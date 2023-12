Von REDAKTION | So schön fami­liäre Zusam­men­künfte anläss­lich des Weih­nachts­festes auch sein können, so gefähr­lich sind die Gefahren die da lauern könnten. Nämlich dann, wenn zwangs­läufig woke, fort­schritt­liche und zeit­geist­kon­forme Jugend­liche auf Oma und Opa stoßen, die so gar nicht mehr mit ihren Anschau­ungen in diese wunder­bare neue Gesell­schaft passen mögen.



Eine gewisse Achtung der Gene­ra­tion gegen­über, die immerhin den Wohl­stand geschaffen hat, der jetzt von linken Ideo­logen in Regie­rungs­funk­tion verpul­vert wird, war wohl gestern. Heute möchte man am liebsten die Alten loswerden. Am besten auch gleich aus ihren viel zu großen Häusern, wo man doch unsere segens­reiche „Zukunft“ in Form afri­ka­ni­scher und arabi­scher Groß­fa­mi­lien unter­bringen könnte.

„ … wenn der Opa provoziert“

Was tun also, wenn hier zwei gänz­lich unter­schied­liche Gene­ra­tionen ausge­rechnet am Fest des Frie­dens zusam­men­treffen? Wie soll man sich da richtig verhalten? Wie „zeigt“ man da „Haltung“ wie die RHEINISCHE POST verkün­dete, „wenn Opa, Tante oder Groß­cousin mit abstrusen Thesen provo­zieren“. Ja, ja, so ist er halt, der Opa, der gerne bei Fami­li­en­festen provoziert.

Work­shop gegen „Hetze“ und anti­se­mi­ti­sches „Schwa­dro­nieren“

Und schlimmer noch das Szenario, welches DER SPIEGEL in den Raum stellte: „So disku­tieren Sie mit dem rassis­ti­schen Onkel“, lautet die Über­schrift eines Arti­kels der uns aufklärt was zu tun ist, wenn „Opa hetzt, Mama vorver­ur­teilt oder der Onkel anti­se­mi­tisch schwa­dro­niert“. Hier empfiehlt es sich, an einem Work­shop teil­zu­nehmen, in dem „Menschen lernen, wie sie auf menschen­feind­liche Äuße­rungen an einem Weih­nachts­fest reagieren können“. Die Teil­nahme an diesen „Work­shop“ ist wohl ein Muss für jeden linken Spießer, der das Schlimmste am Heilig­abend verhin­dern will: Nämlich, dass irrsin­nige Posi­tionen, die ihm die Propa­ganda-Maschi­nerie einer im Entstehen begrif­fenen woken Gesin­nungs­dik­tatur einge­häm­mert hat, argu­men­tativ nicht haltbar sind.

Was tun mit dem Papi, dem Corona-Leugner?

Das ist auch der Grund, warum solche „bösen“ Anschau­ungen immer dann bekämpft werden müssen, wenn gerade eine teuf­li­sche Agenda von offen­sicht­lich Krimi­nellen ausge­brütet wird. Beispiels­weise am Höhe­punkt der Corona-Diktatur. Hier wurde sogar ein Psych­iater als Ratgeber herbei­ge­holt, wie man vor zwei Jahren auf stern.de erfahren konnten, als es galt am Heilig­abend Gegner des Corona-Wahns als „Corona-Leugner“ oder „Covioten“ zu verun­glimpfen. So konnte man dort lesen: „Mein Vater ist Corona-Leugner was mache ich zu Weih­nachten?“ Und weiter hieß es dort:

„Soll man an Heilig­abend seinen Vater besu­chen, wenn der die Corona-Gefahr leugnet? Auch wenn man so das Risiko eingeht, sich selbst und andere anzu­ste­cken? Der Arzt und Psycho­the­ra­peut DR. Chris­tian Peter Dogs hat die Antwort.“

Mitt­ler­weile hat sich aller­dings die „Verschwö­rungs­theorie“ bestä­tigt, dass die Anste­ckungs­ge­fahr gleich groß war falls jemand die „Gefahr“ nicht „geleugnet“ hat und sich pausenlos boos­tern ließ. Ein Wunder, dass die Unge­impften noch leben und die „Immu­ni­sierten“ teil­weise sich mit Impf-Neben­wir­kungen herum­plagen müssen.

Stink­bombe unterm Tannenbaum

Weil wir gerade bei den „Verschwö­rungs­theo­rien“ ange­kommen sind, wurde selbst­re­dend auch davor gewarnt und zwar in der STUTTGARTER ZEITUNG: Dort hieß es:

„Fami­li­en­kon­flikt an Weih­nachten: Was tun, wenn der Onkel Verschwö­rungs­theo­rien erzählt? Wenn an den Feier­tagen der Onkel krude Verschwö­rungs­er­zäh­lungen zum Besten gibt, muss der Rest der Familie entscheiden: Wider­spre­chen oder schweigen und die Harmonie wahren? Fünf Dinge, die Sie vorher wissen sollten.“

Diesmal ist zwar nicht wie beim STERN ein Psycho­the­ra­peut zur Hand, hier genügt ein Fami­li­en­be­rater, der uns hilft, wie wir uns im Fami­li­en­kreise zu benehmen haben. Wir erfahren in der genannten Zeitung:

„Alle wollen Friede, Freude, Eier­ku­chen, und dann wirft einer diese Stink­bombe unter den Tannen­baum“ – so sieht Fami­li­en­be­rater Mathias Voel­chert die unan­ge­nehme Situa­tion, in der sich so manche Familie an den Feier­tagen wieder­finden dürfte. Die Stink­bombe: eine Verschwö­rungs­er­zäh­lung. Der Werfer: dieses eine Fami­li­en­mit­glied, das auch den Rest der Verwandt­schaft von seinen verqueren Welt­an­schau­ungen über­zeugen möchte – ausge­rechnet an Weihnachten.“

Genau, dieses eine Fami­li­en­mit­glied. Dieser Stören­fried. Der ist sicher ein AfD-Wähler unter lauter Mitglie­dern der selbst­er­nannten „demo­kra­ti­schen Parteien“. Hinaus mit ihm! Melden wir ihn bei jetzt gerade instal­lierten Melde­stellen. Meiden wir ihn!

WAS DAHINTER STECKT

Fassen wir zusammen:

Nachdem die Bösen in allen hier erwähnten Fällen ältere Menschen sind, läuft hier ein orches­triertes Programm ab. Die Alten werden diskri­mi­niert, die Jungen indok­tri­niert.

Warum schneiden eine ganze Reihe von Main­stream­m­e­dien das gleiche Thema an? Das ist kein Zufall, hier erkennt man genau, wie diese Umer­zie­hungs­pro­gramme perfekt ausge­tüf­telt sind. War all die Jahr­hun­derte zuvor das Weih­nachts­fest ein Hort der Austra­gung von Fami­li­en­strei­te­reien ideo­lo­gi­scher Natur? Wohl kaum.

Es ist die Furcht der Gesell­schafts­kon­struk­teure, dass ältere Personen unter Umständen einen „nega­tiven“ Einfloss auf jüngere Leute haben könnten. Es ist ein imper­ti­nenter Eingriff ins Fami­li­en­leben – es ist ein weiterer Schritt in eine ekel­hafte Gesinnungsdiktatur.

www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.familienkonflikt-an-weihnachten-was-tun-wenn-der-onkel-verschwoerungstheorien-erzaehlt.1918c6e3-89f3-48b7-b81e-2ddb4ea1dbf6.html

www.welt.de/gesundheit/plus204455814/Weihnachten-mit-Familie-Stress-Streit-Wie-das-Fest-ertraeglicher-wird.html

www.zdf.de/nachrichten/panorama/feiertage-familie-konflikte-verschwoerung-corona-reichsbuerger-100.html

www.stern.de/gesundheit/mein-vater-ist-corona-leugner—was-mache-ich-an-weihnachten–9519250.html

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.