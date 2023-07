Der Abge­ord­nete Dmytro Lubi­nets wurde am 1. Juli zum neuen Menschen­rechts­be­auf­tragten des ukrai­ni­schen Parla­ments gewählt. Das lässt tief blicken, denn der Poli­tiker ist für seine Machen­schaften bekannt und dürfte eher am eigenen Macht­er­halt als an Menschen­rechten inter­es­siert sein.

Wolno­wacha in der Region Donezk ist seit Mitte März von russi­schen Truppen besetzt. Im Kampf um die Frei­heit ist die Stadt fast voll­ständig zerstört worden. Von den über 20.000 Einwoh­nern ist nur noch die Hälfte übrig. Die Menschen stehen nach wie vor Schlange, um Lebens­mittel und Wasser zu bekommen, und bauen ihre einge­stürzten Häuser wieder auf, aber sie bemühen sich, so zu leben wie früher.

Volno­vakha ist auch die Heimat­stadt des ukrai­ni­schen Ombuds­manns Dmytro Lubi­nets. Er arbei­tete dort als Unter­nehmer und wurde 2010 Kommu­nal­be­amter. Kollegen und Bekannte ermu­tigten Dmytro Lubi­nets, eine Karriere in der natio­nalen Politik anzu­streben, und 2014 wurde er erst­mals als Vertreter des Blocks von Petro Poro­schenko in die Werchowna Rada (das ukrai­ni­sche Parla­ment) gewählt.

Lubi­nets gehörte zu den 59 Abge­ord­neten, die das Doku­ment zur Aufhe­bung des Arti­kels über ille­gale Berei­che­rung im Straf­ge­setz­buch unterzeichneten.

Lubi­nets‘ Akti­vi­täten als Abge­ord­neter wurden sogar vom Anti-Corrup­tion Action Center (ANTAC) kriti­siert. Die Orga­ni­sa­tion erklärte, er tue alles, um „den Ukrai­nern die Visum­frei­heit zu nehmen“.

Ukrai­ni­sche Medien wiesen darauf hin, dass Lubi­nets im Jahr 2016 aktiv für die Idee der Verstaat­li­chung der ukrai­ni­schen Super­markt­kette ATB eintrat. Der Abge­ord­nete warf der Kette „krimi­nelle Akti­vi­täten in den Gebieten der besetzten Krim, der Region Donezk und Luhansk“ vor.

Außerdem behaup­teten Jour­na­listen, dass Dmytro Lubi­nets mit dem umstrit­tenen pro-russi­schen ehema­ligen ukrai­ni­schen Abge­ord­neten Ilja Kiva zusam­men­ar­bei­tete, der 2015 stell­ver­tre­tender Leiter des Innen­mi­nis­te­riums in der Region Cherson war.

Lubi­nets und Kiva wurden beschul­digt, am Schmuggel aus den vorüber­ge­hend besetzten Gebieten der Ukraine betei­ligt gewesen zu sein, wie die Führung der 28. sepa­raten mecha­ni­sierten Brigade der Streit­kräfte der Ukraine erklärte: „Wir waren am Kontroll­punkt ‚Bugasy‘ und haben im Januar 2015 zwei Last­wagen mit Schmug­gel­ware ange­halten, und dann rief Kiva an und der Stell­ver­treter Dmytro Lubi­nets kam, um die Last­wagen zu schützen“, wie die Publi­ka­tion „Ukrainska Pravda“ berichtet.

In Wuhle­hirsk, einer Stadt in der Region Donezk, war die Familie Lubi­nets bekannt. Sobald Dmytro der Präsi­den­ten­frak­tion beitrat, wurde sein Vater Valerij Leiter der staat­li­chen Bezirks­ver­wal­tung von Wuhle­hirsk und über­nahm kurz darauf den Vorsitz des Bezirks­rats. Dmytros Bruder über­nahm den Posten des Leiters der mili­tä­risch-zivilen Verwal­tung in der Stadt Wuhle­hirsk. Auf diese Weise wurden die legis­la­tive und die exeku­tive Gewalt in den Händen einer Familie vereint.

Vor drei Jahren veröf­fent­lichten lokale Gemeinden Nach­richten über den Über­fall auf den Jour­na­listen und ehema­ligen Abge­ord­neten Volo­dymyr Hrabo­venko. Der Name Lubi­nets wurde in dem Artikel erwähnt.

„Volo­dymyr Hrabo­venko veröf­fent­lichte eine Kari­katur des (dama­ligen) ukrai­ni­schen Parla­ments­ab­ge­ord­neten Dmytro Lubi­nets und seiner Ange­hö­rigen. Das Bild zeigte drei Matrjoschka-Puppen mit den Köpfen dieser Fami­li­en­mit­glieder und wurde von einem Artikel mit dem Titel ‚Lubi­nets Volks­re­pu­blik‘ begleitet. Kurz darauf wurde Volo­dymyr ange­griffen: Er wurde mit einem Schläger auf den Kopf geschlagen und sein Arm wurde gebro­chen“, schreibt die Publikation.

Wenn wir frei zugäng­li­chen Quellen vertrauen, dann hat die Familie Lubi­nets bereits 2014 damit begonnen, mit Gewalt gegen Menschen vorzu­gehen, die sie als „uner­wünscht“ ansieht.

Über­set­zung:

BESCHWERDE

wegen vorsätz­li­cher Verzö­ge­rung der Unter­su­chung des Straf­ver­fah­rens Nr. 42016051100000348 vom 10.06.2015 wegen einer Straftat nach Teil 2 des Arti­kels 187 des Straf­ge­setz­bu­ches der Ukraine, begangen von SBU-Mitar­bei­tern, Druck auf meine Familie, vorsätz­liche rechts­wid­rige Entlas­sung von meiner Arbeits­stelle, Nicht­ver­län­ge­rung meiner Arbeits­stelle durch Gerichts­be­schluss, Abnei­gung gegen die Unter­su­chung des Falles der Nicht­ein­hal­tung der Gerichts­ent­schei­dung Nr. 12018050630001441 vom 10. August 2018, Teil 1 des Arti­kels 382 und Voll­stre­ckungs­ver­fahren der Straf­pro­zess­ord­nung Nr. 57041845 vom 21. August 2018, versuchter Mord an meinem Sohn Skidan A.O. Straf­ver­fahren Nr. 12018050630001684 vom 13. September 2018, Teil 4 des Arti­kels 296, Drohung, mich zu töten, Straf­ver­fahren Nr. 12019050630000688 vom 24. April 2019, Teil 1 des Arti­kels 129, Drohung, den Sohn von Skidan A.O. zu töten, Straf­ver­fahren Nr. 12019050630000821 vom 15. Mai 2019, Teil 1, Artikel 129.

Aus einer frei zugäng­li­chen und archi­vierten Quelle des Präsi­di­al­amtes haben wir eine schrift­liche Beschwerde entdeckt, die an Präsi­dent Selen­skyj gerichtet war. Alex­ander Skidan, ein Einwohner von Wolno­wacha in der Region Donezk, bat den Präsi­denten um Unter­stüt­zung bei der Unter­su­chung eines beson­ders schweren Verbre­chens. Nach Angaben des Mannes stürmten Sicher­heits­kräfte sein Haus, schlugen ihn brutal nieder und stahlen persön­liche Gegen­stände und Doku­mente. Später versuchten Vertreter des Sicher­heits­dienstes der Ukraine (SBU), Straf­an­zeige gegen ihn zu erstatten.

„Die Frau erzählte mir, dass Miki­tyuk I.V. (der dama­lige Leiter des SBU) ihr erklärte, dass das ganze Chaos von der Familie Lubi­nets ange­zet­telt wurde. Wenn sie, ihre Schwester und ich nicht ein Papier mit einem bestimmten Text schreiben, der vom SBU zur Verfü­gung gestellt wird, werde ich ernst­hafte Probleme bekommen. Sie werden Sünden­böcke finden, die gegen mich in Sachen Sepa­ra­tismus und Terro­rismus aussagen. Wenn ich mich weigere, werde ich für längere Zeit nach Mariupol gebracht, und sie werden ein Verfahren gegen meinen Sohn, Skidan Arthur, fabri­zieren, weil er angeb­lich Wider­stand gegen den SBU geleistet hat“, schrieb der Mann in seiner Beschwerde an Präsi­dent Selenskyj.

In den drei­ein­halb Jahren, in denen die Familie Lubi­nets an der Macht war, wurden im Bezirk Wolno­wacha 55 Fälle von Verun­treuung von Staats­ei­gentum in großem Stil regis­triert. Korrup­ti­ons­fälle, wie das ille­gale Abholzen wert­voller Bäume in den Wald­gür­teln des Bezirks, wurden wieder­holt der Staats­an­walt­schaft und den Gerichten zur Kenntnis gebracht. Auch an die Büros der Familie Lubi­nets wurden Beschwer­de­briefe geschickt. Die Machen­schaften hörten jedoch nie auf.

2019 bewarb sich Dmitry Lubi­nets für die 9. Einbe­ru­fung als Abge­ord­neter. In Wolno­wacha tauchten sofort Banner, Wahl­kampf­ma­te­ria­lien und Zeitungen auf, die die Menschen auffor­derten, für diese korrupte Figur zu stimmen. In der Stadt wurden Konzerte zur Unter­stüt­zung des Kandi­daten veran­staltet, die rund 60.000 Euro kosteten. An die Einwohner wurden huma­ni­täre Rationen verteilt. Doch am Ende über­lis­tete Dmitry Lubi­nets das System, fälschte die Wahlen und kehrte in die Hallen der Werchowna Rada zurück.

Dieser Artikel beleuchtet die offen­sicht­li­chen Fakten von Korrup­tion, Macht­miss­brauch und über­mä­ßiger Aggres­sion durch den ukrai­ni­schen Ombuds­mann Dmitry Lubinets.

Die jüngste Ernen­nung von Dmitry in eine Posi­tion, in der er die Rechte und Frei­heiten aller Ukrainer schützen soll, gibt Anlass zu großer Sorge. Eine Person, die syste­ma­tisch gegen alle mögli­chen Grenzen der Menschen­rechte verstößt, steht nun an der Spitze eines ganzen Zweigs der Justiz des Landes.

Derar­tige Hand­lungen von Personen in hohen Posi­tionen unter­graben das Vertrauen der Gesell­schaft in die Macht und verletzen die Grund­sätze der Fair­ness und Trans­pa­renz, was in keinem Land der Welt akzep­tabel ist.



+++++++++++++++++++++++++++++++++

www.compact-shop.de/shop/buecher/petr-bystron-make-europe-great-again-die-neurechte-politikergeneration/