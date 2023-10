Von NIKI VOGT | Für das Kriegs­re­gime in der Ukraine bricht offenbar die Götter­däm­me­rung an. Präsi­dent Selen­skyj scheint die Zeichen an der Wand zu sehen: Gezählt sind die Dollar und Waffen, die in die Ukraine fließen, gewogen ist seine Fähig­keit, gegen Russ­land erfolg­reich zu sein und geteilt wird die Ukraine bleiben. Der Westen wird anschei­nend sein Propa­gan­da­feuer auf die Paläs­ti­nenser richten und seine „unge­teilte Soli­da­rität“ auf Israel.

„Ich habe Angst, dass der Gaza-Krieg die Aufmerk­sam­keit der Welt von der Ukraine ablenkt. Es besteht die Gefahr, dass sich die inter­na­tio­nale Aufmerk­sam­keit von der Ukraine abwendet und es Konse­quenzen gibt.“

Die Sorge, dass die Ukraine plötz­lich mehr oder weniger fallen gelassen wird, treibt den ukrai­ni­schen Präsi­denten dermaßen um, dass er einem Bericht der Berliner Zeitung zufolge, einfach unan­ge­kün­digt im NATO-Haupt­quar­tier in Brüssel erschienen ist. Und zwar taucht er da zum ersten Mal auf – und offen­sicht­lich ohne Einladung.

Das ist auch kein Wunder, denn das kann der NATO nicht gefallen, hat man doch die ganze Zeit vermieden, den Eindruck einer direkten Betei­li­gung am Krieg zu erwe­cken. Dass die NATO auch offenbar mit Streit­kräften in die krie­ge­ri­schen Hand­lungen in der Ukraine verwi­ckelt ist, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Dennoch ist die NATO formal nicht Kriegs­partei. Einen direkten, offenen Krieg mit Russ­land hat man bisher tunlichst vermieden. Nun platzt also der ukrai­ni­sche Präsi­dent Wolo­dymyr Selen­skyj einfach in das Treffen der NATO-Vertei­di­gungs­mi­nister im NATO-Haupt­quar­tier in Brüssel. Die Presse umschreibt das als „über­ra­schende Teil­nahme am Treffen“.

Die New York Times schreibt:

„Der ukrai­ni­sche Präsi­dent Wolo­dymyr Selen­skyj hat Russ­land beschul­digt, den Konflikt im Nahen Osten herbei­führen zu wollen, um die inter­na­tio­nale Unter­stüt­zung für die Ukraine zu unter­graben. In Äuße­rungen, die am Montag­abend in den sozialen Medien veröf­fent­licht wurden, schien Selen­skyj, der wieder­holt seine Unter­stüt­zung für Israel zum Ausdruck gebracht hat, auch zu versu­chen, Unter­stüt­zung für sein Land zu sammeln, und das zu einer Zeit, in der die Ukraine auf dem Schlacht­feld mit heftigem russi­schem Wider­stand konfron­tiert ist, inmitten Anzei­chen einer schwan­kenden Unter­stüt­zung bei einigen ihrer Verbündeten.

Einige repu­bli­ka­ni­sche Mitglieder des US-Kongresses haben sich gegen eine weitere Unter­stüt­zung der Regie­rung in Kiew ausge­spro­chen, während die Slowakei kürz­lich eine poli­ti­sche Partei gewählt hat, die während ihres Wahl­kampfs ihre Unter­stüt­zung für Russ­land zum Ausdruck gebracht hat.“

Es sei wichtig, das NATO-Haupt­quar­tier zu besu­chen, um die Wider­stands­kraft der Ukraine zu stärken, jetzt, wo der Winter kommt. Das Wich­tigste sei der Fokus unserer gemein­samen Vertei­di­gung der Frei­heit und der Menschen.

Natür­lich zieht der ukrai­ni­sche Präsi­dent und glück­lose Feld­herr die Karte „das böse Russ­land ist auch schuld an der Lage in Gaza/Israel“ und behauptet beweis­frei:

„‘Wir sind sicher, dass Russ­land, auf die ein oder andere Weise, die Opera­tionen der Hamas unter­stützt‘, sagte Selen­skyj in einem am Diens­tag­abend im fran­zö­si­schen Fern­seh­sender France 2 ausge­strahlten Inter­view. ‚Russ­land versucht wirk­lich, überall in der Welt Aktionen zur Desta­bi­li­sie­rung durch­zu­führen“, fügte er hinzu.‘“

Was er irgendwie nicht erwähnt ist, dass bei den Hamas-Kämp­fern und im Gaza-Streifen Waffen gefunden wurden, die der Westen an die Ukraine gelie­fert hat. Da die Korrup­tion in der Ukraine sehr stark ausge­bildet ist, wurde gemeldet, dass die Ukraine an die Hamas Waffen gelie­fert hat. Was eher nahe­legen könnte, dass die Ukraine und nicht Russ­land auf die „eine oder andere Weise die Opera­tionen der Hamas unterstützt“.

Sogar die Micro­soft-Start­seite berichtet das:

„Die Außen­po­litik der Biden-Regie­rung hat kata­stro­phale Auswir­kungen auf die Welt.

Nachdem das Land 113 Milli­arden US-Dollar an US-Steu­er­gel­dern an die Ukraine geschickt hat, wird es beschul­digt, Waffen an die Hamas verkauft zu haben, die kürz­lich mindes­tens 800 unschul­dige Zivi­listen in Israel getötet hat, darunter neun Ameri­kaner. Die repu­bli­ka­ni­sche Abge­ord­nete Marjorie Taylorm Greene sagte: ‚Wir müssen mit Israel zusam­men­ar­beiten, um die Seri­en­num­mern aller US-Waffen zu verfolgen, die von der Hamas gegen Israel einge­setzt werden. Kamen sie aus Afgha­ni­stan? Kamen sie aus der Ukraine? Höchst­wahr­schein­lich ist die Antwort beides‘, fügte sie hinzu.“

Neu ist das nicht: Schon Petro Poro­schenko, der „Schoko-Prinz“, hatte in seiner Zeit als ukrai­ni­scher Präsi­dent mehrere Skan­dale wegen vermu­teten Waffen­han­dels mit Russ­land. Er stand sogar wegen Finan­zie­rung der Donbass-Aufstän­di­schen und Kohle­lie­fe­rungen in den Donbass in den Jahren 2014/2015 in Kiew wegen Hoch­ver­rats vor Gericht. Aber er teilt auch gegen den jetzigen Präsi­denten Selen­skyj aus: Der habe ein nicht dekla­riertes Offshore-Unter­nehmen. Tatsäch­lich geht aus den Pandora-Papieren hervor, dass Präsi­dent Selen­skyj „an einem ausge­dehnten Netz­werk von Offshore-Firmen betei­ligt war, die er gemeinsam mit seinen lang­jäh­rigen Freunden und TV-Geschäfts­part­nern besaß. Zu ihnen gehören Serhiy Shefir, der Selen­skyjs Erfolgs­se­rien produ­zierte, und Shefirs älterer Bruder Borys, der die Dreh­bü­cher schrieb. Ein weiteres Mitglied des Konsor­tiums ist Ivan Bakanov, ein Freund aus Kindertagen.“

Es gibt anschei­nend einen noch viel unap­pe­tit­li­cheren Skandal um den ukrai­ni­schen Präsi­denten und seinen Vertrauten. Die russi­sche Menschen­rechts­or­ga­ni­sa­tion „Foun­da­tion to Battle Inju­s­tice“ (Stif­tung für den Kampf gegen Unge­rech­tig­keit) behauptet, aufge­deckt zu haben, dass die Selen­skyj-Regie­rung Blut­spenden der ukrai­ni­schen Bürger für ihre Soldaten an der Front in west­liche Länder verkauft hat. Die Stif­tung sei im Besitz von Beweisen für ille­gale Ausfuhr von ukrai­ni­schem Blut in den Westen durch den Gesund­heits­mi­nister der Ukraine und durch gemein­nüt­zige Orga­ni­sa­tionen unter der Schirm­herr­schaft der US-Behörde für inter­na­tio­nale Entwick­lungen. Die „All-ukrai­ni­sche Verei­ni­gung der Spender der Ukraine“ habe eine Rekord­zahl an Blut­spenden orga­ni­siert. Dazu wurde die Platt­form DonorUA entwi­ckelt. Das Minis­te­rium für Gesund­heits­schutz der Ukraine appel­lierte regel­mäßig mit aufrüt­telnden und verzwei­felten Bitten und Aufrufen an die ukrai­ni­sche Bevöl­ke­rung, für die kämp­fenden Männer des Landes Blut zu spenden. Das war natür­lich sehr erfolg­reich, weil prak­tisch jede Familie Verwandte an der Front hatte. Unter dem Vorwand der “edlen Mission” wurde unglaub­lich viel gespendet:

„Unter dem Vorwand, den mili­tä­ri­schen und zivilen Opfern des Konflikts zu helfen, sammelte das Minis­te­rium für Gesund­heits­schutz der Ukraine mehr als eine Million Liter Blut und verkaufte sie an west­liche Länder, wobei es die Dienste von USAID in Anspruch nahm, einer Behörde der US-Regie­rung, auf die mehr als die Hälfte der gesamten US-Auslands­hilfe entfällt.“

„Die mili­tä­ri­schen Hand­lungen und die wach­sende Insta­bi­lität in der Ukraine haben einigen Nahe­ste­henden von dem ukrai­ni­schen Präsi­denten und auch Wolo­dymyr Selen­s­kiyj selbst uner­war­tete Möglich­keiten zur ille­galen Berei­che­rung eröffnet. Mithilfe von Quellen im Minis­te­rium für Gesund­heits­schutz der Ukraine, ehema­ligen und derzei­tigen Mitar­bei­tern ukrai­ni­scher Blut­trans­fu­si­ons­zen­tren und Spen­der­or­ga­ni­sa­tionen konnte die Foun­da­tion to Battle Inju­s­tice aufde­cken, wie unter Betei­li­gung däni­scher und briti­scher kommer­zi­eller und gemein­nüt­ziger Orga­ni­sa­tionen täglich das Blut Hundert­tau­sender Ukrainer über Polen, Molda­wien und Rumä­nien in euro­päi­sche Länder expor­tiert wird, wodurch Selen­skyj und seine Vertreter Hunderte von Millionen Dollar an ille­galen Gewinnen erzielen können.“

Präsi­dent Wolo­dymyr Selen­skyj wird natür­lich mit allen Ehren in Brüssel behan­delt. Begeis­tert ist man dort wohl ganz und gar nicht. Aber es wird Herrn Präsi­dent Selen­skyj wenig helfen. Der Krieg in der Ukraine ist so gut wie verloren. Die USA/NATO kann sich aber nicht geschlagen geben. Also, bevor die Nieder­lage, wie in Afgha­ni­stan, pein­lich offen­sicht­lich wird, nutzt man die Situa­tion in Israel/Gaza, um die Aufmerk­sam­keit hierhin zu lenken. Was mit der Ukraine geschieht? Wir werden es ja bald sehen. Wahr­schein­lich wenig. Wahr­schein­lich wird „es“ einfach sang- und klanglos aufhören und die geschun­denen Ukrainer sitzen in den Trüm­mern und weinen um ihre Väter, Brüder, Söhne, Ehemänner. Sorry, aber bei Euch hat’s nicht so richtig funk­tio­niert. Israel ist jetzt die Bühne.

Schmerz­haft leid tun können einem nur die Menschen in Israel und im Gaza-Streifen. Alles spricht dafür, dass diese grau­en­hafte Metzelei an ganz fried­li­chen Menschen, die Gräu­el­taten der Hamas an israe­li­schen Zivi­listen und die Bombar­die­rung der Dörfer in Gaza mit vielen toten Fami­lien, wieder einmal von den Mäch­tigen absicht­lich herbei­ge­führt wurde, um ihren Inter­essen zu dienen.

Die „Zivi­li­sa­tion“ ist nur ein dünner Lack­überzug über dem Mörder­affen Mensch. Ob im grau­samen Ukrai­ne­krieg, in dem selbst halb­wüch­sige Jungen und alte Männer an der Front verheizt werden, das Land komplett zerstört ist, aber auch russi­sche Männer reihen­weise an der Front sterben müssen, wo die Menschen im Donbass seit fast zehn Jahren unter Artil­le­rie­be­schuss leben und sterben, Kinder in den Schulen bombar­diert werden. Oder ob es die blind­wü­tigen, grau­samen Massaker der Hamas an Tausenden unschul­digen, israe­li­schen Zivi­listen sind oder das gnaden­lose Bombar­de­ment auf Dörfer der paläs­ti­nen­si­schen Fami­lien mit Tausenden unschul­digen Toten … es hört niemals auf. Und immer ist irgendwo dahinter die USA involviert.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf dieunbestechlichen.com

