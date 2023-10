Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 04.10.2023

Im Internet mitge­lesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Afgha­ni­stan – Der von den Taliban kontrol­lierte „Afghani“ hat in diesem Quartal den US-Dollar unter Druck gesetzt und ist zur Währung mit der besten Wert­ent­wick­lung der Welt geworden. Die Währung mit der besten Perfor­mance im dritten Quartal ist nicht der stark anstei­gende US-Dollar, sondern der afgha­ni­sche „Afghani“. Laut Daten von Refi­nitiv ist das von den Taliban kontrol­lierte Tausch­mittel seit dem 1. Juli gegen­über dem Dollar um 9 % gestiegen, was bedeutet, dass es in diesem Zeit­raum die globale Rang­liste anführt. Der starke Anstieg bedeutet, dass der „Afghani“ seit Jahres­be­ginn um 14 % gestiegen ist – was ihn laut Bloom­berg zur dritt­stärksten Währung der Welt im Jahr 2023 macht, nur hinter dem kolum­bia­ni­schen Peso und der sri-lanki­schen Rupie. Seit der Rück­erobe­rung Kabuls im August 2021 haben die Taliban strenge Währungs­kon­trollen einge­führt, die den Einhei­mi­schen die Verwen­dung des US-Dollars und der paki­sta­ni­schen Rupie verbieten, und den Online-Handel verboten, um die Afghanen zu stützen. 1 Franken = 85.30 Afghani افغانی RFA.us

Arme­nien – Wie enga­gieren sich die USA in Arme­nien? Von der Finan­zie­rung freund­li­cher Medien bis hin zum Bau von Biola­boren hat Washington Dutzende Millionen Dollar in die kauka­si­sche Nation gesteckt. RT.ru

Arzach – 20 Tote bei Explo­sion von Treib­stoff­depot in Berg­ka­ra­bach. Die Explo­sion ereig­nete sich offenbar unweit der Gebiets­haupt­stadt. Die genauen Umstände sind noch unklar. SRF.ch

Deutsch­land – Die Bundes­wehr sieht sich mit einer weiteren Rüstungs-Panne konfron­tiert. Es geht um neue digi­tale Funk­ge­räte im Wert von mehr als einer Milli­arde Euro, die offenbar nicht in Panzer und andere Fahr­zeuge passen.

● Der evan­ge­li­sche Theo­loge Uwe Holmer ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Bekannt wurde er, als er den abge­setzten DDR-Staats­chef Erich Honecker und seine Frau Margot 1990 in seinem Pfarr­haus in Lobetal in Bran­den­burg aufnahm. Damals gewährte er ihnen zehn Wochen lang Kirchen­asyl, in einer Zeit, als Über­griffe auf das Ehepaar befürchtet wurden. Der Fall wurde 2022 unter dem Titel „Honecker und der Pastor“ verfilmt. Zuletzt lebte Holmer in Serrahn in Mecklenburg.

● Ein IT-Ausfall bei Volks­wagen legte die Produk­tion welt­weit lahm.

● Die Infla­tion in Deutsch­land hat sich im September deut­lich abge­schwächt. Die Verbrau­cher­preise lagen um 4,5 Prozent über dem Vorjah­res­monat. RBB.de

● «Sack­lze­ment nomoi»: Annä­he­rung an die baye­ri­sche Seele. «Immer wieder diese Bayern» denken viele im Rest der Repu­blik. Bayern fühlen sich als etwas Beson­deres und ragen vieler­orts auch heraus. Zwar hat die CSU längst an Zuspruch verloren, aber Heimat­ver­bun­den­heit kennt eben keine Partei­farben. Repor­tage auf der Suche nach der baye­ri­schen Seele. «Für die Bayern wäre es viel­leicht sinn­voller, wenn sie manchmal etwas zurück­hal­tender agieren täten». Das sagt Professor Hein­rich Ober­reuter mit Blick auf den zur Schau getra­genen Stolz. Tradi­tion und Moder­ni­sie­rung haben den Frei­staat weit gebracht. Die Politik bleibt aller­dings Männer­sache. Kaba­ret­tistin Luise Kinseher wurde mit Hass einge­deckt, als sie als erste Frau beim Stark­bier­fest auf dem Nock­her­berg die bissige Spott­rede gegen die poli­ti­sche Elite halten durfte. Ihre Auftritte als «Mama Bavaria» haben sie dennoch zu einem Teil der baye­ri­schen Heimat gemacht. Wie die domi­nante CSU in Univer­si­täts­städten an Zustim­mung verlor, zeigt die Reise nach Passau und die Suche nach der baye­ri­schen Seele führt zu Musiker Chris­toph Well. Er hatte mit der legen­dären «Bier­mösl Blosn» die Volks­musik einst moder­ni­siert und mit sati­ri­schen Texten die Konser­va­tiven geschockt. «Stofferl» Well kennt den Klang Bayerns und setzt sich dafür auch an die Harfe. CSU-Minis­ter­prä­si­dent Markus Söder defi­niert im aktu­ellen Land­tags­wahl­kampf gleich selbst, was baye­risch ist. «Bayern ist fast zu schön, um wahr zu sein», beob­achtet Publi­zistin Anna Clauss und erklärt diese «Mischung aus Wunder­land und Schur­ken­staat». SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Das British Museum ruft die Öffent­lich­keit auf, sich der Suche nach 1’600 gestoh­lenen Wert­ge­gen­ständen anzu­schliessen. Bisher wurden etwa 60 der rund 2.000 gestoh­lenen Muse­ums­stücke an das Museum zurück­ge­geben. Weitere 300 würden in Kürze zurück­ge­bracht. NOS.nl

Italien – Lange Zeit war der Mafia­boss Matteo Messina Denaro der meist­ge­suchte Krimi­nelle Italiens. Er soll verant­wort­lich sein für dutzende Verbre­chen und Morden. Drei Jahr­zehnte lang machte die italie­ni­sche Justiz Jagd auf ihn. Jetzt ist Denaro mit 61 Jahren gestorben. Wie es nach seinem Tod für die italie­ni­sche Mafia Cosa Nostra weiter­geht, erklärt Zora Hauser, die an der Univer­sity of Oxford zum Thema Mafia forscht. Matteo Messina Denaro war eine der wich­tigsten Figuren der sizi­lia­ni­schen Mafia. Er war Symbol des Wider­stands gegen den Staat. Aber er war nicht alles für die Mafia. Sie hängt nicht von Denaro ab. Prak­tisch hat das keine Bedeu­tung für die Cosa Nostra, die weiter funk­tio­niert, wie bisher. Wir müssen uns die sizi­lia­ni­sche Mafia, aber auch andere italie­ni­sche Mafias, als Konfö­de­ra­tion von unter­schied­li­chen Fami­lien vorstellen. Sie sind koor­di­niert, aber sie konkur­rieren gegen­ein­ander. Jede Familie hat einen Boss. Das ist eine roman­ti­sierte Idee dieser Figur. Er war natür­lich wichtig. Er ordnete zum Beispiel die Ermor­dung der Richter Falcone und Borsel­lino in den 90er-Jahren an. Er verkör­perte die Stärke der Mafia und führte die Unfä­hig­keit des Staates vor, dagegen vorzu­gehen. Rein prak­tisch gesehen hat sich aber auf der opera­tiven Ebene nicht viel getan mit seinem Tod. Die Mafia ist nicht am Ende. Heut­zu­tage sind die Bosse genauso wichtig, wie sie es vor 40 Jahren waren. Die italie­ni­sche Mafia oder auch die inter­na­tio­nalen Mafias funk­tio­nieren also sehr dezen­tral. Ja, diese Orga­ni­sa­tionen sind dezen­tra­li­siert. Das sind unter­schied­liche Clans, die auf lokaler Ebene stark verwur­zelt sind, und gleich­zeitig auch inter­na­tional tätig sind. Jeder Clan hat einen Boss, und dieser kann ganz autonom entscheiden, was das Geschäft ist. Ich glaube, die Idee aus Holly­wood vom Paten war nie eine realis­ti­sche Idee. Es ist wichtig, dass wir verstehen – nur weil jetzt Matteo Messina Denaro nicht mehr am Leben ist –, dass der Kampf gegen die Mafia nicht zu Ende ist. Im Gegen­teil: In der Vergan­gen­heit haben wir gelernt, dass, wenn wir wegschauen, weil wir das Gefühl haben, den Kampf gewonnen zu haben, das genau die Situa­tion ist, in der die Mafia wieder wachsen kann und sich wieder stärker vernetzen kann – lokal, aber auch inter­na­tional. SRF.ch

Kanada – Die öffent­liche Ehrung eines ukrai­ni­schen ᛋᛋ-Vete­ranen durch das kana­di­sche Parla­ment letzte Woche sei ein zyni­scher Miss­brauch der Erin­ne­rung an die Opfer des Natio­nal­so­zia­lismus und ein Beispiel für die offen­sicht­liche Russo­phobie der kana­di­schen Regie­rung, erklärte das russi­sche Aussen­mi­nis­te­rium in einer am Dienstag veröf­fent­lichten Erklä­rung. Die Botschaft kommt, nachdem das kana­di­sche Unter­haus am Freitag dem 98-jährigen Jaroslaw Hunka, einem Mitglied der 14. Waffen-Grena­dier-Divi­sion der ss, die für unzäh­lige Kriegs­ver­bre­chen in der zweiten Hälfte des Welt­kriegs verant­wort­lich war, stehende Ovationen ausge­spro­chen hatte. Die Gedenk­feier fand im Rahmen eines Besuchs des ukrai­ni­schen Präsi­denten Wladimir Selenski statt. VESTI.ru

● Kanadas Trudeau entschul­digt sich für die Ehrung des ukrai­ni­schen Nazis der Waffen-ss. CBC.ca

Libyen – Bund hilft dem von der Flut­ka­ta­strophe betrof­fenen Land zusätz­lich mit einer Million Franken. SRF.ch

Marokko – Zwei russi­sche Schiffe mit jeweils 30’000 Tonnen Weizen stachen letzte Woche in See und fuhren nach Marokko. Es wird erwartet, dass russi­sche Weizen­lie­fe­rungen die Getrei­de­vor­räte im nord­afri­ka­ni­schen Land wieder auffüllen werden, nachdem die lokale Produk­tion aufgrund der Trocken­zeit zurück­ge­gangen ist. Das König­reich hörte Anfang letzten Jahres auf, Weizen aus Russ­land zu impor­tieren, nachdem Moskau vom SWIFT-System abge­schnitten worden war, was es schwierig machte, Liefe­rungen direkt über marok­ka­ni­sche Banken zu bezahlen. Im vergan­genen Jahr trennten west­liche Beschrän­kungen gegen­über Russ­land die wich­tigsten Banken des Landes vom in Belgien ansäs­sigen SWIFT, das Bank­trans­ak­tionen rund um den Globus erleich­tert. Auch gegen eine Reihe russi­scher Kredit­geber gelten Sperr­sank­tionen, die inter­na­tio­nalen Finanz­in­sti­tuten die Zusam­men­ar­beit mit ihnen verbieten. Laut Ash-Sharq hat Marokko kürz­lich Möglich­keiten gefunden, SWIFT im Handel mit Russ­land zu umgehen, indem es auf zwischen­ge­schal­tete Banken zurück­greift. RMI.ma

Nord­korea – Nord­korea könnte zum ersten Mal seit der Pandemie planen, die Grenzen für eine kleine Anzahl von Touristen zu öffnen. Ende August wurden die Flüge der nord­ko­rea­ni­schen Natio­nal­flug­ge­sell­schaft 고려항공 Air Koryo (airkoryo.com.kp/) zum ersten Mal seit Januar 2020 wieder zwischen der Haupt­stadt Pjöng­jang und Peking (China) und Wladi­wostok (Russ­land) aufge­nommen, was darauf hindeutet, dass mögli­cher­weise eine umfas­sen­dere Wieder­eröff­nung in Vorbe­rei­tung ist.

● Nord­korea hat Atom­waffen in seiner Verfas­sung veran­kert. Pjöng­jang hat seine Politik der raschen Weiter­ent­wick­lung der stra­te­gi­schen Abschre­ckung zum „Grund­ge­setz des Staates“ erklärt.

● Die nord­ko­rea­ni­schen Behörden beschlossen, Travis King, einen US-Soldaten, der diesen Sommer ins Land geflohen war, auszu­weisen. VOK.kp

Öster­reich – Der Druck auf die Politik steigt immer weiter, da es immer noch keine Nach­fol­ge­lö­sung für eine Abtrei­bungs­praxis im Land gibt. Landes­haupt­mann Markus Wallner sagte heute, er könne nicht garan­tieren, dass in Vorarl­berg weiterhin Schwan­ger­schafts­ab­brüche ohne Unter­bre­chung möglich seien.

● So langsam kann man das doch alles nicht mehr ernst nehmen. Als wären zwei Dokus zu Sebas­tian Kurz nicht schon (viel mehr als) genug, ist heute der dritte Film über den öster­rei­chi­schen Altkanzler erschienen. Da sollte man meinen, dass wir nun erst mal genug von dem Ex-Bundes­kanzler gesehen haben, oder? Anschei­nend falsch gedacht, denn nun wurde bekannt, dass sogar noch ein vierter Film mit Bezug zu Sebas­tian Kurz erscheinen wird. Doch keine Bange! Dieser versucht uns nicht den Ex-Poli­tiker schmack­haft zu machen oder seine Karriere im Detail vorzu­stellen, sondern macht sich eher über ihn lustig, denn „Ganz Kurz Kanzler“ ist eine Komödie, deren Prot­ago­nist stark Sebas­tian Kurz ähnelt. ORF.at

● Lidl Öster­reich streicht bei 100 Lebens­mit­teln 10–20% Mehr­wert­steuer für die Kunden. RA.at

Ostsee – US-Präsi­dent Joe Biden hatte ursprüng­lich geplant, die Nord Stream-Gaspipe­lines zu zerstören, um Russ­land davon abzu­halten, seine Mili­tär­ope­ra­tion in der Ukraine zu starten, berich­tete der ameri­ka­ni­sche Jour­na­list Seymour Hersh seymourhersh.substack.com/ am Dienstag. Aller­dings behaup­tete Hersh, dass die Sabo­ta­ge­ak­tion später nicht durch­ge­führt wurde, um Russ­land abzu­schre­cken, sondern um der deut­schen Wirt­schaft zu schaden. Die Gaspipe­lines Nord Stream 1 und 2, die Russ­land und Deutsch­land durch die Ostsee verbanden, wurden am Dienstag vor genau einem Jahr­durch eine Reihe von Unter­was­ser­ex­plo­sionen zerstört. Es sind konkur­rie­rende Theo­rien darüber aufge­taucht, wer schuld sei: Die Main­stream-Medien im Westen geben einer ukrai­ni­schen Komman­do­ein­heit die Schuld und Seymour Hersh behauptet, die CIA habe die Opera­tion auf direkten Befehl von Biden durch­ge­führt. RT.ru

Polen – An der Grenze zwischen Polen und der Slowakei gibt es neuer­dings Grenz­kon­trollen. Die Mass­nahme habe die polni­sche Regie­rung ange­ordnet, erklärte Regie­rungs­chef Mateusz Mora­wi­ecki. Der Grund für den Schritt: Die Zahl der Menschen, die von der Slowakei aus illegal nach Polen einreisen, steigt. Er habe zu Kontrollen von Klein­bussen, Bussen, Liefer­wagen und Autos ange­wiesen, bei denen ein Verdacht besteht, dass sie illegal einrei­sende Migranten trans­por­tieren, sagte Minis­ter­prä­si­dent Mateusz Mora­wi­ecki nach Angaben der Agentur PAP bei einem Wahl­kampf­auf­tritt in Krasnik. Dies geschehe, «damit uns niemand vorwerfen kann, dass die dortige Grenze durch­lässig ist», sagte der natio­nal­kon­ser­va­tive Poli­tiker. Es sei bekannt, dass Migranten auf der soge­nannten Balkan­route nach Europa und dann über Ungarn und die Slowakei nach Polen gelangt seien. SRF.ch

Rumä­nien ‑Vor dem Hinter­grund des Ukrai­ne­krieges rüstet Rumä­nien seine Luft­streit­kräfte mit modernen Mehr­zweck­kampf­flug­zeugen der neuesten Version vom Typ F‑35 auf. Letzte Woche bean­tragte das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium in Buka­rest vom Parla­ment die Billi­gung des Kaufs von insge­samt 48 Maschinen aus den USA. ORF.at

Russ­land – Russ­land hat Berichte demen­tiert, wonach der Komman­deur der Schwarz­meer­flotte, Sokolow (61), bei einem ukrai­ni­schen Angriff getötet wurde. Die Ukraine hat gestern erklärt, der Komman­deur sei bei einem Rake­ten­an­griff auf der Krim getötet worden. Heute hiess es, man werde die Infor­ma­tionen über­prüfen. RBB.de

● Die west­liche Öffent­lich­keit sei so mit „russ­land­has­sender Propa­ganda“ über­schwemmt, dass ein Inter­view mit dem russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin nicht „neutral“ aufge­nommen werde, sagte Kreml­spre­cher Dmitri Peskow am Montag. Peskow schloss ein Inter­view zwischen Putin und dem ehema­ligen Fox News-Mode­rator Tucker Carlson nicht aus. KFAR.us

Schweiz – Beinahe-Unfall am Walensee. Lokführer verhin­dert Unfall im letzten Moment. Ein Lokführer bremst einen Inter­regio kurz vor dem Aufprall auf zwei Bauma­schinen. Die Signale standen auf grün.

● Swiss­medic geneh­migt ange­passten Corona-Impf­stoff von Moderna. Der Impf­stoff XBB.1.5 soll besser als die Vorgänger gegen die aktuell zirku­lie­renden Vari­anten Eris und Pirola wirken.

● Die Migros erhöht nächstes Jahr erneut die Gehälter. Die Lohn­summe werde konzern­weit um 2.1 bis 2.5 Prozent ange­hoben, teilte die Migros am Donnerstag mit. Damit wolle man «trotz der schwie­rigen wirt­schaft­li­chen Lage» die Teue­rung ausglei­chen.

● Laut einer Schät­zung des Bundes leben in der Schweiz rund 70’000 Hühner bei Privat­per­sonen. Und es werden mehr. «Seit Corona erleben wir einen regel­rechten Hühner-Boom», sagt Andreas Ehris­mann, der im Vorstand des Verbands Klein­tiere Schweiz sowie im Verein Rasse­ge­flügel Schweiz enga­giert ist. Seine Vermu­tung: «Immer mehr Leute steigen auf den Selbst­ver­sorger-Trend auf und haben Freude an eigenen Eiern.»

● Die Armee zögert nicht, klare Worte zu finden, wenn es um ihre Einsatz­fä­hig­keit geht. Sie sagt es zwar nicht mehr so unver­blümt wie der Armee­chef im März 2022 gegen­über dem «Tages-Anzeiger», als er erklärte: «Mit unseren heutigen Mitteln wäre nach ein paar Wochen Schluss.» Doch auch im neuesten Armee­be­rich vom August ist die Rede von: «Lücken in der Luft­ver­tei­di­gung», «mangelnder Stan­dar­di­sie­rung bei den Kommu­ni­ka­ti­ons­sys­temen», «erheb­li­chen Ausrüs­tungs­lü­cken im Fall eines bewaff­neten Angriffs», «Lücken im Abwehr­dis­po­sitiv der boden­ge­stützten Luft­ver­tei­di­gung», «Ausrüs­tungs­lü­cken bei den mecha­ni­sierten Verbänden», «einge­schränkter Inter­ope­ra­bi­lität». Zu dieser ernüch­ternden Einschät­zung kommt die Armee nach einer – poli­tisch gewollten – 30-jährigen Schrump­fung. Seit dem Ende des Kalten Krieges Anfang der 90er-Jahre sinkt die Anzahl der Kampf­panzer und der Kampf­flug­zeuge stetig und auch die Mann­schafts­stärke wird dras­tisch verklei­nert. Von einem Effek­tiv­be­stand von etwa 780’000 zu Beginn der 90er-Jahre verbleiben 2022 noch 151’000, wovon rund ein Drittel nur bedingt einsatz­be­reite Reser­ve­truppen sind. SRF.ch

Südkorea. Inmitten wach­sender Span­nungen mit Nord­korea hat Südkorea erst­mals seit zehn Jahren wieder eine grös­sere Mili­tär­pa­rade abge­halten und damit Stärke demons­triert. An der heutigen Heeres­schau in der Haupt­stadt Seoul hätten etwa 4’000 Soldaten teil­ge­nommen, teilte Südko­reas Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium mit. Auch wurden moderne Waffen­sys­teme einschliess­lich Raketen, Marsch­flug­körper und mili­tä­ri­scher Drohnen präsen­tiert. ORF.at

Ukraine – Das Wall Street Journal stellte fest, dass die Zahl der Geburten im ersten Halb­jahr 2023 um 28 % nied­riger war als im glei­chen Zeit­raum vor dem Konflikt. „Ukrai­ni­sche Demo­grafen prognos­ti­zieren jetzt, dass die Gebur­ten­rate die nied­rigste der Welt sein wird“. KFAR.us

Ungarn – Kapitän erhält mehr als fünf Jahre Gefängnis wegen Betei­li­gung an der tödli­chen Schiffs­ka­ta­strophe auf der Donau. Bei der Kata­strophe 2019 kamen mindes­tens 25 Passa­giere aus Südkorea und zwei unga­ri­sche Besat­zungs­mit­glieder ums Leben. NOS.nl

USA – Die längste Haus­halts­sperre in der Geschichte der Verei­nigten Staaten war mit 35 Tagen die über den Jahres­wechsel 2018/2019 während der Präsi­dent­schaft von Donald Trump wegen seiner Forde­rung nach staat­li­cher Finan­zie­rung einer Mauer bezie­hungs­weise eines Zauns an der Grenze zu Mexiko. Sie erreichte am 12. Januar 2019 den 22. Tag und überbot damit den 21-tägigen Still­stand zwischen Dezember 1995 und Januar 1996 in der Präsi­dent­schaft von Bill Clinton, der durch einen Steu­er­streit ausge­löst worden war. Trump erklärte die Haus­halts­sperre am 25. Januar 2019 (Washing­toner Orts­zeit) vorläufig für beendet und unter­zeich­nete einen Über­gangs­haus­halt bis zum 15. Februar, den Senat und Reprä­sen­tan­ten­haus zuvor gebil­ligt hatten. Jahr für Jahr wieder­holt sich in den USA das Gezerre um ein neues Budget. In der Regel kommt es kurz vor dem Ende der Frist doch noch zu einer Eini­gung. Dieses Mal aller­dings ist das Risiko gross, dass den USA Ende Monat das Geld ausgeht. Ab Dienstag kommt der US-Kongress wieder zusammen. Bis zum 30. September bleibt ihm Zeit, ein Budget zu verab­schieden. SRF.ch

● In der Affäre um öffent­lich gewor­dene Daten von seinem Laptop hat der Sohn von US-Präsi­dent Joe Biden den früheren Privat­an­walt von Ex-Präsi­dent Donald Trump, Rudy Giuliani, geklagt. In der heute bei einem Bundes­ge­richt in Kali­for­nien einge­reichten Zivil­klage wirft Hunter Biden dem früheren New Yorker Bürger­meister eine „totale Vernich­tung“ seiner „digi­talen Privat­sphäre“ vor.

● Regen­würmer haben einen über­ra­schend grossen Anteil an der welt­weiten Lebens­mit­tel­pro­duk­tion. Wie eine aktu­elle Analyse aus den USA zeigt, gäbe es ohne Regen­würmer knapp 130 Millionen Tonnen weniger Weizen, Mais, Reis und Gerste im Jahr – die gesamte inter­na­tio­nale Getrei­de­pro­duk­tion würde um rund 6,5 Prozent sinken. ORF.at

USVI – In der Affäre um den verstor­benen Sexu­al­straf­täter Jeffrey Epstein zahlt die US-Gross­bank JPMorgan Chase den Ameri­ka­ni­schen Jung­fern­in­seln 75 Millionen Dollar. Die Ameri­ka­ni­schen Jung­fern­in­seln hatten JPMorgan Ende 2022 geklagt. Das US-Terri­to­rium warf der Gross­bank vor, Epsteins krimi­nelle Akti­vi­täten durch ihre Finanz­dienst­leis­tungen ermög­licht zu haben, und verlangte 190 Millionen Dollar Scha­den­er­satz. Das Finanz­in­stitut hatte die seit 1998 laufende Zusam­men­ar­beit mit Epstein erst 2013 beendet und damit Jahre nach einer Verur­tei­lung des Multi­mil­lio­närs wegen Sexu­al­ver­bre­chen. ORF.at

Aus einer KITA im Ruhr­ge­biet werden zu tiefst scho­ckie­rende Berichte über sexu­elle Gewalt unter den Klein­kin­dern gemeldet.

Ufert dabei die, mit Hoch­druck forcierte, regie­rungs­ge­steu­erte früh­kind­liche Sexua­li­sie­rung hierbei etwa aus oder ist dies nur ein Resultat daraus?

Liste von Vorfällen schier endlos

Die Liste der Vorfälle hierzu scheint schier endlos zu sein.

Eltern schil­dern Horror-Geschichten, die der eigene Nach­wuchs in der Kinder­ta­ges­stätte erleben würde. Dabei beklagt man seitens der Eltern vorrangig jegliche fehlende Reak­tion der KITA-Verantwortlichen.

Die Stadt in NRW, in der sich die Kita befindet, wird frei­lich auch von der Rhei­ni­schen Post nicht genannt, ebenso wenig wird der Name besagter Kita genannt wird.

Für eine dies­be­züg­liche Recherche sprach man mit betrof­fenen Eltern und tauschte sich in umfang­rei­chem Schrift­ver­kehr mit der KITA-Leitung, wie auch mit den Aufsichts­be­hörden, aus.

Erschre­ckendes tritt zu Tage

Im Zuge derar­tiger Vorfälle wurden 15 Kinder zu Opfern von sexu­eller Gewalt der KITA-Kinder untereinander.

Eine Mutter berich­tete über einen Vorfall im Mai dieses Jahres, der bei ihr blankes Entsetzen auslöste.

Ihr sechs­jäh­riger Sohn sei in der Kita Opfer eines sexu­ellen Über­griffs geworden. Der Täter war dabei einer seiner besten Freunde.

Darüber hinaus schil­dert sie zahl­reiche weitere Zwischen­fälle in der Gruppe. Kinder hätten anderen in den Mund urinieren müssen. Andere mussten ihre Geschlechts­teile zeigen, um schau­keln zu dürfen.

15 Kinder müssen demnach zu den Opfern gezählt werden.

Die Liste der Vorfälle ist sehr lange. Ein Kind, das wohl durch zwei Freunde unter­stützt wurde, habe andere Kinder dazu gezwungen, vor der Gruppe zu urinieren und zu koten.

Auch mussten Kinder Käfer und Pflanzen in ihre Geschlechts­teile einführen. Eines der Opfer sei gerade einmal drei Jahre alt gewesen. Die Kita habe zu den Gescheh­nissen, die größ­ten­teils aus dem Früh­jahr heurigen Jahres stammen, Stel­lung genommen.

In einem Brief sprach man jedoch „verharm­lo­send ledig­lich von „grenz­ver­let­zendem und über­grif­figem Verhalten unter Kindern“.

Eltern fühlen sich im Stich gelassen

Nachdem die Eltern die KITA-Leitung infor­miert hatten, habe dies­be­züg­lich Treffen gegeben. Es sei zudem versucht worden, mit dem Vater des über­grif­figen Jungen eine Lösung zu erarbeiten.

Auch das Landes­ju­gendamt sei einge­schaltet worden, doch dieses konnte erstaun­li­cher Weise kein Fehl­ver­halten seitens des Perso­nals feststellen.

Die Eltern sind gelinde gesagt sauer. Die Vorfälle würden klein­ge­redet. Zudem seien über­dies nicht alle Vorfälle an das Landes­ju­gendamt über­mit­telt worden.

Einige Eltern kündigten als Konse­quenz den KITA-Platz für ihr Kind, doch auch der Träger selbst kündigte einigen Fami­lien und spricht dabei von einem gestörten Vertrauensverhältnis.

Eine betrof­fene Mutter beklagt, „wir haben das Gefühl, dass die Vorfälle als vermeint­lich harm­lose Doktor­spiele einge­stuft werden. Aber für mich ist es kein Doktor­spiel mehr, wenn einem Jungen ein Stock rektal einge­führt wird und er davon Bauch­schmerzen bekommt.“

Der Träger versi­cherte auf Nach­frage der Rhei­ni­schen Post, „solche Meldungen sehr ernst“ zu nehmen. Es sei „eine Viel­zahl von Maßnahmen einge­leitet worden“, die jedoch nicht im Detail erläu­tert wurden.

