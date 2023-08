Auch der ukrai­ni­sche Präsi­dent kann nicht mehr verhehlen: Selbst im eigenen Land lässt die Kriegs­be­reit­schaft inner­halb der Zivil­be­völ­ke­rung zu wünschen übrig, und tragen somit jener Ukrainer, welche sich nicht mit korrupten Mitteln von der Front frei­kaufen und ins Ausland absetzen konnten, die Haupt­last der Krieges: Seiner Meinung nach würden die Menschen nicht genug Soli­da­rität mit den ukrai­ni­schen Soldaten zeigen. (UM berich­tete, s.u.)

Am Montag­abend veröf­fent­lichte Selen­skyj eine Video­bot­schaft, in der er dies­be­züg­lich einen sehr scharfen Ton anschlug.

„Die Ukraine befindet sich im Krieg. Und dieje­nigen, die nicht an der Front kämpfen, sollten im Kampf helfen. Nicht in Bars, nicht in Clubs … oder durch prot­zigen Konsum, sondern indem man den Kämp­fern ganz konkret hilft. Um nicht mehr dazu zu sagen.“

Und weiter:

„Das ganze Adre­nalin, alle Emotionen, die ganze Stärke des Landes müssen dort sein – in den Kämpfen, um des Staates willen.“

Außerdem stünden nur noch sehr wenige Drohnen zur Verfü­gung, und auch das Kriegs­per­sonal würde knapp.

All of the country’s adre­na­line, all of its emotions, and all of its forces must be there — at the front­lines of the fight for Ukraine.

For Ukraine. This is the primary cause.

Any other or personal causes will come later, once we have won.

Defense is the only focus right now. pic.twitter.com/hsZDk2GGuK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 14, 2023