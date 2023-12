Warum die Aufar­bei­tung des CoV-Jahrhundert-Verbrechens

nur in Texas, doch in Europa gar nicht klappt?

Von REDAKTION | Nachdem die Aufar­bei­tung des CoV-Jahr­hun­dert-Verbre­chens in Europa trotz der rasch anwach­senden und immer erdrü­cken­deren Beweis­lage von oben blockiert scheint, gilt es den Blick auf jene Staaten und Insti­tu­tionen zu werfen, die außer­halb des euro­päi­schen Konti­nents domi­zi­liert sind und nicht voll­ständig im Griff einer mutmaß­lich trans­na­tional orga­ni­sierten staat­li­chen Krimi­na­lität hand­lungs­un­fähig daniederliegen.

Die Aufar­bei­tung besagten Global-Verbre­chens in den euro­päi­schen Protek­to­raten wird durch den Umstand erschwert, dass die dafür vorge­se­henen Insti­tu­tionen, Behörden und Gerichts­bar­keiten flächen­de­ckend von mutmaß­li­chen Mittä­tern unter­wan­dert scheinen. Zugleich wird von den Kontroll­organen und lokalen Kura­toren dafür gesorgt, dass die benö­tigten Gesetze gegen banden­mässig orga­ni­sierte Krimi­na­lität nur rudi­mentär und unzu­rei­chend vorhanden sind. Aus diesen Gründen wird die notwen­dige Straf­ver­fol­gung der euro­päi­schen Täter aus Politik, Medien und Indus­trie wieder nur nach einem Modell, wie beispiels­weise dem «Nürn­berger Kodex», zu erfolgen haben, weil bestehende Justiz ausge­schaltet ist.

Inzwi­schen zeigt die Gene­ral­staats­an­walt­schaft von Texas euro­päi­schen Zuschauern, was einen intakten Rechts­staat ausmacht und wie es zu gehen hat. Der US-Bundes­staat Texas hat mehr als 30 Millionen Einwohner (Stand 2023), erstreckt sich über 695.662 km2 und wies im Jahr 2022 ein GDP von 1.88 Billionen US-Dollar aus:

Texas wurde erst am 29 Dezember, 1845 in die Union der Verei­nigten Staaten aufge­nommen. Zuvor und seit seiner Unab­hän­gig­keit im Jahr 1836, war es noch die Repu­blik von Texas (1836 – 1845). Am 1. Februar 1861 spal­tete sich Texas von den Verei­nigten Staaten ab. Nach dem für Texas verlo­renen Bürger­krieg (1861 – 1865) wurde es im Jahr 1867 im Zuge der soge­nannten Rekon­struk­tions-Ära [Recon­s­truc­tion Era] einem Teil des 5. Mili­tär­di­strikts (1867 – 1870) zuge­schlagen und erst am 30 März, 1870 wieder zum US Kongress zugelassen.

Vor jenem histo­ri­schen Hinter­grund sind Diskus­sionen und Gerüchte zum Austritt von Texas aus dem Verband der USA niemals verstummt, doch haben in jüngster Zeit aufgrund des Abrut­schens des Westens an neuer und beson­derer Brisanz gewonnen:

In dem Gerichts­fall Fall (1869), Texas v. White, entschied das Gericht, dass einzelne Staaten nicht einseitig aus der Union austreten können und dass die Hand­lungen eines vermeint­lich «aufstän­di­schen Gesetz­ge­bers» in Texas – auch wenn sie von einer Mehr­heit der Texaner rati­fi­ziert würden – „absolut nichtig“ wären.

Einen andere Austritts­op­tion liefert die Anne­xions-Rege­lung in die Union aus dem Jahr 1845, wonach Texas sich in Zukunft entscheiden könne, neben den Bundes­staat Texas in «neue Staaten bequemer Größe, nicht über vier nach der Zahl neben Texas» aufzu­spalten. Die Sprache der Reso­lu­tion besagt zwar, dass Texas in fünf neue Staaten aufge­teilt werden könne, doch es gibt unter­schied­liche Inter­pre­ta­tionen, ob ein ange­nom­mener Austritt aus den USA damit mitab­ge­deckt wäre.

Wach­sende poli­ti­sche Span­nungen liefern den Stoff aus dem Tren­nungen gemacht sind. Der Anschlag inter­na­tio­naler Syndi­kate mit Hilfe bio-chemi­scher Kriegs­füh­rung die grosse Mehr­heit der Welt­be­völ­ke­rung nieder­zu­zwingen, schei­terte, doch hat das Fass – zumin­dest im Bundes­staat Texas – inzwi­schen zum Über­laufen gebracht:

Der Gene­ral­staats­an­walt Ken Paxton von Texas stellt den Antrag auf Klage gegen Pfizer wegen Falsch­dar­stel­lung der Wirk­sam­keit des Impf­stoffs COVID-19 und Verschwö­rung zur Zensur des öffent­li­chen Diskurses

Die Pres­se­aus­sendung der Gene­ral­staats­an­walt­schaft von Texas zu ihrem Klage­an­trag gegen Pfizer in deut­scher Über­set­zung lautet, wie folgt:

AUSTIN – Der texa­ni­sche Gene­ral­staats­an­walt Ken Paxton hat Pfizer Inc. verklagt, weil das Unter­nehmen die Wirk­sam­keit des Impf­stoffs COVID-19 unrecht­mäßig falsch darge­stellt und versucht hat, die öffent­liche Diskus­sion über das Produkt zu zensieren.

Pfizer habe sich falscher, trüge­ri­scher und irre­füh­render Hand­lungen und Prak­tiken schuldig gemacht, indem es unge­stützte Behaup­tungen zum Impf­stoff COVID-19 aufstellte und damit gegen das texa­ni­sche Betrü­ge­ri­sche-Handels­prak­tiken-Gesetz verstieß.

Die weit verbrei­tete Behaup­tung des Phar­ma­un­ter­neh­mens, sein Impf­stoff sei gegen Infek­tionen zu 95 % wirksam, war höchst irre­füh­rend. Dieser Wert entsprach einer Berech­nung der so genannten „rela­tiven Risi­ko­min­de­rung“ für geimpfte Personen gemäß den ersten zwei­mo­na­tigen klini­schen Studi­en­ergeb­nissen von Pfizer. Aus Veröf­fent­li­chungen der FDA geht hervor, dass die „rela­tive Risi­ko­re­du­zie­rung“ eine irre­füh­rende Statistik ist, welche die Entschei­dung der Verbrau­cher in unzu­läs­siger Weise beein­flusst. Pfizer wurde damals auch darauf hinge­wiesen, dass der Impf­schutz über zwei Monate hinaus nicht genau vorher­ge­sagt werden kann. Dennoch förderte Pfizer den irre­füh­renden Eindruck, dass der Impf­schutz dauer­haft sei, und hielt von der Öffent­lich­keit Infor­ma­tionen zurück, die ihre Behaup­tungen zur Dauer des Impf­schutzes wider­legten. Und trotz der Tatsache, dass die klini­sche Studie nicht ermessen konnte, ob der Impf­stoff vor einer Über­tra­gung schützt, star­tete Pfizer eine Kampagne zur Einschüch­te­rung der Öffent­lich­keit, um sich den Impf­stoff als notwen­dige Maßnahme zum Schutz ihrer Ange­hö­rigen zu beschaffen.

Tatsäch­lich hielt das Produkt von Pfizer nicht, was das Unter­nehmen verspro­chen hatte. Die Zahl der COVID-19-Fälle stieg nach der weit verbrei­teten Verab­rei­chung des Impf­stoffs an, und in einigen Gebieten war der Prozent­satz der COVID-19-Todes­fälle in der geimpften Bevöl­ke­rung höher als in der unge­impften. Als das Versagen seines Produkts offen­sicht­lich wurde, ging Pfizer dazu über, die Wahr­heit zu unter­drü­cken. In der Klage­schrift heißt es: «Wie hat Pfizer reagiert, als klar wurde, dass sein Impf­stoff versagte und die Brauch­bar­keit seines Gold­esels bedroht wurde? Indem es dieje­nigen einschüch­terte, die die Wahr­heit verbrei­teten und konspi­rierte, um ihre Kritiker zu zensieren. Pfizer bezeich­nete dieje­nigen, die Fakten über den Impf­stoff verbrei­teten, als «Krimi­nelle». Es beschul­digte sie, «Fehl­in­for­ma­tionen» zu verbreiten. Und es zwang soziale Medi­en­platt­formen dazu, promi­nente Wahr­heits­ver­künder zum Schweigen zu bringen.“



„Wir streben nach Gerech­tig­keit für die Menschen in Texas, von denen viele durch tyran­ni­sche Impf­vor­schriften gezwungen wurden, ein fehler­haftes Produkt zu nehmen, das über Lügen verkauft wurde“, sagte Gene­ral­staats­an­walt Paxton. „Die Fakten sind eindeutig. Pfizer hat nicht die Wahr­heit über seine COVID-19-Impf­stoffe gesagt. Während die Biden-Admi­nis­tra­tion die Pandemie als Waffe einsetzte, um der Öffent­lich­keit ille­gale Gesund­heits­ver­ord­nungen aufzu­zwingen und die Phar­ma­un­ter­nehmen zu berei­chern, werde ich alle mir zur Verfü­gung stehenden Mittel einsetzen, um unsere Bürger zu schützen, die durch die Hand­lungen von Pfizer irre­ge­führt und geschä­digt wurden.“

Die Klage folgt auf die von Gene­ral­staats­an­walt Paxton Anfang des Jahres ange­kün­digte Unter­su­chung von Pfizer und anderen Impfstoffherstellern.

„Die COVID-19-Impf­stoffe wären das Wunder, das nie eintraf. Ende 2020 verkün­dete die beklagte Pfizer, Inc. (Beklagte oder Pfizer) der Welt, dass ihr COVID-19-Impf­stoff ‚zu 95 % wirksam‘ sei. Aufgrund dieser und anderer Erklä­rungen von Pfizer, in denen die Wirk­sam­keit des neuen Impf­stoffs über­schwäng­lich ange­priesen wurde, wurde den Ameri­ka­nern der Eindruck vermit­telt, dass der Impf­stoff von Pfizer die Coro­na­virus-Pandemie beenden und den allge­gen­wär­tigen Schleier der Angst und Unge­wiss­heit von der besorgten Öffent­lich­keit nehmen würde. Im Vertrauen auf Pfizer standen Hunderte von Millionen Ameri­ka­nern Schlange, um den Impf­stoff zu erhalten. Entgegen den öffent­li­chen Erklä­rungen von Pfizer endete die Pandemie jedoch nicht, sondern verschlim­merte sich. Im Jahr 2021, als der Impf­stoff von Pfizer verfügbar war, starben mehr Ameri­kaner als im Jahr 2020, dem ersten Jahr der Pandemie. Und das, obwohl die über­wie­gende Mehr­heit der Ameri­kaner mit COVID-19 geimpft worden war, die meisten mit dem Impf­stoff von Pfizer. Tatsäch­lich zeigten offi­zi­elle Regie­rungs­be­richte Ende 2021, dass zumin­dest in einigen Orten ein größerer Prozent­satz von Geimpften im Vergleich zu Unge­impften an COVID-19 verstorben war. Der Impf­stoff von Pfizer war eindeutig nicht zu 95 % wirksam“.

Wie konnte das geschehen? Wie konnte sich der Impf­stoff von Pfizer so weit verbreiten, obwohl das erklärte Ziel, die Pandemie zu beenden, das nicht erreichte? Kurz gesagt: Pfizer hat die Öffent­lich­keit getäuscht. Erstens war die von Pfizer verbrei­tete Behaup­tung, der Impf­stoff sei zu 95 % gegen Infek­tionen wirksam, von Beginn an höchst irre­füh­rend. Diese Zahl war wenn über­haupt nur auf eine einzig­ar­tige, hoch-tech­ni­sche und künst­liche Weise legi­ti­miert – sie basiert auf der Berech­nung einer so genannten „rela­tiven Risi­ko­min­de­rung“ für geimpfte Personen in der damals noch nicht abge­schlos­senen ausschlag­ge­benden klini­schen Zulas­sungs­studie von Pfizer. Aus Veröf­fent­li­chungen der FDA geht jedoch hervor, dass die „rela­tive Risi­ko­min­de­rung „eine irre­füh­rende Statistik darstellt, welche die Entschei­dung der Verbrau­cher in unan­ge­mes­sener Weise beein­flusst“. In der Tat, so die FDA: „Wenn Infor­ma­tionen in einem rela­tivem Risiko-Format präsen­tiert werden, erscheint die Risi­ko­re­du­zie­rung groß und ließen Behand­lungen güns­tiger dastehen, als wenn dieselben Infor­ma­tionen nach akku­raten Maßstäben präsen­tiert worden wären“.

Hier liegt der Beweis auf der Hand. Der von Pfizer ange­ge­bene Wert von 95 % ließ seine Impf­stoffe zwar hoch­wirksam erscheinen, doch die Wahr­heit sah ganz anders aus. Als Pfizer begann, solche Behaup­tungen aufzu­stellen, verfügte das Unter­nehmen im Durch­schnitt nur über zwei Monate Daten aus klini­schen Studien, um geimpfte und unge­impfte Personen zu verglei­chen. Von 17.000 Placebo-Empfän­gern erkrankten in diesem Zeit­raum nur 162 an COVID-19. Ausge­hend von diesen Zahlen übte der Impf­status zu COVID-19-Erkran­kungen von Teil­neh­mern der Studie, einen vernach­läs­sig­baren Einfluss aus. Das Risiko, sich mit COVID-19 zu infi­zieren, war in diesem kurzen Zeit­fenster so gering, dass der Impf­stoff von Pfizer das Infek­ti­ons­ri­siko einer Person nur gering­fügig verbes­serte. Und die abso­lute Risi­ko­re­duk­tion eines Impf­lings – das von der ameri­ka­ni­schen Gesund­heits­be­hörde (FDA) bevor­zugte Maß für die Wirk­sam­keit – zeigte, dass der Impf­stoff nur zu 0,85 % wirksam war. Darüber müssten nach Angaben von Pfizer zur Verhin­de­rung eines COVID-19-Falls 119 Personen geimpft werden. Das war die simple Wahr­heit. Doch die Lawine, der von Pfizer an die Öffent­lich­keit losge­tre­tenen Darstel­lungen, fand in der Realität keine Entsprechung.

Nachdem Pfizer im Markt die irre­füh­rende Darstel­lung „95 % wirksam“ plat­ziert hatte, weitete das Unter­nehmen seine Täuschungs­kam­pagne auf mehreren Fronten aus:

Erstens, zur Dauer des Schutzes: Als die FDA den Impf­stoff von Pfizer erst­mals zuließ, räumte sie ein, dass es «nicht möglich» sei zu wissen, wie lange der Impf­stoff über zwei Monate hinaus wirksam bliebe. Anfang 2021 erweckte Pfizer jedoch bewusst den falschen Eindruck, dass sein Impf­stoff einen dauer­haften und anhal­tenden Schutz böte, und ging dabei so weit, der Öffent­lich­keit höchst rele­vante Daten und Infor­ma­tionen vorzu­ent­halten, aus denen hervor­ging, dass die Wirk­sam­keit rapide nachließ.

Als die FDA den Impf­stoff von Pfizer erst­mals zuließ, räumte sie ein, dass es «nicht möglich» sei zu wissen, wie lange der Impf­stoff über zwei Monate hinaus wirksam bliebe. Anfang 2021 erweckte Pfizer jedoch bewusst den falschen Eindruck, dass sein Impf­stoff einen dauer­haften und anhal­tenden Schutz böte, und ging dabei so weit, der Öffent­lich­keit höchst rele­vante Daten und Infor­ma­tionen vorzu­ent­halten, aus denen hervor­ging, dass die Wirk­sam­keit rapide nachließ. Zwei­tens, zur Über­tra­gung: Die FDA warnte Pfizer, dass sie zusätz­liche Infor­ma­tionen «benö­tige», um fest­zu­stellen, ob der Impf­stoff vor einer «Über­tra­gung» von COVID-19 zwischen Personen schütze. Statt­dessen invol­vierte sich Pfizer in eine Angst­kam­pagne, indem es die starken Ängste der Öffent­lich­keit vor der ganz­jäh­rigen Pandemie ausnützte und unter­stellte, dass die Ameri­kaner, um ihre Ange­hö­rigen vor einer Anste­ckung mit COVID-19 zu schützen, sich impfen lassen müssten.

Die FDA warnte Pfizer, dass sie zusätz­liche Infor­ma­tionen «benö­tige», um fest­zu­stellen, ob der Impf­stoff vor einer «Über­tra­gung» von COVID-19 zwischen Personen schütze. Statt­dessen invol­vierte sich Pfizer in eine Angst­kam­pagne, indem es die starken Ängste der Öffent­lich­keit vor der ganz­jäh­rigen Pandemie ausnützte und unter­stellte, dass die Ameri­kaner, um ihre Ange­hö­rigen vor einer Anste­ckung mit COVID-19 zu schützen, sich impfen lassen müssten. Drit­tens, zum Schutz gegen [Virus]Varianten: Pfizer machte wissent­lich falsche und unbe­wie­sene Behaup­tungen zur Wirk­sam­keit des Impf­stoffs gegen Vari­anten, insbe­son­dere gegen die so genannte Delta-Vari­ante. Der Impf­stoff hat gegen die Delta-Vari­ante bemer­kens­wert schlecht abge­schnitten und die eigenen Daten von Pfizer haben diese Tatsache belegt. Dennoch erklärte Pfizer der Öffent­lich­keit, ihr Impf­stoff sei «sehr, sehr, sehr wirksam gegen Delta».

Das Produkt von Pfizer, das durch die Falsch­dar­stel­lungen des Unter­neh­mens begüns­tigt wurde, hat das Unter­nehmen enorm berei­chert. Doch während sich die Falsch­dar­stel­lungen von Pfizer häuften, nahm die Wirkung des Impf­stoffs rapide ab. Ab Ende 2020 waren mehrere Länder bei ihren ersten Impf­kam­pa­gnen stark auf den kürz­lich zuge­las­senen Impf­stoff von Pfizer ange­wiesen. Dank der breiten öffent­li­chen Betei­li­gung stiegen die Impf­raten sprung­haft an. Unter der Ober­fläche des von Pfizer mit falschen Angaben ange­heizten Erfolges zeigen jedoch unzäh­lige Infor­ma­tionen, dass der Impf­stoff von Pfizer seinen Wirk­sam­keits­ver­spre­chen nicht gerecht wurde. So ist beispiels­weise kurz nach dem Auftau­chen von Delta in Israel im Jahr 2021 (laut Pfizer der infor­ma­tive Kana­ri­en­vogel in der Kohlen­grube) die rela­tive Risi­ko­re­duk­tion des Impf­stoffs rapide gesunken – von 64 % im Juni 2021 auf 39 % nur einen Monat später. Detail­lierte Daten, die von Regie­rungen welt­weit gesam­melt wurden, zeigten, dass nach der Bekannt­ma­chung von Delta die Zahl der Todes­fälle unter den voll­ständig Geimpften mona­te­lang in die Höhe schnellte. Einige Länder meldeten Ende 2021 und Anfang 2022 eine nega­tive Wirk­sam­keit des Impf­stoffs, was bedeutet, dass ein größerer Prozent­satz der geimpften Personen an COVID-19 erkrankte und sogar daran starb als unge­impfte. Andere stellten fest, dass der Prozent­satz der mit COVID-19 infi­zierten Personen im Laufe der Zeit anstieg, selbst ange­sichts einer weit verbrei­teten Durch­imp­fung. In Groß­bri­tan­nien beispiels­weise lagen die Infek­ti­ons­raten vom 26. April 2020 bis zum 7. Dezember 2020 (vor der Zulas­sung und dem Vertrieb des Produkts von Pfizer) bei 7,0 %, vom 18. Mai 2021 bis zum 13. Dezember 2021 jedoch bei 24,2 % und vom 14. Dezember 2021 bis zum 21. Februar 2022 bei 33,6 %.

Wie hat Pfizer reagiert, als klar wurde, dass sein Impf­stoff versagte und die Wirt­schaft­lich­keit seines Gold-Esels bedroht war? Durch Einschüch­te­rung derje­nigen, die die Wahr­heit verbrei­teten, und durch eine Verschwö­rung zur Zensur der Kritiker des Impf­stoffs. Pfizer bezeich­nete dieje­nigen, die Fakten über den Impf­stoff verbrei­teten, als «Krimi­nelle». Es beschul­digte sie, «Fehl­in­for­ma­tionen» zu verbreiten. Und sie zwang soziale Medi­en­platt­formen dazu, promi­nente Wahr­heits­ver­breiter zum Schweigen zu bringen. Pfizer ging sogar so weit, einen ehema­ligen FDA-Direktor zum Schweigen zu bringen, weil seine Kommen­tare eine kriti­sche Bericht­erstat­tung über den Impf­stoff «anheizen» könnten.

Es spielt keine Rolle, dass Pfizer am Höhe­punkt seiner Täuschungs­kam­pagne über die FDA-Geneh­mi­gung zur Vertei­lung ihrer Impf­stoffe auf einer Notfall­basis verfügte. Die abge­kürzte Geneh­mi­gung der FDA gab Pfizer keinen Blan­ko­scheck zur seri­en­mä­ßigen Verbrei­tung falscher Darstel­lungen in der Öffent­lich­keit, um sich auf Kosten einer verängs­tigten Öffent­lich­keit zu berei­chern, und noch weniger erteilte die FDA-Geneh­mi­gung Pfizer eine Abso­lu­tion, falls es später zur Rechen­schaft gezogen würde. Einfach gesagt: Pfizer kann nicht versu­chen, sich hinter der FDA zu verste­cken, um ihre Täuschung vor Über­prü­fung zu schützen, insbe­son­dere nicht, nachdem FDA selbst das Unter­nehmen ausdrück­lich gewarnt hatte, dass es nicht über ausrei­chende Daten verfüge, um die die diversen Behaup­tungen [von Pfizer] zu stützen. Kurz gesagt, nichts, was die FDA während Pfizers lang­wie­riger Kampagne der Falsch­dar­stel­lungen sagte oder tat, bestä­tigte auch nur im Entfern­testen die Hand­lungen des Unter­neh­mens, die den Kern dieses Falles ausmachen.

Zusam­men­fas­send lässt sich sagen, dass Pfizer die Wirk­sam­keit seines COVID-19-Impf­stoffs vorsätz­lich falsch darstellte, um die schnelle Akzep­tanz des Produkts zu begüns­tigen und seine kommer­zi­ellen Möglich­keiten auszu­weiten sowie dazu Personen zensierte, die drohten, die Wahr­heit zu verbreiten. Ange­sichts der milli­ar­den­schweren Wette, die Pfizer auf den Impf­stoff einge­gangen war, und der Notwen­dig­keit, das Produkt schnell als Markt­führer zu etablieren, ist Pfizer dem starken Anreiz unter­legen, sodass es falsche Angaben machte, um die Öffent­lich­keit zu verwirren, in die Irre zu führen sowie eine breite Akzep­tanz des Impf­stoffs zu erwirken. Mit dieser Klage soll Pfizer für seine seri­en­mä­ßigen Falsch­dar­stel­lungen und betrü­ge­ri­schen Handels­prak­tiken zur Verant­wor­tung gezogen werden.

