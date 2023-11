Von KROKO | Nichts spie­gelt besser den kultu­rellen Nieder­gang unser Zeit wider, als soge­nannte „Kunst­werke“ soge­nannter „Künstler“. Während früher Ästhe­ti­sches und Erha­benes im Vorder­grund stand, ist es heute die Botschaft, oder besser ein volks­päd­ago­gi­sche Erzie­hungs­pra­gramm, das den Betrachter zu einem zeit­geist­kon­formen Idioten formen soll. Hin zu einem kultur­losen hedo­nis­ti­schen Narren, der jeden Wahn­sinn, den man auf ihn einpras­seln lässt, als groß­artig, woke, queer, bunt oder tole­rant wahr­zu­nehmen hat.

Jüngstes Beispiel derar­tigen „künst­le­ri­schen“ Schaf­fens stellt ein Brunnen in Wien dar, der laut Angaben einer „Künst­ler­gruppe Gelantin“ die „Viel­falt der Menschen zu reprä­sen­tieren“ soll. Welcher Menschen? Insassen von Psych­ia­trien könnte da aller­dings zutreffen.

Dieser kürz­lich einge­weihte „Jubi­lä­ums­brunnen“ verschlang komplett aus Steu­er­gel­dern finan­zierte 1.8 Millionen EURO und soll 150-jährige Wiener Trink­was­ser­ju­bi­läum feiern. Bekannt­lich wurde damals das Trink­wasser für Wien aus weit entfernten Bergen über eine gebaute Leitung in die Haupt­stadt geleitet, wodurch die Qualität des Wiener Wassers noch heute einzig­artig für eine Stadt in der Größen­ord­nung Wiens ist.

