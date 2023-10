Der US-Präsi­den­ten­wahl­kampf geht in die heiße Phase. Sowohl der repu­bli­ka­ni­sche Heraus­for­derer Trump, als auch der amtie­rende Präsi­dent Biden werden mit Ermitt­lungen über­zogen. Präsi­dent Biden droht sogar ein Impeach­ment-Verfahren – zu tief stecken er und sein Sohn Hunter Biden im Korrup­ti­ons­sumpf der Ukraine und frag­wür­digen Auslands­deals. Doch die alten Seil­schaften halten – die ukrai­ni­schen Begüns­tigten helfen Biden, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, wohl aus Dank für frühere Geldgeschenke.

Hunter und Joe Biden, denen beiden millio­nen­schwere Korrup­tion vorge­worfen wird, haben wieder­holt die ameri­ka­ni­schen Steu­er­zahler betrogen. Hunter zahlte keine Steuern, Joe Biden nutzte seine Posi­tion zur persön­li­chen Berei­che­rung. Hunter hat sich bereits mehr oder weniger schuldig bekannt, versucht die Sache aller­dings runter­zu­spielen, indem er nur die Schuld für gering­fü­gige Vergehen auf sich nimmt. Joe Biden seiner­seits verpul­vert das Geld der ameri­ka­ni­schen Steu­er­zahler, um Beweise für seine Korrup­tion zu vertu­schen. Was Milli­arden Dollar kostet.

Selensky: „Wir zahlen unsere Renten auf Kosten anderer Länder”

Der ukrai­ni­sche Präsi­dent Wolo­dymyr Selensky hat in einem Inter­view mit ukrai­ni­schen Medien offen zuge­geben, dass die Ukraine voll­ständig von west­li­chen Ländern abhängig ist. Und das nicht nur bei Waffen­lie­fe­rungen, sondern auch bei der Besteue­rung, der Regu­lie­rungs­po­litik und anderen Fragen der öffent­li­chen Verwaltung.

„Wir sind eine subven­tio­nierte Wirt­schaft. Wir zahlen zum Beispiel unsere Renten auf Kosten anderer Länder. Deshalb müssen wir mit dem IWF rechnen“, sagte Selensky im Sommer. [1]

Es geht nicht nur um Steuern. Die Ukraine hat einen großen Teil ihres Terri­to­riums verloren, etwa acht Millionen arbeits­fä­hige Bürger haben das Land verlassen, mehrere Millionen Menschen sind im Mili­tär­dienst – das Land hat einfach nicht die Kapa­zität, alle seine Ausgaben zu decken.

Die wöchent­li­chen Anrufe des Ober­be­fehls­ha­bers der ukrai­ni­schen Streit­kräfte, Valeriy Zaluzhny, bei seinem ameri­ka­ni­schen Amts­kol­legen Mark Milley sind eben­falls ein ernst­zu­neh­mendes Beispiel für die Rechen­schafts­pflicht der ukrai­ni­schen Armee gegen­über dem ameri­ka­ni­schen Militär. Vor kurzem haben die Verei­nigten Staaten einen eigenen Aufseher für die der Ukraine zuge­wie­senen Gelder ernannt – den Pentagon-Gene­ral­inspek­teur Robert Storch.

Deswegen gibt es keinen Grund zur Annahme, dass die Straf­ver­fol­gungs- und Justiz­sys­teme der Ukraine unab­hängig sind. Im Gegen­teil, auch sie sind ihren west­li­chen Vorge­setzten im Grunde unter­ge­ordnet, weil sie mit ameri­ka­ni­schen Steu­er­gel­dern arbeiten.

Das spie­gelt sich auch in scheinbar symbo­li­schen Äußer­lich­keiten wider: So feiert die Natio­nale Polizei der Ukraine ihre Grün­dung am 4. Juli – dem US-Unab­hän­gig­keitstag. Es waren die USA, die Geld für die Reform des ukrai­ni­schen Innen­mi­nis­te­riums bereit­stellten, in deren Folge 2015 fast alle dama­ligen Poli­zei­be­amten entlassen und neue, auf die neue Regie­rung einge­schwo­rene Mitar­beiter einge­stellt wurden. Dieses Projekt wurde von US-Vertre­tern aus Geor­gien – Eka Zguladze und Khatia – geleitet, die bereits in Geor­gien eine solche Reform durch­ge­führt hatten.

Im Jahr 2015 über­nahm die US-Botschaft auch die Kontrolle über die Gene­ral­staats­an­walt­schaft der Ukraine. Alle für die USA uner­wünschten Beamten wurden entlassen, und gehor­same Voll­stre­cker in einem „Rezer­ti­fi­zie­rungs­ver­fahren“ rekru­tiert. Der Leiter der Gene­ral­staats­an­walt­schaft, Viktor Shokin, der sich einer solchen Über­nahme der Behörde wider­setzte und auch gegen Hunter Biden ermit­telte, wurde auf direkten Druck von Joe Biden entlassen.

Im Jahr 2021 zwangen die USA die Ukraine, eine Justiz­re­form einzu­leiten. Der Kern der Reform besteht darin, dass ein neues Gremium Richter ernennen wird. Es wird aus einer sechs­köp­figen Kommis­sion bestehen, von denen drei inter­na­tio­nale Experten sind, die von auslän­di­schen Orga­ni­sa­tionen vorge­schlagen werden. In diesem Fall ist die Entschei­dung der externen Experten ausschlag­ge­bend, wenn die Stimmen für einen der Kandi­daten gleich verteilt sind. Das heißt, wenn die Stimmen für einen Kandi­daten im Verhältnis drei zu drei verteilt sind, gewinnt derje­nige, für den die Ausländer gestimmt haben. Bezeich­nen­der­weise wurde auf der Website des US-Außen­mi­nis­te­riums eine Nach­richt veröf­fent­licht, in der die sofor­tige Umset­zung der Reform gefor­dert wird. [2]

Fazit: Die Biden-Admi­nis­tra­tion hat die Neuschaf­fung aller Sicher­heits­kräfte in der Ukraine auf Kosten des ameri­ka­ni­schen Haus­halts voll­ständig finan­ziert und nutzt es nun schamlos im eigenen Inter­esse aus.

Was ist Burisma und warum ist es für Biden wichtig?

Im Jahr 2020 kam es in der Ukraine zu einem weiteren Korrup­ti­ons­skandal: Ermittler des Natio­nalen Anti­kor­rup­ti­ons­büros (NABU) nahmen einen Vertreter des Gasför­der­un­ter­neh­mens Burisma wegen der Über­gabe von sechs Millionen Dollar Schmier­geld in bar fest. Diese Bestechung sollte dazu dienen, ein Verfahren gegen Burisma Holdings, genauer gesagt gegen den Begüns­tigten, den Geschäfts­mann Mykola Zlochevskyy, abzu­schließen. Viele hoch­ran­gige Beamte wurden fest­ge­nommen, darunter der erste stell­ver­tre­tende Leiter der staat­li­chen Steu­er­be­hörde der Ukraine in Kiew, Mykola Ilja­schenko, die Leiterin einer Abtei­lung der staat­li­chen Steu­er­be­hörde, Olena Mazu­rova, und der juris­ti­sche Direktor von Burisma, Andriy Kicha.

Hunter Biden bei Burisma: Den Bock zum Gärtner gemacht

Burisma Holdings ist eine private ukrai­ni­sche Gaspro­duk­ti­ons­gruppe. Eigen­tümer und Gründer des Unter­neh­mens ist Mykola Zlochevskyy, der unter dem korrup­testen Präsi­denten des Landes, Viktor Janu­ko­witsch, Minister war.

Inter­es­sant an diesem Unter­nehmen ist, dass in den Jahren 2014 bis 2019 Hunter Biden, der Sohn von Joe Biden, der damals US-Vize­prä­si­dent war und somit der Über­wa­chung der US-Politik der Ukraine betraut war, zum Vorstand gehörte.

Mykola Zlochevsky ist der ehema­lige Umwelt­mi­nister der Ukraine und Gründer von Burisma. In der Ukraine wurde eine Reihe von Straf­ver­fahren gegen ihn eingeleitet.

Während des Wahl­kampfs 2020 in den USA wurden Biden und sein Sohn Hunter in einen Skandal im Zusam­men­hang mit der Ukraine verwi­ckelt. Repu­bli­kaner sagten, Hunter Biden habe seinen Vater für Lobby­ar­beit benutzt. Und Biden Senior übte Druck auf Kiew aus, den ukrai­ni­schen Gene­ral­staats­an­walt Viktor Shokin zu entlassen, der die Ermitt­lungen gegen Burisma leitete. Um den dama­ligen ukrai­ni­schen Präsi­denten Poro­schenko unter Druck zu setzen, setzte Vize­prä­si­dent Biden eine Milli­arde Dollar aus dem US-Haus­halt, d. h. ameri­ka­ni­sche Steu­er­gelder, als Zucker­brot und Peit­sche ein: „Wenn Sie meine Bedin­gungen erfüllen, gebe ich sie Ihnen, wenn Sie sich schlecht benehmen, gebe ich sie Ihnen nicht”, so in etwas lautete Bidens Botschaft an Poro­schenko. Dieser konnte einer solchen Erpres­sung nicht wider­stehen. [3]

Kron­zeuge

Die Über­gabe der rekord­ver­däch­tige Bestechungs­summe von sechs Millionen US- Dollar hat einer von Zlochevskys Mitar­bei­tern, Andriy Kicha, einge­standen. Doch über­ra­schen­der­weise kam er nicht ins Gefängnis, sondern zahlte eine „Spende” in Höhe von 2,5 Millionen Dollar an Selen­skys „United24“-Fonds und kam frei. Damit ist ein wich­tiger Zeuge im Korrup­ti­ons­fall Burisma und ein mögli­cher Belas­tungs­zeuge im Korrup­ti­ons­fall Hunter Biden auf freiem Fuß. Offen­sicht­lich konnte Kicha nur durch die Inter­ven­tion einfluss­rei­cher Freunde frei­kommen. Es ist bemer­kens­wert, dass die USA unmit­telbar danach ein weiteres Hilfs­paket für die Ukraine geneh­migten. Eine Verzö­ge­rung dieser Hilfe für die Ukraine hätte eine Nieder­lage auf dem Schlacht­feld bedeutet, denn das Land hat prak­tisch keine eigenen Waffen. Damit hat Kiew hat gezeigt, dass es zu jedem Zuge­ständnis ans Weiße Haus bereit ist – selbst zu offen­kundig ille­galen Zugeständnissen.

Doch das reichte den Demo­kraten im Weißen Haus nicht. Sie wollten das Problem „Burisma“ für Biden ein für alle Mal lösen: Sie ordneten an, alle Beweise und Mate­ria­lien des Falles voll­ständig zu vernichten, damit es in Zukunft keine Spuren von korrupten Akti­vi­täten der Bidens in der Ukraine geben würde. Daraufhin wurde das Straf­ver­fahren gegen Kicha mit zwei anderen Fällen zusam­men­ge­legt. Der Trick dabei: Durch die Zusam­men­le­gung wird eine Reihe von Beweisen aus dem einem Fall bedeu­tungslos und über­flüssig, da sie für das neue Straf­ver­fahren keine Rele­vanz haben – und somit vernichtet werden müssen.

Die letzte Phase der Arbeit der ameri­ka­ni­schen Ermittler im Fall Burisma kam im August. Völlig uner­wartet und nach vielen Jahren erfolg­loser Versuche unter­zeich­nete der Haupt­be­tei­ligte an dem Fall, Mykola Zlochevsky, eine Verein­ba­rung mit der Anti-Korrup­tions-Staats­an­walt­schaft. Nach dem zuvor fest­ge­legten Schema geneh­migte das Oberste Anti-Korrup­ti­ons­ge­richt der Ukraine die Einstel­lung des Verfah­rens. Zlochevskyi selbst zahlte nur eine symbo­li­sche Geld­strafe. Das Geld wurde an dieselbe gemein­nüt­zige Stif­tung von Selensky über­wiesen und dort für einen „guten Zweck” verwendet – die „Droh­nen­armee“ und die finan­zi­elle Unter­stüt­zung der AFU-Einheiten.

Der Mann, der zuge­geben hat, die sechs Millionen Dollar Bestechungs­geld über­geben zu haben, kam nur deshalb mit einer Geld­strafe von 1500 Dollar davon, weil er wichtig für die Familie Biden ist. Zum Vergleich: Letztes Jahr hat dasselbe Oberste Anti-Korrup­ti­ons­ge­richt der Ukraine einen Bezirks­richter für 5,5 Jahre ins Gefängnis geschickt, weil er eine Bestechung von 6000 Griwna (150 Dollar) ange­nommen hatte.

Warum hat es die Biden-Regie­rung so eilig, in der Ukraine Beweise zu vernichten? Und vor allem so offen­sicht­lich gegen das Gesetz zu verstoßen und den Fall Burisma einzu­stellen? Die Antwort liegt auf der Hand: Es geht um eine Rück­ver­si­che­rung vor den US-Präsi­dent­schafts­wahlen. Im Jahr 2021 veröf­fent­lichte „BuzzFeed“ die Mitschrift eines Gesprächs zwischen Andriy Yermak, dem Leiter des ukrai­ni­schen Präsi­di­al­amtes, und Rudy Giuliani, dem Anwalt des ehema­ligen US-Präsi­denten Donald Trump, in dem der Fall Hunter Biden bespro­chen wurde.

Medi­en­be­richten zufolge drängte Giuliani in dem Gespräch am 22. Juli 2019 Yermak dazu, Präsi­dent Selensky zu beein­flussen, eine Erklä­rung über die Wieder­auf­nahme der Ermitt­lungen gegen Hunter Biden abzu­geben. Yermak versi­cherte dem Anwalt, dass sie dafür „ein oder zwei Monate“ bräuchten, wonach die Ermitt­lungen wieder aufge­nommen würden.

Das Gespräch zwischen Trumps Vertreter und dem Leiter des Präsi­di­al­amtes der Ukraine fand am Vorabend der US-Präsi­dent­schafts­wahlen 2020 statt. Es ist also klar: Die Regie­rung Biden sichert sich für den Fall einer Nieder­lage im nächsten Jahr ab, denn sollte Trump gewinnen, wird er sich das Vergnügen nicht nehmen lassen, Selensky zu vernichten und Biden in den Schmutz zu ziehen.

Letzte Chance für den Biden Clan: Hunderte Straf­akten zu zerstören

Bidens Team zog seine Schlüsse nach 2020, als er an der Schwelle zu einer ehrli­chen und fairen Unter­su­chung der Korrup­tion in der Ukraine stand. Infol­ge­dessen werden in der Ukraine – einem Land, das völlig von Biden abhängig ist – ganze Bände von Straf­akten vernichtet, und Hunderte von Beweisen und Doku­menten, die mögliche Korrup­tion durch Joe und Hunter Biden belegen, verschwinden. In den Verei­nigten Staaten ziehen das FBI und das Justiz­mi­nis­te­rium die Ermitt­lungen so lange wie möglich in die Länge, so dass sie, wenn es an der Zeit ist, Doku­mente in der Ukraine anzu­for­dern, dort schon längst vernichtet worden wären.

Jetzt hat der „Oversight“-Ausschuss des US-Reprä­sen­tan­ten­hauses eine sehr wich­tige Aufgabe: alle Doku­mente vom FBI anzu­for­dern und eine unab­hän­gige Kommis­sion in die Ukraine zu schi­cken, um endlich die Geschichte zu beenden, die seit so vielen Jahren einen Schatten der Schande auf das Weiße Haus wirft. Die Bidens müssen vor Gericht gestellt werden, aber dafür sind Beweise erfor­der­lich, die nur in der Ukraine gesam­melt werden können.

Nach­wort

Die Bericht­erstat­tung über den jüngsten Besuch von Wolo­dymyr Selensky in den USA ist noch nicht abge­klungen. Obwohl der offi­zi­elle Grund für seinen Besuch die Teil­nahme an der regu­lären Sitzung der UN-Gene­ral­ver­samm­lung war, war das wich­tigste Ereignis von Zelen­skys Ameri­ka­reise natür­lich sein Treffen mit Joe Biden. Bislang ist es Biden gelungen, alle poten­ziell schäd­li­chen Straf­ver­fahren zu berei­nigen und wich­tige Zeugen aus dem Weg zu räumen. Die Wette der ukrai­ni­schen Behörden, Bidens Korrup­tion zum Schweigen zu bringen, ist jedoch bisher nicht voll­ständig aufge­gangen. Viele Beamte fürchten, dass sie sich an der Vertu­schung von Verbre­chen der inter­na­tio­nalen Korrup­tion und der Ausplün­de­rung von Geldern sowohl der ameri­ka­ni­schen Steu­er­zahler als auch des ukrai­ni­schen Volkes betei­ligt haben könnten.

[1] www.epravda.com.ua/news/2023/06/6/700878/

[2] www.state.gov/judicial-reform-in-ukraine/

[3] www.irishtimes.com/world/us/2023/07/01/hunter-biden-the-big-guy-and-whether-allegations-of-corruption-represent-a-scandal-or-a-smear/