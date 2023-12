COVID-19 ist biolo­gi­sche Waffe zur dualen Nutzung für zivile und mili­tä­ri­sche Zwecke, entstanden durch Gain-of-Function -

sprich künst­li­ches Schär­fer­ma­chen von CoV-Viren im Labor1

Frage: Sie haben ein erhel­lendes Thesen­pa­pier¹ veröf­fent­licht. Darin schreiben Sie unter anderem, dass die Pandemie die geopo­li­ti­sche Lage verschärft habe. Woran kann man das erkennen?

Paul Vogt: Schon vor der Covid-19-Pandemie gab es Span­nungen zwischen den USA und Russ­land, den USA und China sowie unter den EU-Staaten, siehe Brexit. Der Ausbruch der Pandemie hat schnell zu gegen­sei­tigen Beschul­di­gungen geführt, insbe­son­dere gegen China. So schrieb Der Spiegel von der «gelben Gefahr». Auch die Euro­päer waren sich zu Beginn der Pandemie uneinig. Verschie­dene Länder haben die Grenzen geschlossen und Touristen blockiert. Die Italiener haben sich beklagt, dass ihnen nicht geholfen werde, Masken­lie­fe­rungen an andere Länder wurden blockiert und so weiter. Das war kein inter­na­tio­nales oder euro­päi­sches «An- einem-Strick-Ziehen». Im Gegen­teil, es kam zu einer Verschär­fung aller Konflikte, insbe­son­dere auch des Ost-West-Konflikts.

Frage: Wie haben sich die euro­päi­schen Länder gegen­über China verhalten?

Paul Vogt: Man hat nach China geschaut und war zunächst der Über­zeu­gung, dass uns das nicht betreffen würde. Die Chinesen hätten eine «gräss­liche Esskultur», hiess es in einschlä­gigen Zeitungen. Rassismus pur. Das Virus würde nicht «zu uns» kommen. Man hätte lieber schauen sollen, wie die asia­ti­schen Länder auf das Virus reagierten, zum Beispiel Taiwan, das keinen Lock­down verhängt hatte. Statt­dessen reagierte man mit Häme, bis man konsta­tieren musste, dass das Virus auch nach Europa kam. Die „America-first“-Politik von Donald Trump und die zuneh­mende Riva­lität zwischen den Gross­mächten beein­flussten das inter­na­tio­nale Klima negativ. Die USA sahen Covid-19 vor allem durch die Linse der Riva­lität und verpassten es, zu erkennen, dass es ein globales Gesund­heits­pro­blem war. Trump fürch­tete um seine Wieder­wahl und wollte nach nur drei Wochen den Lock­down wieder aufheben. Russ­land wurde ins Abseits gedrängt, zum einen wegen des Konflikts in der Ukraine, aber auch wegen der „Skripal-Affäre“. Die Schlies­sung der Grenzen in Deutsch­land und Frank­reich, das Zehn­tau­sende von Masken beschlag­nahmt hatte, die für Italien vorge­sehen waren, trugen nicht zu einer Entspan­nung der Situa­tion bei.

Natio­na­lis­ti­sche und popu­lis­ti­sche Tendenzen nahmen zu. Der Februar 2020 war ein verlo­rener Monat. Die Konse­quenz war, dass Ende März 2020 alle wohl­ha­benden Nationen im Lock­down waren. So war schon zu Beginn der Covid- 19-Pandemie die Möglich­keit verpasst worden, das Problem inter­na­tional in den Griff zu kriegen.

Frage: Sie vermuten, dass das Covid-19 Virus keine natür­liche Entste­hung hat?

Paul Vogt: Wenn man Quellen zur Covid-Geschichte studiert, wirft das einige Fragen auf. Bereits 1990 hat Pfizer versucht, für Klein­tiere eine Impfung gegen das Spike-Protein von Coro­na­viren zu produ­zieren, die dann an Magen-Darm-Symptomen, an Diar­rhoe, litten – Symptome, die auch die Omikron-Vari­ante verur­sachte. Und mani­pu­lierte Coro­na­viren führten zu Herz­mus­kel­ent­zün­dungen (Myokar­ditis) bei Mäusen.

Im Juni 2005 hielt Ralph Baric aus North Caro­lina in Washington D.C. einen Vortrag zum Thema „Synthetic Coro­na­vi­ruses – Biohacking: Biolo­gical Warfare Enab­ling Tech­no­lo­gies“, finan­ziert unter anderem von DARPA (Defense Advanced Rese­arch Projects Agency), einer Abtei­lung des Vertei­di­gungs­mi­nis­te­riums. Das kann jeder in Barics CV nach­lesen. 2015 publi­zierte derselbe Autor eine Arbeit, in der ein „Wuhan-Insti­tute of-Virology“-Virus (so vom US-ameri­ka­ni­schen Autor benannt) beschrieben wird, das nun für den Menschen «bereit» sei – ein Coro­na­virus mit dem bekannten Spike-Protein, das an den ACE-Rezep­toren des Menschen haftet und dessen Gefähr­lich­keit für den Menschen so gross sei, dass es sinnlos sei, die Gefähr­lich­keit in einem Tier­ver­such testen zu wollen. Pikant ist, dass Robert Malone die Forschung der mRNA-Tech­no­logie schon Mitte der 90er Jahre einge­stellt hatte, weil er sie für zu zell­to­xisch und für nicht anwendbar hielt.

Frage: Diese Zusam­men­hänge blieben der breiten Öffent­lich­keit verborgen…

Paul Vogt: Es tritt immer mehr zu Tage: Das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium (DoD) unter­stützte die Forschung an Covid-19 von Moderna schon 2013 mit Millionen an Dollar. Inter­es­san­ter­weise sind – mehr­heit­lich geschwärzte – Doku­mente von 2014 mit dem Titel: „Covid-19 Immu­ni­sie­rung-Moderna“ aufge­taucht, und es gibt Unter­lagen vom Herbst 2019 über ein Covid-19-Rese­arch Projekt der USA in der Ukraine. Die WHO entschied aber angeb­lich erst im April 2020, das „neue“ Virus Covid-19 zu taufen. Die Aussage, die Phar­ma­in­dus­trie hätte nach dem Erscheinen des „neuen“ Virus im Eilzugs­tempo einen mRNA-Impf­stoff herstellen können, ist ein Märchen, besser gesagt eine Lüge.

Das sieht alles nach „Gain-of-Function“-Forschung aus. 2014 hat das National Insti­tute of Health der USA Forschung an SARS‑, MERS und Coro­na­viren wegen der zu grossen Gefahren für den Menschen verboten. Ausnahme: Ralph Barics Institut in North Caro­lina [Anmer­kung der Redak­tion: Univer­sity of North Caro­lina at Chapel Hill]. Anthony Fauci schrieb in einem Brief an diese Insti­tu­tion sinn­ge­mäss: «Ihr wisst, was Ihr macht. Das ist Gain-of- Func­tion-Forschung». Die Arbeiten in North Caro­lina wurden weiter erlaubt, angeb­lich weil die «Funds» schon verspro­chen waren. Eine Anhö­rung darüber fand im US-Kongress statt, bei der Ron Paul Anthony Fauci mit seinem Brief konfron­tierte. Man kann sich das auf YouTube ansehen.

Es sieht so aus, dass die jahre­lange Biowaffen-Forschung mit Coro­na­viren nicht zum gewünschten «Erfolg» geführt hatte. Und dann «kommt» Covid-19! Ob es absicht­lich frei­ge­setzt wurde oder nicht, wissen wir nicht. Aber nachdem man so viele Milli­arden in diese Forschung hinein­ge­pumpt hatte, bot sich jetzt die Möglich­keit, mit mRNA-«Impfstoffen» Geld zu machen. An sich gab es keinen Grund, das Virus nicht durch tradi­tio­nelle Impf­stoffe zu bekämpfen. Man hätte zum Beispiel ein abge­schwächtes Adeno-Virus («Vektor-Impf­stoff»), ein abge­schwächtes Covid-19-Virus oder ein abge­schwächtes Protein des Covid-Virus verwenden und daraus einen tradi­tio­nellen Impf­stoff produ­zieren können.



Aber nein, man wollte die Gele­gen­heit wahr­nehmen, die mRNA-Tech­no­logie auf breiter Basis welt­weit einzu­führen. Im Prinzip ist das ein dreistes, wenn nicht krimi­nelles Expe­ri­ment an der Weltgemeinschaft.

Frage: Es gab im Deutsch­land­funk einen Beitrag zur Gain-of-Func­tion-Forschung, in dem ihr Vorteil damit begründet wurde, dass man schneller und effek­tiver auf ein neues Virus reagieren könne. Das Ganze wurde in der Tendenz positiv beur­teilt. Bei Ihnen empfinde ich das nicht so. Auch was Sie gerade ausge­führt haben, spricht gegen diese posi­tive Darstellung.

Paul Vogt: Biowaf­fen­for­schung ist seit 1972 verboten. Niemand hielt sich dran. Motto: «Wir müssen das machen, weil es andere auch tun.» Als Ziel wurde vorge­schoben, bis 2050 einen Universal-Impf­stoff finden zu wollen, der gegen möglichst alle Erreger wirksam ist und keine Booster benö­tigt. Die Fragen sind jedoch:

ob Gain-of-Func­tion-Forschung notwendig ist und Viren im Labor konstru­iert werden müssen, die für den Menschen um vieles gefähr­li­cher sind, „nur“ um angeb­lich einen univer­salen Impf­stoff zu produzieren; ob man nicht viel eher an Biowaffen arbeitet, die so konstru­iert sind, dass sie nur für gewisse Ethnien gefähr­lich sind. Hinweise dafür gibt es genug; ob es in der Tat um Projekte geht, die Welt­be­völ­ke­rung zu dezi­mieren, wie von einigen behauptet wird.

Inter­es­sant ist doch, dass sich unter anderem bei Pfizer im Rahmen des Covid-19-Impf­stoffs viele Unter­su­chungen auf die mensch­liche Fort­pflan­zung beziehen – und dies bei einem respi­ra­to­ri­schen Virus. Offen­sicht­lich konzen­triert sich das Spike-Protein der Impfung sowohl in den Eier­stö­cken als auch in den Hoden, führt zur Abnahme der Ferti­lität, zu einer höheren Anzahl an Aborten und somit zu einem massiven Rück­gang der Gebur­ten­rate, der doku­men­tiert ist. Offenbar entstehen im Rahmen der Impfung auch häufiger bösar­tige Tumore wie Lymphome und Leuk­ämien. Ferner werde das Wachstum bereits bestehender Mali­gnome beschleu­nigt. Eine über jedes Mass hinaus­ge­hende Exzess-Morta­lität scheint zudem für die Zeit nach Einfüh­rung der Impfung in vielen Ländern bewiesen.

Frage: Werden diese Theo­rien diskutiert?

Es gibt die radi­kalen Impf­gegner, die bezeichnen jene, die auf der Impfung bestehen, als «CoV-Idioten ». Die Impf­gegner, respek­tive schon die Impf­skep­tiker wiederum, werden als «Verschwö­rungs­theo­re­tiker» desavou­iert. Dieses Schwarz- Weiss-Denken ist ein grosses Problem in unserer Gesell­schaft. Erstens fehlt es auf beiden Seiten absolut an fach­li­chem Wissen und zwei­tens scheinen die Leute nicht mehr fähig, Argu­mente, die ihnen primär nicht passen, in ihre Bewer­tung und ihre Über­le­gungen einzu­be­ziehen, um zu einer ratio­nalen Diskus­sion zu kommen. Es geht nur noch um Ideo­logie. Covid-19 war nicht «nichts». In der ersten und zweiten Welle hatten wir viele Schwer­kranke: beatmete Pati­enten, Pati­enten am ECMO, junge und betagte Pati­enten, die an der Infek­tion verstarben. Inzwi­schen scheint sich das Virus abge­schwächt zu haben. Aktuell gibt es keine Corona- Vari­ante, die genauso aggressiv ist, wie die in der ersten und zweiten Welle. Auch deshalb ist es logisch, dass die Neben­wir­kungen der Impfung immer deut­li­cher hervortreten.

Frage: Warum?

Paul Vogt: Bei einer Covid-19-Infek­tion finden sich Viren und Prote­infrag­mente im Blut. Diese verschwinden nach einer gewissen Zeit, wenn der Körper die Infek­tion beherrscht. Bei der mRNA-Impfung jedoch scheint es eine grös­sere Anzahl an patho­lo­gi­schen Prote­inen im Blut zu geben. Diese Proteine bleiben länger und verteilen sich in höherer Konzen­tra­tion im ganzen Körper als nach einer Infek­tion, die mit dem normalen Immun­system bekämpft wurde.

Die hohe Zahl und Konzen­tra­tion von patho­lo­gi­schen Prote­inen nach einer Impfung führt im Rahmen einer inad­äquaten Akti­vie­rung des Immun­sys­tems zu einer grossen Zahl von Neben­wir­kungen. Darum wird die Über­sterb­lich­keit in den Jahren 2021 bis 2023, als es keine gefähr­liche Corona-Vari­ante gab, der Impfung zugeschrieben.

Frage: Hat das Virus auch lang­fris­tige Auswirkungen?

Paul Vogt: Er gibt in unserem Gehirn zwei Regionen, die wachsen. Das eine ist der Bulbus olfac­to­rius, ein vorge­stülpter Teil des Gehirns, der direkt unter­halb des Fron­tal­hirns liegt und der Geruchs­wahr­neh­mung dient. Die andere Region betrifft den soge­nannten Hippo­campus. Der Hippo­campus ist eine Region in der Mitte des Gehirns. Bei ihm geht man davon aus, dass sein Volumen pro Jahr um ein bis zwei Prozent zunimmt. Der Hippo­campus ist zuständig für die Emotio­na­lität, das emotio­nale Lernen und die Verschie­bung von Inhalten vom Kurz­zeit­ge­dächtnis in das Langzeitgedächtnis.

Es gab eine engli­sche Studie in der prä-Covid-Zeit, bei der rund 40 000 Pati­enten routi­ne­mässig eine PET-CT-Unter­su­chung ihres Gehirns machen liessen. Viele von diesen waren später an Covid erkrankt.

Bild 4 – 2023.12.10

Man hat diese PET-CTs wieder­holt und fest­ge­stellt, dass der Hippo­campus im Rahmen einer Covid-19-Infek­tion schrumpft. Das heisst, dass das Virus, das ins Gehirn gelangt, die Neuro-Neoge­nese des Hippo­campus stoppen kann und dessen Volumen in der Folge abnimmt.

So etwas sieht man übli­cher­weise bei neuro­de­ge­nera­tiven Erkran­kungen, die in Parkinson, Epilepsie oder Alzheimer münden. Das bedeutet, Emotio­na­lität und Gedächt­nis­leis­tung nehmen ab, man wird desin­ter­es­siert und dumpf. Das ist in dem Buch «Das indok­tri­nierte Gehirn» von Michael Niehls für die Covid-Infek­tion so beschrieben. Ich habe versucht, heraus­zu­finden, ob das bei der Impfung auch beob­achtet wurde, konnte dazu jedoch nichts eruieren. Deshalb fragte ich den Autor, ob er Daten und/oder Lite­ratur kenne, die beweise, dass nicht nur eine Covid-Infek­tion, sondern auch die mRNA-Impfung den glei­chen Schrump­fungs-Effekt am Hippo­campus bewirke. Ich bekam keine klare Antwort. Bisher gibt es meines Erach­tens nach keine Erkennt­nisse, dass die Impfung den glei­chen Effekt hat. Aber wir wissen, dass der Impf­stoff mit dem Spike-Protein ins Gehirn diffun­dieren kann, weil man ihn mit lipophilen Nano­par­ti­keln umgeben hat, damit er einfa­cher in die Zelle eindringen kann.

Es stellt sich doch die Frage, warum ein respi­ra­to­ri­sches Virus mit lipophilen Nano­par­ti­keln umgeben werden muss, wenn man weiss, dass diese Stoffe damit ins Gehirn gelangen. Man sieht, es gibt viele Fragen und natür­lich auch verschie­dene Meinungen dazu.

Frage: Haben wir mit dem heutigen Kennt­nis­stand eine andere Sicht als am Anfang der Pandemie?

Paul Vogt: Auf jeden Fall. Am 20. Februar 2020 gab es in der Schweiz den ersten Covid-19-posi­tiven Fall. Seither hat sich ein unheim­li­ches Wissen mit konträren Aussagen, konträren Studien, mit vielen Zahlen und vielen Erfah­rungen ange­sam­melt. Die Impfung ist weit weniger effektiv, als gehofft. Sie kann weder wieder­holte Re-Infek­tionen noch die Weiter­gabe des Virus verhin­dern. Zudem sind Häufig­keit und Varia­bi­lität der Impf­ne­ben­wir­kungen beträcht­lich. Die mittel­fris­tigen Schäden der Impfung sind nicht absehbar – die länger­fris­tigen schon gar nicht.

Aufgrund dieser Fakten ist eine Aufar­bei­tung und breite Diskus­sion zu allen Aspekten dieser Pandemie sowie zur mRNA-Tech­no­logie drin­gend notwendig. Ein «Weiter so!» ist ein No-Go, vor allem weil aktuell gar keine aggres­siven Covid-Vari­anten exis­tieren. Der Spik­evax-Beipack­zettel sagt selbst, dass es keinerlei Daten zur Verab­rei­chung und Sicher­heit des Impf­stoffs bei Schwan­geren gibt.

Bild 5 – 2023.12.10

Die aktu­elle Empfeh­lung des BAG, Schwan­gere zu impfen, ist ein Skandal, denn der frisch modi­fi­zierte Impf­stoff gegen die jetzige Eris-Vari­ante wurde gerade mal an 20 Mäusen getestet. Man fragt sich, ob im BAG über­haupt jemand etwas von der Sache versteht. Die aktu­elle Empfeh­lung zur Impfung verstösst gegen die grund­le­genden Regeln der «Good Clinical Prac­tice» in der Forschung. Wenn dann die Medien noch sugge­rieren, 2,2 Millionen Schweizer seien aktuell in Gefahr, kann man nur noch den Kopf schütteln.

Am 23. November 2023 hat die euro­päi­sche Zulas­sungs­be­hörde, Euro­pean Medi­cines Agency (EMA), ein State­ment verfasst, das jegli­cher Corona-Impf­pflicht die Grund­lage entzieht. Die EMA stellt plötz­lich fest, dass die Impfung nur Personen verab­reicht werden darf, die einen persön­li­chen Schutz suchen und nicht um zur Verrin­ge­rung der Über­tra­gung und der Infek­ti­ons­raten beizu­tragen. Weiter stellt sie fest, dass die zuge­las­senen Indi­ka­tionen nicht mit den von Phar­ma­un­ter­nehmen, Poli­ti­kern und Gesund­heits­fach­leuten propa­gierten Verwen­dungs­zwe­cken über­ein­stimmen. Man staunt! Die EMA hat viel mehr Infor­ma­tionen über die mangel­hafte Qualität der mRNA-Impf­stoffe, über die fatale Beimi­schung hoher Konzen­tra­tionen von uner­laubten DANN-Frag­menten sowie über die hohe Anzahl und Art der Neben­wir­kungen, als sie öffent­lich bekannt gemacht hat. Klar ist, dass die EMA, was diese Impf­stoffe betrifft, massiv gelogen und in Verhand­lungen mit Pfizer eine massive Absen­kung des Quali­täts­stan­dards der Impf­stoffe akzep­tiert hat.

Fragen: Was weiss man denn über die Neben­wir­kungen der mRNA-Impfung?

Paul Vogt: Es gibt Daten, die Pfizer abge­geben hat, um die Auto­ri­sie­rung ihrer Impf­stoffe zu erhalten, und Daten, die Pfizer nach der Auto­ri­sie­rung frei­ge­geben hat. In den «Post-Autho­riza­tion-Data» kommen sehr viele Todes­fälle vor, und es gibt darin eine acht­sei­tige Liste schwerer Kompli­ka­tionen. Man weiss, dass zum Beispiel die neusee­län­di­sche Regie­rung die Liste der Todes­fälle – über 1200 Tote – und der schweren Kompli­ka­tionen gekannt und trotzdem die Impfung ange­ordnet hat. Inter­es­sant zu wissen wäre es, ob die Entschei­dungs­träger in der Schweiz diese Liste mit den Neben­wir­kungen auch gekannt haben. Im Februar 2020 hatte man den ersten Corona-Pati­enten in der Schweiz, und ab Dezember 2020 wurde geimpft. Im Jahr 2020 gab es 9300 Covid-19-Tote in der Schweiz. Anstatt andere Möglich­keiten von Präven­tion oder Therapie auszu­loten hat man nur auf die Impfung gewartet.

Bild 6 – 2023.12.10

Bundesrat Berset hat im Fern­sehen gesagt, die Impfung sei «sicher und effektiv» und die Impf­stoffe seien genauso seriös getestet wie alle anderen Impf­stoffe auch. Beides ist gelogen. Es kann nicht sein, dass weder Berset noch seine Berater die Fakten nicht kannten.

Frage: Hatten Sie nicht von Anfang an vorge­schlagen, mit verschie­denen Medi­ka­menten einer Infek­tion entgegenzuwirken?

Paul Vogt: Ich hatte auf Wunsch einiger Parla­men­ta­rie­rinnen und Parla­men­ta­rier einen Brief an Berset geschrieben und ihm eine Kombi­na­ti­ons­the­rapie geschil­dert: Eine Therapie aus einer Zusam­men­stel­lung verschie­dener Medi­ka­mente, die entlang der Patho­phy­sio­logie des Virus’ wirksam sind. Das hatte dem entspro­chen, was 50 Univer­si­täten in den USA und Italien vorge­schlagen haben. Ich war infi­ziert und habe das an mir selbst auspro­biert. Mein Argu­ment war: So lange wir keine Impfung haben und auf eine Notfall­zu­las­sung eines unbe­kannten mRNA-Impf­stoffs warten, könnte man wenigs­tens eine Notfall­zu­las­sung für eine rando­mi­sierte Doppel­blind-Studie mit einer Kombi­na­tion güns­tiger Gene­rika durch­führen – wie im The Journal of American Medi­cine beschrieben. Ich habe nicht gesagt, das wirke und sei die Lösung. Aber es gäbe so viele Pati­enten, die in so grosser Zahl anfielen, dass es relativ einfach wäre, mit Schweizer Präzi­sion eine solche Studie durch­zu­führen, um Klar­heit zu gewinnen. Das wurde unter­drückt. Es hat geheissen, das sei völlig unse­riös und zum Glück sei noch niemand auf der Welt auf eine solch blöde Idee gekommen. Es war aber genau das, was 50 namhafte Insti­tute der USA und Italiens vorge­schlagen hatten.

Frage: Wieso ist das welt­weit unter­drückt worden? Wieso war man nicht gewillt, etwas anderes zu versu­chen zu einem Zeit­punkt, als es noch keine Impfung gab?

Paul Vogt: Ich denke schon, dass die Impfung im Vergleich zur Infek­tion die Ster­be­rate in der ersten und zweiten Welle gesenkt hat. Aktuell haben wir jedoch keine derart aggres­siven Virus-Vari­anten mehr. Retro­spektiv weiss man, dass die Impfung ledig­lich die Wahr­schein­lich­keit senkt, schwere Symptome zu entwi­ckeln. Die Impfung verhin­dert weder wieder­holte Re-Infek­tionen noch die Weiter­gabe des Virus. Viel­leicht hätte eine medi­ka­men­töse Kombi­na­ti­ons­the­rapie die schweren Symptome auch abschwä­chen können – güns­tiger und ohne die jetzt bekannten, zum Teil drama­ti­schen Neben­wir­kungen und Lang­zeit­folgen. Die Frage bleibt, warum man jede Form von medi­ka­men­töser Therapie unter­drückt hat. Hätte man einen wirk­samen Medi­ka­men­tenmix als Thera­pie­form gefunden, dann hätten die US-Behörden der Impfung keine Notfall­zu­las­sung geben dürfen.

Bild 7 – 2023.12.10

Es sieht so aus, dass man alle Alter­na­tiven bewusst unter­drückt hat, um die Impfung in die Welt zu pushen und dabei Milli­arden zu verdienen – Neben­wir­kungen und Lang­zeit­schäden hin oder her.

Robert Malone hatte Jahre an der mRNA-Tech­no­logie geforscht, diese Forschungen jedoch Mitte der 90er Jahre mangels Erfolges aufge­geben. Dennoch hat anfäng­lich auch er geglaubt, dass die Impfung funk­tio­nieren könnte, und liess sich zweimal impfen. Nachdem er durch eine relativ früh publi­zierte japa­ni­sche Arbeit erfahren hat, dass sich das Spike-Protein in den Ovarien konzen­triert, war er alar­miert. Im Rahmen einer Kongress­an­hö­rung meinte er, dass sowohl die Food and Drug Admi­nis­tra­tion (FDA), das Center of Disease Control (CDC), das National Insti­tute of Health (NIH), die Euro­pean Medi­cines Agency (EMA) wie auch Pfizer bewusst gelogen hätten. Er hatte sich impfen lassen, weil er unter anderem vom «Verspre­chen» von Pfizer ausging, dass das Spike-Protein in dem Muskel bleibt, in den man es inji­ziert, und sich höchs­tens in den drai­nie­renden Lymph­koten findet, was einen übli­chen physio­lo­gi­schen Ablauf darstellt. Tatsache ist, dass sich das Protein schnell im ganzen Körper verbreitet.

Frage: Kommen wir auf die Schweiz zu spre­chen. Was gab es hier für Abläufe?

Paul Vogt: Es gibt viele Fragen. Was wusste der Bundesrat? Kannte er die «Post- Autho­riza­tion-Data» von Pfizer? Wenn ja, ab wann? Warum wurden in der Schweiz sämt­liche Bemü­hungen um thera­peu­ti­sche Alter­na­tiven zum Teil rabiat unter­drückt? Wie kann es sein, dass der Bundesrat der Impf­al­lianz GAVI, einer privaten Stif­tung, Land als extra­ter­ri­to­riales Gebiet zur Verfü­gung stellt, auf jede Rechen­schafts­pflicht verzichtet und allen GAVI-Mitar­bei­tern Immu­nität verleiht, auch wenn sie einmal nicht mehr bei GAVI arbeiten sollten? GAVI verfügt über circa 25 Milli­arden Dollar und wird von der Gates-Stif­tung unter­stützt, die auch im Stif­tungsrat sitzt. Es ist unver­ständ­lich, wieso der Bundesrat diese Stif­tung mit 30 Millionen Franken an Steu­er­gel­dern unter­stützen muss, was am Parla­ment und an der Schweizer Bevöl­ke­rung vorbei entschieden worden ist.Wie lauten die Verein­ba­rungen mit der WHO und den Inter­na­tio­nalen Gesund­heits­vor­schriften (IGV), die schon 2007 in Kraft getreten sind? Gab es schon damals Pläne zu einer Sonder­kom­mis­sion, die im Falle einer Pandemie Zwangs­imp­fungen und Zwangs­qua­ran­täne hätte veran­lassen können, notfalls mit Gewalt? Wieso wird die Bevöl­ke­rung nicht adäquat über den WHO-Pandemie- Vertrag und vor allem über die Ände­rungen in den IGV informiert?

Frage: Was bedeuten der WHO-Pandemie- Vertrag und die Ände­rungen in den IGV für die Staaten?

Paul Vogt: Die WHO gibt sich die allei­nige Befugnis, eine Pandemie, eine drohende Pandemie oder eine ander­weitig die Gesund­heit bedro­hende Gefah­ren­lage auszu­rufen und entspre­chende Mass­nahmen zu verordnen. Sie selbst ermäch­tigt sich, ohne Mitsprache und Einspruch der Natio­nal­staaten die geplanten Verord­nungen durch­zu­setzen, und das ohne Kontrolle einer unab­hän­gigen Korrek­tur­instanz. Die WHO plant, ein System für den Nach­weis von Impfungen zu etablieren und den Impf­status zu über­wa­chen – ein univer­seller Gesund­heits- oder Impf­pass, mit dem die Möglich­keit der Bürger, zwischen den Ländern zu reisen, jeder­zeit kontrol­liert und temporär oder dauer­haft einge­schränkt werden kann.

Während der Covid-19-Pandemie hatten wir doch bereits einen Vorge­schmack: einen QR-Code, auf dem stand, ob wir geimpft waren, 2 G oder 3 G. Je nachdem konnte man ein Flug­zeug besteigen, in ein Restau­rant oder ins Gym gehen, an Veran­stal­tungen teil­nehmen oder eben nicht. Das war zwar zeit­lich befristet, aber die WHO könnte das dann unbe­fristet einführen. Die WHO könnte Abrie­ge­lungen und Absper­rungen, Lock­downs und Lock­outs verordnen, Quaran­tän­ever­fahren etablieren und so die Kontrolle über Reisen und Mobi­lität der Bürger über­nehmen. Sie könnte bestimmen, welche Impf­stoffe und Medi­ka­mente im Falle einer von der WHO selbst ausge­ru­fenen Notfall­si­tua­tion zur Anwen­dung kommen. Sie dürfte auch über die Höhe der Preise der Medi­ka­mente und der Impf­stoffe entscheiden, und woher sie bezogen werden. Daneben soll ein «Global Prepared­ness Moni­to­ring Board» einge­führt werden, eine Art Über­wa­chungs­be­hörde, welche die Natio­nal­staaten kontrol­liert und bei Bedarf einschreiten kann. Das Erste, was einem dazu einfällt ist: «Stasi».

20 Prozent des von der WHO benö­tigten Geldes kommen von verschie­denen Staaten, 80 Prozent von Privaten. Zum Beispiel von Pfizer. Pfizer musste in den USA mehr als 2,5 Milli­arden Dollar Bussen wegen verschie­dener Betrü­ge­reien im Medi­ka­men­ten­be­reich bezie­hungs­weise medi­zi­ni­schen Bereich bezahlen – und hat auch jetzt im Rahmen der Covid-19-Impf­stoffe erneut massiv gelogen. Wenn man ferner weiss, dass private Personen, zum Beispiel über die Gates-Stif­tung, die WHO massiv finan­zieren, fragt man sich, wer diese Leute sind.

Frage: Haben Sie Anhalts­punkte, wer das sein könnte?

Paul Vogt: Einige kennt man, viele nicht. Sicher ist, dass sie alle nicht demo­kra­tisch legi­ti­miert sind.

Bild 8 – 2023.12.10

Es sieht eher nach einer Möchte-Gern-Welt­re­gie­rung aus. Ein Schat­ten­ka­bi­nett selbst­er­nannter Macht­men­schen, die sich ein veri­ta­bles und komfor­ta­bles Macht­mo­nopol konstru­ieren möchten, das sich auf Ausnah­me­zu­stände stützt und beliebig skalierbar und wieder­holbar ist – mit der Lizenz, Geld zu drucken und die Massen einzu­schüch­tern. Der WHO-Pande­mie­plan und die IGV verletzen die Schweizer Verfas­sung und unser föde­rales System in mehreren Punkten und hebeln unseren Natio­nal­staat aus. Es ist nicht einmal bekannt, wer in der Schweiz mit der WHO über den Pande­mie­ver­trag und die IGV verhan­delt. Pandemie-Vertrag und IGV liegen nur auf Englisch vor. Das Parla­ment wird umgangen und das Volk als Souverän aussen vorge­lassen. Der WHO-Pandemie-Vertrag und die IGV müssen dem Volk in allen vier Landes­spra­chen vorge­legt werden, und der so orien­tierte Bürger muss die Möglich­keit haben, sich für oder gegen diese Pläne entscheiden zu können. Alles andere ist dikta­to­risch und einer direkten Demo­kratie unwürdig.

Frage: Erfährt man vom BAG nichts darüber?

Paul Vogt: Alle Anfragen werden negativ beant­wortet, und Erklä­rungen gibt es keine. Es gibt immer mehr Leute, die wissen wollen, um was es geht und die das BAG und den Bundesrat anschreiben. Die Antwort lautet, die Verträge würden sich auf die mass­geb­liche Praxis, auf die wesent­li­chen Artikel der Bundes­ver­fas­sung und die anwend­baren Bundes­ge­setze stützen, und bei jedem völker­recht­li­chen Vertrag werde sorg­fältig geprüft werden, ob dieser per Refe­rendum dem Volk zur Geneh­mi­gung zu unter­breiten sei. In den Verträgen mit der WHO und den IGV steht genau das Gegen­teil von dem, was BAG und Bundesrat behaupten. Das BAG schreibt, dass es die einge­henden Bürger­an­fragen aufgrund ihrer Viel­zahl nicht beant­worten könne. Heisst: Je mehr Bürger fragen, desto weniger kann das BAG Auskunft geben. Die kürz­liche Impf­emp­feh­lung hat das BAG längst unglaub­würdig gemacht. Liest man zudem die aktu­ellen Pläne, dass der «Fokus auf den soge­nannten Next-Gen-Tech­no­lo­gien, etwa der mRNA-Tech­no­logie liege», weil die Corona-Pandemie gezeigt habe, «dass diese neuen Tech­no­lo­gien früh sehr effi­zi­ente Impf­stoffe hervor­ge­bracht» hätten, kann man ange­sichts des Unwil­lens zur Aufar­bei­tung nur abso­lute Igno­ranz oder eine dem Bürger verbor­gene Agenda vermuten.

Frage: Mit Ihrem Thesen­pa­pier leisten Sie einen grossen Beitrag zur Aufklä­rung der ganzen Situa­tion. Wie kann man diese unheil­volle Entwick­lung stoppen?

Paul Vogt: Die ganze Thematik müsste vor allem die Jugend inter­es­sieren. Wenn die WHO in Zukunft einen perma­nenten QR-Code oder einen Gesund­heits­pass will, auf dem alle Daten gespei­chert sind, und sie verordnen kann, was sie will, dann heisst das: völlige Über­wa­chung. Zusätz­lich soll noch «One Health» einge­führt werden. Das heisst, dass auch Fragen des Klimas und der Ernäh­rung in die Gesund­heit einfliessen. Damit kann die WHO alles machen. Aufgrund einer klima­ti­schen Verän­de­rung kann sie einen drohenden Gesund­heits­not­stand defi­nieren und verfügen, dass man zum Beispiel nicht mehr oder nur noch eine begrenzte Kilo­me­ter­zahl pro Jahr fliegen darf. Ebenso kann die WHO verfügen, dass der Fleisch­konsum einge­schränkt werden muss und so weiter und so fort. Eine Welt­re­gie­rung eben. Das Ende jeder direkten Demo­kratie und jedes föde­ralen Systems. Damit keine Miss­ver­ständ­nisse entstehen: Ich sage nicht, dass das alles auch zu 100 Prozent so geschehen wird. Wir wissen es nicht, aber wir werden darüber nicht infor­miert. Dabei hat unsere Regie­rung die Pflicht, den Souverän – das Volk – darüber in Kenntnis zu setzen und es zu fragen, ob es das will. Wenn der Souverän darüber abstimmen will, muss dies ermög­licht werden. Wir nennen uns nicht nur die beste Demo­kratie, sondern die einzige direkte Demo­kratie, und die soll erhalten bleiben und nicht einer Clique in der WHO zum Opfer fallen.

Frage: Werden die anderen Staaten das akzeptieren?

Paul Vogt: Ich glaube eher nicht. Staaten wie zum Beispiel die BRICS oder der globale Süden werden das Ganze nur als ein neues, kolo­niales, west­li­ches Mach­werk verstehen und ablehnen. Am kürz­li­chen Welt­ge­sund­heits­gipfel in Berlin vom 15. bis 17. Oktober äusserte Karl Lauter­bach, der deut­sche Gesund­heits­mi­nister, Zweifel daran, dass man die WHO-Pande­mie­pläne so durch­bringt, da die Souve­rä­nität der einzelnen Staaten zu sehr tangiert werde. Daraufhin hat die WHO sofort eine «Sozial-Medien-Kampagne» gestartet und verlauten lassen: «Wir müssen dieje­nigen, die gegen diese Pandemie-Pläne kritisch einge­stellt sind, attackieren.»

Was ich auch kriti­siere, ist die Tatsache, dass drei Jahre und 10 Monate nach dem ersten positiv auf Corona getes­teten Schweizer die Verträge mit der Phar­ma­in­dus­trie immer noch geschwärzt sind. Warum kann ich als Schweizer die unge­schwärzten Verträge mit der EU oder mit Südafrika einsehen, aber nicht die mit der Schweiz? Was steht unter den Schwär­zungen? Dass die Phar­ma­firmen von jeder Verant­wor­tung befreit sind? Dass die Schweiz für die Impf­stoffe mehr bezahlt als alle anderen? Und so weiter. Schwär­zungen sind nur dann notwendig, wenn man etwas zu vertu­schen hat. Dieses Vorgehen entspricht in keiner Weise unserer Tradi­tion der direkten Demokratie.

Frage: Die Impf­stoffe sind doch bis heute nur provi­so­risch zugelassen?

Paul Vogt: Stimmt. Die Impf­stoffe, die für die notfall­mäs­sige Auto­ri­sie­rung produ­ziert worden sind, waren reine mRNA-Impf­stoffe, die offenbar mit einer anderen Tech­no­logie («Process 1») herge­stellt worden sind als jene, die später welt­weit verimpft worden sind («Process 2»). Impf­stoffe, die im Rahmen des «Process 2» herge­stellt wurden, bestehen nur aus 55 Prozent mRNA, dafür aus vielen frag­men­tierten mRNA-Teilen, welche die Zelle animieren, dem Körper völlig unbe­kannte Proteine zu produ­zieren, die wiederum zu Neben­wir­kungen führen können, die niemand kennt. Ferner sind den «Process 2»-Impfstoffen hohe Konzen­tra­tionen an Bakte­rien-DNA beigemischt.

Laut Robert Malone sind es diese DNA-Frag­mente, die sich in unsere eigene DNA einnisten und ihren Bauplan ändern können. Diese Frag­mente können zum Beispiel Tumor­sup­pressor-Gene, die wir in unserer DNA haben, ausschalten oder Tumor-Onko­gene, die bösar­tige Tumore produ­zieren, einschalten. Auch können sie die Keim­bahn schädigen.

Bild 9 – 2023.12.10

Das, was als Impf­stoff welt­weit verbreitet worden ist, ist nicht der Impf­stoff, mit dem man die Auto­ri­sie­rung bean­tragt hat. Heisst: Der «Process 2»-Impfstoff wurde nie getestet, und ist im Grunde nicht autorisiert.

Als die EMA gefragt worden ist, was sie zur minder­wer­tigen Qualität der «Process 2»-Impfstoffe und der Verun­rei­ni­gung mit DNA-Frag­menten zu sagen hat, hat sie sich heraus­ge­wunden: Es gebe nur wenige Dosen, die leichte Verun­rei­ni­gungen aufwiesen.

Frage: Man staunt schon, wenn man das so hört, was hier eigent­lich gespielt wird. Das ist doch unglaublich!

Paul Vogt: Ja, es kommt immer mehr zu Tage, was einen miss­trau­isch und vor allem nach­denk­lich macht. Ich habe heute zwei Publi­ka­tionen erhalten: Man könne an Covid-19 erblinden, aber die Wahr­schein­lich­keit, an der Impfung zu erblinden, sei doppelt so hoch. Zudem: Die patho­lo­gi­schen Proteine, die man mit der Impfung bekommt, blieben länger und in grös­serer Konzen­tra­tion im Körper und seien zudem immunosuppressiv.

Frage: Was Sie gerade ange­spro­chen haben, kann man auch in anderen Berei­chen beob­achten. Ob im Ukraine- Konflikt, im Nahen Osten – es gibt nur Schwarz oder Weiss. Die wissen­schaft­liche Ausein­an­der­set­zung mit ernst­haften Posi­tionen mit dem Ziel, einen gemein­samen rich­tigen Weg zu finden, gibt es kaum noch.

Paul Vogt: Man muss gewillt sein, Argu­mente, die einem primär nicht passen, anzu­hören, einzu­be­ziehen und mögli­cher­weise in die eigene Argu­men­ta­tion einzu­bauen. Natür­lich kann man Argu­mente rational ablehnen, aber nicht aus ideo­lo­gi­schen oder emotio­nalen Gründen.

Frage: Wie sind die Impf­stoffe der Chinesen oder Russen aufge­baut? Sind das auch mRNA-Impfstoffe?

Paul Vogt: Die sind anders aufge­baut. Nach meiner Kenntnis ist der russi­sche Impf­stoff auf einem abge­schwächten Adeno-Virus aufge­baut, das ist die klas­si­sche Form des Vektorimpf­stoffes. Der chine­si­sche Impf­stoff ist ein abge­schwächtes Covid-19-Virus, das nicht mehr viru­lent ist.

Lancet, eines der führenden Medi­zinal-Medien, hat die Resul­tate des russi­schen Sputnik-Impf­stoffs mit den mRNA-Impf­stoffen vergli­chen und eine ähnliche Wirk­sam­keit beschrieben, und das zu der Zeit, als die Neben­wir­kungen, die mittel und lang­fris­tigen Folgen der mRNA-Impf­stoffe noch nicht evident waren. Lancet wurde dann massiv kriti­siert, und die EMA hat den russi­schen Impf­stoff abgelehnt.

Das ist das Problem: Die Ideo­logie der Kalten Krieger hat in der Medizin nichts zu suchen. In China haben wir eine spezi­elle Situa­tion. Es scheint, dass der Impf­stoff nicht gleich wirksam ist. Die Chinesen haben in der zweiten Welle eine Morta­lität von bis zu 6,5 Prozent gesehen, was weit über unseren west­li­chen Zahlen lag. Dies erklärt viel­leicht, warum sie derart harte Massenahmen ergriffen haben. Nachdem die Ster­be­rate im Rahmen der Omikron-Welle auf 0,4 Prozent abge­sunken war, haben sie das Land geöffnet und wohl eine Durch­seu­chung zugelassen.

Herr Professor Vogt, wir danken Ihnen für das Gespräch.

***

Mit freund­li­cher Geneh­mi­gung aus «Zeit­ge­schehen im Fokus» Nr. 18 vom 6.12.2023

Paul R. Vogt ist Fach­arzt FMH für allge­meine Chir­urgie, Herz- und Gefäss­chir­urgie und schwei­ze­ri­scher, deut­scher, russi­scher und ukrai­ni­scher Fach­arzt für Herz- und Gefäss­chir­urgie. Paul R. Vogt arbeitet als Professor für Herz und Gefäss­chir­urgie in der Klinik Hirs­landen Gruppe sowie für die «Klinik im Park» in Zürich. Er ist Initiator und Präsi­dent von der «EurAsia Heart Foun­da­tion», Zürich in der Schweiz.

Quellen: 1. Thesen­pa­pier von Dr. med. Paul R Vogt: «Die COVID-19-Biowaffe und die geplante Demo­kratie unserer direkten Demo­kratie» als PDF Doku­ment: Hier

Aktuell auch und dazu­passen: UNSER-MITTELEUROPA veröf­fent­lichte zu CoV-19-Gegen­maß­nahmen von Texas: Hier

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.