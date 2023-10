Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 10.10.2023

Im Internet gelesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Arme­nien – Arme­nien tritt dem Inter­na­tio­nalen Straf­ge­richtshof bei, sehr zum Ärger Russ­lands. NOS.nl

Artsach – Die Massen­flucht der arme­ni­schen Bewohner von Berg­ka­ra­bach hält unver­min­dert an: Nach den jüngsten Angaben der Regie­rung in Eriwan verliessen inzwi­schen mehr als 80 Prozent der 120’000 arme­ni­schen Bewohner von Berg­ka­ra­bach die Region. ORF.at

China – Drin­gend gesucht: Seltene Erden und Metalle. Ohne die wich­tigen Metalle gibt es keine Ener­gie­wende – und derzeit hat China den Markt prak­tisch allein in der Hand.

● Konflikt mit Uiguren. Schweiz verzichtet auf EU-Sank­tionen gegen China. Der Entscheid fiel bereits im Dezember 2022 und wurde nicht öffent­lich kommu­ni­ziert. Kritik kommt aus Tibet. SRF.ch

● Chinas Raum­fahrt­be­hörde hat Details zu ihrer nächsten Reise zum Mond veröf­fent­licht und Pläne ange­kün­digt, die Expe­di­tion irgend­wann im nächsten Jahr zu starten. Die Mission mit dem Namen 嫦娥六号 Chang’e‑6 wäre Pekings zweiter Versuch, physi­sche Proben vom natür­li­chen Erdtra­banten zu erhalten. „Der vorab ausge­wählte Lande­platz für die Chang’e-6-Mission befindet sich im Südpol-Aitken-Becken auf der anderen Seite des Mondes, mit dem Ziel, Mond­proben aus verschie­denen Regionen und Zeit­al­tern zu entde­cken und zu sammeln, um das mensch­liche Verständnis zu verbes­sern.“ des Mondes“, sagte die Agentur. CRI.cn

Eswa­tini – Die Wähler­listen des Landes umfassen über 583’000 Wähler, und die Abge­ord­neten werden dann in einer bera­tenden Funk­tion für König Mswati III. (55) betei­ligt sein. Das König­reich Eswa­tini oder Swasi­land, die letzte abso­lute Monar­chie in Afrika, hielt am Freitag dieser Woche Parla­ments­wahlen ab, an denen poli­ti­sche Parteien jedoch nicht teil­nehmen dürfen. RFI.fr

Frank­reich – Para­lym­pi­sche Sommer­spiele. Unter neutraler Flagge: Russen und Bela­russen in Paris 2024 dabei. Das Inter­na­tio­nale Para­lym­pi­sche Komitee stimmt gegen einen Komplett­aus­schluss der Länder bei den Spielen in Paris. SRF.ch

● Die fran­zö­si­sche Regie­rung werde sich mit dem Problem des Bett­wan­zen­be­falls im öffent­li­chen Verkehr befassen, kündigte der Verkehrs­mi­nister des Landes, Clement Beaune, am Freitag an. RFI.fr

Gross­bri­tan­nien – London will um einen Touris­ten­ma­gneten reicher werden. Die Spio­na­ge­tunnel unter der Stadt, für die lange die Geheim­hal­tung galt, sollen nun wieder akti­viert werden, wie nun bekannt­wurde. Rund 220 Millionen Pfund (253 Mio. Euro) soll die Revi­ta­li­sie­rung kosten und Einblicke in die Spio­na­ge­ge­schichte des Zweiten Welt­krieges geben – eine Spio­na­ge­er­leb­nis­welt quasi vom Kriegs­pre­mier Winston Chur­chill zu James Bond. SRF.ch

● Die Website royal.uk des briti­schen Königs­hauses ist durch einen Cyber­an­griff zeit­weise lahm­ge­legt worden. Wie die dpa in London aus Palast­kreisen erfuhr, wurde der Inter­net­auf­tritt der Royals zum Ziel eines Denial-of-Service-Angriffs, bei dem Anfragen von sehr vielen Compu­tern gleich­zeitig an eine Website gesendet werden und diese über­for­dern. ORF.at

Italien – Italien kriti­siert Deutsch­land wegen Flücht­lings­po­litik. „Scholz blockiert die deut­schen Ostgrenzen für Migranten, erleich­tert ihnen aber die Ankunft in Italien, indem er die im zentralen Mittel­meer aktiven NGOs finan­ziert“, so Crosetto heute auf X. ORF.at

Kosovo – Nach den schweren Kämpfen zwischen serbi­schen Para­mi­li­tärs und koso­va­ri­schen Poli­zisten in Nord­ko­sovo verstärkt die Nato die von ihr geführte Kfor-Schutz­truppe. Der Nord­at­lan­tikrat, das wich­tigste Entschei­dungs­gre­mium der Orga­ni­sa­tion, geneh­migte die Entsen­dung zusätz­li­cher Streit­kräfte in das kleine Balkan­land, wie das Bündnis in Brüssel mitteilt. Über die Zahl der zusätz­li­chen Soldaten machte das Bündnis keine Angaben. Die USA zeigen sich derweil besorgt, dass an der Grenze zum Kosovo Serbien einen grossen «Mili­tär­auf­marsch» statio­niert. Nach Infor­ma­tionen der Deut­schen Pres­se­agentur könnte die Verstär­kung von Gross­bri­tan­nien gestellt werden. Das Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium in London hatte erst vor wenigen Monaten mitge­teilt, dass das Verei­nigte König­reich noch bis mindes­tens 2026 einen «entschei­denden Beitrag» zur Schutz­truppe leisten wolle. Das heute fast ausschliess­lich von Alba­nern bewohnte Kosovo hatte sich 1999 mit Nato-Hilfe von Serbien abge­spalten und 2008 für unab­hängig erklärt. Mehr als 100 Länder, darunter die Schweiz, erkennen die Unab­hän­gig­keit an. Die Kfor ist seit 1999 für die Gewähr­leis­tung der Sicher­heit in dem Land zuständig. Derzeit gehören ihr nach jüngsten Angaben etwa 4500 Soldaten aus insge­samt 27 Nato-Ländern und Part­ner­staaten an. Die Schweiz nahm zuletzt mit rund 195 Frei­wil­ligen am Kfor-Einsatz teil. Bereits im Mai hatte das Bündnis eine Aufsto­ckung seiner Präsenz in Kosovo um 700 Mann beschlossen. Damit hatte es auf schwere Ausschrei­tungen serbi­scher Mobs gegen Kfor-Soldaten in Nord­ko­sovo reagiert. Damals hatten 30 italie­ni­sche und unga­ri­sche Soldaten sowie mehr als 50 Serben Verlet­zungen erlitten. Die US-Regie­rung beob­achtet nach eigenen Angaben einen «grossen» serbi­schen Mili­tär­auf­marsch an der Grenze zum Kosovo. Es beinhalte ein «beispiel­loses» Aufgebot von Artil­lerie und Panzern, sagte der Kommu­ni­ka­ti­ons­di­rektor des Natio­nalen Sicher­heits­rats, John Kirby, in Washington. «Wir fordern Serbien auf, diese Truppen an der Grenze abzu­ziehen.» Die US-Regie­rung sei besorgt über die Situa­tion und beob­achte sie seit etwa einer Woche, sagte Kirby. Er bezeich­nete das serbi­sche Mili­tär­auf­gebot an der Grenze als «desta­bi­li­sie­rend». Man dränge die Serben auch über diplo­ma­ti­sche Kanäle, die Truppen zurück­zu­ziehen. Der kosovo-serbi­sche Spit­zen­po­li­tiker und Geschäfts­mann Milan Radoicic hat sich zum Über­fall am vergan­genen Sonntag bekannt. «Ich habe mich zu dieser Tat entschieden, weil alle bisher ange­wandten Wider­stands­me­thoden keine Verbes­se­rung des Lebens des serbi­schen Volkes (in Kosovo) brachten», schrieb er in einer Erklä­rung, die sein Anwalt am Freitag vor der Presse in Belgrad verlas. Zugleich teilte er darin mit, als Vize-Vorsit­zender der Serbi­schen Liste, der Partei der Kosovo-Serben, zurück­zu­treten. Wo sich Radoicic derzeit aufhält, ist unbe­kannt. In seiner Erklä­rung behaup­tete Radoicic, die Aktion auf eigene Faust ausge­führt und keine offi­zi­ellen Stellen in Serbien darüber infor­miert zu haben. Die Nato kündigte nach den schweren Kämpfen an, die von ihr geführte Kfor-Schutz­truppe zu verstärken.

● Das Schei­tern der west­li­chen Diplo­matie. Die EU und die USA sind mit ihrem bishe­rigen Kurs gegen­über Serbien mitver­ant­wort­lich für die Eska­la­tion in Kosovo. SRF.ch

Male­diven – Auf den Male­ci­ven­wird ein neuer Präsi­dent gewählt. Knapp 283’000 Menschen entscheiden heute in einer Stich­wahl zwischen dem bishe­rigen proin­di­schen Präsi­denten und einem prochi­ne­si­schen Heraus­for­derer. Die Male­diven waren tradi­tio­nell eher unter dem Einfluss­ge­biet Indiens. Aber auch China möchte Zugang zu der stra­te­gisch wich­tigen Region. Der China-orien­tierte މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު Mohammad Muizzu (45) hat die Stich­wahl auf den Male­diven laut der Wahl­kom­mis­sion gewonnen. SRF.ch

Nieder­lande – Die Nieder­lande haben Europas grösstes Erdgas­feld nach jahre­langen Protesten geschlossen. Die Produk­tion soll im kommenden Winter nur im Fall extremer Kälte noch einmal aufge­nommen werden. Anwohner haben seit Jahren über Erdbeben geklagt, die direkt auf die Ausbeu­tung der Vorkommen zurück­ge­führt werden. Zehn­tau­sende Gebäude in der Provinz Groningen wurden dadurch teils schwer beschä­digt. RBB.de

Öster­reich – Bundes­kanzler Nehammer verhöhnt arme Menschen. Anläss­lich einer Wahl­kampf-Ansprache in einer Wein­hand­lung in der Salz­burger Klein­stadt Hallein vom 26. Juli hat der öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler Karl Nehammer Kindern armer Eltern empfohlen, sich in Fast­food-Restau­rants zu verpflegen. «Die billigste warme Mahl­zeit in Öster­reich ist zwar nicht gesund, aber sie ist billig», sagt Nehammer in einem Video­mit­schnitt der Veran­stal­tung, der in diesen Tagen in die sozialen Medien gelangt ist und seither durch die Decke geht. Ein Hamburger kostet 1.40 Euro, mit Pommes 3.50 Euro. Und da soll es Eltern geben, die sich das nicht leisten können. Aber nicht genug der Häme. Im Anschluss verglich der Kanzler von der konser­va­tiven ÖVP den Sozi­al­staat, der sich um Kinder­armut kümmert, mit dem Kommu­nismus der ehema­ligen DDR. Die Empö­rung in den Reihen öster­rei­chi­scher Poli­tiker war gross. Der Bundes­kanzler argu­men­tierte in seiner Einlas­sung mit den Zahlen der Teil­zeit­be­schäf­tigten. Die wirt­schaft­liche Situa­tion in Öster­reich sei gut, so Nehammer. Wenn also die Armut wachsen würde, dann müsste die Zahl der Teil­zeit­be­schäf­tigten gleich­zeitig zurück­gehen, was sie aber nicht tue. Dieses tech­ni­sche Argu­ment verfing bei Neham­mers Kriti­kern aller­dings wenig. Herbert Kickl, Partei­chef der rechts­na­tio­nalen FPÖ, sagte viel­mehr, das Video zeige das wahre Gesicht des Kanz­lers: welt­fremd, von oben herab und herzlos gegen­über der wahren Not von Kindern. Sein Kollege von der SPÖ, Andreas Babel, nutzte Neham­mers Entglei­sung gar für eine Pres­se­kon­fe­renz. Die Menschen in Öster­reich hätten einen Kanzler verdient, der sie respek­tiere und nicht einen, der arme Kinder in den McDo­nalds schicke, sagte Babel. Auch bei der Bevöl­ke­rung zeitigen Neham­mers Äusse­rungen vieler­orts Empö­rung und Spott. In den sozialen Medien kursierte die Analogie von der fran­zö­si­schen Königs­gattin und gebür­tigen Öster­rei­cherin Marie-Antoi­nette und ihrem Ausspruch aus dem 18. Jahr­hun­dert, wonach Leute, die kein Brot zu essen hätten, doch auch Kuchen essen könnten. Caritas-Chef Michael Landau schrieb wört­lich: «Wer in Öster­reich sagt, es gäbe niemanden, der hungert oder friert, hat von der Wirk­lich­keit der Menschen keine Ahnung.» Sich zum Start des Wahl­kampfs für die Wahlen im Herbst 2024 den Volks­zorn aufzu­halsen, könnte aber durchaus auch Kalkül sein, sagt SRF-Korre­spon­dent Peter Balzli in seiner Analyse. Vor vier Jahren gewann die ÖVP mit Bundes­kanzler Sebas­tian Kurz die Wahl klar. Doch jetzt liege die Partei in Umfragen bloss noch auf dem dritten Platz – hinter Kickls FPÖ und Babels SPÖ –, so Balzli. Die Zustim­mungs­werte der Regie­rung seien im Sinken begriffen. In den Umfragen domi­niert die rechts­kon­ser­va­tive FPÖ, was Nehammer zwinge, am rechten Rand seiner Partei die Wähler­schaft bei Laune zu halten. Wie auch immer sich Neham­mers Fauxpas auf die Wahlen 2024 auswirken wird: Seiner im Grund christ­li­chen Werten verpflich­teten ÖVP hat er sicher keinen Dienst erwiesen.

● Joggerin in Ober­ös­ter­reich von Hund totge­bissen. SRF.ch

● Zwei Jahre Haft, davon acht Monate unbe­dingt, hat am Dienstag das Urteil gegen jenen Mann gelautet, der im Freibad Braunau seine NS-Tattoos zur Schau gestellt haben soll.

● Skifahren wird im kommenden Winter empfind­lich teurer. Das ergab eine öster­reich­weite Erhe­bung der APA. Die Preise für Lift­karten werden im Schnitt um sieben bis zehn Prozent ange­hoben. Am teuersten ist eine Tages­karte am Arlberg in Tirol mit 75 Euro.

● Radfah­rerin in Graz von Lkw über­rollt und getötet. ORF.at

Paki­stan – Bei einem Selbst­mord­an­schlag am Freitag bei einer Prozes­sion zum Geburtstag des Propheten Mohammed in der Nähe einer Moschee in der paki­sta­ni­schen Provinz Belut­schi­stan sind nach Angaben von Beamten und Medien mindes­tens 52 Menschen gestorben und Dutzende weitere verletzt worden. Viele der Verletzten befinden sich in einem kriti­schen Zustand. Man gehe davon aus, dass es sich bei der Explo­sion im Bezirk Mastung um einen Selbst­mord­an­schlag gehan­delt habe, sagte der stell­ver­tre­tende Kommissar von Mastung, Atta Ul Munim, gegen­über Repor­tern. Der Beamte behaup­tete, dass ein hoch­ran­giger Poli­zist, Mohammad Nawaz, der bei der Explo­sion ums Leben kam, das Haupt­ziel des Angriffs gewesen sei. RP.pk

Russ­land – Laut einem neuen, von Präsi­dent Wladimir Putin unter­zeich­neten Dekret können ukrai­ni­sche Staats­bürger nun auch dann nach Russ­land einreisen, wenn ihr natio­naler Reise­pass abge­laufen ist. Moskau und Kiew rati­fi­zierten bereits 1997 ein visum­freies Reise­ab­kommen, die Ukraine weigerte sich jedoch, es zu verlän­gern und liess es am 1. Januar 2023 auslaufen. Moskau entschied sich jedoch einseitig dafür, ukrai­ni­sche Staats­an­ge­hö­rige ohne Visum über die Grenze zu lassen. Das vom russi­schen Staats­ober­haupt geneh­migte und am Freitag veröf­fent­lichte Dekret listet auch andere alter­na­tive Ausweis­formen auf, die als ausrei­chend für die Einreise gelten. Dazu gehören ein externer Reise­pass (für inter­na­tio­nale Reisen gedacht), ein Diplo­ma­ten­pass und ein spezi­eller Matrosen- oder Pilo­ten­aus­weis. Kinder unter 16 Jahren können nur mit einer Geburts­ur­kunde nach Russ­land einreisen.

● Einem Bericht zufolge hat Russ­lands Aussenamt der Regie­rung einen Gesetz­ent­wurf zur Erhö­hung der Visa­ge­bühren für Bürger der EU, Islands, Liech­ten­steins, Norwe­gens und der Schweiz vorge­legt. Derzeit beträgt die Gebühr für die Bean­tra­gung eines Russ­land-Visums 35 Euro bezie­hungs­weise 70 Euro im Eilver­fahren. Der neue Gesetz­ent­wurf würde die Visa­kosten auf 50 bis 300 US-Dollar (48 bis 290 Euro) erhöhen. Aller­dings weist die Behörde darauf hin, dass EU-Bürger zu Touris­mus­zwe­cken weiterhin das im August einge­führte E‑Visum nutzen können. Dieses kostet derzeit 52 US-Dollar (50 Euro). VESTI.ru

Schweden – Nach Jahren sozi­al­de­mo­kra­ti­scher Vormacht will nun die konser­va­tive Regie­rung die Armee gegen den Banden­krieg einsetzen.

● Der an ihn verge­bene Physik­no­bel­preis „gebietet grosse Demut“, sagte der öster­rei­chisch-unga­ri­sche Physiker Ferenc Krausz (61) am Dienstag. Er dankte seiner Familie und seinen Lehrern, „von der Volks­schule weg bis an die Univer­sität in Ungarn“, die ihn letzt­lich dazu bewegt hätten, Physik zu seinem Leben zu machen. Krausz würdigte auch die Leis­tungen seiner Kolau­reaten, Anne L’Huillier und Pierre Agos­tini, sprach aber auch die Leis­tungen von Paul Corkum von der Univer­sität Ottawa (Kanada) an, der die Auszeich­nung – hätte es das Regle­ment der Nobel­preis-Akademie zuge­lassen, die die maxi­male Anzahl von Laureaten auf drei Personen begrenzt – „mit verdient hätte“. Im Vorjahr wurde Krausz für seine Beiträge zur Atto­se­kun­den­physik gemeinsam mit L’Huillier sowie mit Corkum mit dem renom­mierten Wolf-Preis in Physik ausge­zeichnet. Sie bestehen aus dem Atom­kern – der ist schwer, relativ gross, besteht aus positiv gela­denen Protonen, gege­be­nen­falls auch Neutronen. Rund um den trägen Kern schwirren die Elek­tronen, nein, sie flitzen nur so umher. Und zwar sehr, sehr, sehr schnell. L’Huillier, Agos­tini und Krausz aber haben es möglich gemacht: Dank ihrer Arbeit kann man zwar nicht die genaue Posi­tion, wohl aber die Dynamik von Elek­tronen in Atomen und Mole­külen sichtbar machen. «Stellen Sie sich Elek­tronen nicht als Punkte oder Teil­chen vor. Sondern als Wasser-Wellen. Was wir beob­achten können, ist die Dynamik des Wellen­kamms». Elek­tronen bewegen sich extrem schnell, im Zeit­raum von Atto­se­kunden. Eine Atto­se­kunde ist ein Milli­ardstel einer Milli­ards­tel­se­kunde, oder 0,000.000.000.000.000.001 Sekunden. Vorgänge in diesem Zeit­ho­ri­zont zu beob­achten, schien lange unmög­lich, weil es keine Laser gab, die so kurze Licht­im­pulse erzeugen konnten. SRF.ch

Schweiz – Vor rund 15 Jahren verspricht ein Hirn­for­scher Grosses. Henry Markram, Professor an der ETH Lausanne (EPFL), will unser Gehirn im Computer nach­bauen. Mit seinem Projekt bewirbt er sich bei der EU um Forschungs­gelder von rund einer Milli­arde Euro. Und nennt es Human Brain Project. 2009 verkündet Markram in einem Ted Talk, dass die Simu­la­tion des mensch­li­chen Gehirns inner­halb von zehn Jahren realis­tisch sei. Drei Jahre später reicht er ein entspre­chendes Projekt bei der EU ein. In den Medien ist von einem «Super­hirn» die Rede – aber auch von revo­lu­tio­nären Compu­ter­tech­no­lo­gien und Thera­pien für Hirn­er­kran­kungen. Im Projekt­plan ist Markram vorsich­tiger, mit dem was er verspricht. Insge­samt entsteht dennoch der Eindruck: Hier will jemand das komplette mensch­liche Hirn simu­lieren. 2013 erhält Markram gemeinsam mit Hunderten von weiteren Wissen­schaft­lern den Zuschlag für ein EU-Flag­ship-Projekt und bis zu einer Milli­arde Forschungs­gelder. Rund 800 Neuro­wis­sen­schaftler unter­zeichnen einen offenen Brief an die EU. Viele halten den Ansatz, das Gehirn ausge­hend von Mole­külen und einzelnen Zellen nach­zu­bauen, schlicht für unrea­lis­tisch. Statt­dessen müsse man vom Verhalten und der Hirn­ak­ti­vität aus denken, sagte damals Stanislas Dehaene, Direktor der Cogni­tive Neuro­ima­ging Unit in Paris zum Fach­ma­gazin Nature. Aus der Kritik habe man Lehren gezogen. Man sei auf die Kritik einge­gangen und hätte die Hirn­funk­tionen wieder mehr in den Fokus gerückt, darunter das mensch­liche Bewusst­sein und Gedächtnis. Jetzt endet das Human Brain Project. Nach zehn Jahren Forschung steht die voll­stän­dige Simu­la­tion des Gehirns noch aus. Nun bleibt abzu­warten, inwie­fern die Hirn­for­schung in Zukunft auf dem Human Brain Project aufbauen kann.

● Bundesrat stellt 100 Millionen Franken für Minen­räu­mung bereit. Mit dem Geld sollen zivile und land­wirt­schaft­liche Gebiete in der Ukraine entmint und der Wieder­aubau ermög­licht werden.

● Der Miss­brauchs­skandal in der Kirche sorgt für eine Flut von Kirchen­aus­tritten. Seel­sor­gende fordern Reformen.

● Hohe Zuwan­de­rung. Parmelin: «Irgend­einmal sagt die Bevöl­ke­rung Stopp». Guy Parmelin warnt vor der Zuwan­de­rung. Er bezweifle, dass es so weiter gehen könne, sagt der SVP-Bundesrat.

● Kommen im Herbst die chine­si­schen Touristen wieder? Menschen aus China besu­chen die Schweiz aktuell noch nicht im glei­chen Umfang wie vor der Pandemie.

● Ein Berg­steiger ist am Frei­tag­nach­mittag am Eiger (ca. 4’000 m) tödlich verun­glückt. Der Alpi­nist sei 1000 Meter in die Tiefe gestürzt, heisst es in der Mittei­lung der Kantons­po­lizei Bern. SRF.ch

Simbabwe – Bei einem Minen­un­glück sind nach Angaben der Regie­rung 13 Berg­leute gestorben. Insge­samt waren 34 Berg­leute beim ille­galen Gold­abbau verschüttet worden, als die still­ge­legte Gold­mine in Chegutu, etwa 100 Kilo­meter nord­west­lich der Haupt­stadt Harare, einstürzte. ORF.at

Slowakei – Robert Fico [ˈrɔbert ˈfitsɔ] ist kein beschei­dener Mann. Aber die Deut­lich­keit seines Siegs bei den vorge­zo­genen Parla­ments­wahlen in der Slowakei dürften sogar den drei­fa­chen Ex-Regie­rungs­chef über­rascht haben. 23 Prozent der Stimmen holt seine links­na­tio­na­lis­ti­sche Smer-Partei: Deut­lich mehr als alle Umfragen voraus­sagten und deut­lich mehr als die 18 Prozent von Progre­sivne Slovensko, der libe­ralen Partei, zu der früher auch Staats­prä­si­dentin Zuzana Capu­tová gehörte. Fico (59) ist damit ein Come­back gelungen, das kaum jemand für möglich gehalten hätte. Noch vor drei­ein­halb Jahren galt der drei­ma­lige Ex-Regie­rungs­chef als poli­tisch erle­digt. Aller­dings wird Robert Fico nicht über die gleiche Macht­fülle verfügen wie sein Vorbild Orban. Um eine Regie­rung zu bilden, muss er nämlich eine Koali­tion mit mindes­tens zwei weiteren Parteien bilden. Die Chancen, dass ihm das gelingt, stehen gut. SRF.ch

Spanien – Es war eine Nieder­lage mit Ansage: Alberto Nuñez Feijóo, der Kandidat der konser­va­tiven Volks­partei Partido Popular, ist nicht zum neuen Regie­rungs­chef Spaniens gewählt worden. Obwohl seine Partei bei den Wahlen im Juli am meisten Sitze geholt hatte – für eine Mehr­heit im Parla­ment reichte es nicht. Zusammen mit der rechts­po­pu­lis­ti­schen Partei Vox und zwei einzelnen Stimmen von Regio­nal­par­teien kam Feijóo nur auf 172 Stimmen. So fehlten ihm am Schluss gerade mal vier Stimmen im spani­schen Kongress. Aber auch wenn das rein arith­me­tisch nach wenig klingt: Poli­tisch sind es Welten, die Alberto Nuñez Feijóo von der Macht trennen.

● Univer­si­täts­stadt Murcia. Mindes­tens 13 Menschen sterben bei Brand in spani­schem Nacht­club. Die Flammen sind gegen sechs Uhr morgens in der Disco ausge­bro­chen. Mindes­tens vier weitere Menschen wurden verletzt. SRF.ch

Sri Lanka ‑Teepflü­cker in Sri Lanka verdienen vergleichs­weise schlecht. Durch die hohe Infla­tion reicht der Lohn oft nicht mehr, um satt zu werden. Das wirft ein schlechtes Licht auf Unter­nehmen wie die Rain­fo­rest Alli­ance, die mit ihrem Güte­siegel faire Arbeits­be­din­gungen garan­tieren. Im kühlen Hoch­land der Feri­en­insel Sri Lanka. Eine Teepflü­ckerin steht am Steil­hang einer Teeplan­tage bis zu den Hüften in grün-glän­zenden Teepflanzen. Sie stellt sich als වාසුකී Vasuki vor. Die Frau pflückt mit flinken Fingern die obersten, noch hell­grünen Blätter ab – und stopft sie, wenn die Hand voll ist, blitz­schnell in einen grossen Sack auf ihrem Rücken. «Wir müssen mindes­tens 18 Kilo­gramm Teeblätter pro Tag pflü­cken», sagt Vasuki. Dafür bekomme sie 1000 sri-lanki­sche Rupien. Das sind umge­rechnet 2.70 Franken. Wenn sie weniger pflückt, gibt es Abzüge. Die 41-Jährige in löch­riger rosa Fleece­jacke macht eine kurze Pause und zeigt ihre Hand­flä­chen: Sie sind rissig von den harten Teeblät­tern, die sie Tag für Tag abreisst. Wie Vasuki arbeiten Hundert­tau­sende von Teepflü­cker­innen und ‑pflü­ckern in der Teere­gion Nuwara Eliya im Hoch­land Sri Lankas. Die Arbeit in der bilder­buch­schönen Umge­bung ist hart, meist weib­lich und vergleichs­weise schlecht bezahlt. Mit der hohen Infla­tion, die in der schweren Wirt­schafts­krise vor einem Jahr zeit­weise auf 86 Prozent klet­terte, bleibt von dem Wenigen kaum etwas übrig. «Es reicht nicht zum Leben», sagt Vasuki. «Aber was können wir machen?» Eine Studie der sri-lanki­schen Univer­sität Pera­de­niya zeigt auf, dass eine Teepflü­ckerin gut 2500 Rupien pro Tag verdienen müsste – und das an mindes­tens 21 Arbeits­tagen pro Monat –, um ange­sichts der hohen Infla­tion die Lebens­hal­tungs­kosten decken zu können. Das wäre das Zwei­ein­halb­fache des jetzigen Tages­lohns. Vasukis Mann ist Tage­löhner und verdient noch etwas dazu: Und trotzdem ist es nicht genug, um genug Essen für die Eltern und ihre beiden halb­wüch­sigen Kinder zu kaufen. «Manchmal bin ich hungrig. Und die Kinder sind es auch», sagt Vasuki. Sri Lanka hat die schwerste Wirt­schafts­krise seiner Geschichte hinter sich. Die Aller­ärmsten, zu denen auch die tami­li­schen Teepflü­cker­innen und ihre Fami­lien zählen, leiden beson­ders unter den Folgen. Die Gewerk­schaft habe von den Tee-Unter­nehmen mehr Geld verlangt, sagt Vasukis Kollegin, die sich als Gelit­shmi vorstellt, und ein paar Meter weiter Teeblätter pflückt. Aber die Unter­nehmen hätten sich gewei­gert, mehr zu bezahlen. Der stäm­mige Mann könnte aus einem Kolo­ni­al­film stammen, mit seinen kurzen Hosen und den weissen Gama­schen über geschnürten Leder­stie­feln. «Wir können den Pflü­cker­innen nicht mehr bezahlen, als wir verdienen», sagt Raja­durai gegen­über SRF am Rand einer Plan­tage. Weil die Regie­rung vor zwei Jahren den Import von Düngern und Pesti­ziden plötz­lich verboten habe, sei die Tee-Ernte mise­rabel gewesen. Offi­ziell wollte die Regie­rung auf biolo­gi­schen Landbau umstellen. Der eigent­liche Grund dürfte gewesen sein, dass der Regie­rung die Devisen ausgingen. «Jetzt gibt es zwar wieder Dünger in Sri Lanka», sagt der Plan­tagen-Chef, «aber er ist viel teurer als vor dem Bann.» Die Produk­ti­ons­kosten für Tee seien dadurch massiv gestiegen – und so hoch wie in keinem anderen Land der Welt. Aber die Detail­händler wollten die gestie­genen Kosten nicht an die Konsu­men­tinnen weiter­geben. Die hohe Infla­tion sei natür­lich ein Problem für die Teepflü­cker­innen, sagt Raja­durai. Aber für die Infla­tion könne man nicht die Unter­nehmer verant­wort­lich machen. Da sei die Politik in der Pflicht. Der Schein des Güte­sie­gels: Die Plan­tage, auf der Vasuki und Gelit­shmi Tee pflü­cken, ist von der Rain­fo­rest Alli­ance zerti­fi­ziert. Die gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tion garan­tiert damit unter anderem eine faire Bezah­lung und menschen­wür­dige Behand­lung – worauf viele Konsu­menten vertrauen. Auf Anfrage schreibt die Rain­fo­rest Alli­ance: «Wir sind tief betroffen, dass Arbei­te­rinnen in Sri Lanka ihren Lebens­un­ter­halt nicht bestreiten können.» Die 1000 Rupien Lohn pro Tag seien der Mindest­lohn der Regie­rung. Aber die Lebens­hal­tungs­kosten hätten sich seit dem letzten Jahr verdrei­facht. Die Zerti­fi­zie­rung könne zwar eine wich­tige Grund­lage für die soziale und ökolo­gi­sche Nach­hal­tig­keit bilden, aber sie könne nicht die sozio­öko­no­mi­schen Probleme eines Landes lösen. Konsu­menten lässt das Zerti­fi­zie­rungs­un­ter­nehmen weiter in dem Glauben, die Arbei­te­rinnen würden fair bezahlt. SRF.ch

Tsche­chien – Es ist seltsam, wie sich die Grün­dungs­my­then von Tech­no­lo­gie­un­ter­nehmen ähneln. Hier die Geschichte von Průša (prusa3d.com/) in Prag: Josef Průša brach die Uni ab, tüftelte in seiner Garage. Ein paar Jahre später: die Fabrik in Prag, wo jedes Jahr 100’000 3D-Drucker entstehen und in 160 Länder verschifft werden, wo tonnen­weise Plas­tik­faden zum Drucken produ­ziert wird, 750 Ange­stellte, 2020 tsche­chi­scher Unter­nehmer des Jahres. In den alten Prager Fabrik­hallen, ziem­lich nah am Stadt­zen­trum, empfängt uns Miriam Sova. Und führt uns in einen Raum, wo es fast so aussieht, als würde ein alter Mensch­heits­traum wahr. «Hier sehen Sie 600 Drucker, die alle Drucker drucken», sagt die Marke­ting­frau. Sie stehen auf langen Regalen, spucken in gleich­mäs­sigen Abständen Plas­tik­teile aus. Die Geräte sind nicht viel grösser als der normale Drucker im Büro. Aber gefüt­tert werden sie mit einem dünnen Plas­tik­faden, der langsam in ihrem Inneren verschwindet. Dort schmilzt das Plastik, erklärt Sova, es wird zur form­baren Masse. «Der Drucker trägt dann Schicht um Schicht auf, bis das Modell fertig ist.» Was hier entsteht, klingt also nach der perfekten Maschine, dem Perpe­tuum mobile, das sich selbst kopiert, auf ewig funk­tio­niert. Aber die 3D-Drucker sind kein Perpe­tuum mobile, sie fertigen nur gewisse Teile für neue Drucker, sie brau­chen natür­lich Energie von aussen. Es wäre sogar güns­tiger und effi­zi­enter, die Drucker­teile anders herzu­stellen, sagen Fach­leute. Das Unter­nehmen Průša versteht etwas von Marke­ting, davon, wie man eine Geschichte erzählt. «Man kann alles drucken, einzige Einschrän­kung ist die Fantasie», sagt Marke­ting­frau Sova. Wenn man es sich leisten kann. 1000 Franken kostet ein einfa­cher 3D-Drucker. In Tsche­chien ist er inzwi­schen ein beliebtes Weih­nachts­ge­schenk für Kinder. An der Prager Univer­sität öffnet Libor Beránek die Tür einer Vitrine. Der Leiter des Insti­tuts für Maschi­nenbau zeigt ein Gebiss, das aus dem 3D-Drucker kommt, perfekt geformt nach dem Mund des Pati­enten. Und dann enthüllt er ein Geheimnis. «Ich weiss gar nicht, ob ich das hier sagen darf, denn es geht um tsche­chi­sche Kampf­flug­zeuge. In Tsche­chien versu­chen Hersteller jetzt, Teile aus dem 3D-Drucker in den Jets zu verbauen.» Seine Uni tüftelt mit. Während der Corona-Pandemie haben Prusa und andere tsche­chi­sche 3D-Druck-Unter­nehmen Hundert­tau­sende Schutz­vi­siere gedruckt, jetzt während des Ukraine-Kriegs drucken sie Schienen für verletzte Arme und Beine. Kaum eine andere Tech­no­logie könne so schnell und präzise kompli­zierte Objekte herstellen wie der 3D-Druck, sagt Beránek. SRF.ch

Tune­sien – Migra­ti­ons­ab­kommen. Tune­si­scher Präsi­dent fordert mehr Geld von der EU. SRF.ch

Ukraine – Die Ukraine plant den Bau eigener Flug­ab­wehr­sys­teme. Diese Grund­satz­ent­schei­dung werde sehr bald umge­setzt, sagte der Leiter des Präsi­di­al­amtes in Kiew, Andrij Jermak, gestern. „Wir werden bald Spezia­listen haben, die einen Plan für unsere eigene Produk­tion von allem, was wir brau­chen, entwi­ckeln werden, vor allem von Luftverteidigungswaffen.“

● Der briti­sche Vertei­di­gungs­mi­nister Grant Shapps (55) will Ausbil­dungs­mis­sionen für ukrai­ni­sche Soldaten künftig in das Land selbst verlegen. Auch sollten briti­sche Rüstungs­un­ter­nehmen möglichst in der Ukraine selbst produ­zieren. ORF.at

● Der Demo­krat Biden erklärte, er habe mit den Repu­bli­ka­nern einen Deal verein­bart, um die Ukraine weiter zu unterstützen.

● „Die EU wird sich bald von Lissabon bis Lugansk erstre­cken“, sagte Baer­bock am Rande des EU-Aussen­mi­nis­ter­tref­fens in der ukrai­ni­schen Haupt­stadt vor Jour­na­listen. RBB.de

USA – Gouver­neurin ruft Notstand aus. Heftige Regen­fälle in New York: Zahl­reiche Strassen über­flutet. Strassen und Auto­bahnen mussten gesperrt werden. Der öffent­liche Verkehr und Flug­be­trieb sind eingeschränkt.

● Arbeits­kampf bei US-Auto­bauern. Das grosse Aufbe­gehren in der Auto­stadt Detroit.

● US-Kongress verhin­dert Shut­down auf Kosten der Ukraine. Wenige Stunden vor Ablauf der Frist hat sich der US-Kongress im Budget­streit auf eine provi­so­ri­sche Lösung geeinigt.

● Der Gründer einer Börse für Kryp­to­wäh­rungen, Sam Bankman-Fried, muss sich vor Gericht wegen Betrugs verant­worten. Als die Kryp­to­wäh­rung FTX kolla­bierte, stellte sich heraus, dass der Börse acht Milli­arden US-Dollar fehlten. Dem 31-Jährigen drohen bis zu 115 Jahre Haft. Seine ehema­lige Firma FTX fordert ausserdem mehr als eine Milli­arde US-Dollar zurück. SRF.ch

● Der frühere US-Präsi­dent Jimmy Carter hat an diesem Wochen­ende seinen 99. Geburtstag gefeiert. Medi­en­be­richten zufolge beging der Demo­krat den beson­deren Tag mit seiner Familie zu Hause. Seine Heimat­stadt Plains im US-Bundes­staat Georgia feierte den Ex-Präsi­denten das ganze Wochen­ende über. Obwohl der eigent­liche Geburtstag erst heute ist, gab es schon gestern diverse Veran­stal­tungen zu Ehren Carters. ORF.at

● Die USA seien zu allen Mitteln entschlossen gewesen, einschliess­lich Erpres­sung und Bestechung, um sicher­zu­stellen, dass die amtie­rende Regie­rung die Wahlen in der Slowakei gewinnen würde, behaup­tete der russi­sche Auslands­ge­heim­dienst (SVR). Die Oppo­si­tion in der Slowakei hat deut­lich gemacht, dass sie im Falle einer Wahl nicht unbe­dingt dem Beispiel der USA folgen würde, und hat laut SVR gute Chancen, bei der Abstim­mung als Sieger hervor­zu­gehen. Um dies zu verhin­dern, „hat das US-Aussen­mi­nis­te­rium mehrere seiner euro­päi­schen Verbün­deten ange­wiesen, gezielt mit lokalen poli­ti­schen und geschäft­li­chen Kreisen zusam­men­zu­ar­beiten“, behaup­tete der russi­sche Geheim­dienst. Weiter wurde behauptet, dass Washington den Einsatz von Methoden wie Erpres­sung, Drohungen und Bestechung sank­tio­niert habe. RT.ru

