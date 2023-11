Der russi­sche Aussen­mi­nister: «Es ist wichtig sich mit

histo­ri­schen Unge­rech­tig­keiten auseinanderzusetzen.»

Teil 1: Die Rede von Sergej Lawrow zu den Primakow-Lesungen in Moskau:

Herr Dynkin, Kolle­ginnen und Kollegen, Eure Exzellenzen,

ich sehe viele Freunde unter den Zuhö­rern. Die Tradi­tion wird fort­ge­setzt und die Primakow-Lesungen erfreuen sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebt­heit. Dies ist eine Hommage an unseren Lehrer Jewgeni Primakow: Sie zeigt die Bemü­hungen des «Primakow-Insti­tuts für Welt­wirt­schaft und inter­na­tio­nale Bezie­hungen» (IMEMO) das Erbe zu pflegen und die Grund­sätze, die Primakow für inter­na­tio­nale Bezie­hungen vertrat und bis heute stetig an Bedeu­tung zunehmen, zu fördern.

Intel­lek­tu­elle Gemein­schafts­ar­beit ist das, was wir jetzt brau­chen. Jewgeni Primakow initi­ierte Situa­ti­ons­ana­lysen, die unter Wissen­schaft­lern und Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen weite Verbrei­tung fanden. Auf Grund­lage dieser Arbeiten wurden zahl­reiche Vorschläge entwi­ckelt, die anschlie­ßend in prak­ti­sche Diplo­matie umge­setzt wurden.

Die globalen Ereig­nisse entwi­ckeln sich dyna­misch. Doch, dies zu sagen, ist eine Unter­trei­bung. Viele frühere „Konstanten inter­na­tio­naler Bezie­hungen“ und bedeu­tende Trends, welche die multi­po­lare Ordnung prägen, werden ange­sichts neuer Reali­täten auf ihre Dauer­haf­tig­keit und Eignung hin, einem Test unter­worfen. Dieser Prozess ist komplex und allum­fas­send und hat nicht erst gestern begonnen, doch wird selbst nach histo­ri­schen Maßstäben noch einige Zeit brau­chen. Doch, die Umrisse einer poly­zen­tri­schen Archi­tektur zeichnen sich schon ab.

Wir sind schon mehr­fach auf das Entstehen neuer globaler Entwick­lungs­zen­tren einge­gangen: Vor allem auf die zuneh­menden Auto­no­mie­be­stre­bungen in Asien und Eura­sien sowie auf das Selbst­be­wusst­sein vieler Entwick­lungs­länder, die sich weigern vorma­ligen Kolo­ni­al­mächten, die konti­nu­ier­lich und objektiv an Macht und Einfluss einge­büsst haben, blind­lings zu folgen. Alles, worüber Jewgeni Primakow vor vielen Jahren so einsichts­voll schrieb und sprach, spielt sich nun vor unseren Augen ab.

Aus histo­ri­scher Sicht sind multi­po­lare Systeme nicht neu. Es hat sie in der einen oder anderen Form schon gegeben, etwa anläss­lich des euro­päi­schen Mächte-Konzerts im 19. Jahr­hun­dert oder zwischen den beiden Welt­kriegen im 20. Jahr­hun­dert. Natür­lich gab es damals im Vergleich zu heute auf der Welt­bühne nicht so viele unab­hän­gige Akteure. Daher bildete sich das, was man als Keim­zelle der Multi­po­la­rität bezeichnen könnte, aus einem viel klei­neren Kreis heraus im Vergleich zu der Zahl souve­räner Staaten, die heute exis­tieren. Nach dem Großen Sieg [im 2. Welt­krieg] legten Grün­dungs­väter den Grund­stein zur Multi­po­la­rität. Die fünf mäch­tigsten Nationen wurden stän­dige Mitglieder des UN-Sicher­heits­rats, was dem globalen Gleich­ge­wicht der Kräfte und der Inter­es­sens­lage im Jahr 1945 entsprach. Neben der beson­deren Stel­lung der Großen Fünf [die stän­digen Mitglieder des Sicher­heits­rates] ist in der UN-Charta der Grund­satz der Gleich­be­rech­ti­gung aller Länder unab­hängig von ihrer Größe oder ihren geschicht­li­chen Beson­der­heiten veran­kert. Das ist heute das Grund­prinzip, auf dem die univer­selle Multi­po­la­rität aufge­baut ist. Die UNO hat ihre haupt­säch­liche Rolle erfüllt, indem sie einen neuen globalen Krieg verhin­derte, aber die edle Idee der univer­sellen Zusam­men­ar­beit, Gleich­heit und des Wohl­standes hat sich nicht durch­ge­setzt. Die Logik des Kalten Krieges trieb die Welt schnell in eine Spal­tung und gegne­ri­sche Lager sowie daraus resul­tie­render Opposition.

Der entschei­dende Unter­schied zur heutigen Multi­po­la­rität besteht in der Chance, wirk­lich globale Ausmaße anzu­nehmen, indem man sich auf das Grund­prinzip der UN-Charta stützt: Die souve­räne Gleich­heit der Staaten! In der Vergan­gen­heit wurden Entschei­dungen von globaler Trag­weite von einer kleinen Gruppe von Ländern getroffen, wobei die tonan­ge­bende Stimme aus offen­sicht­li­chen Gründen von der west­li­chen Gemein­schaft herkam. Heute haben neue Akteure aus dem globalen Süden und globalen Osten zur inter­na­tio­nalen poli­ti­schen Bühne aufge­schlossen. Ihre Zahl wächst. Wir nennen sie zu Recht die globale Mehr­heit. Sie stärken ihre Souve­rä­nität, indem sie drän­gende Probleme aufgreifen, ihre Unab­hän­gig­keit unter Beweis stellen und ihren natio­nalen Inter­essen Vorrang vor den Launen anderer [Staaten] einräumen. Um dies zu unter­mauern, möchte ich meinen indi­schen Kollegen, Außen­mi­nister Subrah­manyam Jais­hankar, zitieren, der sagte, dass die Welt viel mehr als nur Europa sei. Diese Aussage drückt klar aus, dass die Welt aus viel mehr als dem Westen besteht. Russ­land setzt sich konse­quent für die Demo­kra­ti­sie­rung der Bezie­hungen zwischen den Ländern und für eine gerech­tere Vertei­lung des globalen Nutzens ein.

Es gibt viele Beispiele, wie heute der Trend zur Multi­po­la­rität, insbe­son­dere im Zusam­men­hang mit regio­nalen Krisen, zu beob­achten ist. Jener Trend veran­lasst Länder in verschie­denen Regionen der Welt Soli­da­rität zu zeigen. Der derzei­tige Ausbruch des paläs­ti­nen­sisch-israe­li­schen Konflikts ist zu einem Kata­ly­sator für diese Soli­da­rität geworden, wie man an den vereinten Aktionen der arabisch-musli­mi­schen Welt sehen kann. Erst letzte Woche, am 21. November, besuchte eine Dele­ga­tion der Arabi­schen Liga und der OIZ [Orga­ni­sa­tion für Isla­mi­sche Zusam­men­ar­beit] auf Außen­mi­nis­ter­ebene die Haupt­städte der fünf stän­digen Mitglieder des UN-Sicher­heits­rats, einschließ­lich Moskau. Bei unserem Treffen bekräf­tigten wir die Notwen­dig­keit einer baldigen und fairen Beile­gung dieses Konflikts auf der Grund­lage des Zwei-Staaten-Konzepts. Dies war das wich­tigste Signal, das diese gemein­same Dele­ga­tion der Arabi­schen Liga und der OIZ an die Haupt­städte der «Fünf» und anderer UN-Mitglieds­länder heran­trug. Insge­samt setzt sich im Nahen Osten, in Afrika, im Südkau­kasus, in Zentral­asien und in Eura­sien ein Konsens zugunsten des Ansatzes von «regio­nalen Lösungen für regio­nale Probleme» immer stärker durch. Die Länder in den betref­fenden Regionen erwarten eine umfas­sende Unter­stüt­zung durch externe Akteure, nicht die Aufer­le­gung auslän­di­scher Rezepte. Wenn ein Land hilf­reich sein will, sollte es die Ansätze unter­stützen, welche in einer bestimmten Region, deren Länder viel besser wissen, wie die verschie­denen Gegen­sätze am besten zu über­winden wären, erar­beitet wurden.

Ich wieder­hole es: Die geopo­li­ti­schen Ambi­tionen der neuen globalen Akteure werden durch ihr wirt­schaft­li­ches Poten­zial unter­mauert. Wie der Präsi­dent der Russi­schen Föde­ra­tion, Wladimir Putin, auf dem G20-Sonder­gipfel am 22. November dieses Jahres erklärte, «verla­gert sich ein erheb­li­cher Teil der welt­weiten Inves­ti­tionen, des Handels und Konsums in die Regionen Asiens, Afrikas und Latein­ame­rikas, in denen die Mehr­heit der Welt­be­völ­ke­rung lebt.» Seit 2014 ist China in Bezug auf die Kauf­kraft­pa­rität (KKP) ihrer Bevöl­ke­rung die erste Volks­wirt­schaft der Welt. Das kumu­lierte BIP der BRICS-Länder über­steigt, eben­falls gemäss KKP seit letztem Jahr das der G7. Nachdem neue Mitglieder den BRICS beigetreten sind und ab dem 1. Januar 2024 in vollem Umfang an den Akti­vi­täten der Verei­ni­gung teil­nehmen werden, wird sich Vorsprung gegen­über der G7 [Verei­ni­gung] noch weiter vergrössern.

Im Jahr 2022 lag Russ­land gemäss KKP an fünfter Stelle in der Welt und über­holte Deutsch­land trotz oder wahr­schein­lich dank der Sanktionen.

Die Welt verän­dert sich und die multi­la­te­rale Diplo­matie spie­gelt das wider. Die BRICS-Zusam­men­ar­beit ist eines der besten Beispiele dafür. In diesem Rahmen entwi­ckeln Länder, die verschie­dene Zivi­li­sa­tionen, Reli­gionen und Makro­re­gionen reprä­sen­tieren, effek­tive Bezie­hungen auf den unter­schied­lichsten Berei­chen – von Politik und Sicher­heit bis hin zu Wirt­schaft, Finanzen, Gesund­heits­wesen, Sport und Kultur. Ausge­hend von den Grund­sätzen der Gleich­heit und des gegen­sei­tigen Respekts errei­chen sie im Konsens einen Inter­es­sen­aus­gleich. Niemand zwingt irgend­je­mandem etwas auf, niemand erpresst irgend­je­manden und niemand zwingt irgend­je­manden zu einer Entschei­dung, etwa im Stil von «entweder wir oder sie» oder «entweder sie sind für oder gegen uns».

Es über­rascht nicht, dass Dutzende von Staaten sich BRICS anzu­nä­hern versu­chen. Der Gipfel in Johan­nes­burg war der erste Schritt in diese Rich­tung. Die Zahl der BRICS-Mitglieder wird sich faktisch verdop­peln. Weitere 20 Staaten haben ähnliche Gesuche gestellt oder möchten beson­dere, privi­le­gierte Bezie­hungen zum Verband aufnehmen. Nächstes Jahr wird Russ­land den Vorsitz von BRICS über­nehmen, die dann nicht mehr aus «Fünf» bestehen werden. Wir werden alles dafür tun, dass BRICS ihr Ansehen auf der inter­na­tio­nalen Bühne stärken und weiterhin eine immer größere Rolle bei der Schaf­fung einer gerechten Welt­ord­nung spielen wird.

Der Einfluss der BRICS-Mitglied-Staaten und gleich­ge­sinnter Nationen inner­halb der G20 nimmt zu. Jüngste G20-Gipfel haben die Entschlos­sen­heit der globalen Mehr­heits­staaten bestä­tigt, nicht zuzu­lassen, dass der Westen dieses Forum, das sich mit globalen Finanz- und Wirt­schafts­fragen befassen sollte, in ein Instru­ment zur Förde­rung der engstir­nigen geopo­li­ti­schen Ziele der Verei­nigten Staaten und ihrer Verbün­deten verwan­delt, wie dies beim letzten G20-Gipfel geschehen ist, als man versuchte, den Fokus ausschließ­lich auf die Ukraine zu lenken. Ähnliche Versuche wurden auf dem G20-Gipfel in Indien unter­nommen, doch schei­terten. Der Gipfel konzen­trierte sich auf die Kern­themen der G20, wie globale Wirt­schafts- und Finanz­fragen, welche die vom Gipfel verab­schie­deten Reso­lu­tionen dann dominierten.

Auch die SOZ [Shanghai Orga­ni­sa­tion für Zusam­men­ar­beit] trägt zum Entstehen einer multi­po­laren Welt bei. Sie will eine verbin­dende Rolle bei der Gestal­tung der «Großen Eura­si­schen Part­ner­schaft» spielen, die die verschie­denen Inte­gra­ti­ons­pro­jekte auf dem Konti­nent harmo­ni­sieren und allen Ländern und Orga­ni­sa­tionen in Eura­sien, einschließ­lich der EAEU, ASEAN und anderen, offen­stehen sollen. Diese Philo­so­phie wurde 2015 von Präsi­dent Wladimir Putin auf dem ersten Russ­land-ASEAN-Gipfel vorge­stellt und findet immer grös­sere Aner­ken­nung. Viele Länder möchten entweder Voll­mit­glieder werden oder einen Beob­achter- oder Part­ner­status bei der SCO und den BRICS einnehmen.

West­liche Poli­tiker beginnen, wenn auch wider­willig, die neue Realität anzu­er­kennen und zu akzep­tieren und werden sich des Endes der Mono­pola­rität bewusst. In seiner Rede Ende August im Zuge des jähr­li­chen Tref­fens der fran­zö­si­schen Botschafter erklärte Frank­reichs Präsi­dent Emma­nuel Macron, dass sich das geopo­li­ti­sche Gleich­ge­wicht der Kräfte vom Westen weg verschiebe. Er stellte dies als eine Gefahr dar. Mit anderen Worten: Die Expan­sion des aggres­siven NATO-Blocks wäre eine «gute» Sache, während die Expan­sion der fried­fer­tigen BRICS als «Bedro­hung» wahr­ge­nommen würde. Es ist klar, dass sich diese Art von Denk­weise tief verwur­zelt hat und nicht über Nacht von solchen Instinkten befreit werden kann. Wir sehen, wie der Westen alles daran­setzt, an den Resten seiner Vorherr­schaft fest­zu­halten und dabei offen auf neoko­lo­niale Methoden zurück­greift, die von der globalen Mehr­heit abge­lehnt werden.

Bild 6 – 2023.11.29

Das Ziel des Westens ist einfach und zynisch zugleich: Er will weiter Gewinn aus Global­po­litik, Wirt­schaft und Handel ziehen und von den Ressourcen anderer Nationen leben. Wie die über­wäl­ti­gende Mehr­heit der anderen Länder wird auch Russ­land diese Pläne nicht akzeptieren.

In Verfol­gung ihrer Ziele greifen die Verei­nigten Staaten und ihre euro­päi­schen Verbün­deten auf einen viel­seitig-geopo­li­ti­schen «Werk­zeug­koffer» zurück, zu dem das Provo­zieren von Konflikten – wie entlang der gesamten russi­schen Grenzen – der Einsatz von infor­ma­tio­neller – und psycho­lo­gi­scher Kriegs­füh­rung und das Anzet­teln von Handels- und Wirt­schafts­kriegen gehören. Die Aktionen der west­li­chen Mächte führten dazu, dass die Akti­vi­täten der Welt­han­dels­or­ga­ni­sa­tion, insbe­son­dere ihre Streit­bei­le­gungs­me­cha­nismen, blockiert wurden. Grund­le­gende Rechts­grund­lagen der globalen Wirt­schafts­be­zie­hungen, wie der freie Wett­be­werb und die Unver­letz­lich­keit der Eigen­tums­rechte, werden unter­mi­niert. Der Dollar sowie auch wirt­schaft­liche Verflech­tung werden seit langem als Waffen eingesetzt.

Bild 7 – 2023.11.29

Die destruk­tiven Aktionen der Minder­heit des Westens haben ihre Ziele gröss­ten­teils verfehlt, wogegen sie den multi­po­laren Prin­zi­pien in inter­na­tio­nalen Ange­le­gen­heiten zugu­te­kommen. Die Einsicht wächst, dass niemand vom aggres­sivem Vorgehen Washing­tons und Brüs­sels verschont bleibt.

Nicht nur Russ­land, sondern auch viele andere Staaten redu­zieren konse­quent ihre Abhän­gig­keit von west­li­chen Währungen, gehen zu alter­na­tiven Mecha­nismen für die Abwick­lung von Außen­han­dels­ge­schäften über und arbeiten am Aufbau neuer inter­na­tio­naler Trans­port­kor­ri­dore und Wertschöpfungsketten.

Bild 8 – 2023.11.29

Das unaus­ge­wo­gene und unge­rechte Modell der Globa­li­sie­rung, bei dem die goldene Milli­arde den größten Teil der Vorteile genoss, gehört der Vergan­gen­heit an. Die Teil­nehmer des «Forums der Gegner moderner neoko­lo­nialer Prak­tiken» werden konkrete Ziele für die Demo­kra­ti­sie­rung der globalen Wirt­schafts­ord­nung diskutieren.

Die 85% der Welt­mehr­heit fordern den gemein­samen Kampf gegen Neokolonialismus

Bild 9 mit Legende – 2023.11.29

Das Forum, das von der Partei «Einiges Russ­land» ausge­richtet wird, ist für Anfang 2024 geplant.

Dies ist nur eine von vielen Initia­tiven, die unser Land fördern wird, um die Grund­sätze des außen­po­li­ti­schen Konzepts voran­zu­bringen, das im März grund­le­gend über­ar­beitet wurde, um der neuen geopo­li­ti­schen Realität gerecht zu werden. Die entste­hende poly­zen­tri­sche Archi­tektur soll inte­grativ und koope­rativ statt konfron­tativ ange­legt sein und vor gefähr­li­chen Konflikten zwischen globalen Mächten schützen.

Die Idee, ein globales Konzept zu schaffen, das auf allge­mein aner­kannten Grund­sätzen und Normen des Völker­rechts sowie auf der Achtung der kultu­rellen und zivi­li­sa­to­ri­schen Viel­falt der modernen Welt und dem Recht der Nationen ihren eigenen Entwick­lungsweg einzu­schlagen, beruht, wird von allen Ländern geteilt.

Diese Arbeit muss nicht ganz von vorne beginnen. Die Grund­lage für eine gerechte und nach­hal­tige Welt exis­tiert bereits: Dank der UN-Charta! Ihre Bestim­mungen sollten voll­ständig und umfas­send befolgt, anstatt selektiv gewählt zu werden, wie es einige unserer west­li­chen Kollegen tun, wenn sie die Rosinen aus Charta Prin­zi­pien picken, damit sie in ihre unmit­tel­bare Agenda passen. Zwei­fellos sollten die Vereinten Nationen sorg­fältig an die modernen Reali­täten ange­passt werden, wobei der Reform des Sicher­heits­rates oberste Prio­rität zukommt. Es ist wichtig, sich mit den histo­ri­schen Unge­rech­tig­keiten ausein­an­der­zu­setzen, die nach dem Abschluss des Entko­lo­nia­li­sie­rungs­pro­zesses und dem Entstehen zahl­rei­cher junger und moderner Staaten entstanden sind. Diese Reali­täten sollten sich in der Zusam­men­set­zung des UN-Sicher­heits­rats widerspiegeln.

Bewe­gung der block­freien Staaten: Mitglieder (dunkel­blau) – Beob­achter (hell­blau) |

Quelle: Palon­gengi, CC BY-SA 3.0, via Wiki­media Commons

Bild 10 mit Legende – 2023.11.29

Die neuen Mitglieder sollten sich aus den Entwick­lungs­re­gionen Asiens, Afrikas und Latein­ame­rikas zusam­men­setzen. Sie sollten in ihren jewei­ligen Teilen der Welt und globalen Orga­ni­sa­tionen über Auto­rität verfügen, wie in der «Bewe­gung der Block­freien» oder der «Gruppe der 77».

«Gruppe der 77» wurde 1964 gegründet und zählte 2022 134 Mitgliedsstaaten |

Quelle: St. Krekeler, CC BY-SA 2.0, via Wiki­media Commons

Bild 11 mit Legende – 2023.11.29

Inter­na­tio­nale Verei­ni­gungen eines neuen Typs, die alle Fragen auf der Grund­lage eines Inter­es­sen­aus­gleichs und Konsenses behan­deln, spielen bei der Schaf­fung von Multi­po­la­rität eine entschei­dende Rolle. Dazu gehören neben den BRICS, der SOZ und der EAEU auch die OVKS, GUS sowie ASEAN, die Afri­ka­ni­sche Union, CELAC, GCC, LAS und OIZ. Leider bin ich pessi­mis­tisch, was die Zukunft der von den USA und ihren Verbün­deten geführten Bünd­nisse – NATO, EU, die Gruppe der 77 und sogar den Euro­parat und die OSZE – angeht. Die beiden letzt­ge­nannten [Euro­parat und OSZE] wurden ursprüng­lich als Platt­formen für einen inte­gra­tiven und respekt­vollen gesamt­eu­ro­päi­schen Dialog geschaffen.

Bild 12 mit Legende – 2023.11.29

Heute sind sie jedoch gezwungen, sich in den Dienst der Euro­päi­schen Union und NATO zu stellen und sind zu unbe­deu­tenden Struk­turen geworden, die vom Westen für eigen­nüt­zige poli­ti­sche Agenden benutzt werden.

Es gibt noch eine kleine Chance für die OSZE, gerettet zu werden, aber ich muss zugeben, dass die Chancen dafür nicht gutstehen. In seinen Ausfüh­rungen auf der Jahres­ta­gung des Valdai-Klubs am 5. Oktober hat Präsi­dent Putin mehrere Schlüs­sel­prin­zi­pien für eine gerech­tere und demo­kra­ti­schere Ordnung darge­legt. Zu diesen Grund­sätzen gehören:

- Offen­heit und Aussen­ver­bin­dung ohne Kommunikationsbarrieren,

- die Achtung der Viel­falt als Grund­lage für eine koope­ra­tive Entwicklung,

- eine breite Vertre­tung in der Weltordnungspolitik,

- univer­selle Sicher­heit auf der Grund­lage eines Interessenausgleichs,

- fairer Zugang zum Nutzen des Fortschritts,

- Gleich­heit für alle,

- Ableh­nung der Domi­nanz von Reichen und Mächtigen.

Ich bin zuver­sicht­lich, dass diese Ansätze bei vernünf­tigen Menschen, die Inter­esse an inter­na­tio­nalen Fragen haben, auf Reso­nanz stoßen werden.

Mit diesem Verständnis von Multi­po­la­rität werden wir weiterhin für Wahr­heit und Gerech­tig­keit kämpfen. Wir glauben, dass die Stimme jedes Landes, unab­hängig von seiner Größe, seiner poli­ti­schen Struktur oder seinem wirt­schaft­li­chen Entwick­lungs­stand, gehört werden muss. Im Wesent­li­chen werden wir die Werte hoch­halten, die 1945 in der UN-Charta veran­kert worden sind. Wir werden uns weiterhin eng mit unseren Verbün­deten und gleich­ge­sinnten Part­nern im globalen Süden und im globalen Osten abstimmen. Wir werden nicht die Tür oder das Fenster verschließen (Präsi­dent Putin hat dies kürz­lich deut­lich gemacht) oder dieje­nigen im histo­ri­schen Westen ausschließen, die sich den Reali­täten und objek­tiven Heraus­for­de­rungen der Multi­po­la­rität bewusst werden, wie Jewgeni Primakow es vor einiger Zeit formu­liert hat.

Auf dem Gebiet der Diplo­matie werden wir uns darauf konzen­trieren, eine konse­quente Ausle­gung und prak­ti­sche Anwen­dung aller in der UN-Charta veran­kerten Grund­sätze zu gewähr­leisten – ein entschei­dender Aspekt unserer Politik!

Flaggen der 20 Mitglieds­staaten der «Freun­des­gruppe zur Vertei­di­gung der UN Charter»: Algeria, Belarus, Bolivia, Cambodia, China, Cuba, the Demo­cratic People’s Repu­blic of Korea, Equa­to­rial Guinea, Eritrea, the Islamic Repu­blic of Iran, the Lao People’s Demo­cratic Repu­blic, Mali, Nica­ragua, the State of Pales­tine, the Russian Fede­ra­tion, Saint Vincent and the Grena­dines, Syria, Vene­zuela, and Zimbabwe.

Bild 13 mit Legende – 2023.11.29

Darüber hinaus werden wir weiter daran arbeiten, die Mitglied­schaft der in New York ansäs­sigen «Group of Friends in Defence of the UN Charter», die von Vene­zuela initi­iert wurde und ein viel­ver­spre­chendes Bündnis darstellt, auszu­bauen. Dieser Gruppe gehören derzeit 20 Staaten an, und weitere Länder sind daran inter­es­siert, sich ihr anzuschließen.

Wir werden uns konse­quent für die Stär­kung anderer Verei­ni­gungen einsetzen, die zur Demo­kra­ti­sie­rung der inter­na­tio­nalen Bezie­hungen beitragen. Dabei sind wir stets offen für einen ehrli­chen und ernst­haften Dialog mit jedem, der seine natio­nalen Inter­essen schätzt und sich für Gegen­leis­tungen bereit zeigt.

***

Über­set­zung aus dem Russi­schen: UNSER-MITTELEUROPA

Teil II erscheint demnächst hier: Sergej Lawrow beant­wortet Fragen in der Podiumsdiskussion

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.