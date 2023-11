Sende­verbot in Deutsch­land mit hanebüchener

und unglaub­wür­diger Begründung

Wenn es um die Meinungs- und Deutungs­ho­heit geht, ist dem Estab­lish­ment jedes Mittel recht. Diesmal geht es um den öster­rei­chi­schen TV-Sender AUF1. Das kriti­sche unab­hän­gige Medium darf in der Bundes­re­pu­blik Deutsch­land nicht per Satellit senden. Laut der „Kommis­sion für Zulas­sung und Aufsicht“ (ZAK) verstoße eine Koope­ra­tion zwischen AUF1 und dem deut­schen Sender „Schwarz Rot Gold TV“ gegen den Medi­en­staats­ver­trag. Konkret wird als Begrün­dung des Sende­ver­bots ange­geben, durch die Ausstrah­lung von AUF-1-Inhalten um Programm von „Schwarz Rot Gold TV“ sei dessen redak­tio­nelle Eigen­stän­dig­keit nicht mehr gegeben, was einen Verstoß gegen den Medi­en­staats­ver­trag darstelle.

Mit einer formal­ju­ris­ti­schen Begrün­dung, die der frei­heit­liche Medi­en­spre­cher und Gene­ral­se­kretär Chris­tian Hafenecker in einer Aussendung als „hane­bü­chen“ bezeichnet, will das System ein unbe­quemes Medium zum Schweigen bringen. Denn AUF1 trat bei Themen wie Corona, Einwan­de­rung, Klima­wandel oder Globa­lismus stets objektiv in Erschei­nung. So merkt die „Tages­schau“ auf ihrem Inter­net­auf­tritt an, im AUF1-Programm „wird längst ein breites Spek­trum an einschlä­gigen Verschwö­rungs­ideo­lo­gien bedient und AfD-Poli­ti­kern wie Alice Weidel und Höcke eine Bühne geboten“.

Aus Sicht der soge­nannten und selbst­er­nannten Quali­täts­me­dien, insbe­son­dere dem zwangs­ge­büh­ren­fi­nan­zierten öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk, dürfen AfD-Poli­tiker nur herab­las­send und gehässig behan­delt werden.

Hafenecker sieht im Sende­verbot für AUF1 in Deutsch­land außerdem einen Anschlag auf die Meinungs- und Infor­ma­ti­ons­frei­heit und fordert ÖVP-Medi­en­mi­nis­terin Raab auf, nicht einfach den Kopf in den Sand zu stecken. Darüber hinaus warnt der FPÖ-Poli­tiker, auch wenn die Rechts­lage in Deutsch­land eine andere sein mag, vor einer „Ampel­ko­ali­tion“:

„Denn in unserem Nach­bar­land sieht man tagtäg­lich und auch am Beispiel dieses Sende­ver­bots, was passiert, wenn sich auto­ri­täre Links­par­teien einhängen.“

