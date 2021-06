Abge­lehnter Asyl­bewer richtet Blutbad an



Zum jüngsten Terror­an­schlage eines Schutz­su­chenden nimmt der innen­po­li­ti­sche Spre­cher der AfD-Frak­tion im Deut­schen Bundestag, Gott­fried Curio, in einer Pres­se­mit­tei­lung wie folgt Stellung:

„In Würz­burg wurden drei Menschen ersto­chen und fünf weitere schwer­ver­letzt. Der Täter: Ein 24-jähriger Soma­lier, poli­zei­be­kannt, gewalt­tätig, 2015 als ‚Flücht­ling‘ einge­reist. Die Tat war nicht etwa ein ‚Vorfall‘ wie die Tages­schau in ihren Haupt­nach­richten den Zuschauern sugge­rieren wollte, sondern ein isla­mi­scher Terrorakt. Der Täter rief laut Augen­zeugen während der Gewalttat ‚Allahu Akbar‘.

Ein Muster, welches einem in den letzten Jahren immer häufiger begegnet. Mitnichten handelt es sich hier um einen Einzel­fall wie auch dem aktu­ellen Bundes­la­ge­bild ‚Krimi­na­lität im Kontext von Zuwan­de­rung‘ für das Jahr 2020 zu entnehmen ist: So gab es 2020 knapp 50.000 Körper­ver­let­zungen mit mindes­tens einem tatver­däch­tigen Zuwan­derer, 15.000 begingen gefähr­liche und schwere Körper­ver­let­zung. Bei einem Bevöl­ke­rungs­an­teil von ca. 1,5 Prozent waren soge­nannte ‚Flücht­linge‘ zu 12,4 Prozent bei Straf­taten gegen das Leben betei­ligt. Damit sind sie mehr als achtmal über­re­prä­sen­tiert. Deut­sche Innen­städte dürfen nicht zur Unsi­cher­heits­zone werden.

Man sollte sich zu belie­biger Tages­zeit ohne Blick über die Schulter frei bewegen können. Die AfD-Frak­tion hat die Regie­rung gewarnt: Massen­ein­wan­de­rung ist auch Messer­ein­wan­de­rung. Es ist hier an der Zeit, ein funda­men­tales Umdenken in der Migra­ti­ons­po­litik einzu­leiten. Krimi­nelle ‚Flücht­linge‘ gehören in Abschie­be­haft genommen. Die Grenzen sind vor Eindring­lingen zu schützen. Nach deut­schem Recht und Gesetz sind Menschen, die aus einem sicheren Herkunfts­land einreisen wollen, an der Grenze abzuweisen.“

Die von Curio ange­spro­chenen Forde­rungen begann in Öster­reich unter der dama­ligen ÖVP/FPÖ Regie­rung der damals amtie­rende Innen­mi­nister (und jetzige FPÖ-Chef) Herbert Kickl in Form der „Anschluss­haft“ gerade umzu­setzen. Damit sollte verhin­dert werden, dass krimi­nelle „Flücht­linge“ bis zur Abschie­bung einfach unter­tau­chen können. Nach dem von Deutsch­land aus losge­tre­tenen Ibiza-Skandal wurde nach Spren­gung der Regie­rung dann von der neuen ÖVP/­Grünen-Regie­rung diese und andere Maßnahmen umge­hend gestoppt oder rück­gängig gemacht. Daran ist zu erkennen, dass die aktu­ellen Macht­haber die Sicher­heit der Bevöl­ke­rung als zweit­rangig betrachten. Die Agenda Massen­mi­gra­tion (auch von Krimi­nellen) hat nach wie vor Prio­rität und wird weiter, selbst in Corona-Zeiten, konse­quent durch­ge­zogen. Unter Poli­ti­kern wie Curio in Deutsch­land oder Kickl Öster­reich würden hätte es somit die Terror­opfer in Würz­burg bzw. in Wien nicht gegeben. Wir erin­nern uns: Auch der Atten­täter des Anschlages in Wien (4 Tote) war ein vorbe­strafter „Flücht­ling“ den man frei herum­laufen ließ.