Die arabi­sche Welt marschierte nach der Explo­sion eines Kran­ken­hauses in Gaza gegen Israel.

Die israe­li­sche Armee „IDF“ Beweise legte Beweise vor, die darauf hindeu­teten, dass eine Rakete des Isla­mi­schen Dschihad in den Gaza­streifen zurück­ge­fallen ist. Trotzdem könnte der schreck­liche Vorfall den Nahen Osten nun endgültig in Flammen aufgehen lassen.

Wie mitt­ler­weile bekannt, wurde am Diens­tag­abend das Gebiet um das „Ak Ahli“-Krankenhauses in Gaza getroffen. Nach Berichten aus Gaza bis zu soll es bis zu 500 Tote geben. Die Paläs­ti­nenser und Nach­bar­staaten des jüdi­schen Staates machten sofort Israel für die Explo­sion verant­wort­lich, während die israe­li­schen Streit­kräfte behaupten, eine vom Isla­mi­schen Dschihad abge­feu­erte Rakete sei auf Gaza zurückgefallen.

Laut Daniel Hagari, einem inter­na­tio­nalen Spre­cher der IDF, soll deren Radar paläs­ti­nen­si­schen Rake­ten­be­schuss im selben Moment aufge­zeichnet haben wie es zur Explo­sion im Kran­ken­haus gekommen war. Demnach soll der Isla­mi­sche Dschihad die Raketen abge­feuert haben – wie abge­fan­gener Nach­richten zwischen Terror­gruppen beweisen – berich­tete die „Times of Israel“. Außerdem soll es nach Angaben des israe­li­schen Mili­tärs zum Zeit­punkt der Explo­sion im „Ak Ahli Baptist“-Hospital keine Luft‑, Land- oder Seean­griffe rund um das Kran­ken­haus gegeben haben.

The IDF released drone footage showing the Ahli Hospital in Gaza both before and after the explo­sion overnight.

The IDF points out the absence of a crater and the lack of damage to surroun­ding buil­dings. pic.twitter.com/UodlmuruS8

— OSINT­tech­nical (@Osinttechnical) October 18, 2023