Anläss­lich seiner Buch­ver­öf­fent­li­chung „Be Useful: Seven Tools for Life“ machte Super­star Arnold Schwar­zen­egger in „The Howard Stern Show “ bemer­kens­werte Aussagen gegen die verweich­lichte Woke-Jugend von heute.

„Over-Babying“ erzeugt eine Gene­ra­tion von „Weich­eiern“

In einem Inter­view am Mitt­woch für „Siri­usXMs“ kriti­sierte sich der 76-jährige Action­star, dass die moderne Gesell­schaft „eine Gene­ra­tion von Weich­eiern und schwa­chen Menschen“ erzieht, die sich zu sehr um verletzte Gefühle kümmern. Seine Aussagen lassen an Deut­lich­keit nicht zu wünschen übrig:

„Es gibt keine Abkür­zungen im Leben“

„Du kannst deinen Charakter nur stärken und eine wirk­lich starke Person werden, wenn du Wider­stand hast, wenn du schei­terst, wenn du wieder aufstehst. Wenn du dir den A***h abar­bei­test, wenn du dich anstrengst.“

- so Schwar­zen­egger unmiss­ver­ständ­lich. Er vergleicht das Leben mit einem Kampf gegen Widerstände:

„Je mehr du kämpfst, desto weiter wirst du kommen und desto stärker wirst du. Das ist einfach, wie die Welt funk­tio­niert. Jeder, der sich selbst verhät­schelt und versucht, sich immer zu schützen und sich nie schlecht zu fühlen, für den ist es vorbei. Derje­nige wird es nicht weit bringen.“

Somit aber müsse man auch unan­ge­nehme Gefühle wie „Schmerz, Kummer und Unbe­hagen“ ertragen können. Und:

„All die Dinge, die du nicht magst. Je mehr du die Dinge, die du nicht magst, erfährst, desto tougher wirst du und desto mehr kannst du ertragen. So einfach ist das.“

Deka­dente Verweich­li­chung unserer Wohlstandsgesellschaft

„So viele junge Leute scheuen heut­zu­tage davor zurück. Fangt nicht an, eine Gene­ra­tion von Weich­eiern und Schwäch­lingen zu kreieren!“

Zwar teilt der Ex-Gouver­neur von Kali­for­nien auch empa­thi­sche Gefühle wie Rück­sichts­nahme – so der Vater von fünf Kindern (Kathe­rine, 33, Chris­tina, 32, Patrick, 30, Chris­to­pher, 26, Joseph, 26) Aber:

„Wir sollten die Menschen nicht zu sehr verhät­scheln. Wir müssen den Kindern beibringen, hart zu sein, Sport zu treiben, zu lernen und zu kämpfen und manchmal auch, diese schmerz­haften Momente zu durchleben.“

Denn dieje­nigen, die sich selbst als Baby geben, würden nie in der Lage sein, ihr volles Poten­zial auszuschöpfen.

Mensch­li­cher Geist ist wie ein Bizeps

Und genau wie ein Muskel brauche der mensch­liche Geist Wider­stand und Schmerz, um zu wachsen. Und genau deswegen könne man nur dann zu einem starken Menschen werden, wenn man schei­tere, wieder aufstehe und weiter hart arbeite.

„Je mehr du kämpfst, desto weiter kommst du und desto stärker wirst du. Man muss in der Lage sein, zu kämpfen, und wenn man dazu nicht in der Lage ist, muss man daran arbeiten.“

Und der ‚Terminator‘-Darsteller fuhr fort:

„Je mehr du die Dinge erlebst, die du wirk­lich nicht magst, desto mehr kannst du wachsen, desto härter wirst du und desto mehr kannst du damit umgehen. So einfach ist das.“

USA nicht groß geworden durch „Menschen die ausschlafen“

„Das waren Frauen und Männer, die um 5 Uhr morgens raus­gingen, aufstanden und kämpften und kämpften und sich den Hintern aufrissen. Das ist es, was dieses Land groß gemacht hat.“

„Be usefull: Seven Tools for live“

In seinem neuem Buch „Be Useful: Seven Tools for Life“ gibt Schwar­zen­egger „sieben Werk­zeuge“ vor, um einen Sinn im Leben zu finden: eine klare Vision, großes Denken, harte Arbeit, direkte Kommu­ni­ka­tion, belast­bare Problem­lö­sung, aufge­schlos­sene Neugier und die Verpflich­tung, etwas zurückzugeben.

Lost Woke-Gene­ra­tion

Inso­fern sind Schwar­zen­eg­gers Aussagen also durchaus lehr­reich und mutig, weil sie einen Bruch mit der, gerade auch in den USA immer tota­li­ta­ris­ti­scher auftre­tenden – Woke-Gene­ra­tion von jugend­li­chen Zivil­ver­sa­gern darstellt. Aller­dings verkennt Arnold, dass es sich bei dieser Gene­ra­tion um eine verlo­rene auch deswegen handelt, weil schon deren Eltern wohl­stands­ver­wahr­lost ihre Nach­kommen als noch verweich­lichter erzogen haben.

Privi­le­gier­teste Gene­ra­tion in der Geschichte der Menschheit

”Ihr habt mehr Komfort, Bequem­lich­keit, Rechts­si­cher­heit, Frei­zeit­an­ge­bote, Sport, Hobbys, gesunde Ernäh­rung, Bildung, Reise­mög­lich­keiten, Konsum­mög­lich­keiten, medi­zi­ni­sche Versor­gung, etc. als jede Gene­ra­tion vor euch.

Wenn man euch beim Demons­trieren und Herum­schreien zusieht, könnte man meinen, ihr müsstet auf verbrannten Feldern spielen, ihr müsstet frieren, oder aus verseuchten Gewäs­sern trinken.

Doch das Gegen­teil ist der Fall. Zudem werden all eure Gadgets in China und Co. herge­stellt, die Akkus teil­weise ohne Umwelt­schutz ohne Arbeits­si­cher­heit, ohne faire Löhne. Kinder produ­zieren zum Teil die Bestand­teile eurer Geräte, die sind leider nicht so privi­le­giert wie ihr und wenn sie statt­dessen in die Schule könnten, würden sie nicht auf der Straße herum­schreien und rekla­mieren wie ihr. Und die Gewin­nung von Lithium für die Herstel­lung von Akkus richtet in Südame­rika, Afrika etc. gewal­tige Umwelt­schäden an, damit ihr immer schön genug Akku habt, um Selfies zu posten.

Habt ihr das schon mal gegoo­gelt ihr Super­schlauen? Ihr seid die iPhone-Gene­ra­tion, die 24×7 h Inter­net­zu­gang braucht. Damit ihr auch jeder­zeit posten könnt. Sogar Eure Kopf­hörer haben Akkus drin. Auch diese natür­lich auf dem Fracht­schiff um die halbe Welt gereist.

Eure coolen Kleider stammen aus Bangla­desch, Vietnam, China. Kann jemand von euch noch mit einer Nähma­schine umgehen? Kleider flicken? Kennt ihr so was? Vermut­lich findet ihr das altmo­disch. Ihr werft lieber alles weg und kauft Neues. Also ihr, die privi­le­gier­testen der privi­le­gier­testen, die noch keinen Tag gear­beitet haben, ihr wollt der Gesell­schaft sagen, was falsch läuft? Ihr seid unzu­frieden? Kein Wunder! Ihr seid die verwöhn­testen Kids, die die Erde je hervor­ge­bracht hat. Viele haben null Ahnung von Arbeit, Politik, Wirt­schaft oder Wissen­schaft…“ (Wendelin Schmü­cker, EpochT­imes)

_________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Unter­gang des Abend­landes (Spengler) – Dekon­struk­tion der Poli­tical Correct­ness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster posta­lisch (inkl. Widmung) zum Preis von 25,50 EUR (inkl. Porto und persön­li­cher Widmung) unter <ungarn_​buch@​yahoo.​com> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buch­handel und bei Amazon erhält­lich sein.

Unser Ungarn-Korre­spon­dent Elmar Forster, seit 1992 Auslands­ös­ter­rei­cher in Ungarn, hat auch ein Buch geschrieben, welches Ungarn gegen die west­liche Verleum­dungs­kam­pagne vertei­digt. Der amazon-Best­seller ist für UM-Leser zum Preis von 17,80.- (inklu­sive Post­zu­stel­lung und persön­li­cher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_​buch@​yahoo.​com>

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.