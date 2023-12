Kurz vor Thüringen-Wahl: SPD will Verfas­sung ändern, um AfD-Sieg zu verhindern

In Thüringen bricht Panik aus, weil die AfD stärkste Partei werden dürfte. Nun will der SPD-Innen­mi­nister die Verfas­sung ändern, um zu verhin­dern, dass die AfD den Land­tags- oder gar den Minis­ter­prä­si­denten stellt.

ERFURT – Der thürin­gi­sche Innen­mi­nister Georg Maier (SPD) hat Verfas­sungs­än­de­rungen gefor­dert, um eine mögliche Wahl von AfD-Poli­ti­kern in Spit­zen­äm­tern des Landes zu verhin­dern. Denn laut Umfragen könnte die AfD am 1. September mit großem Vorsprung stärkste Kraft in dem mittel­deut­schen Bundes­land werden. Der AfD stünde dann nach bishe­riger Verfas­sungs­lage auf jeden Fall das Amt des Land­tags­prä­si­denten zu. Doch das will Maier, der der rot-rot-grünen Minder­heits­re­gie­rung unter Minis­ter­prä­si­dent Bodo Ramelow (Linke) ange­hört, nicht dulden. Weiter­lesen auf jungefreiheit.de

Berliner AfD-Abge­ord­neter wollte Vornamen von Silvester-Randa­lie­rern: Klage erfolglos

Roland Gläser wollte den Berliner Senat dazu verpflichten, ihm auch sämt­liche Vornamen der Verdäch­tigen mitzu­teilen. Berlins oberstes Gericht lehnte ab.

In der Vorna­men­de­batte zu Verdäch­tigen der Krawalle in der vergan­genen Silves­ter­nacht hat ein Berliner AfD-Abge­ord­neter vor dem Verfas­sungs­ge­richtshof eine Nieder­lage erlitten. Roland Gläser wollte den Berliner Senat dazu verpflichten, ihm – über die bereits mitge­teilten Staats­an­ge­hö­rig­keiten hinaus – auch sämt­liche Vornamen der Verdäch­tigen mitzu­teilen. Dies lehnte Berlins oberstes Gericht im Rahmen eines soge­nannten Organ­streit­ver­fah­rens ab, wie es am heute (28.12.2023) mit Verweis auf einen Beschluss vom 13. Dezember mitteilte (Az. VerfGH 34/23). Weiter­lesen auf berliner-zeitung.de

Anm.: Was will man den verbergen? Ein Schelm der Böses dabei denkt.

Neuer Asyl-Kurs Schwe­dens: Sank­tionen gegen nicht koope­ra­tive Länder

Schweden einmal mehr als Vorbild für den Rest Europas? Lange war es eines der libe­ralsten Länder, wenn es um Zuwan­de­rung geht. Doch damit ist es vorbei. Der Kampf gegen ille­gale Migra­tion ist mitt­ler­weile Prio­rität der Regie­rung in Stockholm.

Länder, die ihre abge­lehnten Asyl­werber nicht zurück­nehmen, werden bestraft. Die schwe­di­sche Regie­rung hat ange­kün­digt, keine Entwick­lungs­hilfe mehr an Länder zu zahlen, die abge­lehnte Asyl­be­werber aus Schweden nicht zurück­nehmen. Es sei „kein Menschen­recht, schwe­di­sche Entwick­lungs­hilfe zu erhalten“, sagte der Minister für Inter­na­tio­nale Entwick­lungs­zu­sam­men­ar­beit und Außen­handel, Johan Fors­sell. Um diese zu erhalten, müsse man künftig wirk­lich mit Schweden zusam­men­ar­beiten. Weiter­lesen auf exxpress.at

30-jähriger Tadschike : Terror­alarm – Verdäch­tiger war am Kölner Dom

Einer der Männer, die mutmaß­lich einen Anschlag auf den Kölner Dom geplant haben, soll die Kathe­drale ausge­späht haben. „Man weiß, dass er vor Ort war“, heißt es aus Sicher­heits­kreisen über den Mann, der inzwi­schen in Gewahrsam genommen wurde.

Bei dem anderen Ziel der Gruppe soll es sich um den Stephansdom in Wien gehan­delt haben. Die Polizei hatte in der Stadt am Nieder­rhein an Heilig­abend eine Wohnung mit Spezi­al­ein­heiten durch­sucht und fünf Männer in Gewahrsam genommen. Während vier von ihnen wieder auf freien Fuß gekommen seien, hätten die Einsatz­kräfte einen 30 Jahre alten Tadschiken „zur Gefah­ren­ab­wehr in Gewahrsam“ genommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zu ihm lägen staats­schutz­re­le­vante Erkennt­nisse vor. Weiter­lesen auf welt.de

Anm. der Red.: Jahr­hun­dert­lang konnten Gläu­bige sowohl in Köln als auch in Wien gefahrlos die dortigen Dome besu­chen (Wenn man die Periode der Terror­bom­bar­de­ments unserer anglo­ame­ri­ka­ni­schen „Freunde“ ausnimmt). Erst in den letzten Jahren müssen wir uns vor lauter gutmensch­li­cher Huma­nität den neuen Regeln anpassen. Die sehen z.B. wie hier im Kurz-Video so aus:

Covid-Panik­ma­cher wollen nicht aufgeben: Jetzt soll „hinter­lis­tige“ Corona-Vari­ante Deutsch­land „domi­nieren“

„Das sind alar­mie­rende Zahlen für Corona-Deutsch­land!“ berichtet BILD. Der Infek­tio­loge Thomas Russo, der eine Vari­ante entdeckte, warnt eindring­lich vor der neuen Muta­tion und bezeichnet sie gegen­über dem „Prevention“-Gesundheitsmagazin als „hinter­listig“.

Die neueste Muta­tion des Coro­na­virus JN.1 macht im neuen RKI-Bericht mit einem Anteil von 35 Prozent unter allen „SARS-CoV‑2“- den größten Teil aus. Erst kürz­lich würde sie von der WHO als Vari­ante von Inter­esse einge­stuft. Auch ein Grund dafür: Laut Abwas­ser­mo­ni­to­ring ist sie derzeit die domi­nie­rende Vari­ante im Land. Experten äußern den Verdacht, dass sich gerade diese fiese Vari­ante immer mehr vom Atem­wegs­in­fekt zum Darm­in­fekt entwi­ckeln könnte, berichtet bild.de

Anm. d. Red.: Für uns zählt das alte Sprich­wort: „Wer einmal lügt dem glaubt man nicht, auch wenn er die Wahr­heit spricht.

Polen: Neue Regie­rung will bereits nach wenigen Wochen an der Macht Medi­en­land­schaft komplett umbauen

Mit dem Antritt der neuen Regie­rung in Polen ist ein Macht­kampf um den öffent­lich-recht­li­chen Rund­funk und staats­nahe Medien entbrannt.

Die Regie­rung kündigte am Mitt­woch an, Fern­sehen, Radio und die Nach­rich­ten­agentur des Landes zu liqui­dieren. Damit soll die „Umstruk­tu­rie­rung“ der Medien voran­ge­trieben werden, die bisher als Sprach­rohr der Vorgän­ger­re­gie­rung galten. Kritik kommt vom Präsi­denten und der neuen Oppo­si­tion, doch auch Beob­achter reagieren skep­tisch auf den rasanten Umbau. Weiter­lesen auf orf.at

Öster­reich gibt Veto auf: Rumä­nien und Bulga­rien dürfen Schengen-Raum beitreten

Nun ist es offenbar zu einer Eini­gung zwischen Öster­reich, Rumä­nien und Bulga­rien in der Schengen-Frage gekommen. Das melden Kreise aus Bukarest.

Laut Angaben der Regie­rung in Buka­rest ist es am Mitt­woch zu einem „poli­ti­schen Über­ein­kommen“ über die Schengen-Erwei­te­rung zwischen Rumä­nien, Bulga­rien und Öster­reich gekommen. Die heimi­sche Regie­rung legte sich lange gegen eine Schengen-Reform quer. Zuletzt zeigte man sich seitens Öster­reichs aber gesprächs­be­reit. Wie das rumä­ni­sche Innen­mi­nis­te­rium Mitt­woch­abend mitteilte, ist ein schritt­weiser Schengen-Beitritt vorgesehen.

Kim Jong Un ordnet verstärkte Kriegs­vor­be­rei­tungen an

Nord­korea bereitet sich auf einen Krieg mit Südkorea vor. Macht­haber Kim Jong Un rief das Militär zu verstärkten Vorbe­rei­tungen auf. Die Span­nungen auf der korea­ni­schen Halb­insel nehmen damit weiter zu.

Nord­ko­reas Macht­haber Kim Jong Un hat das Militär und die Rüstungs­in­dus­trie zu verstärkten Vorbe­rei­tungen für den Fall eines Kriegs auf der korea­ni­schen Halb­insel aufge­rufen. Bei der Jahres­end­sit­zung der Zentral­ko­mi­tees der herr­schenden Arbei­ter­partei des weithin isolierten Landes warf er den USA erneut vor, zusammen mit Verbün­deten auf eine Konfron­ta­tion mit Nord­korea hinzu­ar­beiten. Die mili­tä­ri­sche Situa­tion habe einen extremen Punkt erreicht, wurde Kim von Staats­me­dien zitiert. „Er legte die mili­tä­ri­schen Aufgaben für die Volks­armee, die Muni­ti­ons­in­dus­trie, die Atom­waffen- und Zivil­ver­tei­di­gungs­be­reiche dar, die Kriegs­vor­be­rei­tungen zu beschleu­nigen“, hieß es. Weiter­lesen auf abendzeitung-muenchen.de

Ukraine-Krieg USA über­weisen „vorerst letzte“ Rate: Wie geht es weiter mit den Militär-Hilfen?

Die USA haben kurz vor Jahres­ende umge­rechnet 226 Millionen Euro an Mili­tär­hilfen für die Ukraine frei­ge­geben. Es ist nicht nur das letzte für 2023, sondern das vorerst letzte Hilfs­paket über­haupt. Ob der größte Unter­stützer des ange­grif­fenen Landes weiter wird helfen können, ist mehr und mehr ungewiss

[…]

Rund 220 Milli­arden Euro hat die Ukraine seit Kriegs­be­ginn an inter­na­tio­naler Finanz­hilfe erhalten. Der größte Anteil, 85 Milli­arden, stammt aus EU-Töpfen, dahinter folgen die USA (71 Milli­arden) und Deutsch­land mit 21 Milli­arden Euro. Viel Geld, aber längst nicht alles davon fließt ins Militär und die Ausrüs­tung. Jeder Kriegstag kostet unge­fähr 120 Millionen Euro. Dazu benö­tigt Kiew wegen seiner darbenden Wirt­schaft auch Unter­stüt­zung etwa für die Renten und Gehälter der Staats­be­diens­teten. Weiter­lesen auf stern.de

Wieder Geld-Probleme: Barce­lona-Stars müssen um Gehalt zittern: Das hat Folgen – auch für Bayern?

Beim FC Barce­lona muss mal wieder gespart werden. Um die Gehalts­ober­grenze einzu­halten, will man nun offenbar das Gehalt von Ex-Bayern-Star Robert Lewan­dowski kürzen. Auch andere Spieler sollen betroffen sein. Bringt das die Bayern in eine bessere Posi­tion im Werben um Ronald Araujo?

Die Pläne um die mögli­chen Gehalts­kür­zungen zeigen: Der FC Barce­lona ist weiterhin finan­ziell ange­schlagen. Diese Gesamt­si­tua­tion könnte dem FC Bayern Hoff­nung im Buhlen um Wunsch­spieler Ronald Araujo machen. Laut neuesten Berichten wären die Bayern sogar bereit, 100 Millionen für den Vertei­diger aus Uruguay zu bezahlen .

