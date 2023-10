Zum Thema Klimaa­po­ka­lypse hat man von diesem Mädl in letzter Zeit ange­nehm wenig gehört. Dafür hat sie sich jetzt mit einem Pro-Paläs­ti­nenser-Sager in den Medien zurück­ge­meldet. Dies zeigt, dass sich Greta von ihren erwach­senen Einflüs­te­rern langsam eman­zi­piert und wahr­schein­lich schon aus Protest gegen die Bevor­mun­dung ihrer Eltern und wer auch immer ihr sonst den Klima-Unsinn einge­redet hat, einen kontro­ver­si­ellen Stand­punkt einnimmt, den ihre Umge­bung sicher nicht teilt. Diese Leute stehen sicher stramm auf der Seite Israels und sind jetzt sicher entsetzt, dass die brave Greta plötz­lich widerspricht.

Die Greta-Gene­ra­tion ist mögli­cher­weise nicht mehr so stark von den Bildern aus den Konzen­tra­ti­ons­la­gern geprägt, die der entsetzten Welt­öf­fent­lich­keit vermit­tels der Berge von verhun­gerten Leichen das Grauen der Konzen­tra­ti­ons­lager näher brachte.

Es waren diese stark emotio­na­li­sie­renden Bilder, die die Geburt des jüdi­schen Staates über­haupt erst ermög­lichten. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich die junge UNO zu einer derart folgen­schweren Entschei­dung hinreißen ließ, die jetzt seit einem drei­viertel Jahr­hun­dert zu einem Dauer­kon­flikt im Nahen Osten führte. Diese Entschei­dung war mitge­tragen von einem gerüt­telt Maß an kolo­nialem Rassismus. Man erwar­tete implizit, dass die Paläs­ti­nenser, die ja bis dato keinen eigenen Staat hatten, sich irgend­wann mit der neuen Situa­tion abfinden werden und dem Zustrom jüdi­scher Siedler weichen werden. Zwei­fellos hätte es so kommen können, aber es kam eben anders.

Die Welt steht heute vor einem unlös­baren Konflikt, in dem die Fronten durch jahr­zehn­te­langem Kampf verhärtet sind. Zu dieser Situa­tion haben auch die vielen erfolg­losen UNO-Beschlüsse beigetragen, die das Schicksal der Paläs­ti­nenser abmil­dern hätten sollen, aber, vor allem dank der „Schutz­macht“ Israels, der USA, einfach nicht umge­setzt wurden. Man kann hier mit Fug und Recht von einem Total­ver­sagen dieser Orga­ni­sa­tion spre­chen, die das Vertrauen der Paläs­ti­nenser somit verspielt hat. Dem ursprüng­li­chen Anspruch der UNO, in Konflikte zu vermit­teln um diese zu lösen kann diese Orga­ni­sa­tion nicht gerecht werden. Auch die Juden werden in diesem Staat nie mehr glück­lich werden, da ihr von der UNO prokla­miertes Exis­tenz­recht ihres Staates von den Paläs­ti­nen­sern nicht akzep­tiert wird.

Der Konflikt wird natür­lich dadurch verschärft, dass er von der momen­tanen geopo­li­ti­schen Situa­tion über­la­gert ist. Die Sicher­heit Israels beruhte bisher auf der Unter­stüt­zung durch den kollek­tiven Westen mit der USA an der Spitze. Die Macht des Westens ist aber, aus Gründen die an dieser Stelle immer wieder disku­tiert wird, drama­tisch am Erodieren. Nach der zu erwar­tenden Nieder­lage des Westens in der Ukraine wird die Welt eine Andere sein. Diese Nieder­lage wird sich unmit­telbar auf den Nahen Osten auswirken. Russ­land wird mit Sicher­heit seinen Verbün­deten Syrien stärker unter­stützen, um den vom Westen befeu­erten Bürger­krieg endlich zu beenden. Die in Syrien derzeit statio­nierten 900 ameri­ka­ni­schen Soldaten werden verschwinden müssen. Der Grund für deren Anwe­sen­heit ist nur der, dass die USA syri­sches Öl stehlen kann. Syrien wird sich im Inneren stabi­li­sieren, sobald diese Einnahmen in die syri­sche Staats­kasse fließen. Der syri­sche Bürger­krieg war bisher ein Grund für die rela­tive Sicher­heit Israels.

Durch die unse­lige Sied­lungs­po­litik im West­jor­dan­land ist Israel gezwungen eine Art Rund­um­ver­tei­di­gung zu orga­ni­sieren. Wie sich an dem aktu­ellen Terror­an­griff der Hamas vom 7. Oktober zeigte, ist die israe­li­sche Armee damit aber überfordert.

In Israel hatten sich in der Vergan­gen­heit jene poli­ti­schen Kräfte durch­ge­setzt, die glaubten, dass mili­tä­ri­sche Stärke ausreiche, um die Exis­tenz Israels zu gewähr­leisten. Der Terror­an­griff vom 7. Oktober hatte offenbar den Zweck, Israel vorzu­führen. Israel muss seiner eigenen Logik folgend, auf diesen Angriff mit Gewalt reagieren. Ein Sieg über die Hamas in Gaza ist aber mehr als zwei­fel­haft. Falls sich Israel nach einem Einmarsch in Gaza wieder sieglos zurück­ziehen müsste, wäre die Nieder­lage Israels komplett. Dies dürfte auch der Grund sein, weshalb der Einmarsch immer wieder verschoben wurde. Kann aber Israel die Hamas nicht besiegen, so werden weitere Angriffe von der Hisbollah und der Fatah im West­jor­dan­land folgen.

Jeder vernünf­tige Mensch wird für Israel und Paläs­tina für eine Zwei­staa­ten­lö­sung plädieren. Im Grunde stimmte bereits die UNO 1948 dafür, jedoch waren die dama­ligen Vorstel­lungen, wie so eine Zwei­staa­ten­lö­sung aussehen sollte, völlig unrea­lis­tisch. In dem darauf­fol­genden Krieg unter­stützte die UNO die Israelis indi­rekt, indem sie Waffen­lie­fe­rungen an diese zuließ, jedoch Waffen­lie­fe­rungen für die Araber verhin­derte. Wegen der Unter­stüt­zung durch die West­mächte konnte sich Israel stabi­li­sieren. Sollte aber der Westen aus diesem Raum vertrieben werden, so verbleibt nur Russ­land, das für eine Zwei­staa­ten­lö­sung eintritt. Ob sich aber Russ­land gegen die anderen Akteure in diesem Raum durch­setzen kann, bleibt abzu­warten. Grund­vor­aus­set­zung für einen Frieden mit den Paläs­ti­nen­sern wäre trotz aller Gewalt­taten dieser, ein Umdenken in Israel.

Die Tragik dieses Staates ist jedoch die, dass es eine Frie­dens­be­we­gung gibt, die sich jedoch nicht durch­setzen konnte. Ihr pronon­cier­tester Vertreter war Jitz­chak Rabin, der 1995 ermordet wurde.

