Der Kriegs­rausch-2022 ist verebbt – wie im Dezember 1941

Von REDAKTION | Nachdem der von den atlan­ti­schen Kartell­me­dien hoch­ge­schrie­bene Chris­to­pher Clark im Jahr 2012 sein Auftrags­werk «Die Schlaf­wandler» heraus­ge­bracht und das offi­zi­elle Geschichts­mär­chen zum 1. Welt­krieg einmal mehr zugunsten von Anglo-Amerika modi­fi­ziert hatte, wurde der Histo­riker vom Medi­en­kar­tell pflicht­schuldig auch zur Zukunft globaler Entwick­lungen befragt.

Die Antwort von Clark zeigt eine ähnliche Schlag­seite, wie schon seine lücken­haft darge­stellte Erste-Welt­kriegs­ge­schichte: Obwohl im Jahr 2012 die atlan­ti­schen Kriegs­vor­be­rei­tungen in Europa hinter dem Rücken der Öffent­lich­keit schon voll liefen, würde der nächste Große Krieg viel­mehr in Fernost statt­finden, weil die angeb­lich so bewährten west­li­chen Sicher­heits­struk­turen nicht in Asien, sondern viel­mehr nur in Europa vorhanden wären – orakelte der Erfolgs­autor Chris­to­pher Clark seiner verträumten euro­päi­schen Zuhö­rer­schar, die sich sogleich in den Urlaub verabschiedete.

Die solcherart Desin­for­mierten sollten sich in Sicher­heit wiegen, um den Kriegs­herren freie Hand gewähren und die Auftei­lung Russ­lands mit Hilfe Verrats aus dem Inneren möglichst unge­stört vorzu­be­reiten zu lassen. Der atlan­ti­sche Gesamt­plan sah vor, im Anschluss nach dem Blitz-Putsch im Kreml, aufge­pumpt mit [russi­schen] Ressourcen konzer­tiert zum entschei­denden finalen (Atom-)Schlag gegen China ausholen zu können.

Doch der Plan der west­li­chen Kriegs­herren ging nicht auf, weil ihre fünften Kolonnen in Russ­land entgegen allen Verspre­chen weder imstande waren den alles entschei­denden Coup d’État in Moskau noch den Verrat für den erfor­der­li­chen Blitz­sieg über die russi­schen Teil­streit­kräfte in der Ukraine erfolg­reich zu umzusetzen.

Die offen sicht­baren Bandera Brigaden samt der verdeckten Front mit Russ­land-Verrä­tern: Sie versagten synchron von Anfang an und zerstörten den über­ehr­gei­zigen west­li­chen Welteroberungsplan.

Inzwi­schen ist den vereinten west­li­chen Landese­liten ihr anfäng­li­cher Kriegs­rausch wieder vergangen, ähnlich wie ihren ideo­lo­gi­schen Vorfahren im Dezember 1941:

💥 «Scha­dens­be­gren­zung» der geschla­genen Finanz­kreise im Westen konzen­triert sich darauf, verscho­bene Beute­gelder ihrer geschei­terten Haus- & Hof-Olig­ar­chen, welche die atlan­ti­sche Hoch­fi­nanz zuvor noch hand­ver­lesen als ihre Front­männer vor Ort in Russ­land einge­setzt hatte, wegen «Versa­gens» wieder eintreiben zu lassen.

💥 Anstatt neu unter­wor­fene Vasallen mit noch taug­li­chen Soldaten im Namen der Werte­ge­mein­schaften an der chine­si­schen Grenze verheizen zu können, finden die trans­na­tio­nalen Draht­zieher sich inzwi­schen genö­tigt, sich mit den Behörden diverser Geld­schlupf-Länder herum­zu­schlagen, um der «verun­treuten» Finanz­beute der letzten 30 Jahre ihrer ansonsten geschei­terten Olig­ar­chen-Günst­linge nachzujagen.

💥 Nach Schät­zungen von Experten sollen 200 bis 300 USD Milli­arden der Olig­ar­chen z.B. in der Schweiz liegen, die auf die «langen Finger» warten, falls besagte «Russ­land-Beuten» – den Sank­tionen sei Dank – nicht teils schon in neue Geld­wasch­au­to­maten des Mitt­leren Ostens abge­flossen wären und auf solchen Umwegen ihre neuen «Mitbe­sitzer» inzwi­schen schon wieder­ge­funden hätten. Wer weiß, ob ein Abfluss solcher Dimen­sion nicht jeder Schweizer Bank schwer zuge­setzt hätte?

Die atlan­ti­schen Krieger treten die Flucht nach vorne an

So brach der Kriegs­auf­takt des Westens gegen Russ­land schon in der Anfangs­phase zusammen und zwingt das nordisch-atlan­ti­sche Ober­kom­mando ihr Glück in der Flucht nach vorne zu finden, die heißt, von der Nieder­lage in der Ukraine nun durch die ange­strebte «Vorwärts­ver­tei­di­gung» der NATO im pazi­fi­schen Raum abzulenken.

Für den nötigen Auftritt in dieser Sache sorgte Kriegs­falke John Bolton, ehema­liger Natio­naler Sicher­heits­be­rater (2018 – 2019) unter Präsi­dent Trump, sowie US-Botschafter (2005 – 2006) an den Vereinten Nationen und davor in verschie­denen leitenden Posi­tionen im US State Depart­ment, sprich US-Außen­mi­nis­te­rium, tätig.

In einem Gast­bei­trag für das Wall Street Jour­nals hat Bolton am 23. Juli 2023 unter dem Titel «Asia­ti­sche Verbün­dete haben eine Rolle in der NATO zu spielen – Chinas stei­gende Drohung hat Europa zersplit­tert, doch den Bedarf nach globaler Führer­schaft kreiert» einen flam­menden Appell geschrieben, der Sätze enthält wie:

«Der außer­or­dent­liche Erfolg der NATO bei der Wahrung des Frie­dens und der Sicher­heit macht sie zu einem unver­gleich­li­chen Instru­ment für die Zusam­men­ar­beit im Vertei­di­gungs­be­reich in allen Regionen, in denen ihre Kern­in­ter­essen auf dem Spiel stehen.»

Es folgen dann Aussagen, wie, dass «poten­ti­elle Zusam­men­ar­beit mit Part­nern im indo­pa­zi­fi­schen Raum gren­zenlos» wäre und kulmi­niert in Boltons Visionen in Bezug auf die Sportart Biathlon, indem er auf die mili­tä­ri­schen Ursprünge dieser Sportart verweist und davon ange­regt träumt, dass nach dem Beitritt der nordi­schen Länder «Trai­ning und gemein­same Übungen in den Berg­re­gionen nahe der chine­si­schen Grenze möglich und denkbar wären». Was will das Herz noch mehr?

Der chine­si­sche Botschafter Russ­lands antwortet

Der chine­si­sche Botschafter in Russ­land, Zhang Hanhui, gab am 3.August 2023 TASS ein Sonder­in­ter­view, in dem er die Pläne der NATO kommen­tierte, die darauf abzielen die ganze Welt mit immer neuen Kriegen zu über­ziehen und in den Abgrund zu stürzen. Zhang sagte unter anderem:

zum Platz der NATO in der bestehenden Weltordnung:

„… Seit mehr als 30 Jahren schürt die NATO überall Feuer, zerstört die Stabi­lität und betreibt Sepa­ra­tismus, wie im Kosovo, in Libyen und in Afgha­ni­stan. Fünf Erwei­te­rungen nach Osten haben die bestehende Ordnung und Sicher­heit in Europa nach dem Kalten Krieg ernst­haft beein­träch­tigt und waren der Haupt­grund für die Verschär­fung der Ukraine-Krise. Die Fakten haben bewiesen, dass überall dort, wo die NATO ihre teuf­li­schen Pfoten ausstreckt, Menschen sterben und es keinen Frieden geben wird.“

zum Versuch der NATO in den pazi­fi­schen Raum vorzustoßen:

„… Der Wunsch der NATO, nach Osten in den asia­tisch-pazi­fi­schen Raum vorzu­stoßen, stößt bei den Ländern der Region auf große Skepsis und starken Wider­stand. In einem Artikel des ehema­ligen austra­li­schen Premier­mi­nis­ters Paul Keating heißt es, dass die Auswei­tung der NATO nach Osten, in den asia­tisch-pazi­fi­schen Raum, einer Seuche gleich-komme; dieser Satz drückt die allge­meine Besorgnis der Länder aus.“

zu den Zielen von NATO im asia­tisch-pazi­fi­schen Raum:

„…Die NATO ist seit langem zu einem geopo­li­ti­schen Instru­ment der Verei­nigten Staaten geworden, ihre Ausdeh­nung nach Osten, in den asia­tisch-pazi­fi­schen Raum, soll der Hege­monie der Verei­nigten Staaten dienen und steht im Zusam­men­hang mit der Umset­zung der indo-pazi­fi­schen Stra­tegie der Verei­nigten Staaten.“

Hat der zweite Bürger­krieg der USA schon begonnen?

John Bolton hat am 3. August 2023 in einem Gast­bei­trag für das US-Medium «The Hill» geschrieben, dass dem US-Welt­macht­streben nicht nur von außen, sondern auch von innen größte Gefahren drohe. Bolton sagt voraus, dass im Falle einer Rück­kehr von Trump ins Weiße Haus, die USA sich «mit ziem­li­cher Sicher­heit» aus der NATO zurück­ziehen dürfte.

Bolton legt in seinem Artikel nach und kriti­siert Trump über zwei Seiten scharf, doch erläu­tert schon in der Über­schrift, was seiner Meinung nach eine zweite Amts­zeit von Donald Trump für die US-Außen­po­litik zu bedeuten hätte, nämlich:

Bolton insi­nu­iert, dass die Repu­bli­kaner einen «verur­teilten Straf­täter» und meint damit Trump, zum Präsi­dent­schafts­kan­didat machen könnten und noch schlimmer für das Land, dass «der Verbre­cher tatsäch­lich gewählt werden könnte, obwohl seine Vorge­schichte im Oval Office beweist, dass er nicht in der Lage ist, die natio­nale Sicher­heits­po­litik zu bestimmen.»

Eine solche Funda­men­tal­kritik von einem renom­mierten US-Kriegs­treiber offi­ziell verkündet, legt nahe, dass Donald Trump mit den Methoden des «Tiefen Staates» aus dem Präsi­den­ten­rennen genommen werden könnte. Doch ein solcher Vorfall könnte den Funken zu einem Bürger­krieg über­springen lassen und dazu führen, dass die Verei­nigten Staaten ihre hege­mo­niale Rolle dann endgültig abzu­geben hätten.

Dazu kommt, dass nicht wenige Bürger in den USA den Eindruck gewinnen, dass besagter US-Bürger­krieg 2.0 schon längst begonnen hätte:

Kommt Bürger­krieg 2.0 in den USA?



Was bisher ausblieb, war der soge­nannte «Inci­dent» oder letzte Auslöser zur großen histo­ri­schen US-Wende mit dem Abschied von welt­um­span­nender Kolo­ni­al­po­litik: Ein Vorfall oder berühmt berüch­tigter «Inci­dent» auch gegen den Präsi­dent­schafts­kan­di­daten Donald Trump, der seine Anhänger auf die Barri­kaden brächte, hätte dazu den benö­tigten Spreng­stoff und das entspre­chende Potential!

