Kein Scherz, eher eine böse Weih­nachts-Über­ra­schung: Von nun an sind Tampons und Damen­binden auch in den Herren­toi­letten des kana­di­schen Parla­ments erhält­lich – gemäß einer neuen Entschei­dung von Premier­mi­nister Justin Trudeau. Alle staat­li­chen Arbeit­geber – einschließ­lich Flug­häfen und Mili­tär­stütz­punkte – sind nun dazu verpflichtet, kosten­lose Mens­trua­ti­ons­pro­dukte in allen Toiletten anzu­bieten, unab­hängig vom Geschlecht, das an der Tür ange­geben ist.

Erst letzte Woche hatte die ehema­lige konser­va­tive kana­di­sche Sena­torin Linda Frum ein Foto eines Korbs gepostet: In diesem wurden Trans­gender-Parla­ments­ab­ge­ord­neten kosten­lose Binden und Tampons in einer Männer­toi­lette ange­boten – was frei­lich eine hitzige femi­nis­ti­sche Debatte im auslöste.

„Damals, als Frauen menstru­ierten, mussten wir für unsere Produkte bezahlen. Aber jetzt, da auch Männer menstru­ieren, werden diese Produkte ab dieser Woche in allen Männer­toi­letten an allen Bundes­ar­beits­plätzen obli­ga­to­risch sein, einschließ­lich Parlia­ment Hill – wo dieses Foto heute aufge­nommen wurde.“

Back in the day, when only women mens­tru­ated we had to pay for our own products. But now that men mens­truate too, these products, as of this week, are mandated to be free in all Men’s wash­rooms in all federal work­places inclu­ding Parlia­ment Hill —where this photo was taken today. pic.twitter.com/YuIXVZnqH9

- schrieb Frum auf X.

Gesetz­liche Grund­lage für alles ist eine Ände­rung des kana­di­schen Arbeits­ge­setz­bu­ches, welche am 15. Dezember in Kraft trat:

„Toiletten für Frauen, Männer und alle Geschlechter müssen Mens­trua­ti­ons­pro­dukte enthalten.“

- wie es auf der Website des kana­di­schen „Amtes für Beschäf­ti­gung und soziale Entwick­lung“ lapidar heißt.

Und weiter:

„Der unein­ge­schränkte Zugang zu Mens­trua­ti­ons­pro­dukten schützt menstru­ie­rende Arbeit­neh­me­rinnen besser und sorgt dafür, dass sie sich sicher fühlen, wenn sie die Toilette benutzen, die ihrem Geschlecht am besten entspricht.“

Trudeaus Regie­rung verspricht sich aber noch mehr:

„Die Sicher­stel­lung, dass Arbei­te­rinnen Zugang zu Mens­trua­ti­ons­pro­dukten haben, unter­stützt bessere Gesund­heits­er­geb­nisse und Produk­ti­vität am Arbeits­platz und verrin­gert gleich­zeitig das Stigma, das oft mit der Mens­trua­tion verbunden ist.“

„Syste­ma­ti­scher Angriff auf die Männlichkeit“

Frei­lich gab es aber auch noch Stimmen der Vernunft:

Maxime Bernier, Vorsit­zender der konser­va­tiven Volks­partei, kriti­sierte die neue Tampon-Trans­gender-Politik als…

…„syste­ma­ti­schen Angriff auf die Männlichkeit.

Die woke extreme Linke will die west­li­chen Gesell­schaften zerstören, die sie für alle Übel in der Welt verant­wort­lich machen. Sie sind nicht nur damit beschäf­tigt, unsere Insti­tu­tionen, unsere Kultur, unsere Wirt­schaft, unsere Werte, unsere Geschichte, unseren sozialen Zusam­men­halt und die tradi­tio­nelle Familie zu untergraben.

Sie wollen auch tradi­tio­nelle Geschlechts­iden­ti­täten und ‑rollen komplett zerstören… Frauen werden ermu­tigt, keine Kinder zu bekommen, alle Männer wie poten­zi­elle Verge­wal­tiger zu behan­deln… Umge­kehrt werden tradi­tio­nell weib­liche Rollen­bilder für Männer norma­li­siert… Heute werden sie nicht für ihren Mut und ihre Selbst­lo­sig­keit gelobt, sondern als ‚toxi­sche Männ­lich­keit‘ angeprangert.

Es ist kein Zufall, dass die Kultur­mar­xisten von Gender­fragen besessen sind und darauf abzielen, unsere Kinder einer Gehirn­wä­sche zu unter­ziehen und sie mit ihrer kranken Gender-Ideo­logie zu verwirren. Ihr Ziel ist es, so viele Männer wie möglich zu nicht-binären, trans, gender­fluiden, schwa­chen, verweich­lichten Weich­eiern zu machen.

Kurz gesagt, in einer Welt, die immer insta­biler und gefähr­li­cher wird, wollen sie, dass unsere Gesell­schaft zerfällt und wehrlos wird.“

The Liberal decision to distri­bute tampons in men’s toilets ever­y­where, inclu­ding on mili­tary bases, is just another step in the syste­matic attack against mascu­li­nity, and part of a wider ideo­lo­gical battle.

The woke far left want to destroy Western socie­ties, which they see as… pic.twitter.com/eirnOtpfwA

— Maxime Bernier (@MaximeBernier) December 14, 2023