Eine bevor­ste­hende ukrai­ni­sche Gegen­of­fen­sive ist in aller Munde. Sie wurde schon seit Monaten geplant. An den Planungen sind NATO-Offi­ziere aus der USA und England betei­ligt. Die bereit­ge­stellten Truppen umfassen laut Reuters etwa 40.000 frisch ausge­bil­dete Soldaten, die in acht Sturm­bri­gaden grup­piert wurden. Die Ziel­rich­tung dürfte Sapo­roschje und Artjo­mowsk (Bachmut) zu sein.

Die Über­ra­schung scheint die Anzahl der Panzer zu sein. Insbe­son­dere stellte sich heraus, dass sich unter den bereit­ste­henden Panzern bereits 31 Abrams-M1-Kampf­panzer befinden. Ursprüng­lich hieß es in den west­li­chen Medien, dass diese Panzer frühes­tens gegen Ende des Jahres gelie­fert werden könnten. Nun sind sie aber trotzdem da! Es kann gut sein, dass Desin­for­ma­tion über die Medien Teil der west­li­chen Stra­tegie ist. Die nächste Frage die sich stellt, betifft die der Besat­zung. Besteht diese wirk­lich aus, in einer Art Schnell­sie­de­kurs ausge­bil­deten Rekruten, oder wurde die Besat­zung mit den Panzern mitge­lie­fert? Letz­teres ist jeden­falls sehr wahr­schein­lich, da schlecht ausge­bil­dete ukrai­ni­sche Panzer­be­sat­zungen die Panzer­waffe entwerten würde. Die NATO würde aber damit das Risiko eingehen, dass die eine oder andere Panzer­be­sat­zung in russi­sche Hände fällt und damit die direkte Betei­li­gung der NATO an dem Konflikt nicht mehr geleugnet werden kann.

Derzeit wird eine Offen­sive durch das schlechtes Wetter und vor allem durch die schlam­migen Böden, in denen die schweren west­li­chen Panzer versinken würden, verhindert.

Dass Desin­for­ma­tion Teil der NATO-Stra­tegie ist, sieht man auch an einer weiteren (Falsch-)Meldung in den west­li­chen Medien: angeb­lich seien die ukrai­ni­schen Aufmarsch­pläne im Netz aufge­taucht. Das ganze Konvolut ist offen­sicht­lich eine geschickt gemachte Mischung aus Fakten und Fiktion. Dazu gibt es natür­lich einen entspre­chenden Medi­en­wirbel, um das Leak glaub­haft erscheinen zu lassen. Na ja, dümmer geht es nimmer! Offenbar hofft man Russ­land zu übertölpeln!

In dem Leak wird behauptet, dass Kiew die acht Sturm­bri­gaden mit 253 Panzer, mehr als 380 Infan­terie-Kampf­fahr­zeuge und bewaff­nete Mann­schafts­trans­porter, 480 Fahr­zeuge, 147 Artil­le­rie­ge­schütze und 571 gepan­zerte Fahr­zeuge vom Typ HMMWV „Humvee“ ausrüsten will, um die Offen­sive durch­zu­führen. Wenn man an die Tausenden Panzer denkt, die die ukrai­ni­schen Truppen bisher verloren hatten, erscheint diese Auflis­tung wie ein Witz.

Es darf bezwei­felt werden, dass die russi­sche Front mit dieser Truppe nach­haltig durch­bro­chen werden kann, wenn sie denn in Wahr­heit nicht viel stärker ist! Wenn man diesen Zahlen wirk­lich glaubt, so erscheint dieses Unter­nehmen eher wie eine Verzweif­lungstat. Diese Offen­sive wäre dann eine ukrai­ni­sche Version der Arden­nen­of­fen­sive, jedoch mit dem Manko, dass der Westen und die Ukraine schon mona­te­lang über diese Offen­sive reden und daher das Über­ra­schungs­mo­ment bescheiden ist. Dieses Manko versucht man eben durch Desin­for­ma­tion auszugleichen.

Es könnte natür­lich auch sein, dass die kolpor­tierten Trup­pen­stärke (acht Brigaden) einfach maßlos unter­trieben ist. Man muss wahr­schein­lich von einer wesent­lich höheren Trup­pen­stärke ausgehen.

Russ­land bereitet sich natür­lich auf diese Gegen­of­fen­sive vor. Beispiels­weise wurde ein 70 Kilo­meter langer Schüt­zen­graben im Oblast Sapo­rischschja ausge­hoben haben.

Auch sonst ist die russi­sche Armee nicht faul, die Offen­sive zu behin­dern. Beispiels­weise wurde bekannt­ge­geben, dass die russi­sche Armee ein Lager mit 70.000 Tonnen Treib­stoff vernichtet hätte. Aller­dings fragt man sich, wieso es in der Ukraine über­haupt noch eine intakte Raffi­nerie gibt? Jeden­falls wäre einige Raffi­ne­rien zu zerstören weniger Aufwand, als die vielen Umspann­werke, die in der Zwischen­zeit offenbar wieder repa­riert wurden.

Zwei­fellos wäre eine Gegen­of­fen­sive der letzte Versuch Selen­skyjs, das Steuer noch herum­zu­reißen. Miss­lingt dieser Versuch, ist die ukrai­ni­sche Armee am Ende.

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.