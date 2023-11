Wieder­holt unter­bra­chen die Demons­tranten, am Dienstag letzter Woche, die Anhö­rung des Haus­halts­aus­schusses des Senats. Zudem wurden die Anhö­rungen von US-Außen­mi­nister Antony Blinken und Vertei­di­gungs­mi­nister Lloyd Austin mit rot erho­benen Händen und Sprech­chören, bei denen die Parteien über Hilfe für die Ukraine und Israel disku­tierten, gestört.

Blin­kens Rede wurde zunächst von einem Mann unter­bro­chen, der vom Außen­mi­nister einen sofor­tigen Waffen­still­stand und die Rettung der Kinder aus Gaza forderte.

Pro-Gaza protes­ters inter­rupted Blinken’s speech to Congress several times

US Secre­tary of State Antony Blinken spoke before the Senate Appro­pria­tions Committee on the issue of urgent aid to Israel and Ukraine.

His speech was inter­rupted several times by Code Pink protes­ters. A… pic.twitter.com/l5Qo64uGZg

