Was in der Schweiz und anderswo berichtet wurde – 29.03.2023

Afgha­ni­stan – Tote und Dutzende Verletzte in Afgha­ni­stan und Paki­stan nach Erdbeben. Das Beben mit einer Stärke von 6,5 war unter anderem auch in Indien, Tadschi­ki­stan und Kasach­stan zu spüren. NOS.nl

Afrika – In insge­samt 32 Ländern auf dem afri­ka­ni­schen Konti­nent ist Homo­se­xua­lität heute gesetz­lich verboten. Einer­seits hätten christ­liche Missio­nare dabei einen grossen Einfluss auf die Sexu­al­moral der Gesell­schaften gehabt, ander­seits stammten viele der Gesetze noch aus der Kolo­ni­al­zeit. SRF.ch

Äthio­pien – Die Wunden des Tigray-Krieges heilen nur langsam. Zwei Jahre wurde in der Region Tigray im Norden Äthio­piens gekämpft. Wenig drang in der Zeit nach aussen, die Zentral­re­gie­rung hatte Telefon und Internet blockiert. Nun sind Reisen nach Tigray wieder möglich. Unser Afri­ka­kor­re­spon­dent begeg­nete erleich­terten, aber schwer trau­ma­ti­sierten Menschen. Da ist etwa der junge Aradom, ein schmäch­tiger Infor­ma­tiker mit Bart. Er hat für die Tigray gekämpft und erzählt, wie sie Äthio­piens Armee besiegten und den Krieg doch verloren. Er ist trau­ma­ti­siert, arbeitslos, hängt mit Freunden in einer Bar herum und versucht zu vergessen. Da ist eine Mutter, die von Soldaten verge­wal­tigt wurde, als sie ihr Eigentum vor Plün­de­rung beschützen wollte. Von ihrem Mann hat sie schon lange nichts mehr gehört, die Kinder werden wohl ohne Vater aufwachsen müssen. Eine alte Frau hat nur ein paar Weizen­körner, die sie ihren hung­rigen Enkel­kin­dern zube­reiten kann. Während des Krieges war es noch schlimmer, erzählt sie. Hunger und Unter­ernäh­rung sind ein riesiges Problem. Wir begegnen einem Lehrer, der ohne Lohn versucht, in einer Primar­schule wieder zu unter­richten, unter widrigsten Umständen. Er hat leise Hoff­nung, dass es wieder einen Alltag geben wird. Und da ist ein führender Kader der alten Garde der TPLF-Rebellen. Sie müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, mit der Zentral­re­gie­rung ein ungüns­tiges Waffen­still­stands­ab­kommen geschlossen zu haben. Mit dem grau­samen Krieg haben die Rebellen nichts gewonnen. Hundert­tau­sende aber haben ihr Leben oder ihre Exis­tenz verloren. Samuel Burri. „Inter­na­tional“. SRF.ch

Austra­lien – Spuren des ältesten bisher bekannten Meteo­ri­ten­ein­schlags hat ein Team um den Wiener Impakt­for­scher Chris­tian Köberl nach­ge­wiesen. Impakt­kü­gel­chen, die in einer uralten Gesteins­for­ma­tion in West­aus­tra­lien gefunden wurden, deuten auf einen Einschlag vor 3,48 Milli­arden Jahren hin. ABC.au

China – China hat einen weiteren US-Zerstörer aus dem Südchi­ne­si­schen Meer vertrieben, teilte das chine­si­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium mit. In einer Erklä­rung fordert das Minis­te­rium die Ameri­kaner auf, „mit diesen provo­ka­tiven Aktionen“ aufzu­hören, sonst würden „schwer­wie­gende Konse­quenzen“ folgen. CGTN.cn

Deutsch­land – Deutsch­land wird – anders als ursprüng­lich geplant – das erste Auslands­ziel des briti­schen Königs Charles des Dritten. Eigent­lich wollte Charles an diesem Sonntag Frank­reich als erstem Land seinen Antritts­be­such abstatten. Das wurde aber heute abge­sagt, wegen der massiven Streiks gegen die Renten­re­form. Der Deutsch­land­be­such des briti­schen Königs­paares soll am Mitt­woch in Berlin beginnen. Auch Bran­den­burg steht auf dem Programm von Charles und Camilla. RBB.de

● In Deutsch­land haben weitere Razzien im Reichs­bürger-Milieu statt­ge­funden. Ein Poli­zist wurde in Reut­lingen ange­schosssen. Auch in der Schweiz ist gegen zwei Personen ein eigenes Straf­ver­fahren eröffnet worden. Das bestä­tigt die Bundes­an­walt­schaft (BA) auf Anfrage von SRF. Im Rahmen dieser Verfahren seien Haus­durch­su­chungen und Einver­nahmen durch­ge­führt worden. Die Straf­ver­fahren werden wegen Verdachts auf Unter­stüt­zung oder Betei­li­gung an einer krimi­nellen oder terro­ris­ti­schen Orga­ni­sa­tion durch­ge­führt (Art. 260ter Straf­ge­setz­buch). «Reichs­bürger» sind Menschen, die die Bundes­re­pu­blik und ihre demo­kra­ti­schen Struk­turen nicht aner­kennen. Sie behaupten, das Deut­sche Reich (1871–1945) würde weiter exis­tieren, daher ihr Name. Der deut­sche Verfas­sungs­schutz (Inlands­ge­heim­dienst) rech­nete der Szene der «Reichs­bürger» und «Selbst­ver­walter» 2022 deutsch­land­weit etwa 23’000 Menschen zu, 2000 mehr als im Vorjahr. SRF.ch

EU – Ein Aufrüs­tungs­pro­gramm wird aufge­legt, das die bisher auf Frie­dens­zeiten ausge­legten Produk­ti­ons­pro­zesse umkrem­pelt. Erstens vergütet die EU jene Mitglied­staaten mit insge­samt einer Milli­arde Euro, die so schnell wie möglich aus ihren Beständen Muni­tion in die Ukraine liefern. Gleich­zeitig wird für eine weitere Milli­arde Euro neue Muni­tion bei euro­päi­schen Waffen­fa­briken bestellt. Die Koor­di­na­tion über­nimmt die Vertei­di­gungs­agentur. 18 EU-Staaten wollen sich auf diese Weise abspre­chen und gemeinsam einkaufen. SRF.ch

Frank­reich – Am Donnerstag betei­ligten sich laut dem Innen­mi­nis­te­rium mehr als eine Million Menschen an einem Streik- und Protesttag. Die Gewerk­schaft CGT sprach von 3.5 Millionen Betei­ligten. Züge und Flüge fielen aus, Ölde­pots wurden blockiert. Mehr als 450 Menschen wurden bei Ausschrei­tungen fest­ge­nommen. Die Gewerk­schaften haben für Dienstag zu einem neuen Streik- und Protesttag aufge­rufen. Der Élysée-Palast nannte dies als Grund, den Besuch von König Charles zu verschieben. Die Entschei­dung hätten die fran­zö­si­sche und briti­sche Regie­rung nach einem Tele­fonat Macrons und Charles‘ am Frei­tag­morgen gemeinsam getroffen. SRF.ch

Gross­bri­tan­nien – Die stell­ver­tre­tende briti­sche Vertei­di­gungs­mi­nis­terin Annabel Goldie: „Wir werden Muni­tion bereit­stellen, darunter panzer­bre­chende Geschosse mit ange­rei­chertem Uran. Solche Geschosse sind hoch­wirksam bei der Bekämp­fung moderner Panzer und gepan­zerter Fahr­zeuge.“ Die Ankün­di­gung Gross­bri­tan­niens, Uran-Muni­tion in die Ukraine zu liefern, zeigt, dass der Westen sich keinen Deut um die Gesund­heit der Bevöl­ke­rung schert. Dass sie ausge­rechnet während des Moskau-Besuchs von Xi Jinping erfolgte, war als Ernied­ri­gung für China gedacht, könnte aber für den kollek­tiven Westen zum Eigentor werden. RTN.rs

Haiti – Banden­ge­walt tötet fast 200 in zwei Wochen, UN fordert Truppen. Die Zentral­re­gie­rung hat kaum Auto­rität im Land und nach dem Attentat auf Minis­ter­prä­si­dent Jovenel Moïse im Juli 2021 sind Banden noch mäch­tiger geworden. NOS.nl

Jemen. Im Bürger­kriegs­land brau­chen 11 Millionen Kinder huma­ni­täre Hilfe. Laut einem «Unicef»-Bericht sind über 2 Millionen Kinder unter­ernährt. SRF.ch

Kuba – Am Sonntag werden die Kubaner abstimmen, um 470 Gesetz­geber für ihre Natio­nal­ver­samm­lung der Volks­macht zu wählen, die für die nächsten fünf Jahre im Amt sein werden. Diese Wahlen sind von Bedeu­tung, da sie auf die Verab­schie­dung einer neuen Verfas­sung im Jahr 2019 folgen, die die Voraus­set­zungen dafür schafft, dass die Insti­tu­tion den Präsi­denten des Landes bestimmt. Das Wahl­ver­fahren wird von der Regie­rung orga­ni­siert, wobei die Kandi­daten von Auswahl­aus­schüssen auf der Grund­lage von Krite­rien wie Verdienst, mora­li­sche Auto­rität, Akzep­tanz in der Bevöl­ke­rung und ange­mes­sene gesell­schaft­liche Teil­habe ausge­wählt werden. Während die Wähler sich enthalten oder ihre Stimme für ungültig erklären können, gibt es keine Oppo­si­ti­ons­kan­di­daten, und der sieg­reiche Kandidat muss mehr als die Hälfte der in der Gemeinde oder im Wahl­be­zirk abge­ge­benen gültigen Stimmen erhalten. RPI.pl

Monte­negro – Nach seiner Fest­nahme durch die monte­ne­gri­ni­sche Polizei am Donnerstag wurde Do Kwon (31), der Kryp­to­wäh­rungs-Tycoon hinter zwei digi­talen Währungen, die im vergan­genen Jahr geschätzte 40 Milli­arden USD oder mehr verloren haben, am Freitag offi­ziell wegen Fälschung offi­zi­eller Doku­mente ange­klagt. Do Kwon, ein südko­rea­ni­scher Staats­bürger, der seit letztem September von Seoul per Haft­be­fehl gesucht wird, und ein zweiter Verdäch­tiger wurden am Donnerstag abge­fangen, als sie versuchten, am Flug­hafen Podgo­rica in einen Flug nach Dubai einzu­steigen. Gefälschte costa­ri­ca­ni­sche Pässe und ein sepa­rater Satz belgi­scher Pässe wurden während der Begeg­nung in ihrem Gepäck gefunden, teilte die Polizei in einer Erklä­rung mit. Beide Verdäch­tigen wurden auch vor einem Gericht in Podgo­rica wegen Fälschung offi­zi­eller Doku­mente ange­klagt, heisst es in der Erklä­rung. Es hiess auch, dass gegen die beiden ein inter­na­tio­naler Haft­be­fehl erlassen worden sei, „um ihre Anwe­sen­heit sicher­zu­stellen … vor dem Bezirks­ge­richt in Seoul wegen des Verdachts, mehrere krimi­nelle Hand­lungen im Bereich der Wirt­schaft begangen zu haben“. Nur wenige Stunden nach Kwons Inhaf­tie­rung in Podgo­rica veröf­fent­lichte das US-Bezirks­ge­richt in Manhattan eine Ankla­ge­schrift mit acht Ankla­ge­punkten gegen ihn. In der Ankla­ge­schrift vom Donnerstag wird Kwon, der Terra­form Labs mitbe­gründet und die Währungen Terr­aUSD und Luna entwi­ckelt hat, jeweils in zwei Ankla­ge­punkten wegen Wert­pa­pier­be­trug, Über­wei­sungs­be­trug, Waren­be­trug und Verschwö­rung ange­klagt. Beide Währungen stürzten im vergan­genen Mai ab, wobei der Preis von Terr­aUSD auf weniger als einen Cent abstürzte. RPI.pl

Nieder­lande – In etwas mehr als einem Monat, ab dem 24. April, werden die Züge zwischen Workum und Stavoren wieder verkehren können. Das sagt ProRail. Auf dieser Strecke fahren seit dem 13. März keine Züge mehr, weil im frie­si­schen Molk­werum ein Dachs lebt. ProRail kann nun mit der Arbeit beginnen, nachdem die nieder­län­di­sche Unter­neh­mens­agentur (RVO) eine Ausnah­me­ge­neh­mi­gung zur Vertrei­bung des geschützten Tieres erteilt hat. Ein Ökologe und ein Tier­arzt über­wa­chen die Arbeit. Jetzt wurde ein alter­na­tiver Dachsbau ange­legt, ein Erdhügel in einiger Entfer­nung von der Strecke, in dem die Tiere graben können. Es gibt auch Maschen auf dem Deich und das Gras wurde gemäht, um das Gebiet für Dachse weniger attraktiv zu machen. ProRail möchte den Deich auch „dachs­re­sis­tent“ machen, indem ein Zaun tief in den Boden gelegt wird, den die Dachse nicht unter­graben und nicht über­queren können. Auch in den Korri­doren, die die Dachse im Bahn­damm ange­legt haben, wurde Einbahn­ver­kehr einge­richtet. Eine Klappe am Ende eines Korri­dors sorgt dafür, dass einer raus, aber nicht rein kann. Ab dem 3. April werden mehr als hundert Meter Gleis entfernt. Ausserdem wird sorg­fältig gegraben, um die Dach­s­tunnel zu loka­li­sieren und ihnen zu folgen, berichtet ProRail. Werden im Bau noch Dachse gefunden, muss der Tier­arzt sie betäuben. Die Dachse gehen dann vorüber­ge­hend in ein Tier­heim. Wenn die Arbeit erle­digt ist, können sie zum Ersatzbau gehen. Auch in Esch in Brabant sorgt ein Dachs unter der Eisen­bahn für Probleme. Deshalb werden zumin­dest bis Dienstag keine Züge zwischen Den Bosch und Boxtel verkehren. ProRail wartet noch auf eine Ausnah­me­ge­neh­mi­gung, um Mass­nahmen ergreifen zu können. Solange diese nicht vorhanden ist, kann nicht gesagt werden, wann der Zugver­kehr auf dieser Strecke wieder aufge­nommen werden kann. Dachse kommen nicht nur in der Nähe der Gleise in Esch in Brabant und Molk­werum in Fries­land vor: Laut Bahn­ma­nager ProRail kommen sie an vierzig Stellen entlang von Eisen­bahn­stre­cken vor.

● Der Ramadan hat für die meisten Muslime begonnen. In diesem Fasten­monat wird zwischen Sonnen­auf­gang und Sonnen­un­ter­gang nicht gegessen, getrunken oder geraucht. Auch andere Formen des Vergnü­gens sind verboten. So werden Körper und Geist gerei­nigt. Doch in diesem Monat geht es nicht nur ums Fasten, an vielen Orten im Land ist der Monat auch den Opfern der Erdbeben in der Türkei und Syrien gewidmet. Auf dem Moschee­platz in Utrecht gibt es während des Fasten­mo­nats eine grosse Mond­si­chel. Das goldene Bild leuchtet auf, wenn die Sonne unter­ge­gangen ist und das Fasten gebro­chen werden darf. Welche Zeit das ist, ist von Tag zu Tag unter­schied­lich. Heute Nacht wird es genau um 19:05 Uhr einge­schaltet. Wenn die Sonne unter­geht, versam­meln sich musli­mi­sche Fami­lien, um das Fasten mit dem Iftar-Mahl zu brechen. In der angren­zenden Kanaal­straat sei es tradi­tio­nell den ganzen Monat über viel belebter, sagt der Vorsit­zende des Laden­be­sit­zer­ver­bandes Yasin Ugur. „Die Leute kommen schnell, um die letzten Einkäufe zu erle­digen, und es gibt auch viele, die in den Restau­rants in der Nach­bar­schaft zusammen ihr Fasten brechen“. Ramadan ist laut Ugur für Muslime eine Zeit der Opfer, der Besin­nung und der Versamm­lung. „Das ist für viele Kunden und Unter­nehmer neben der Dezember- und Weih­nachts­zeit eine wich­tige Zeit“, sagt er. „Eine Zeit, um zusam­men­zu­kommen, zusammen zu essen und darüber nach­zu­denken, was uns verbindet. Dieser symbo­li­sche Mond erhellt den Platz und verleiht dieser Zeit zusätz­li­ches Licht.“ Während des Ramadan fasten die Menschen für einen Zeit­raum von 29 bis 30 Tagen. Laut dem Kardio­logen Mostapha El Amrani können Muslime die erste Fasten­woche aufgrund der Entgif­tung, die im Körper statt­findet, als die schwie­rigste erleben. Nach dieser Woche hat sich der Körper an die Knapp­heit gewöhnt und verbrennt mehr Fett als sonst. NOS.nl

Nord­korea – Nord­korea testet nukleare Unter­was­ser­drohne, nach USA-Südkorea-Manöver. Die Drohne sei fähig, einen radio­ak­tiven Tsunami zu erzeugen, VOK.kp

Schweiz – Laut dem Gericht handelt es sich bei den beiden Haus­namen «Zum Mohren­tanz» und «Zum Mohren­kopf» nicht um «direkt diskri­mi­nie­rende» Aussagen. Damit gibt das Gericht dem Zürcher Heimat­schutz ZHV recht, wie dieser in einer Mittei­lung schreibt. Anstelle des Abde­ckens der Inschriften an städ­ti­schen Liegen­schaften setzt sich der Zürcher Heimat­schutz viel­mehr für einen erklä­renden Text zu den Inschriften ein: Text, der die umstrit­tenen Begriffe erläu­tert und im histo­ri­schen Zürcher Nieder­dorf kontex­tua­li­siert. Die beiden Häuser mit den streit­baren Inschriften am Neumarkt 13 und der Nieder­dorf­strasse 29 wurden zum ersten Mal vor fast 600 Jahren erwähnt. Das Datum der ersten Erwäh­nung des einen Hauses datiert um 1443 – beim anderen ist es das Jahr 1682.

● Im Jura ist ein Beben der Stärke 4.3 regis­triert worden. Es dürfte in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein.

● Am 23. März war tradi­tio­nell der «Welt­me­teo­ro­logie-Tag». Die WMO, die «World Meteo­ro­lo­gical Orga­ni­sa­tion» der UNO, in Genf, erin­nert an diesem Tag jeweils an ihre Grün­dung im Jahr 1950. Dieses Jahr ist der Tag zusätz­lich ein Jubi­lä­umstag, denn vor 150 Jahren wurde die Vorgän­ger­or­ga­ni­sa­tion der WMO, die «Inter­na­tional Meteo­ro­lo­gical Orga­niza­tion» (IMO) gegründet. Das Grün­dungs­jahr 1873 liegt in der Ära, als die Verschmut­zung der Atmo­sphäre durch indus­tri­elle und mensch­liche Akti­vi­täten in ihren Anfängen war. Damals lag die Tempe­ratur der Erde noch 1.1 Grad tiefer als heute. Die Grün­dung der «Inter­na­tional Meteo­ro­lo­gical Orga­niza­tion» war zentral für die Entwick­lung von Wetter­pro­gnosen. Damals wurde nämlich verein­bart, dass alle Länder ihre Wetter­daten unter­ein­ander austau­schen, um damit Forschung betreiben zu können und Wetter- oder Klima­dienst­leis­tungen zum Wohl der Bevöl­ke­rung zu erbringen. Die zweite Hälfte des 19. Jahr­hun­derts war die Zeit des ersten Sturm­warn­sys­tems von Robert Fitzroy. Es wurde am Grün­dungs­kon­gress der IMO 1873 einge­hend disku­tiert. An diesem Grün­dungs­kon­gress war auch ein gewisser Julius Hann anwe­send, «Adjunct an der k.k. meteor. Central­an­stalt zu Wien». Hann hatte wenige Jahre zuvor die «ther­mo­dy­na­mi­sche Theorie» des Föhns veröf­fent­licht, die über viele Jahr­zehnte in allen Schul­bü­chern als Erklä­rung des Föhns gelehrt wurde.

● «Harus!», das war der Kampfruf der Fron­ten­be­we­gung, den sie übli­cher­weise mit zum Führer­gruss erho­benem rechten Arm brüllten. Der Ruf wurde damals den alten Eidge­nossen zuge­schrieben, die diesen auf den Schlacht­fel­dern benutzt haben sollen. Es ist unklar, ob dies tatsäch­lich so ist. Die Fron­ten­be­we­gung: Faschismus nach Schweizer Art. Hetz­reden und Harus-Rufe: Die Fronten strebten in den 1930er-Jahren nach einem auto­ri­tären Staat in der Schweiz – und stiessen auf frucht­baren Boden. Es ist das Jahr 1929. Der Sprach­wis­sen­schaftler Hans Kläui hat seine Disser­ta­tion abge­schlossen und sucht nach Arbeit. Lehrer möchte er werden. Doch: Trotz Doktor­titel findet er keine Stelle. In seinem Frust sucht Kläui nach Sünden­bö­cken und findet sie in den Juden. «Auf Schritt und Tritt begegnet man diesen krumm­nä­sigen Gestalten, die unsern schwei­ze­ri­schen Akade­mi­kern die Stellen wegnehmen», wird er später schreiben. Das anti­se­mi­ti­sche Gedan­kengut und die wirt­schaft­liche Misere treiben ihn in die Arme der Natio­nalen Front, einer faschis­ti­schen Grup­pie­rung, die in studen­ti­schen Kreisen in Zürich ihren Anfang nimmt. Es ist eine von vielen Orga­ni­sa­tionen, die unter dem Begriff Fron­ten­be­we­gung zusam­men­ge­fasst werden. Ihnen ist gemein, dass sie sich nach einem auto­ri­tären Führungs­staat sehnen – nach Vorbild des faschis­ti­schen Italiens und später Nazi­deutsch­lands. Hans Kläui beginnt für die fron­tis­ti­sche Presse zu schreiben und prägt damit die program­ma­ti­sche Ausrich­tung der Bewe­gung. Innert kurzer Zeit entstehen diverse Zeit­schriften mit rechts­extremer Ausrich­tung. Wie Hans Kläui geht es vielen anderen jungen Männern. Die 1930er-Jahre sind auch für die Schweiz eine wirt­schaft­lich schwie­rige Zeit. Die Arbeits­lo­sig­keit steigt steil an: von 0.4 Prozent im Jahr 1928 auf fast fünf Prozent im Jahr 1936. In der Politik hallt der Landes­streik von 1918 weiter nach und ein tiefer Graben trennt die Linke von der Rechten. Das ist ein frucht­barer Boden für poli­ti­sche Rand­er­schei­nungen wie die Fron­ten­be­we­gung, die Anhänger aus fast allen Bevöl­ke­rungs- und Alters­schichten anzieht. Den poli­ti­schen Stil schauen sie bei den Nach­bar­län­dern ab: Sie orga­ni­sieren Massen­auf­mär­sche mit Fahnen, Uniformen, Führer­gruss und Hetz­reden. Auch Stras­sen­schlä­ge­reien zwischen Frönt­lern und Sozia­listen sind keine Selten­heit. Die Fron­ten­be­we­gung verleiht dem Faschismus jedoch auch eine schwei­ze­ri­sche Note. Der geis­tige Führer­kreis, zu dem auch Hans Kläui gehört, besinnt sich auf die alte Eidge­nos­sen­schaft. Die dama­lige Stän­de­ge­sell­schaft sehen sie als Vorbild für eine auto­ri­täre Schweiz des 20. Jahr­hun­derts. Den Höhe­punkt erreicht die Bewe­gung während des soge­nannten Fron­ten­früh­lings nach der Macht­er­grei­fung Hitlers im Jahr 1933. Bei den Natio­nal­rats­wahlen im Jahr 1935, den einzigen, bei denen sich die Fronten betei­ligen, holen sie je ein Mandat in Zürich und Genf. Danach verliert die Bewe­gung an Schwung. Eine grosse Mehr­heit der Schweizer Bevöl­ke­rung ist äusserst skep­tisch einge­stellt gegen­über auto­ri­tärem Gehabe im Stil Nazi­deutsch­lands. Bei den nächsten natio­nalen Wahlen treten die Fronten nicht mehr an. Einer der promi­nen­testen Fron­tisten war Max Leo Keller, der nach Nazi­deutsch­land emigrierte und Direktor der Hermann-Göring-Werke wurde. Nach seiner Rück­kehr in die Schweiz wurde er im Jahr 1948 zu 13 Jahren Zucht­haus verurteilt.

