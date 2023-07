Von ELMAR FORSTER

Seit 2019 ist zwar auch dieses Sex-Feti­schisten-Event perdue… Doch war gerade der Live-Bal-Vienna ein Muster­bei­spiel für post­mo­dernen Sata­nismus unter dem perversen Deck­mantel einer LGBTQ-„Feier des Lebens“ (Eigen­wer­bung). Doch. Der von ihm vorge­ge­bene Sex-Feti­schismus hat sich seither verviel­facht und ist zu, Gesell­schafts-Total­li­ta­rismus geworden. (UM berich­tete: „Kirch­li­cher Sex-Feti­schismus: Blas­phe­mi­sche Porno­gra­phie in Nürn­berger Kirche“ .- Video)

Und wahr­lich: Seit den sagen­um­wo­benen mittel­al­ter­li­chen Hexen-Sabbats-Orgien auf dem Blocks­berg hat es sowas nicht mehr gegeben.

„Die Hexen zu dem Brocken ziehn, … dort sammelt sich der große Hauf, / Herr Urian sitzt oben auf. / So geht es über Stein und Stock, / Es farzt die Hexe, es stinkt der Bock.“ (Goethe: „Faust I“)

Fatale Krise des post­mo­dernen Seins-Entwurfs „Anything goes“

Als manisch-obses­sive Absage an Vernunft und Zweck­ra­tio­na­lität griff der Life-Ball im Sinne einer archa­isch-mystisch-irra­tio­nalen Regres­sion ins Vor-Zivi­li­sa­to­ri­sche zurück. Gleich­zeitig ist es auch ein auto-aggres­siver Kultur-Untergangs-Totentanz:

„Schafft Huren, Diebe, Ketzer her und macht das Land chao­tisch! Dann wird es wieder mensch­li­cher und nicht mehr so despo­tisch.“ (Der Anachro-Lieder­ma­cher Konstantin Wecker, 1981)

Von dieser Chaos-Sehn­sucht sollte der Alt-68er Wecker auch 30 Jahre später nicht abrü­cken, obgleich dieser Wunsch bereits längst poli­tisch-gesell­schaft­lich-erreichter dysto­pi­scher Zustand geworden ist; er muss nicht mehr rekla­miert werden:

„Wir brau­chen Spinner und Verrückte, / es muss etwas passiern. / Wir sehen doch, wohin es führt, / wenn die Normalen regiern.“ (K. Wecker: „Empört euch“, 2011)

Vor-ratio­nale Regressions-Sehnsucht

Als (in seiner regres­siven Deka­denz kaum zu über­bie­tendes) Orgien-Buhl­schafts-Event verbrämt der Life-Ball sich frei­lich als soge­nannte Aids-Charity. Kultur­his­to­risch verbirgt sich dahinter frei­lich ein post­mo­dern-säku­la­ri­siertes und gleich­zeitig perver­tiert-reli­giöses Hochamt zur Anbe­tung einer sagen­haft deka­denten Plura­lität, zurück­ge­hend auf altgrie­chi­sche Dionysos-Riten.

Hinter dieser post­mo­dern-anar­chis­ti­schen Regres­sions-Sehn­sucht versteckt sich extremes Unbe­hagen an der von Ratio­na­lität geprägten Kultur der Aufklä­rung (sowie eine aggressiv-orgi­as­ti­sche Absage an dieselbe):

„Aufklä­rung ist radikal gewor­dene mythi­sche Angst.“ (Theodor W. Adorno)

Dieser kultu­relle Urkon­flikt zwischen Ratio­na­lität und Rausch durch­zieht die euro­päi­sche Geis­tes­ge­schichte seit der grie­chi­schen Antike: Als Gegen­satz zwischen diony­sisch-rausch­hafter und apol­li­nisch-ratio­naler Daseins­ge­stal­tung. Fried­rich Nietz­sche hat (in „Die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik“) den Unter­gang des ersteren Seins­prin­zips zugunsten des letz­teren elegisch beklagt: Als Durch­bruch der leid­vollen Indi­vi­dua­tion (der mensch­li­chen Verein­ze­lung in Gestalt des grie­chi­schen Gottes Apollo) im Gegen­satz zum Prinzip des Wein­gottes Dionysos, der den „Bann der Indi­vi­dua­tion zersprengt“ und „den Weg zu dem innersten Kern der Dinge“ offen­legt. (Nietz­sche)

Diese (weil regressiv-rück­wärts gerich­tete) Wahn­idee beschwört der Life-Ball aufs Neue:

Goethes Mephis­to­pheles:

„Da sieh nur, welche bunte Flammen! / Es ist ein muntrer Klub beisammen. / Im Kleinen ist man nicht allein.“

Faust:

„Doch droben möcht ich lieber sein! / … Dort strömt die Menge zu dem Bösen; / Da muss sich manches Rätsel lösen.“ („Faust I“)

Im Life-Ball kulmi­nieren einige der wesent­li­chen Mani­feste der Post­mo­derne wie in einem Schwarzen Kultur­loch: So etwa die Ausschal­tung des auto­nomen Bewusst­seins, die Negie­rung eines indi­vi­duell-rational agie­renden Subjekts unter dem Schlachtruf des „Anything Goes“.

So werden Wiener Life-Ball-Besu­cher, die sich an den jähr­lich vari­ie­renden Dress­code halten, mit einem um die Hälfte redu­zierten Eintritts-Ticket dafür belohnt, dass sie ihr indi­vi­du­elles Ego für eine rauschende Ball­nacht beim Pförtner abgeben. (Hierzu gibt es sogar eine Style-Bible.)

Hinter dieser Massen-Verwand­lung versteckt sich die Hingabe an prä-ratio­nale Formen infan­ti­lis­tisch-primi­ti­verer Verei­ni­gungs-Affekt­hand­lungen mit dem Ziel, das eigene selbst­be­stimmte Handeln auszu­schalten. Solche Riten sind Kultur-Anthro­po­logen gemeinhin nur bei vorzi­vi­li­sa­to­ri­schen Natur­völ­kern unter dem Begriff Scha­ma­nismus bekannt:

„Das drängt und stößt, das rutscht und klap­pert! / Das zischt und quirlt, das zieht und plap­pert! / Das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt! / Ein wahres Hexen­ele­ment!“ (Faust I)

Diktatur der Toleranz-Diversity

Auffal­lend ist auch der Rück­griff auf jene extreme Plura­lität, welcher mit einem der sakro­sank­testen Schlüs­sel­be­griffe der Post­mo­derne hantiert, dem der totalen Toleranz:

„The one thing we all have in common is to be diffe­rent. – Alles was wir gemeinsam haben, ist, dass wir verschieden sind.““ (Life-Ball-Motto 2001)

Wow! Womit wir wieder bei einem weiteren post­mo­dernen Zauber­be­griff ange­langt wären: Jenem der Inklu­sion von allerlei noch so perversen Minderheiten.

mittel­al­ter­liche Teufelsbuhlschaft

Oder: „Sow the seeds of Soli­da­rity! Säe die Samen der Verbun­den­heit!“ (2010). Oder: „Spread the Wings of Tole­rance! Breitet die Schwingen der Tole­ranz aus!“ ( 2011). Oder: „Fight the Flames of Igno­rance! Bekämpfe die Flammen der Igno­ranz!“ (2012)

Schluss mit lustig – wenn es um die Gay-Commu­nity geht…

Die tota­li­täre Tabui­sie­rung dieses Tole­ranz-Sermons und die Vergött­li­chung des Minder­heiten-Diktats (böse Zungen spre­chen von der Diktatur des Regen­bo­gens) entpuppen sich spätes­tens aber dann, wenn jemand es auch nur wagen sollte, diese zu kritisieren.

Dabei hatte doch (eine alpen­län­di­sche National-Ikone, Formel-1-Legende und Airline-Self-Made-Man) Niki Lauda nur von seinem verfas­sungs­mäßig garan­tierten Recht zur Meinungs­frei­heit Gebrauch gemacht. Zudem entle­digte er sich des übli­chen Poli­tical-Correct­ness-Omerta-Schwei­ge­ge­lübdes, indem er den Auftritt einer anderen natio­nalen Ikone (jener des Opern­ball-Mode­ra­tors und beken­nender Schwulen-Herzeige-Figur Alfons Haider) kriti­sierte: Tanzte doch dieser in der ORF-Show „Dancing Stars“ (sozu­sagen von Mann-zu-Mann) um die Wette:

„Ich bin empört, dass sich der öffent­lich-recht­liche ORF, der ja von unser aller Gebühren finan­ziert wird, aus reiner Quoten­geil­heit dafür hergibt, schwules Tanzen zu propa­gieren.” (vienna)

Der geheu­chelte Aufschrei natio­naler Gutmen­schen-Hohe­priester war zwar ein Sturm im Wasser­glas, dafür aber ein gewaltiger:

„Wir sind wirk­lich fassungslos!“

- erdreis­tete sich der Obmann der „Homo­se­xu­ellen-Initia­tive Wien“, Högl.

Lauda hatte es gewagt, das Diktat des Plura­lismus und Minder­heiten-Feti­schismus zu hinterfragen:

„Es gibt so was wie gute Tradi­tionen in unserer Kultur – dazu gehört, dass Männer mit Frauen tanzen. Bald kommt die Zeit, da werden wir uns noch alle öffent­lich dafür entschul­digen, dass wir hete­ro­se­xuell sind.“

Reflex­haft wild-drohend wurde umge­hend das Totschlags­ar­gu­ment von „Diskri­mi­nie­rung“ und von „große(n) Vorurteile(n) gegen­über Lesben und Schwulen“ (Högl) in der öffent­li­chen Debatte geschwungen. Nicht fehlen durfte frei­lich auch das kaum mehr zu ertra­gene post­mo­derne Belie­big­keits-Geschwafle (besser bekannt als Relativiererei-Rhetorik):

„Natür­lich“, gestand Kurt Krickler (seines Zeichens Gene­ral­se­kretär der „HOSI Wien und Vorstands­mit­glied des Klags­ver­bands zur Durch­set­zung der Rechte von Diskri­mi­nie­rungs­op­fern“ – so einen Posten gibt es tatsäch­lich!) gnädiger Weise im Habitus eines gott­ge­fäl­ligen Poli­tical-Correct­ness-Groß­in­qui­si­tors zu:

„Niki Lauda habe ein Recht auf seine Meinung.“

Auch stellte der Gutmen­schen-Papst Krickler gleich sein Bekenntnis zur Tole­ranz unter Beweis:

„Und wenn er keine Schwulen mag, ist das seine Privatsache.“

m gleich im selben Atemzug dieses Tole­ranz­gebot wieder zu revidieren:

„Aber als promi­nente Persön­lich­keit und insbe­son­dere als Leiter eines Unter­neh­mens mit vielen homo­se­xu­ellen Ange­stellten sollte er seine Aussagen in der Öffent­lich­keit mit Bedacht wählen.“

Immerhin wird solcherart der dahin­ter­lie­gende Tugend­terror unver­blümt zu Sprache gebracht: Von nun an ist es nur mehr dem nichts­sa­genden, medi­en­po­li­tisch bedeu­tungs­losen Pöbel erlaubt seine Meinung, die keiner mehr zur Kenntnis nimmt, offen kundzutun.

In der weiteren rheto­ri­schen Folge beschwört Krickler die alten links-revo­lu­tio­nären Feind­bilder (aus der Marx­schen Klas­sen­kampf-Theorie des 19. Jahr­hun­derts): Sei doch Laudas Verhalten…

…„eine perfide Behand­lung der eigenen Mitar­bei­te­rInnen nach Guts­her­renart“ (sic: Feuda­lismus!).

Auch ein Appell an den soge­nannten Opfer­kult folgt umgehend:

„Die Ange­stellten, die sich in ihrer persön­li­chen Inte­grität verletzt fühlen, können sich nicht wehren, wollen sie ihren Arbeits­platz nicht verlieren.“ (Krickler)

Glaubt Krickler etwa im Ernst, dass Lauda jemanden etwa wegen eines kriti­schen Leser­briefes kündigen würde? Summa Summarum aber hat sich also dieser Ex-Renn­fahrer des schlimmsten aller Verbre­chen im Gutmen­schen-Himmel schuldig gemacht:

„Dies stellt daher eine verschärfte, weil massen­me­diale sexu­elle Beläs­ti­gung und ein Mobbing der eigenen Mitar­bei­te­rInnen dar.“ (Krickler)

Weshalb sich Lauda in ein Büßer­ge­wand zu werfen und um Ablass seiner Sünden zu betteln hätte:

„Wir erwarten nicht, dass Niki Lauda – wie er meint – sich für seine Hete­ro­se­xua­lität entschul­digt. Das wäre absurd. Aber wir denken sehr wohl, dass eine Entschul­di­gung für seine homo­phoben Tiraden ange­bracht wäre.“ (Krickler)

Frei­lich müssen solcherart (aus der Poli­tical-Correct­ness-Gesell­schaft) Ausge­sto­ßene heut­zu­tage nicht mehr äußerst beschwer­liche Alpen­winter-Über­que­rungen im Büßer­ge­wand nach Canossa antreten. Einen Rück­zieher machte Lauda aber notge­drungen trotzdem – nicht zuletzt wegen Boykott-Aufrufe linker Gutmen­schen gegen seine Airline.

Die sata­nis­ti­sche Perver­sion der totalen Diversität

Doch wieder zurück zum Life-Ball! Dessen Bekenntnis zu totaler Diver­sität schlägt mitt­ler­weile in eine totale Belie­big­keit, in eine anar­chis­ti­sche Regres­sions-Sehn­sucht um (welche man in unserer Kultur bis vor kurzem nur Kindern, Besof­fenen oder Debilen durch­gehen ließ). Hier eine Auswahl der jähr­lich wech­selnden Mottos:

„Love is a bloom growing anywhere. – Liebe ist eine Blüte, die überall wachsen kann“ (2014)

Oder aber Plat­ti­tüden, die kaum mehr ins Para­doxe gestei­gert werden können:

„It takes the night to see the stars. – Es braucht die Nacht, um die Sterne zu sehen.“ (2013)

Oder unent­schlüs­sel­bare, gleich­zeitig vor Klischees nur so strot­zende Möchtegern-Chiffren:

„Wo die Hoff­nung nichts mehr gilt, da gilt auch Leben und Tod nichts mehr.“ (1997)

Oder herbei geschrie­bener Paradoxons:

„If you have nothing to do – don’t do it here!“ – „Wenn du nichts zu tun hast – mach es nicht hier!“),

…die sich in jenem berühmten, mitt­ler­weile aber arg abge­klatschten Satz: „Die Hoff­nung stirbt zuletzt.“ verbraucht haben:

„Once upon a time (there was a prin­cess called hope) – Es war einmal (eine Prin­zessin namens Hoff­nung).“ (2007)

Bei folgendem Zitat:

„Love is infi­nite. Life is universal. – Liebe ist gren­zenlos. Leben ist universal.“ (2008)

…muss man aller­dings schon wieder auf Goethes „Faust“ zurück­greifen:„Was ist mit diesem Zauber­wort gemeint?“ Die Liebe wird gegen das Leben ausge­spielt. Interessant!

Sex-Feti­schismus

Die dahinter steckende sagen­haft-unwis­sen­schaft­lich-schwach­sin­nige Orgasmus-Ideo­logie vom Nur-mehr-Bumsen-Vögeln-Rammeln-Ficken lieferte natür­lich wieder eine uralt-marxis­ti­sche Psycho­logen-Ikone aus dem vorigen Jahr­hun­dert, Wilhelm Reich:

„Der sexu­al­ver­nei­nend erzo­gene Mensch erwirbt eine Lustangst, die … die wich­tigste Kraft­quelle jeder Art poli­ti­scher Reak­tion ist … Bei orgas­ti­scher Impo­tenz, unter der die über­wie­gende Mehr­heit der Menschen leidet, entstehen Stau­ungen biolo­gi­scher Energie … Die seeli­schen Krank­heiten sind Ergeb­nisse der gesell­schaft­li­chen Sexu­alu­n­ord­nung. Diese Unord­nung hat seit Jahr­tau­senden die Funk­tion, die Menschen in den jeweils vorhan­denen Seins­be­din­gungen psychisch zu unter­werfen (…).“ (Wilhelm Reich – Die Funk­tion des Orgasmus/Entdeckung des Orgons I, 1940)

Doch darum ging es schon bei der Walpurgisnacht:

mittel­al­ter­li­cher Hexensabbat

„Die alte Baubo kommt allein. / Sie reitet auf einem Mutter­schwein! / … Ein tüchtig Schwein und Mutter drauf, / Da folgt der ganze Hexen­hauf!“ (Faust I)

Und noch einmal Dionysos

Unter patho­lo­gi­schen Gesichts­punkten auffällig ist aber der Umstand einer massen­psy­cho­ti­schen Verleug­nungs­hal­tung der Teil­nehmer des Life-Balls gegen­über dem letzten biolo­gi­schen Bezugs­punkt, dem Tod: So als könnte man ihn entweder einfach wegtanzen oder durch Beschwö­rungen in Luft auflösen:

„Die schönste Bewe­gung im Kampf gegen Aids ist der Tanz!“ (1995)

Ganz in diesem Sinne beschrieb der ange­hende Altphi­lo­loge Nietz­sche jenes „diony­si­sche Erwa­chen“ als Geburts­stunde des neuen Menschen:

„Singend und tanzend äußert sich der Mensch als Mitglied einer höheren Gemein­sam­keit: er … ist auf dem Wege, tanzend in die Lüfte empor­zu­fliegen. … Der Mensch ist … Kunst­werk geworden: … zur höchsten Wonne­be­frie­di­gung des Ur-Einen, offen­bart sich hier unter den Schauern des Rausches.“ (Nietz­sche: „Die Geburt der Tragödie“)

Perver­tierte Hoff­nung als Angst vor dem Tod

Ein gera­dezu groteskes Para­doxon versteckt sich hinter diesem Life-Ball-Gassenhauer:

„Wo die Hoff­nung nichts mehr gilt, da gilt auch Leben und Tod nichts mehr.“ (1997)

Physi­ka­lisch käme dies der unmög­li­chen Umdre­hung des Wärme­satzes gleich: Ist doch der Tod das Einzige, was auf dieser schnöden Welt so sicher ist wie das Amen im Gebet:

„Der nicht spricht / ist der Tod / der nicht Reden hält / der das Wort hält.“ (Erich Fried: „Hörbar“)

Zwar sind Magie und Wirkungs­kraft der Musik seit der Stein­zeit bekannt, aller­dings verbürgt nur auf leben­dige Seelen. Dass sich der Aids-Tod von einer Art Gegen­virus, jenem der Hoff­nung, infi­zieren lassen könnte, muss ins Reich der Märchen verwiesen werden, die der Life-Ball-Konstruk­teur Gary Keszler jedes Jahr erfindet:

„Vienna Rocks! Let Hope infect the Virus. – Wien bebt! Lasst Hoff­nung das Virus infi­zieren.“ (2005)

Seitdem Aids in groben Zügen (wenn schon nicht heilbar so aber doch) supp­ri­mierbar (sprich zu verdrängen) geworden ist, eignet sich die Immun­erkran­kung wie keine andere dazu, den eigenen perver­tiert-säku­la­ri­sierten Opfer-Status zu outen: Die tränen­reiche Chor­ein­stim­mung der Anwe­senden ist frei­lich gesi­chert. Kultur­his­to­ri­sches Bonmot am Rande: Am Ende seiner geis­tigen Lauf­bahn ange­kommen, unter­schrieb Fried­rich Nietz­sche alle seine Briefe mit: „Der Gekreu­zigte“.

„Dont look back in anger, or forward in fear, but around in aware­ness. – Schau nicht zurück in Groll oder vorwärts in Furcht, aber mit Bewusst­sein ringsumher.“

Euro­päi­sche Kultur-Iden­ti­täts-Krise und Realitätsflucht

Die sich im Life-Ball mani­fes­tie­renden Regres­sions-Konzepte sind zwar nicht neu, zeugen aber von einem tief wurzelnden Unbe­hagen gegen­über der eigenen euro­päi­schen Kultur, von einer Zivi­li­sa­tions-Iden­ti­täts­krise schlechthin (wie solche frei­lich seit der Aufklä­rung immer wieder in beun­ru­hi­genden Schüben zu Tage traten: Sturm-und-Drang, Romantik, utopi­scher Sozia­lismus, Expres­sio­nismus, Ästhe­ti­zismus, Wander­vo­gel­be­we­gung, Künst­ler­ko­lo­nien, Dada­ismus, Faschismus, Stali­nismus, sozia­lis­ti­scher Prole­ten­kult, Vergöt­te­rung des Edlen Wilden…).

Der Life-Ball greift dies­be­züg­lich tief in irra­tio­nale Seins-Entwürfe zurück: Märchen (2007), Science-Fiktion („Landen auf dem Planeten Life Ball“ – Aliens, Utopie-2008), Traum­wesen („Vier Elemente – Luft; mytho­lo­gi­sche Gestalten, Engel“ – 2011)

Beim Motto aus dem Jahre 2009: „Let Love flow! Lass Liebe fließen! Beginn des Lebens“ kann man aber unwei­ger­lich nur mehr bei Gott­fried Benn um geis­tige Obhut ersu­chen, welcher die Lösung der mensch­li­chen Evolu­tions-Misere nur mehr in der totalen Regres­sion erkennen wollte:

„O dass wir unsere Urur­ahnen wären. / Ein Klümp­chen Schleim in einem warmen Moor. / Leben und Tod, Befruchten und Gebären / glitte aus unseren stummen Säften vor. — Ein Algen­blatt oder ein Dünen­hügel, / vom Wind Geformtes und nach unten schwer. / Schon ein Libel­len­kopf, ein Möwen­flügel / wäre zu weit und litte schon zu sehr.“ (Gott­fried Benn: „Gesänge – 1913″)

Oder mit den Worten des nach wie vor beken­nenden Alt-68er Anar­chisten Konstantin Wecker:

„Schick eine Sint­flut, Herr! In dieser Ordnung kann sich niemand mehr gestalten.“ (1980)

_________________________________________________________________________

