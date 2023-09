Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 28.09.2023

Im Internet mitge­lesen und mitge­schrieben von Wilhelm Tell

Arme­nien – Der Sonder­bot­schafter Arme­niens, Edmon Marukyan, hat die USA aufge­for­dert, in die erneuten Kämpfe in Berg-Kara­bach einzu­greifen, und Washington aufge­for­dert, die Zivil­be­völ­ke­rung der Region zu vertei­digen. RFERL.cz

Aser­bai­dschan – Im Südkau­kasus hat Aser­bai­dschan eine neue Mili­tär­ope­ra­tion zur Erobe­rung der Konflikt­re­gion Berg­ka­ra­bach gestartet.

● Aser­bai­dschan bestä­tigt Feuer­pause in Berg­ka­ra­bach. SRF.ch

China – Die Staats­bahn Staats­bahn 中国铁路 (Zhōngguó Tiělù) fordert Frauen auf, sich im Zug nicht mehr zu schminken – und löst damit hitzige Diskus­sionen aus. SRF.ch

Deutsch­land – Eine gross­an­ge­legte Studie liefert die bisher genau­este Schät­zung der Zahl und Grösse aller Körper­zellen von Menschen. Eine typi­sche Frau mit 60 Kilo­gramm hat laut Studie 28 Billionen Zellen, ein typi­scher Mann mit 70 Kilo­gramm 36 Billionen Zellen. Die Studie, die soeben im Fach­ma­gazin „PNAS“ erschienen ist, gibt Auskunft über die Grösse und Anzahl der Zellen im mensch­li­chen Körper. Die Ergeb­nisse hat das Team rund um Ian Hatton vom Max Planck Institut in einer inter­ak­tiven Kartei, der Human Cell Tree Map, veran­schau­licht. ORF.at

● Die NATO will im kommenden Jahr einen Angriff durch „ein östli­ches Mili­tär­bündnis“ gegen Europa durch­spielen. Bisher fanden NATO-Manöver in einer Fanta­sie­welt statt. Künftig üben Soldaten einen Krieg in einem realis­ti­schen Szenario. Deutsch­land soll Schau­platz des fiktiven Krieges sein. RT.ru

● Die «Hammers­kins» hat das deut­sche Innen­mi­nis­te­rium jetzt verboten, weil sich diese «gegen die verfas­sungs­mäs­sige Ordnung» und «gegen den Gedanken der Völker­ver­stän­di­gung» stellten. Bei den Vorbe­rei­tungen für das Verbot haben staat­liche Stellen und Bundes­länder nach Angaben des Minis­te­riums über ein Jahr lang zusam­men­ge­ar­beitet. Auch mit US-Part­ner­be­hörden sei koope­riert wurden. Die Neonazi-Gruppe ist ein Ableger einer Grup­pie­rung aus den USA und exis­tiert in Deutsch­land seit Anfang der 1990er-Jahre. SRF.ch

● Die Bayreu­ther Fest­spiele haben den Tod des ameri­ka­ni­schen Helden­te­nors Stephen Gould bekannt gegeben, einem ihrer leuch­tenden Stars der letzten Jahre. Stephen, der 61 Jahre alt war, zog sich diesen Sommer von drei Rollen zurück und machte erst vor zwei Wochen deut­lich, dass er an inope­ra­blem Gallen­gangs­krebs leide. Die Geschwin­dig­keit seines Nieder­gangs und der Schock seines Able­bens haben die Opern­welt vor Trauer stumm gemacht. Stephen Gould debü­tierte 2004 in Bayreuth und sang dort mehr als 100 Auftritte. Obwohl seine Karriere erst spät Fahrt aufnahm, erlangte er nach einem peri­pheren Start als Bariton welt­weit Respekt und Zunei­gung. Möge er in Frieden ruhen. DW.de

● Immer mehr Kinder und Jugend­liche in Deutsch­land machen sich Sorgen wegen der finan­zi­ellen Situa­tion ihrer Fami­lien. RBB.de

● Deutsch­land sei mit den ukrai­ni­schen Vorschlägen zur Reform des UN-Sicher­heits­rates, zu denen auch der Entzug Russ­lands seines Veto­rechts gehört, nicht einver­standen, sagte Aussen­mi­nis­terin Anna­lena Baer­bock. DW.de

EU – 4,1 Millionen Ukrainer, 10% der Gesamt­be­völ­ke­rung, haben laut Euro­stat mit Stand 31. Juli 2023 Schutz und Unter­stüt­zung in der EU gefunden. Die EU werde der Ukraine so lange beistehen, wie es nötig sei, bekräf­tigte eine Spre­cherin der Brüs­seler Behörde. ORF.at

● Der Einsatz des Unkraut­ver­nich­ters Glyphosat soll nach dem Willen der EU-Kommis­sion länger erlaubt werden als bisher geplant. Dabei geht es um einen Zeit­raum von weiteren zehn Jahren. RBB.de

Frank­reich – Wie im Magazin Science zu lesen, hat das Team neuste Mess­daten der ESA-Raum­sonde Solar Orbiter ausge­wertet und dabei den wohl wich­tigsten Antrieb des Sonnen­winds aufge­spürt. Wie man schon länger weiss, schiesst der Sonnen­wind mit Geschwin­dig­keiten von bis zu 800 km/sec. aus der Sonnen­ko­rona, und zwar dort, wo das wilde Magnet­feld der Sonne Löcher hat. Dies sei die Voraus­set­zung dafür, dass der Sonnen­wind über­haupt ins All entwei­chen kann, so Harra. Die jetzt neu entdeckten Mini-Explo­sionen in jenen Regionen dauern jeweils höchs­tens hundert Sekunden. «Jedes Mal wird die Energie frei, die es braucht, um 6000 Schweizer Haus­halte ein Jahr lang mit Strom zu versorgen», hat Science-Erst­autor Lakshmi Pradeep Chitta vom Göttinger Max-Planck-Institut für Sonnen­sys­tem­for­schung für SRF berechnet. Das klinge nach viel, doch «für Sonnen­ver­hält­nisse ist es extrem wenig». Die Sonne wird 2025 das Maximum ihres elfjäh­rigen Akti­vi­täts-Zyklus errei­chen. Nicht nur die grossen Sonnen-Ausbrüche, die eben­falls Teil­chen ins All schleu­dern können, werden nun zahl­rei­cher, sondern auch der Sonnen­wind wird heftiger. Auf der Erde hat dies die bekannten Folgen: Mehr beschä­digte Satel­liten, Einschrän­kungen auf polnahen Flug­routen, gestörte Navi­ga­ti­ons­sys­teme, Strom­netz-Ausfälle sogar am Boden. Doch man kann sich auch auf Schönes freuen: auf mehr Polar­lichter – mit etwas Glück sogar in Brei­ten­graden wie der Schweiz. SRF.ch

● Sein Name ist Barry, er ist 150 Millionen Jahre alt, über zwei Meter hoch und fünf Meter lang. Es kommt bald in einem Aukti­ons­haus unter den Hammer. Barry ist ein Camp­to­saurus, ein pflan­zen­fres­sender Dino­sau­rier, der in der Jura­zeit lebte. Sein Skelett wurde in den 1990er Jahren im US-Bundes­staat Wyoming vom Palä­on­to­logen Barry James entdeckt, der ihn später Barry nannte. James begann mit der Restau­rie­rung des Skeletts, später über­nahm ein italie­ni­sches Unter­nehmen den Auftrag. Experten zufolge ist das Skelett in einem ausser­ge­wöhn­lich guten Zustand. „Es ist ein sehr gut erhal­tenes Exem­plar, was ziem­lich selten ist“, sagte Alex­andre Giquello vom Pariser Aukti­ons­haus Hotel Drouot, wo die Auktion statt­findet. „Der Schädel ist zu 90 Prozent fertig und der Rest des Skeletts ist zu 80 Prozent fertig.“ Barrys Auktion findet am 20. Oktober statt. Das Pariser Aukti­ons­haus erwartet einen Erlös zwischen 800’000 und 1,2 Millionen Euro. NOS.nl

● Die Welt­wirt­schaft wird nach Einschät­zung der OECD auch im nächsten Jahr schwach. Wie die Orga­ni­sa­tion der Indus­trie­staaten mitge­teilt hat, dürfte die globale Wirt­schafts­leis­tung 2024 um 2,7 Prozent zulegen. Als Grund nennt die OECD die Zins­er­hö­hungen der Noten­banken. RBB.de

Hispa­niola – Die Span­nungen zwischen der Domi­ni­ka­ni­schen Repu­blik und Haiti haben weiter zuge­nommen. Nach­bar­länder, die sich eine Insel teilen, sind sich nicht einig über den Bau eines Kanals in Haiti. Die Vereinten Nationen warnen vor einer schlimmen Situa­tion, nachdem die Domi­ni­ka­ni­sche Repu­blik ihre Grenze zu Haiti geschlossen hat. Haiti gräbt einen Kanal, der mit einem Grenz­fluss zwischen den beiden Ländern verbunden ist. Haiti sagt, dass es wegen der Dürre Wasser für die Land­wirt­schaft benö­tigt, aber die Domi­ni­ka­ni­sche Repu­blik befürchtet, dass der Kanal zu Dürre bei den Bauern auf ihrer Seite der Grenze führen könnte. Darüber hinaus beruft sich die Domi­ni­ka­ni­sche Repu­blik auf einen Grenz­ver­trag von 1929. NOS.nl

Kanada – Sikh-Gemeinde in Kanada. Trudeau beschul­digt Indiens Regie­rung des Mordes. Kanada verdäch­tigt Agenten der indi­schen Regie­rung, an der Ermor­dung eines Sikh-Führers betei­ligt gewesen zu sein. SRF.ch Indien warnt seine Bürger, bei Reisen nach Kanada vorsichtig zu sein. Die Bezie­hungen zwischen den beiden Ländern sind ange­spannt, seit der kana­di­sche Premier­mi­nister Trudeau am vergan­genen Montag die indi­sche Regie­rung beschul­digt hat, am Tod eines kana­di­schen Sikh-Führers betei­ligt gewesen zu sein. Die meisten inter­na­tio­nalen Studie­renden in Kanada kommen aus Indien. Kurz nach dem Mord zeigte die grosse Sikh-Gemein­schaft in Kanada mit dem Finger auf Indien. Ausser­halb Indiens leben in Kanada die meisten Sikhs: etwa 770.000 Menschen.Indien. Die indi­sche Regie­rung betrach­tete Nijjar als Terro­risten, weil er Mitglied der Khali­stan-Bewe­gung war. Diese Orga­ni­sa­tion möchte in Indien einen eigenen Staat für Sikhs gründen. Sikhs machen etwa 2 Prozent der indi­schen Bevöl­ke­rung aus, also fast 30 Millionen Menschen. NOS.nl

● Die indi­sche Botschaft teile mit, dass die indi­schen Visa­dienste für Kana­dier aus betrieb­li­chen Gründen ab dem 21. September 2023 bis auf Weiteres einge­stellt seien. SRF.ch

Krim – Die ehema­lige Villa des ukrai­ni­schen Präsi­denten Wladimir Selenski auf der Krim könnte in ein Museum umge­wan­delt werden, das dem Kampf gegen den Natio­nal­so­zia­lismus gewidmet ist, so ein Vorschlag des Vorsit­zenden des Krim­par­la­ments, Wladimir Konstan­tinow – und als Warnung davor dienen könne, was „Intri­ganten passieren könne, die es zu weit treiben“. VESTI.ru

Kroa­tien – Die Getreide-Liefe­rungen könnten gerne durch­fahren, aber nicht bleiben, sagte der kroa­ti­sche Minis­ter­prä­si­dent Andrej Plenkovic. RTS.rs

Luxem­burg – Der Euro­päi­sche Rech­nungshof warnt in einem Bericht vor dem „grünen Dilemma“, das der massive Bau von Wind­kraft­an­lagen auf See mit sich bringt. Der Anstieg der soge­nannten Offshore-Energie ist für den ökolo­gi­schen Wandel der EU von entschei­dender Bedeu­tung, aber ihre Entwick­lung könnte der Meeres­um­welt schaden. In dem Bericht weist der Rech­nungshof auf die Risiken für das Leben unter und über Wasser hin. Obwohl die EU versucht, Meeres­energie mit Biodi­ver­sität in Einklang zu bringen, hat die Euro­päi­sche Kommis­sion keine Unter­su­chungen zu den mögli­chen Auswir­kungen auf die Meeres­um­welt durch­ge­führt. Zu den Auswir­kungen könnten die Bewe­gung von Vogel- und Fisch­arten sowie Verän­de­rungen in der Struktur dieser Popu­la­tionen gehören. Die Euro­päi­sche Union will die Ener­gie­wende beschleu­nigen, um unab­hängig von Russ­land zu werden. NOS.nl

Öster­reich – Infla­tion im August auf 7,4 Prozent gestiegen. Die SPÖ wird der gesamten Regie­rung bei der kommenden Natio­nal­rats­sit­zung das Miss­trauen ausspre­chen. Das kündigte die Klub­spitze um den Partei­vor­sit­zenden Andreas Babler und den geschäfts­füh­renden Frak­ti­ons­chef Philip Kucher in einer schrift­li­chen Stel­lung­nahme an. Als Grund gibt man an, dass die Koali­tion bei der Bekämp­fung der Teue­rung versagt habe.

● FPÖ-Partei­ob­mann Herbert Kickl und die AfD-Frak­ti­ons­vor­sit­zende Alice Weidel haben ihre Parteien heute in Wien als die wahren Schützer der Verfas­sung bezeichnet.

● Im kommenden Jahr wird eine neue Vignet­ten­ka­te­gorie für Pkws einge­führt: die Einta­gesvi­gnette um 8,60 Euro. Das hat die Regie­rung heute im Minis­terrat beschlossen. Bei der vor allem von Urlau­be­rinnen und Urlau­bern genutzten Zehn­ta­gesvi­gnette kommt es zu einer leichten Anpas­sung, der Preis der Jahres­vi­gnette verbleibt unver­än­dert bei 96,40 Euro.

● Die katho­li­sche Privat­schule St. Ursula in Klagen­furt hat eine zwölf­jäh­rige Schü­lerin nach einem Streit mit deren Mutter aus der Schule geworfen. Die Mutter bezeich­nete die Klei­der­ord­nung der Schule als „faschis­tisch“ und „patri­ar­chales Verhalten“.

Russ­land – Das Grab des Wagner-Chefs wird rund um die Uhr bewacht.

● „Laut der ILO-Methodik sank die Arbeits­lo­sig­keit in Moskau Ende 2022 auf 2,2 %, vergli­chen mit 2,6 % im Jahr 2021. Dem Bericht zufolge folgten Moskau dicht gefolgt von Tokio mit einer Arbeits­lo­sen­quote von 2,6 % und Peking mit 3,1 %. New York lag mit einer Arbeits­lo­sen­quote von 4,3 % auf dem siebten Platz, während London mit 4,4 % schlechter rangierte. Shanghai und Los Angeles komplet­tierten die Top Ten der Rang­liste mit dem glei­chen Arbeits­lo­sen­in­di­kator von 4,5 %. VESTI.ru

Sambia – Ein Archäo­lo­gen­team hat in Sambia gut erhal­tene Teile einer Holz­kon­struk­tion entdeckt, deren Alter auf mindes­tens 476’000 Jahre datiert worden ist. Vorfahren der Menschen arbei­teten wohl schon deut­lich früher mit Holz als bisher gedacht, wie die Studie der Univer­sität Liver­pool zeigt. ORF.at

Schweiz – Silvia Bayard wird als heim­liche Mode­kö­nigin der Schweiz bezeichnet. Das sei ihr unan­ge­nehm, sagt sie im ECO Talk. Sie habe einen Knochenjob: als Geschäfts­füh­rerin des Mode­un­ter­neh­mens Bayard, das sie zusammen mit ihrem Ehemann Fredy besitzt. Die Bayards fällten einen bewussten Entscheid: Sie verzichten seit 2020 komplett auf das Online-Geschäft. «Es hat einfach nie rentiert», sagt Fredy Bayard, der von Anfang an gegen Online gewesen sei. Das Mode­haus setzt anders als viele Konkur­renten voll auf den Verkauf in den Läden. Heute zählt die Bayard-Gruppe 88 Filialen. 2022 schrieb sie einen Umsatz von 155 Millionen Franken.

● Parla­ment passt Miet­recht zugunsten der Haus­ei­gen­tü­mer­schaft an.

● Es gibt immer mehr neue Drogen. Denn um Gesetze zu umgehen, entwi­ckeln Hersteller ständig neue psycho­ak­tive Substanzen und liefern sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden. Einige dieser Drogen sind sogar für eine gewisse Zeit legal und einfach im Internet zu bestellen.

● Was ist «ordent­liche» Klei­dung? Jörg Wiesel: Was ordent­lich ist, wird durch unsere Gesell­schaft, Politik, Kultur und Normen bestimmt, die wir immer wieder neu verhan­deln. Auch durch die Schule. Schüler reihen sich ein, brechen aus oder wollen über Klei­dung ein anderes Verhalten zeigen, als es Schule oder Gesell­schaft von ihnen erwarten. Zerris­sene Jeans provo­zieren niemanden mehr. Man kann sie schon zerschlissen kaufen. Die Mode­indus­trie stellt sich offenbar etwas anderes vor als der Bundes­el­ternrat. Woher stammen die verschie­denen Vorstel­lungen? Das Thema ist in der Mode nicht neu: Um 1980 dekon­stru­ierten japa­ni­sche Desi­gner die euro­päi­sche Mode, indem sie diese intensiv analy­sierten, um dann zerris­sene Klei­dung auf den Lauf­steg zu bringen. Sie wurden dafür oft kriti­siert und als Schöpfer des «Hiro­shima Look» bezeichnet. Dennoch fand es Anklang, da Mode oft ein Spiel zwischen Verhül­lung und Enthül­lung ist. SRF.ch

● Seit 2009 erforscht ein inter­na­tio­nales Forschungs­team im inter­na­tio­nalen Atmo­sphä­ren­for­schungs­pro­jekt CLOUD (Cosmics Leaving Outdoor Drop­lets) am Euro­päi­schen Labor für Teil­chen­physik CERN in Genf (Schweiz) Nuklea­tionen. In einem 26 Kubik­meter grossen Edel­stahl­tank können die Forscher die Bildung von Aero­sol­par­ti­keln und Wolken unter extrem präzise kontrol­lier­baren Bedin­gungen unter­su­chen. Zu den wich­tigsten natür­li­chen Gasen, die bei der Nuklea­tion eine Rolle spielen, zählen Kohlen­was­ser­stoffe, die von Pflanzen, vor allem von Bäumen, frei­ge­setzt werden, konkret Isoprene, Monoter­pene und Sesqui­ter­pene. Wenn diese Substanzen in der Luft oxidieren, bilden sie Partikel. Während die Konzen­tra­tion von Schwe­fel­di­oxid in der Luft durch stren­gere Umwelt­ge­setze abnimmt, steigt die Konzen­tra­tion der Terpene dagegen, „weil Pflanzen unter Stress mehr davon frei­setzen. So werden jähr­lich rund 465 Mio. Tonnen Isopren und 91 Mio. Tonnen Monoter­pene frei­ge­setzt, aber nur 24 Mio. Tonnen Sesqui­ter­pene. Die Forschungs­er­geb­nisse könnten auch dazu beitragen, Unsi­cher­heiten von Klima­mo­dellen zu redu­zieren und präzi­sere Vorher­sagen zu treffen. Dazu müssten neben Isoprenen und Monoter­penen künftig auch die Sesqui­ter­pene als eigener Faktor in die Klima­mo­delle aufge­nommen werden, so die Studi­en­au­toren. Die Vorher­sagen für die globale Klima­er­wär­mung sind mit Unsi­cher­heiten behaftet. Ein Grund dafür ist, dass noch nicht alle Vorgänge in der Atmo­sphäre verstanden sind. ORF.at

UK – Die Zahl der Laden­dieb­stähle im Verei­nigten König­reich ist gewaltig gestiegen, auch Mitar­bei­tende werden atta­ckiert. Die Branche macht haupt­säch­lich höhere Lebens­kosten für die Zunahme an Dieb­stählen verant­wort­lich. Klei­nere Läden und grosse Unter­nehmen kriti­sieren geringe Strafen und mangelnde Poli­zei­ar­beit. Grosse Einzel­han­dels­ketten greifen zur Selbst­hilfe und wollen nun die Ermitt­lungen der Polizei finan­zieren. «Es gibt Mütter, die Waren in Kinder­wagen stecken, es gibt Rentner, Kinder und Teen­ager auf Rädern», erklärt Laden­be­sitzer Bene­dict Selva­ratnam gegen­über BBC. Die Diebe würden immer dreister und aggres­siver – und sie kämen aus allen Gesell­schafts­schichten. Selva­ratnam besitzt einen kleinen Super­markt in Südlondon. Bis zu neun Laden­dieb­stähle am Tag habe er gezählt. Kleine Läden und grosse Unter­nehmen klagen glei­cher­massen über laxe Strafen. Denn wer Ware im Wert von maximal 222 Franken (200 Pfund) stiehlt, kommt in aller Regel mit einer geringen Geld­strafe davon. «Laden­dieb­stahl wurde faktisch entkri­mi­na­li­siert», sagt Handels­experte Dixon. Grosse Einzel­han­dels­ketten wie Sainsbury’s, Tesco oder Waitrose greifen auf eigene Kosten zur Selbst­hilfe. Sie haben bereits verdeckte Ermit­telnde einge­stellt und Mitar­bei­tende mit Körper­ka­meras ausge­rüstet. Nun wollen sie diese Ermitt­lungen auch finan­zieren. Insge­samt zehn Konzerne bezahlen umge­rechnet 669’240 Franken. Im Gegenzug lassen die Ermittler die Aufnahmen von Über­wa­chungs­ka­meras durch ihre Daten­banken laufen. SRF.ch

Ukraine – Die verhee­rende Explo­sion am 6. September auf einem Markt in Константиновка Konstan­ti­nowka in der Ostukraine wurde nicht durch eine russi­sche Rakete verur­sacht, sondern durch eine Buk-Rakete der ukrai­ni­schen Flug­ab­wehr, die ihr Ziel verfehlte und in einer belebten Einkaufs­strasse landete. Das stellt die New York Times (nytimes.com/2023/09/18/world/ europe/ukraine-missile-kostiantynivka-market.html) auf Grund­lage eigener Recher­chen fest. Bei der Explo­sion kamen Dutzende Menschen ums Leben. Die ameri­ka­ni­sche Zeitung stützt ihre Schluss­fol­ge­rung auf eine Analyse, die Frag­mente der Rakete, Schäden an Gebäuden und auf der Strasse sowie Bilder von Satel­liten und Sicher­heits­ka­meras unter­suchte. NOS.nl

● Kiew verklagt Ungarn, Polen und die Slowakei beim EUGh wegen der Weige­rung, das Einfuhr­verbot für ukrai­ni­sche Agrar­pro­dukte aufzu­heben. Die Ukraine ist beson­ders wütend auf Ungarn, weil es die Liste der verbo­tenen Agrar­güter verlän­gert hat. Die Euro­päi­sche Kommis­sion hat am Freitag die am 2. Mai einge­führten Einfuhr­be­schrän­kungen für Weizen, Mais, Sonnen­blumen und Raps aufge­hoben. Als Reak­tion darauf führten Ungarn, Polen und die Slowakei natio­nale Verbote für land­wirt­schaft­liche Rohstoffe und Lebens­mittel aus der Ukraine ein. KR.hu

● Die ukrai­ni­sche Wirt­schaft habe sich in einen „Zombie“ verwan­delt, der nur mit west­li­cher Finan­zie­rung Lebens­zei­chen zeige, behaup­tete der ehema­lige ukr. Minis­ter­prä­si­dent Nikolai Asarow (2010–2014) am Montag. In einem Beitrag auf Tele­gram argu­men­tierte der ehema­lige Poli­tiker, dass die Volks­wirt­schaft „ausein­an­der­fällt“ und dass die Ukraine „unter dem Druck des Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds“ mit einem mini­malen BIP-Wachstum und einer drohenden Abwer­tung der Griwna konfron­tiert sei. „Das beste Beispiel für die kata­stro­phale Lage ist, dass im Haus­halt des Kriegs­landes mehr als sechs Milli­arden Dollar fehlen, um allein das ukrai­ni­sche Militär zu bezahlen“, sagte er. Asarow behaup­tete, dass die Fami­lien der während des Konflikts getö­teten polni­schen Söldner trotz der Zusagen Kiews keine Entschä­di­gung erhalten hätten.

● Selenski lehnt uralte Leopard Panzer aus Deutsch­land ab, nur das Neueste und Beste ist für die Ukraine gut genug. VESTI.ru

● Analysten des US-Geheim­dienstes glauben, dass die Ukraine ihre Gegen­of­fen­sive gegen Russ­land aufge­geben hat und dass das Einzige, was den Konflikt verlän­gert, die mangelnde Bereit­schaft Washing­tons und Kiews ist, ihr Schei­tern anzu­er­kennen, behaup­tete der inves­ti­ga­tive Jour­na­list Seymour Hersh. Am Donnerstag schrieb der erfah­rene Reporter auf substack.com und zitierte eine unge­nannte Quelle, die „die ersten Jahre seiner Karriere damit verbrachte, gegen sowje­ti­sche Aggres­sion und Spio­nage zu kämpfen“, als er das ukrai­ni­sche Narrativ über einen lang­samen, aber stetigen Fort­schritt der Gegen­of­fen­sive ablehnte. „‚Es sind alles Lügen‘“, sagte die Quelle laut Hersh. „ ‚Der Krieg ist vorbei. Russ­land hat gewonnen. Es gibt keine ukrai­ni­sche Offen­sive mehr, aber das Weisse Haus und die ameri­ka­ni­schen Medien müssen die Lüge aufrecht­erhalten.“ KFAR.us

UN – Die «Agenda 2030 für nach­hal­tige Entwick­lung» ist das ehrgei­zigste Programm, das sich die UNO jemals vorge­nommen hat. Es reicht von der Elimi­nie­rung von Hunger bis zu Frieden und Menschen­rechten. Die jetzige Halb­zeit­bi­lanz enttäuscht. Ein Nach­hal­tig­keits­gipfel in New York soll nun Schub verleihen. Beschö­nigen hat keinen Sinn und wäre völlig unglaub­würdig. Weshalb UNO-Gene­ral­se­kretär António Guterres unum­wunden einräumt, die Welt sei bloss bei einem Siebtel der 17 Nach­hal­tig­keits­ziele und 169 Unter­ziele auf Kurs. Fort­schritte gibt es etwa bei der Redu­zie­rung der Kinder­sterb­lich­keit, beim Zugang zum Internet und zu Elek­tri­zität. Viel zu wenig bewegt sich hingegen bei der Gleich­be­rech­ti­gung der Frauen, beim Kampf gegen das Analpha­be­tentum oder gegen Kinder­ehen und beim Klima. Sogar deut­liche Rück­schritte zu verzeichnen sind bei der extremen Armut und beim Hunger – beides hat seit der Verab­schie­dung der Ziele 2015 zuge­nommen. Kurz: In den meisten Berei­chen ist man meilen­weit oder Jahr­zehnte vom Ziel entfernt. Doch es bleiben nur noch sieben Jahre.

● Der Sicher­heitsrat der Vereinten Nationen, oftmals auch als Welt­si­cher­heitsrat bezeichnet, ist ein Organ der Vereinten Nationen. Er setzt sich aus fünf stän­digen (P5) und zehn nicht­stän­digen Mitglie­dern zusammen. Die fünf stän­digen Mitglieder (Frank­reich, Russ­land, die Verei­nigten Staaten, die Volks­re­pu­blik China und das Verei­nigte König­reich) haben bei der Verab­schie­dung von Reso­lu­tionen ein erwei­tertes Veto­recht und werden daher auch als Veto­mächte bezeichnet. Selenski fordert den Gene­ral­se­kretär auf Russ­land durch Deutsch­land zu ersetzen. SRF.ch

● Der srilan­ki­sche Präsi­dent Ranil Wick­re­me­singhe hat den AUKUS-Pakt als ein Bündnis verur­teilt, das auf China abzielt. Er bezeich­nete ihn als „stra­te­gi­schen Fehl­tritt“ und betonte, der Mili­tär­block werde Asien nur in riva­li­sie­rende Lager spalten und die Region desta­bi­li­sieren. In seiner Rede am Montag am Rande der UN-Gene­ral­ver­samm­lung nahm Wick­re­me­singhe das AUKUS-Bündnis ins Visier, das 2021 von den USA, Gross­bri­tan­nien und Austra­lien gegründet wurde. „Ich glaube nicht, dass es nötig war“, sagte er. „Ich denke, es ist ein stra­te­gi­scher Fehl­tritt. „Ich denke, sie haben einen Fehler gemacht“, sagte der Präsi­dent. „Es ist ein Mili­tär­bündnis gegen ein einziges Land – China.“ CGTN.cn

● Selenski greift Russ­land vor UN an: „Terro­risten haben kein Recht auf Atom­waffen“. Ein Treffen zwischen dem ukrai­ni­schen und dem polni­schen Präsi­denten, das am Rande der UN-Gene­ral­ver­samm­lung in New York statt­finden sollte, wurde abge­sagt. Zudem recht­fer­tigt Andrzej Duda Polens Verbot von Getrei­de­im­porten und vergleicht die Ukraine mit einem „Ertrin­kenden“. RPI.pl

USA – G7 geht davon aus, dass der Ukraine-Konflikt bis zum Ende des Jahr­zehnts andauern wird, sagt Bloom­berg. KFAR.us

● Der mäch­tige Medi­en­un­ter­nehmer Rupert Murdoch tritt als Chef der US-ameri­ka­ni­schen Fox-Gruppe und des Verlags News Corp. zurück. Der 92-Jährige wolle die Leitung an seinen Sohn Lachlan über­geben, kündigte er laut dem TV-Sender Fox News an. Dem Unter­nehmen bleibe er jedoch als emeri­tierter Vorstands­vor­steher erhalten, heisst es weiter. Mit dem Rück­tritt des 92-Jährigen endet eine sieben Jahr­zehnte lange Karriere. Murdoch hat ein Medi­en­im­pe­rium geschaffen, das sich von Austra­lien bis in die USA erstreckt. Der 1931 gebo­rene Murdoch fing mit dem Aufbau seines globalen Medi­en­im­pe­riums bereits im Alter von 22 Jahren an, mit einer Zeitung in seinem Heimat­land Austra­lien. Mit Boule­vard­blät­tern wie «The Sun» setzte er kompro­misslos auf Sensa­ti­ons­jour­na­lismus, mit Sendern wie Fox News später auf poli­ti­sche Meinungs­mache, die auch als Wegbe­reiter etwa für Donald Trump gesehen wird.

● Der globale Schul­den­berg stieg im ersten Halb­jahr 2023 um 10 Billionen US-Dollar auf ein Rekord­hoch von 307 Billionen US-Dollar, berich­tete das Insti­tute of Inter­na­tional Finance (IIF) am Dienstag. Es fügte hinzu, dass die USA, Gross­bri­tan­nien und Japan zu den Märkten gehören, die den Anstieg voran­treiben. Das in den meisten Volks­wirt­schaften vorherr­schende Hoch­zins­um­feld hat die Zahl in die Höhe schnellen lassen, so dass der aktu­elle Schul­den­stand laut IIF um 100 Billionen US-Dollar höher ist als vor einem Jahr­zehnt. Das Insti­tute of Inter­na­tional Finance, Inc. (IIF) ist die einzige globale Verei­ni­gung von Finanz­in­sti­tuten. Es wurde 1983 von 38 Banken der führenden Indus­trie­na­tionen gegründet und dient als Lobby­or­ga­ni­sa­tion der Finanz­in­dus­trie. Das Institut unter­hält neben dem Haupt­sitz in Washington, D.C. Aussen­stellen in Peking, Singapur, Dubai und Brüssel. SRF.ch