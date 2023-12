Wenn das der Führer wüßte! – TEil 2

Diese erstaun­liche Bemer­kung entglitt dem CDU-Poli­tiker und Oberst a. D. Rode­rich Kiese­wetter in der ARD am Montag in der Sendung ARD-Polit­ma­gazin „Bericht aus Berlin Extra“. (https://www.youtube.com/watch?v=Urid8hF54_k (8:39))! Konkret erklärte er ab Min. 8:39 in der Sendung:

„Wenn Europa die Ener­gie­wende voll­ziehen will, braucht es eigene Lithium-Vorkommen. Die größten Lithium-Vorkommen in Europa liegen im Donezk-Lugansk-Gebiet. Also wir haben hier auch ganz andere Ziele noch im Hinter­grund. Und deshalb brau­chen wir eine vereinte Anstren­gung der Bürge­rinnen und Bürger, damit unsere Politik die Rücken­de­ckung hat, mehr für die Ukraine zu tun.“

Offenbar hat sich Herr Kiese­wetter von der Stalin­grad­rede Hitlers im Löwen­bräu­keller am 08.11.1942 inspi­rieren lassen, die dieser zu einem Zeit­punkt hielt, als die 6. Armee bereits voll­um­fäng­lich im Stalin­grader Desaster verwi­ckelt war. Inso­fern passt die dama­lige Situa­tion auch zur heutigen Situa­tion der Ukraine! Dabei erklärte Hitler, wobei es beim Russ­land­feldzug ging: um Rohstoffe, deren Nutzung er Stalin vorent­halten und dem Deut­schen Reich zuführen wollte!

Man muss Herrn Kiese­wetter danken, die ganze Wahr­heit so offen ausge­spro­chen zu haben!



Aller­dings geht der Zusam­men­hang zwischen Ener­gie­wende und Ukrai­ne­krieg wesent­lich tiefer, als der Bedarf an irgend welchen Rohstoffen unmit­telbar vermuten lässt:

Wie an dieser Stelle schon mehr­fach erwähnt, ist der Klima­schwindel (www.klimaschwindel.net) eine neue Reli­gion der west­li­chen Eliten, mit der die Vorherr­schaft dieser Herr­schaften über den gesamten Planeten mora­lisch begründet und gerecht­fer­tigt werden soll. Der Tenor, das Credo, oder einfach das Glau­bens­be­kenntnis dieser neuen Reli­gion ist:

Wir, die west­li­chen Eliten sind die Guten, die den Planeten vor dem sicheren Unter­gang retten. Wir sind deshalb die legi­timen Führer dieser Welt. Wir streben eine Welt­re­gie­rung unter unserer Führung an. Alle, die unsere Vorherr­schaft nicht aner­kennen, sind die Bösen, die vernichtet werden müssen, weil sie keine mora­li­sche Legi­ti­mität für ihre Ansprüche und Bedürf­nisse haben.

Der Klima­schwindel ist somit der letzte verzwei­felte Versuch der west­li­chen Eliten, ihre jahr­hun­der­te­lange Vorherr­schaft über den Planeten weiter zu perp­etu­ieren. Die wirt­schaft­liche Vormacht­stel­lung bröckelt bereits an allen Ecken und Enden. Jetzt geht es nur noch darum, ob der Westen mit Hilfe der NATO noch eine Zeit lang seine mili­tä­ri­sche Vorherr­schaft behaupten kann. Diese Frage wird gerade in der Ukraine geklärt!

Dabei riskieren diese Verbre­cher auch einen Welt­krieg, der in ein atomares Arma­geddon münden könnte. Natür­lich ist das kein Problem, denn bei einer Atom­ex­plo­sion wird ja kein CO2 frei! Der erhoffte Sieg des Westens wäre dann nach so einem Krieg das Jüngste Gericht und Biden wäre der Messias !

Die derzeit laufende anti­rus­si­sche Propa­ganda nimmt sich auch die gloriose Selbst­über­schät­zung Hitlers, wie z.B. in der erwähnte Rede im Löwen­bräu­keller, zum Vorbild, die dann zur kolos­salen Nieder­lage Deutsch­lands führte. Ähnlich wird es auch dem Werte­westen im Ukrai­ne­krieg ergehen. Die Nieder­lage in diesem Krieg wird genauso desas­trös werden, wie die Nieder­lage Deutsch­lands in Stalin­grad. Man ahnt bereits was kommt und hält daher immer verbis­sener am „Endsieg“ fest.

Hatte man uns Bürger des Werte­wes­tens nicht jahr­zehn­te­lang gepre­digt, dass wir aus der Vergan­gen­heit lernen sollen? Unsere Eliten haben diese Lehren offenbar vergessen, oder über­haupt nicht gezogen! Nach der Nieder­lage des Werte­wes­tens in der Ukraine wird die Macht der west­li­chen Eliten rapide zerfallen, was auch für die Bürger der west­li­chen Länder ein Segen sein wird. So gesehen kämpfen die russi­schen Jungs auch für unsere Freiheit!

Wir werden schlag­artig von all den Unsin­nig­keiten und Torheiten befreit, mit denen man uns derzeit terro­ri­siert wie beispiels­weise dem Gender­wahn mit seinen Millionen verschie­denen Geschlechter, oder der öffent­li­chen Bevor­zu­gung aller mögli­chen sexu­ellen Abar­tig­keiten. Diese Blöd­heiten haben einzig und allein den Zweck, welt­weit den Jugend­li­chen eine neue „Frei­heit“ vorzu­gau­keln, die keine ist. Auch damit versucht sich der Werte­westen mora­lisch als Führungs­macht zu legi­ti­mieren und so seine Vorherr­schaft weiter zu recht­fer­tigen. Außer­halb der west­li­chen „woken“ Blase werden solche Dumm­heiten aber sowieso nicht ankommen.

TEil 1 unserer neuen Serie „Wenn das der Führer wüßte!" finden Sie hier.

