Ruinen schaffen ohne Waffen – Dank grünen und linken Utopien ins Chaos

Mit diesem Spruch (in Abwand­lung der Losung „Frieden schaffen ohne Waffen) spot­teten dereinst die DDR-Bürger über die sozia­lis­ti­sche Wohnungs­ver­wal­tung in ihrem Land. Solche Zustände scheinen neuer­dings für 11 Prozent der Salz­burger Wähler (in der Stadt Salz­burg waren es sogar 22 Prozent) erstre­bens­wert, wenn man das Ergebnis der Salz­burger Land­tags­wahlen inter­pre­tiert. Für diese Wähler ist offen­sicht­lich eine miese Wohnung besser als gar keine Wohnung. In ihrer Verzweif­lung über die aktu­elle Wohnungs­mi­sere in ihrer Stadt folgten diese Wähler den Verspre­chungen des Vorsit­zenden der KPÖ plus Kay-Michael Dankl, der sich für leist­bares Wohnen stark machte, aller­dings ohne dafür irgend­welche Konzepte zu präsentieren.

Mit dem Wohn­thema scheint die Kommu­nis­ti­sche Partei Öster­reichs nun endgültig aus ihrem etwa sieb­zig­jäh­rigen Dorn­rös­chen­schlaf erwacht zu sein. Bisher konnten die Kommu­nisten nur in der Stadt Graz Erfolge feiern, wo sie mit Elke Kahr mit 28 Prozent der Stimmen den Bürger­meister stellen. Die Erfolge der Kommu­nisten in Graz sind bisher aller­dings über­schaubar, da nun einmal auch für Kommu­nisten ökono­mi­sche Gesetze gelten.

Die linken Rezepte zur Lösung der Wohnungsnot und explo­die­renden Wohnungs- und Miet­preise sind ja hinläng­lich bekannt: direkte oder indi­rekte Enteig­nung durch hohe Erbschafts­steuern, oder sons­tige Steuern auf leer­ste­hende Wohnungen, sind die Mittel der Wahl.

Wenn man den Ursa­chen der unhalt­baren Wohnungs­si­tua­tion in vielen Städten auf den Grund geht, so stößt man unwei­ger­lich auf die urei­gensten Themen der Rechtsparteien:

Zual­ler­erst ist die gegen­wär­tige Situa­tion am Wohnungs­markt durch die krimi­nelle Zuwan­de­rungs­po­litik des Main­streams verur­sacht. Durch den Zuzug wird der Wohn­raum, aber auch der Platz in den Städten knapp. Preis­stei­ge­rungen sind die unmit­tel­bare, markt­wirt­schaft­liche Folge. Für die Links­par­teien ist diese Politik sakro­sankt und folg­lich ist es pure Heuchelei, wenn die Linken die Wohnungs­mi­sere für den Stim­men­fang instrumentalisieren.

Ein weiterer Grund für die Preis­stei­ge­rungen am Wohnungs­markt ist, wie hier an dieser Stelle schon mehr­fach disku­tiert, die krimi­nelle Geld­po­litik der EZB (siehe z.B. unser-mitteleuropa.com/massenverarmung-durch-geldschoepfung-und-inflation/). Die von der EZB verur­sachten Geld­schwemme strömte einer­seits in den Akti­en­markt, ande­rer­seits aber auch in den Immo­bi­li­en­markt und treibt so die Preise von Eigen­tums­woh­nungen in schwin­delnde Höhen. Die Einkommen stiegen deswegen aber nicht mit. Nach der Null­zins­po­litik der vergan­genen Jahre muss jetzt die EZB mit stei­genden Leit­zinsen den Wert der von ihr geschaf­fenen Geld­blase vertei­digen, damit die Gewinne der super­rei­chen Milli­ar­däre nicht wieder verdunsten. Diese Akteure gerieren sich als „Phil­an­thropen“, die eben­falls die gren­zen­lose Zuwan­de­rung durch die von ihnen finan­zierten NGOs propa­gieren. Diese inter­na­tional agie­renden Milli­ar­däre sind natür­lich von den Enteig­nungs­phan­ta­sien der Linken nicht betroffen, da sie ja ihr Geld in „gemein­nüt­zigen“ Stif­tungen geparkt haben.

Ein weiterer Grund für die stei­genden Wohnungs­preise sind die ausufernden Vorschriften für Neubau und Sanie­rungs­pro­jekte. Neue Bauvor­schriften für den Wärme­schutz wären ja noch nach­voll­ziehbar, da damit die Heiz­kosten redu­ziert werden. Zusätz­lich setzen sich aber immer mehr Vorschriften für den Schall­schutz und den Schutz vor sommer­li­cher Über­wär­mung durch, die sich sogar konter­ka­rieren: Die sommer­liche Über­wär­mung soll durch die nächt­liche Fens­ter­lüf­tung vermieden werden, was aber den Schall­schutz wieder ad absurdum führt, da die Lärm­karten auch in der Nacht oft einen hohen Lärm­pegel ausweisen. Wie die Werte in den Lärm­karten zustande kommen, ist über­haupt frag­lich. Durch dieses Sammel­su­rium an Vorschriften dürfen eigent­lich nur noch Luxus­woh­nungen gebaut werden, die aber eben nicht gerade billig sind. Oben­drein werden durch die vielen Vorschriften die Verfah­rens­zeiten für Bauge­neh­mi­gungen verlän­gert, was wieder die Planungs­kosten in die Höhe treibt.

Auch der Klima­schwindel (siehe www.klimaschwindel.net) treibt die Neubau­preise in die Höhe: Neubauten müssen jetzt mit einer Photo­vol­ta­ik­an­lage ausge­stattet werden. Im groß­vo­lu­migen Wohnungsbau ist das einfach ein Witz, da man ja nicht in jeder Wohnung einen Wech­sel­richter und einen zusätz­li­chen Zähler einbauen kann. Es entstehen Zusatz­kosten, die besten­falls bei der Betriebs­kos­ten­ab­rech­nung kleine Vorteile bringen.

Billige Gashei­zungen dürfen nicht mehr verbaut werden. Statt­dessen werden teure Wärme­pumpen zwangs­ver­ordnet! Diese sollten wegen der nied­ri­geren Vorlauf­tem­pe­ratur nur in Verbin­dung mit einer teureren Fußbo­den­hei­zung betrieben werden. Speziell bei Sanie­rungen ist das ein Wahn­sinn, weil ja die alten Fußböden heraus­ge­rissen werden müssen. Die Möblage muss dann gleich mitent­sorgt werden. Wo die Bewohner während der Reno­vie­rung dann wohnen sollen, ist offen: wahr­schein­lich unter der Brücke!

Der größte Witz ist aber die Fehl­al­lo­ka­tion von Ausgaben durch die Corona-Hysterie. Deutsch­land kostete der Corona-Wahn­sinn 500 Milli­arden Euro, Öster­reich in der Rela­tion noch mehr, nämlich 175 Milli­arden Euro! Rechnet man mit einem Neubau­preis von 2000 Euro pro Quadrat­meter, so ergeben sich in Deutsch­land 250 Millionen Quadrat­meter Wohn­raum und in Öster­reich fast 80 Millionen Quadrat­meter Wohn­raum. Geht man von einer Wohnungs­größe von etwa 100 Quadrat­meter aus, so hätte man in Deutsch­land 2,5 Millionen und in Öster­reich 0,8 Millionen Wohnungen bauen können. Die Wohnungs­mi­sere wäre in beiden Ländern gelöst worden. Die Corona-Hyste­riker sollte man persön­lich für die Wohnungs­mi­sere haftbar machen!

