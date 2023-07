Die Liefe­rung von US-Streu­mu­ni­tion an die Ukraine könnte zu zivilen Opfern führen, räumte ein hoch­ran­giger Pentagon-Beamter am Freitag ein. Aller­dings über­wiege diese Bedenken aber die Angst vor einem russi­schen Sieg auf dem Schlachtfeld.

Geäch­tete Streumunition

So vertei­digte US-Minister für poli­ti­sche Vertei­di­gung, Colin Kahl, ein weiteres Rüstungs­paket für die Ukraine in Höhe von 800 Millionen US-Dollar, welches auch Streu­mu­ni­tion umfasst. Diese ist in mehr als 100 Ländern verboten: Bei deren Explo­sion werden nämlich viele kleine Bomben­gra­naten über ein großes Gebiet verteilt, wobei nicht alle explo­dieren und selbst Jahre danach eine ernst­hafte Bedro­hung für die Zivil­be­völ­ke­rung darstellen.

Auf die Frage, ob diese Muni­tion keine über­mä­ßigen zivilen Schäden verur­sa­chen würde, antwor­tete Kahl zynisch:

„Ich bin genauso besorgt über die huma­ni­tären Bedin­gungen wie jeder andere. Aber das Schlimmste für die Zivil­ver­tei­di­gung in der Ukraine ist, dass Russ­land den Krieg gewinnt. Und deshalb ist es wichtig, dass die nicht geschieht.“

Kiew habe sich deshalb verpflichtet, keine Streu­mu­ni­tion in zivil besie­delten städ­ti­schen Gebieten einzu­setzen und müssen Aufzeich­nungen darüber zu führen, wo die Waffen einge­setzt wurden, um die Minen­räu­mung in Zukunft zu erleichtern.

Die Spre­cherin des russi­schen Außen­mi­nis­te­riums, Maria Sacha­rowa, veröf­fent­lichte eine Erklä­rung der ehema­ligen Pres­se­spre­cherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, von Ende Februar 2022, in welcher der Einsatz von Streu­mu­ni­tion mögli­cher­weise ein Kriegs­ver­bre­chen darstellen könnte.

BREAKING: Here is Jen Psaki in 2022 saying that using cluster bombs is a war crime

The Biden Admin is sending cluster bomber to Ukraine today pic.twitter.com/dSMKqumDm1

— Jack Poso 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 7, 2023