Laut „Reuters“ soll der irani­sche Außen­mi­nister im irani­schen Staats­fern­sehen ange­kün­digt haben, dass ein Präven­tiv­schlag gegen Israel „inner­halb von Stunden“ durch­ge­führt werden könne.

Der Minister erklärte: Die Führer der „Wider­stands­front“, d.h. isla­mis­ti­sche Bewe­gungen, die dem Iran treu sind, würden Israel nicht erlauben, den Gaza­streifen ohne Konse­quenzen zu betreten.

„Wir können Kriegs­ver­bre­chen gegen die Menschen in Gaza nicht igno­rieren.“

- sagte Hossein Amirabdollahian.

Er betonte: Es wird sich in Israel mit Sicher­heit eine neue Front auftun, wenn es keinen schnellen Waffen­still­stand gibt.

Aller­dings sagte der Außen­mi­nister nicht, wer in der Lage sein würde, die Präven­tiv­schläge durch­zu­führen und wie.

Iran’s FM Amir Abdol­la­hian in an inter­view with Ofogh TV:

“Any preemp­tive action by the Resis­tance Axis in the coming hours is conceivable.“

“If the oppor­tu­nity (ceas­e­fire) is lost, there’s no escape from opening new fronts against Israel.“

“Time is running out, and the… pic.twitter.com/aDuH7VE2lp

— H D (@hussedogru) October 16, 2023