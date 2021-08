Es dauerte nur wenige Tage, Wochen, bis der Gesund­heits­pass in Spanien und Italien von Gerichten in Frage gestellt wurde.

In Spanien, einem in Regionen geglie­derten Land, wird der Gesund­heits­pass nicht aner­kannt: In Gali­cien hat das Regio­nal­ge­richt die Verwen­dung des Passes ausge­setzt; diese Entschei­dung wurde am Donnerstag, den 11. August, von der Justiz der auto­nomen Gemein­schaft Gali­cien getroffen. Diese Ausset­zung betrifft Bars, Restau­rants und Nacht­clubs. Wie mehrere spani­sche Medien, darunter El Periodico, berichten, wurde die Entschei­dung der gali­ci­schen Regie­rung, diesen Gesund­heits­pass zur Pflicht zu machen, von der regio­nalen Justiz ange­griffen, die der auto­nomen Regie­rung vorwirft, ihr diese Maßnahme nie vorge­legt zu haben. Die Einfüh­rung des Passes, ohne das Regio­nal­ge­richt zu infor­mieren, wurde von Alberto Nunez Feijoo, dem derzei­tigen Präsi­denten der Region Gali­cien, veran­lasst, der im November 2020 ein Gesund­heits­ge­setz vorlegte, das Gali­ciern, die die Impfung verwei­gern, eine Geld­strafe von 3.000 Euro auferlegt.

Die Entschei­dung des gali­ci­schen Gerichts folgt einer gleich­lau­tenden Entschei­dung des Gerichts­hofs der Kana­ri­schen Inseln, der den Gesund­heits­pass am 29. Juli eben­falls ausge­setzt hat. Das spani­sche Medium El Diario erklärt, dass das Gericht diese Entschei­dung getroffen hat, weil es der Ansicht war, dass Rechte verletzt worden sind. Die Gerichte von zwei weiteren spani­schen auto­nomen Gemein­schaften (Kantabrien und Anda­lu­sien) haben den Gesund­heits­pass Anfang August eben­falls ausge­setzt, wie mehrere Quellen, darunter ABC, berichten.

In Italien wird der Protest gegen den „Grünen Pass“ von Rich­tern ange­führt. „In einem Doku­ment, das in der offi­zi­ellen Zeit­schrift der Demo­kra­ti­schen Magis­tratur, dem tradi­tio­nellen Medium der linken Richter, veröf­fent­licht wurde, ist von einem „Verstoß gegen die Verfas­sung“ die Rede, wie die italie­ni­sche Tages­zei­tung Il Giornale berichtet. Die Worte sind mehr als hart gegen­über der amtie­renden Regie­rung: Diese Verlet­zung, so schreiben die Richter, sei von „einer Regie­rung beab­sich­tigt, die sich auf die Logik des Notstands stützt“ und mit „umfas­sender Poli­zei­ge­walt“ durch­ge­führt wird.

„Es handelt sich in der Tat um eine Art Aufruf an die roten Togas in ganz Italien“, schreibt Il Giornale, „um zu verhin­dern, dass die Anti-Covid-Maßnahmen der Regie­rung Realität werden: das Dekret über den grünen Pass ’sollte nicht voll­streckt werden‘. Und der Angriff impli­ziert auch jede Hypo­these von Sank­tionen gegen dieje­nigen, die sich nicht impfen lassen: „Die Verwei­ge­rung muss geschützt werden und darf nicht in apoka­lyp­ti­schem Mora­lismus verpackt werden.“

„Das Doku­ment hat einen eindeu­tigen Titel“, fährt der italie­ni­sche Artikel fort, „Über die verfas­sungs­mä­ßige und gemein­schaft­liche Pflicht zur Nicht­an­wen­dung des Dekrets über den grünen Pass“, und wurde in der letzten Ausgabe der offi­zi­ellen Zeit­schrift Ques­tione Gius­tizia, publi­ziert. Er ist nicht von Rich­tern unter­zeichnet, sondern von einer Gruppe von Verfas­sungs­recht­lern, die sich unter dem Akronym „Future Genera­tions“ zusam­men­ge­schlossen haben. Aber es ist klar, dass die Entschei­dung, das Doku­ment zu veröf­fent­li­chen, ohne sich davon zu distan­zieren, bedeutet, dass diese Denk­rich­tung bei den Rich­tern Fuß gefasst hat. Ande­rer­seits war das Doku­ment bereits in den letzten Tagen in einigen internen Chats der Natio­nalen Rich­ter­ver­ei­ni­gung durch­ge­si­ckert, und zwar von Mitglie­dern, die dafür bekannt sind, die Stra­tegie der Regie­rung zur Bekämp­fung der Pandemie offen in Frage zu stellen.

(…) Das Geset­zes­de­kret, so heißt es in dem Doku­ment, habe „mehr­fache diskri­mi­nie­rende Auswir­kungen“ und „würde letzt­lich die indi­rekte Aufer­le­gung einer Impf­pflicht darstellen (…) es würde zu einer Verlet­zung der indi­vi­du­ellen Frei­heit führen“. Und das alles, um einen Impf­stoff einzu­führen, der sich „noch in der Versuchs­phase befindet und nur eine Notfall­zu­las­sung erhalten hat“, und obwohl „keine Beweise für seine Fähig­keit, die Infek­tion zu begrenzen, vorliegen“.

(…) Der Text greift auch die Möglich­keit der Kontrolle des grünen Passes durch die Verwalter öffent­li­cher Plätze an: dies wird als „Über­tra­gung von Poli­zei­be­fug­nissen an völlig unqua­li­fi­zierte Subjekte“ defi­niert; und die Gewäh­rung dieser Befugnis an die Verwalter wird als „von geringer recht­li­cher Nach­hal­tig­keit“ defi­niert: ein „flie­ßendes und inva­sives Modell der Regu­lie­rung, das alle Garan­tien der indi­vi­du­ellen Frei­heiten, wie sie uns von unseren Wählern über­lie­fert wurden, unter großen Druck setzt“.

Das Doku­ment des linken Magis­trats schließt mit folgender Warnung: „Covid 19-Impfungen können vernünf­ti­ger­weise geför­dert, aber nicht vorge­schrieben werden, auch nicht für Risi­ko­gruppen. Andern­falls wird das Recht auf kollek­tive Gesund­heit zu einem „tyran­ni­schen Recht“.

Quelle: MPI