­mo­kokken-Konju­gat­impf­stoffs bei gesunden Säug­lingen in Gambia eine rando­mi­sierte, doppel­blinde Nicht-Minder­wer­tig­keits­studie der Phase 3

bioprocessintl.com/bioprocess-insider/deal-making/merck-exercises-option-to-use-vaxxas-vaccine-delivery-patch/

Merck ergreift Option zur Verwen­dung des Impf­pflas­ters von Vaxxas – Biopro­cess Insi­der­BioPro­cess International

Alle #IMPFGEFLÜSTER Texte & Videos in voller Länge nur auf Tele­gram und Rumble!

🔗 Tele­gram (t.me/Impfgefluester)

🔗 Rumble (rumble.com/c/c‑2338704)

🔗 Youtube (m.youtube.com/channel/UC88-oRlcI9eoGZMHkz6L4Gg?app=desktop&sub_confirmation=1)

🔗 Twitter (twitter.com/Impfgefluester)

@Impfgefluester