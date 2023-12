Teil II – Der russi­sche Außen­mi­nister Sergej Lawrow

bestreitet Podi­ums­dis­kus­sion an den Primakow-Lesungen

des inter­na­tio­nalen Forums in Moskau

Frage: Jedes System der inter­na­tio­nalen Bezie­hungen (Versailles, Jalta-Potsdam) ist nach einem großen Krieg entstanden. Die Unipo­la­rität entstand nach dem Kalten Krieg. Ist es möglich, eine zukünf­tige inter­na­tio­nale Ordnung ohne tragi­sche Ereig­nisse zu errichten?

Sergej Lawrow: Inwie­fern ist die derzei­tige Situa­tion besser und sicherer als zu Zeiten des Kalten Krieges?

Frage: Wollen Sie damit sagen, dass wir derzeit mitten in einem zweiten Kalten Krieg stecken?

Sergej Lawrow: Es sollte anders bezeichnet werden. Während des Kalten Krieges gab es gegen­sei­tige Kontrollen. Die beiden Super­mächte und ihre jewei­ligen Blöcke (Verei­nigte Staaten – Sowjet­union, NATO – Warschauer Pakt) waren bestrebt, die Riva­lität zwischen ihnen im poli­ti­schen und diplo­ma­ti­schen Rahmen zu halten. Der Dialog über Rüstungs­kon­trolle mit konkreten prak­ti­schen Ergeb­nissen wurde in dieser Zeit aufge­nommen und rasch weiter­ent­wi­ckelt. Das vermit­telte ein Gefühl der Sicher­heit. Zumin­dest äußerten die Verei­nigten Staaten, die Sowjet­union, die Länder des sozia­lis­ti­schen Blocks, NATO oder EWG keine Besorgnis zu den laufenden Ereig­nissen und äußerten keine ernst­haften Befürch­tungen zu ihrer exis­ten­ti­ellen Zukunft.

Heute sind diese Befürch­tungen weit verbreitet und werden von vielen Poli­ti­kern und NGOs (Nicht-Regie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen) geäu­ßert. Dies ist eine andere Situa­tion, die nicht nur deshalb entstanden ist, weil der von den USA ange­führte Westen beschlossen hat, uns im wahrsten Sinne des Wortes einen hybriden Krieg zu erklären. Hören Sie sich an, was sie sagen, wenn sie über die Situa­tion in der Ukraine sprechen.

Die Ukraine wurde als Mittel gewählt, um uns eine stra­te­gi­sche Nieder­lage zu bereiten. Das ist ihr erklärtes Ziel. Sie machen den Wählern Angst, indem sie sagen, dass dies erst der Anfang sei. Sie behaupten, dass Russ­land uner­sätt­lich wäre. Sie beziehen sich auf die balti­schen Staaten, Polen und andere Verbin­dungen der US-Politik in Europa, auch im Sinne einer Schwä­chung der Euro­päi­schen Union. Der Chef des Pentagon, Lloyd Austin, hat kürz­lich bei Anhö­rungen im Kongress mehr­fach erklärt, dass Russ­land, wenn der Westen die Ukraine nicht unter­stütze, als Sieger hervor­gehen, doch es dabei nicht belassen würde: Angeb­lich würden die nächsten Ziele die balti­schen Staaten, Polen und andere Nach­bar­länder sein.

Solche Aussagen werden von einer Person in einer Vertrau­ens­stel­lung gemacht. Er hat Zugang zu Exper­ten­be­ur­tei­lungen, auch von Pentagon-Analysten, die Staats­an­ge­le­gen­heiten zwischen Moskau und Washington auswerten. Es steht außer Zweifel, dass sie verstehen, was in der Ukraine auf dem Spiel steht und dass Russ­land keine aggres­siven Pläne verfolgt, nie welche hatte und auch nicht haben kann. Ich werde nicht näher auf die Gründe der spezi­ellen Mili­tär­ope­ra­tion eingehen. Haupt­grund war das neona­zis­ti­sche Regime, welches aus dem verfas­sungs­wid­rigen Staats­streich vom Februar 2014 hervor­ge­gangen war und vom Westen offen unter­stützt wird. Es schlug einen Kurs ein, der auf eine gesetz­liche und in einigen Fällen exis­ten­ti­elle Vernich­tung alles Russi­schem in all jenen Land­stri­chen abzielt, die seit Jahr­hun­derten von Russen besie­delt und entwi­ckelt worden waren. Gleich­zeitig wurde das neona­zis­ti­sche Regime zu einem Instru­ment gemacht, um Russ­land im Inter­esse des Westens eine stra­te­gi­sche Nieder­lage auf dem Schlacht­feld zuzu­fügen. Wenn dies nicht eine direkte Bedro­hung unserer Inter­essen, Sicher­heit und Menschen darstellt, die sich seit Gene­ra­tionen als Russen verstehen, dann gibt es im Westen keine klar­den­kenden Analysten oder Menschen mit einem Gewissen.

Lange vor Beginn der mili­tä­ri­schen Sonder­ope­ra­tion wurde der ukrai­ni­sche Präsi­dent Selen­skyj gefragt, was er von den Menschen im Donbass halte, die unter der Schirm­herr­schaft der Minsker Verein­ba­rungen stünden. Er machte eine (rassis­ti­sche) Bemer­kung und erklärte, es gebe Menschen und es gebe Spezies. Er forderte von den Menschen, die in der Ukraine lebten und eine Verbin­dung zur russi­schen Kultur hätten, «sich – um ihrer Kinder und Enkel willen – nach Russ­land zu verdrü­cken». Diese Aussage wurde vom zivi­li­sierten und aufge­klärten Westen mit Toten­stille quittiert.

In Anbe­tracht solcher Entwick­lungen heute, bin ich mir nicht sicher, wie Histo­riker diese Zeit einst bewerten werden. Tatsache ist jedoch, dass das Vorgehen der Verei­nigten Staaten zur Zerstö­rung fast aller Rüstungs­kon­troll­ver­ein­ba­rungen geführt hat. Darüber sind schon hunderte Seiten geschrieben worden. Ich würde die aktu­elle Periode der Welt­ge­schichte nur unter größter Verant­wor­tung angehen.

Frage: Wie stehen die Aussichten für die russisch-euro­päi­schen Handels- und Wirt­schafts­be­zie­hungen? Wenn man bedenkt, dass Russ­land fast ein Drittel der in Europa verbrauchten Kohlen­was­ser­stoffe liefert, doch Europa sich nach alter­na­tiven Liefe­ranten umsehen dürfte. Wie sieht Moskau die Zukunft dieser Beziehungen?

Sergej Lawrow: Ich möchte nicht versu­chen zu speku­lieren, was Europa tun könnte. Ich denke, dass außer dem deut­schen Bundes­kanzler Olaf Scholz und Vize­kanzler Robert Habeck sich alle der Situa­tion bewusst sind, in der sie sich jetzt befinden.

Ein Blick auf Statis­tiken genügt zu erkennen, um wieviel das Wirt­schafts­wachstum der Verei­nigten Staaten das der Euro­päer über­trifft. Frank­reich scheint ein Null­wachstum auszu­weisen und die vorma­ligen euro­päi­schen Wirt­schafts­mo­toren, Deutsch­land und Verei­nigtes König­reich werden nega­tives Wachstum zeigen. Nach einer Reihe von Gesetzen, welche die Ameri­kaner zur Bekämp­fung der Infla­tion und anderer Probleme erlassen haben, sind die Ener­gie­preise in den Verei­nigten Staaten vier- bis fünfmal nied­riger als in Europa, wo die Deindus­tria­li­sie­rung herrscht.

Unter­nehmen, die um ihre Zukunft besorgt sind, verla­gern ihren Standort in die Verei­nigten Staaten: Ich bin sicher, dass dies kein Zufall ist, sondern eine kalku­lierte Politik Washing­tons, denn Europa ist ein Konkur­rent, den die USA nicht brauchen.

Sie brau­chen eine Gruppe farb­loser Menschen, die tun, was man ihnen befiehlt. Ich möchte den Euro­päern nicht zu nahe­treten, aber die derzei­tigen poli­ti­schen Eliten verhalten sich genauso.

Schauen wir uns die Statis­tiken an. Es ist wichtig, sich gewahr zu werden, was vor sich geht. Zum jetzigen Zeit­punkt brau­chen wir nicht über Wege zu denken, um die Bezie­hungen zu Europa wieder­her­zu­stellen. Im Moment müssen wir uns darauf konzen­trieren, unab­hängig von den Marotten euro­päi­scher Politik (insbe­son­dere in den Berei­chen Handel, Wirt­schaft und Inves­ti­tionen), die sie unter dem Einfluss Washing­tons einführen, zu bleiben. Wir müssen uns in allen Schlüs­sel­be­rei­chen unserer Wirt­schaft (einschließ­lich der Sicher­heit und dem tägli­chen Leben im Allge­meinen) absi­chern, von denen die Zukunft des Landes abhängt. Wir müssen alles, was wir für die Sicher­heit, das Wirt­schafts­wachstum, die Bewäl­ti­gung sozialer Probleme und die Einfüh­rung moderner Tech­no­lo­gien benö­tigen, selbst produ­zieren (erst vor kurzem fand eine weitere KI-Veran­stal­tung statt), damit wir nicht von ihren Launen und der mögli­chen Verhän­gung weiterer Sank­tionen in Mitlei­den­schaft gezogen würden.

Die Beschrän­kungen sind nicht verschwunden. Der Westen will die Dinge zu Ende bringen, ohne dass es jemand merkt. Er will die Dinge einfrieren, um Zeit zu gewinnen (wie es bei den Minsker Verein­ba­rungen der Fall war), das Nazi-Regime in Kiew aufrüsten und seine hybride (oder nicht hybride) Aggres­sion gegen die Russi­sche Föde­ra­tion fort­setzen zu lassen. Doch, selbst nachdem alles vorbei sein sollte, würden die meisten Sank­tionen bestehen bleiben.

Wir müssen uns auf unseren eigenen Verstand verlassen. Wenn sie zur Vernunft kommen und ihre Ange­bote unter­breiten, werden wir es uns zweimal über­legen, bevor wir handeln und abwägen, ob ihre Vorschläge unseren Inter­essen entspre­chen sowie die Vertrau­ens­wür­dig­keit unserer euro­päi­schen Kollegen bewerten. Sie haben ihre Verhand­lungs­fä­hig­keit und ihren Ruf ernst­haft unter­graben. Doch, viel­leicht ist noch nicht alle Hoff­nung verloren.

Frage: Wir geben seit etwa 30 Jahren die Zeitung Russia Today und seit 15 Jahren China Today heraus. Unsere Gruppe berichtet ausführ­lich über die Fort­schritte in den Bezie­hungen zwischen Russ­land, Indien und China sowie über die beispiel­lose Expan­sion der BRICS. Die Welt, die sich um Amerika dreht, steht vor dem Aus, aber sie wider­setzt sich noch.

Wir sehen, wie sich das nord­at­lan­ti­sche Bündnis nach Osten, in den asia­tisch-pazi­fi­schen Raum, ausdehnt – es ist sogar von einer pazi­fi­schen NATO die Rede. Dies stellt eine Bedro­hung für die globale Sicher­heit dar. Wie werden Russ­land, China, die BRICS-Staaten und alle Orga­ni­sa­tionen, die sich einem solch aggres­siven Verhalten wider­setzen, darauf reagieren?

Sergej Lawrow: Wir werden Zeugen neoko­lo­nialer Reflexe des Westens. Es besteht der Wunsch, weiterhin auf Kosten anderer zu leben, so wie sie es seit über 500 Jahren getan haben. Es ist für jeden klar, dass diese Epoche zu Ende geht. Dessen sind sie sich bewusst. Manche bezeichnen die gegen­wär­tigen Versuche des Westens, seine Hege­monie zu bewahren, als die Agonie der Epoche. Dieser Vergleich hat seine Berech­ti­gung, aber die Epoche wird noch lange dauern. Es ist ja nicht so, dass man erwacht wäre und neue faire Regeln der Welt­wirt­schaft vor sich sieht.

Die USA sind nach wie vor eine mäch­tige Nation mit einer riesigen Wirt­schaft. Die Euro­päi­sche Union hat ihr Gewicht noch nicht verloren, obwohl dieser Prozess im Gange ist und sich beschleu­nigen wird. Aufgrund bestimmter Umstände wurde Russ­land nicht so tief in das Globa­li­sie­rungs­mo­dell hinein­ge­zogen, das von den Ameri­ka­nern voran­ge­trieben und allen ange­boten wurde, indem sie buch­stäb­lich sagen: «Benutzt es!» Angeb­lich wäre das alles nicht nur für sie getan worden und der Dollar eine Währung für alle. Hinzu kommen alle anderen Prin­zi­pien hinzu, wie: Eigentum, Unschulds­ver­mu­tung, inter­na­tio­nales Recht, das univer­sell akzep­tabel und anwendbar sein soll.

All das wurde mit Füßen getreten und in dem Moment über Bord geworfen, als man beschloss, die Russi­sche Föde­ra­tion zu «bestrafen». Der Plan besteht darin, die Ukraine in eine direkte Bedro­hung gegen Russ­land zu verwan­deln, einschließ­lich der Zerstö­rung und Elimi­nie­rung alles Russi­schem in diesem Land.

Die USA und das Verei­nigte König­reich planten den Bau von Mari­ne­stütz­punkten am Schwarzen Meer und Asow­schen Meer. Der Plan ist geschei­tert, und wir haben so reagiert, wie wir es taten. Es geschah nicht über Nacht. Wir hatten sie seit über acht Jahren gewarnt. Wir schlugen Verträge zur euro­päi­schen Sicher­heit vor, die für Stabi­lität auf dem Konti­nent sorgen würden, ohne dass es zu einer Auswei­tung mili­tä­risch-poli­ti­scher Blöcke käme. Wir waren bereit, die CSTO nicht zu erwei­tern. Dies war seit 2009 der Fall.

Im Dezember 2021 legten wir den USA auf Anwei­sung des russi­schen Präsi­denten Wladimir Putin neue und endgül­tige Vorschläge vor, die ausge­schlagen wurden. Wir wurden gefragt, welche Art von Sicher­heit wir wollten. Angeb­lich könnte recht­lich garan­tierte Sicher­heit nur inner­halb der NATO gewähr­leistet werden. Dieselbe Antwort wieder­holte sich, als wir sie daran erin­nerten, dass sie auf der OSZE-Tagung in Astana 2010 ihre Unter­schrift unter den Grund­satz der unteil­baren Sicher­heit gesetzt hatten, demzu­folge keine Orga­ni­sa­tion zu domi­nieren berech­tigt wäre. Genau das tun sie jetzt. Wir haben gefragt, warum sie nicht bereit wären, rechts­ver­bind­liche Garan­tien an alle zu erlassen, wo doch sämt­liche OSZE-Mitglieder dafür wären. Einige Junior-Diplo­maten in Brüssel und Washington erklärten uns, dass es ihnen völlig gleich­gültig sei, was Präsi­denten und Premier­mi­nister, einschließ­lich ihrer eigenen, auf OSZE-Gipfel­treffen zur unteil­baren Sicher­heit beschlossen hätten: Recht­liche Sicher­heits­ga­ran­tien gebe es nur für NATO-Mitglieder. Deshalb versuchten sie, das Bündnis attrak­tiver zu machen, um neue Mitglieder zu gewinnen, entgegen früher abge­ge­bener Versprechen.

Russ­land war nicht so tief in dieses Globa­li­sie­rungs­mo­dell inte­griert. Unser Handels­um­satz mit den USA war unbe­deu­tend. Mit der EU war er bedeu­tend, aber basie­rend auf einer Entwick­lung, die noch in die Sowjet­zeit zurück­reichte. Sie versuchten, diese Zusam­men­ar­beit zu blockieren, die sich jedoch durch­setzte und zur Grund­lage für den Wohl­stand Europas und zur Lösung seiner sozio­öko­no­mi­schen Probleme in einem noch nie dage­we­senen Ausmaß, wurde.

Wir haben mit dem Inter­na­tio­nalen Währungs­fonds und der Welt­bank zusam­men­ge­ar­beitet, aber wir waren nicht so stark in diese Systeme einge­bunden wie beispiels­weise China oder Indien. Jetzt erkennen Letz­tere, dass sie für ihre Unab­hän­gig­keit eintreten müssen. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir disku­tieren dieses Thema inner­halb der BRICS und der SCO. Es werden alter­na­tive Zahlungs­platt­formen einge­führt, und der Über­gang zur natio­nalen Währung schreitet rasch voran. Neu-Delhi und Peking sind jedoch um ihre Inter­essen besorgt und sehen, dass ihre Volks­wirt­schaften leiden würden, wenn sie dieses System verlassen und beginnen würden neue Struk­turen aufzubauen.

Es hat eine allmäh­liche Abkehr von der Abhän­gig­keit vom Dollar, den Zahlungs­sys­temen und den vom Westen geschaf­fenen Liefer­ketten stattgefunden.

Niemand weiß, was mit dem neuen US-Präsi­denten in fünf oder sechs Jahren geschehen wird, aus welchen Abkommen er aussteigen und für welche neuen er eintreten würde. Sie haben die univer­sellen Handels­ab­kommen in Asien aufge­geben und begonnen, ihre eigenen ohne China zu schaffen.

Indien und China haben diese Botschaft verstanden und beginnen damit, ihre Abhän­gig­keit von der Gesetz­lo­sig­keit der Urheber dieses Globa­li­sie­rungs­mo­dells, die immer noch eine wich­tige Rolle darin spielen, zu verrin­gern. Dies wird nicht schnell und abrupt geschehen, wie es bei uns der Fall war.

Wir wurden gezwungen entschlossen und in großem Umfang zu handeln, als Reak­tion auf über 11.000 Sank­tionen, die darauf abzielten, die russi­sche Wirt­schaft abzu­würgen, um die Lebens­be­din­gungen der Menschen zu verschlech­tern, in der Hoff­nung, dass diese sich erheben und aufbe­gehren würden. Sie sagen offen, dass es dies genau wäre, was sie beabsichtigen.

Wenn wir die Statis­tiken von Chinas Dollar­re­serven vor drei Jahren und heute verglei­chen, spricht die Situa­tion für sich. Ich glaube, unsere indi­schen Freunde denken über ähnliche Ansätze nach. Niemand will zur Geisel eines weiteren «geopo­li­ti­schen Nerven­zu­sam­men­bruchs» werden. Wir setzen niemanden unter Druck. Es gibt die Shang­haier Orga­ni­sa­tion für Zusam­men­ar­beit, BRICS und andere Struk­turen. Es gibt Bezie­hungen zwischen der EAEU und SOZ [Shang­haier Orga­ni­sa­tion für Zusam­men­ar­beit], ASEAN und der chine­si­schen Belt and Road Initia­tive [BRI, Seiden­straße]. Nach­hal­tige Formen der Zusam­men­ar­beit und der Versor­gung unserer Volks­wirt­schaften werden ganz natür­lich, ohne Zwang an der Basis disku­tiert. Der Prozess ist noch nicht abge­schlossen, aber er wird von Dauer sein.

Frage: Die Möglich­keit der Einfüh­rung einer gemein­samen Währung inner­halb der BRICS wurde auf dem dies­jäh­rigen BRICS-Gipfel ausgiebig disku­tiert. Wird Russ­land, welches 2024 den Vorsitz der BRICS über­nehmen wird, dieses Thema erneut aufgreifen? Gibt es ähnliche Pläne inner­halb der SOZ?

Sergej Lawrow: Dies war eines der am meisten disku­tierten Themen auf dem BRICS-Gipfel in Johan­nes­burg. Der brasi­lia­ni­sche Präsi­dent Luiz Inácio Lula da Silva widmete diesem Thema große Aufmerk­sam­keit. Das hat niemanden über­rascht, denn als er vor dem Gipfel wieder Präsi­dent wurde, rief er dazu auf, wenn schon nicht eine gemein­same Währung, so doch zumin­dest einen Mecha­nismus zu schaffen, bei dem die natio­nalen Währungen eine entschei­dende Rolle spielen würden. Er schlug vor, dies im Rahmen der CELAC und BRICS zu tun.

Als Ergebnis dieser Diskus­sionen verab­schie­deten die Staats­chefs der Verei­ni­gung in Johan­nes­burg eine Erklä­rung, in der sie die Finanz­mi­nister und Zentral­bank­gou­ver­neure beauf­tragten, Empfeh­lungen für alter­na­tive Zahlungs­sys­teme auszu­ar­beiten. Wir gehen davon aus, dass diese Empfeh­lungen im Jahr 2024 vorge­legt werden. Da Russ­land den BRICS-Vorsitz über­nimmt, werden wir eine gründ­liche Über­prü­fung mit Schwer­punkt auf die Entschei­dungs­fin­dung orga­ni­sieren. In der SOZ fanden Diskus­sionen über gemein­same Zahlungs­platt­formen statt, aber konkrete Anwei­sungen wurden noch nicht entwickelt.

In unserem Zahlungs­ver­kehr mit der Volks­re­pu­blik China ersetzen natio­nale Währungen zuneh­mend den Dollar – bis zu 90 Prozent der Zahlungen werden bereits in Rubel und Yuan abge­wi­ckelt. Mit Indien liegt der Anteil bei knapp bzw. etwas über 50 Prozent. Die glei­chen Zahlen gelten auch für alle anderen Mitglieder dieser Verbände.

Frage: Es gibt viele Phäno­mene, darunter staat­liche Akteure und [nicht staat­liche] Bewe­gungen sowie die Globa­li­sie­rung mit der Erkenntnis, dass die Welt eine Einheit bildet und auf der Ebene der Menschen eng mitein­ander verbunden ist. Wie werden diese nicht­staat­li­chen Akteure sowie Mitglieder von Bewe­gungen Ihrer Meinung nach an dieser komplexen multi­po­laren Welt, die sich heraus­bildet, partizipieren?

Sergej Lawrow: Ich mag das Wort «Akteure» nicht. Es gibt ein besseres Wort dafür – «Darsteller».

Das ist eine ernste Frage. Ein Teil der Philo­so­phie, die die Ameri­kaner im Rahmen ihres Globa­li­sie­rungs­mo­dells welt­weit propa­giert haben und die sie den einen beharr­lich anbieten und den anderen aufzwingen, betrifft die Rolle der Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen und die der Zivil­ge­sell­schaft. Die Ameri­kaner haben Tausende von NGOs [Nicht-Regie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen / Non-govern­mental orga­niza­tions] gegründet. Hunderte von ihnen sind im post­so­wje­ti­schen Raum tätig, insbe­son­dere in Arme­nien und Kirgi­si­stan. Sie werden auch in anderen zentral­asia­ti­schen Ländern aktiv einge­führt. Die Ukraine ist defi­nitiv ein solches Land. Auch in Weiß­russ­land gab es einige von ihnen. Doch als die Ereig­nisse im August 2020 deut­lich zeigten, welche Rolle diese NGOs bei der Desta­bi­li­sie­rung der Lage in Belarus spielten, wurde ihre Zahl dras­tisch reduziert.

Sie als «Nicht-Regie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen» zu bezeichnen, geht zu weit. Schauen Sie sich alle wich­tigen Einrich­tungen in den Verei­nigten Staaten an, alle ihre Stif­tungen – das «National Demo­cratic Insti­tute» oder das «Inter­na­tional Repu­blican Insti­tute» – viele sind nicht mehr mit den führenden US-Parteien verbunden. Prak­tisch 90 Prozent der Mittel für diese «NGOs» kommen aus dem US-Haus­halt, auch von USAID und diese NGOs bilden Teil der US-Büro­kratie. Es handelt sich um Haus­halts­mittel. Die Finan­zie­rung kann auch über andere Kanäle erfolgen, die eben­falls mit Haus­halts­mit­teln verbunden sind. Sie verfolgen die «Partei­linie» unab­hängig davon, welche Partei (Demo­kraten oder Repu­bli­kaner) in Washington das Sagen hat. Die Politik besteht darin, die Prozesse in den Ländern, in denen diese NGOs tätig sind, direkt zu beeinflussen.

Die Behaup­tung, dass die Zivil­ge­sell­schaft breiter vertreten sein sollte, ist eine weitere Tatsa­chen­ver­dre­hung. Wir wissen, was dieje­nigen, die solche Forde­rungen stellen, im Sinn haben. Nehmen wir die (nahezu opti­male) Stel­lung der NGOs in globalen Ange­le­gen­heiten. Es gibt den Ausschuss für Nicht­re­gie­rungs­or­ga­ni­sa­tionen des UN-Wirt­schafts- und Sozi­al­rats. Es gibt ein Verfahren für die Zusam­men­ar­beit mit öffent­li­chen Einrich­tungen. Bewerber, die sich um den Status beim Wirt­schafts- und Sozi­alrat oder bei der UN-Abtei­lung für Öffent­lich­keits­ar­beit bewerben, müssen sich an diesen Ausschuss wenden. Sie füllen ein Formular aus, und es wird ein Hinter­grund­check über sie durch­ge­führt. Sie nehmen an einer Anhö­rung teil und beant­worten Fragen. Die Ausschuss­mit­glieder verge­wis­sern sich, dass diese Orga­ni­sa­tion wirk­lich die Zivil­ge­sell­schaft vertritt und nicht ein Werk­zeug einer auslän­di­schen Regie­rung ist. Natür­lich passieren auch Fehler. Man kann nicht alles vorher­sehen und aufde­cken, aber insge­samt handelt es sich um einen normalen, trans­pa­renten und ehrli­chen Prozess.

Es gibt aber auch die OSZE mit ihren drei «Körben». Der «mili­tä­risch-poli­ti­sche Korb» basiert auf Verein­ba­rungen über Rüstungs­kon­trolle und vertrau­ens­bil­dende Maßnahmen, der von den Ameri­ka­nern demon­tiert wurde. Es gibt den «wirt­schaft­li­chen Korb», der eben­falls durch den Zusam­men­bruch der Bezie­hungen Russ­lands zu Europa zusam­men­ge­bro­chen ist. Und es gibt den «huma­ni­tären Korb», vertreten durch das «Büro für demo­kra­ti­sche Insti­tu­tionen und Menschen­rechte», den «Hohen Kommissar für natio­nale Minder­heiten» und den «Beauf­tragten für Medi­en­frei­heit». Für keine dieser OSZE-Insti­tu­tionen gelten ähnliche Regeln wie die von mir genannten. Wenn das jähr­liche OSZE-Imple­men­tie­rungs­treffen zur «huma­ni­tären Dimen­sion» statt­findet (in der Regel im Herbst), kann jeder «von der Straße» erscheinen und behaupten, er setze sich für die «Rechte der Armen» ein, oder jemand anderer kann behaupten, er setze sich für die «Rechte von Trans­gender-Personen» ein, und wieder andere behaupten, sie würden die Rechte derje­nigen vertei­digen, die gegen den Kommu­nismus kämpften. Damit ist die Sache besie­gelt: Eine Person würde ein Amt antreten und Reden halten und dabei die glei­chen Rechte genießen wie Regierungsbeamte.

Wir haben dieser Praxis ein Ende gesetzt. Jetzt gibt es zumin­dest eine Art von Verfahren. Wir haben dem auf einfache Weise ein Ende gesetzt. Nach der Wieder­ver­ei­ni­gung der Krim mit Russ­land begannen NGOs aus der Repu­blik Krim, dorthin [z.B. zur OSCE] zu reisen. Können Sie sich die Reak­tion vorstellen? Wenn die einen nicht rein­ge­lassen werden, werden wir auch keine anderen reinlassen.

Aber das lässt die Dinge immer noch unre­gu­liert. Es gibt immer noch keine Regeln. Die OSZE exis­tiert ohne eine Charta. Es gab eine Zeit, da waren alle begeis­tert und begrüßten die erwei­terte Betei­li­gung der Zivil­ge­sell­schaft, der trans­na­tio­nalen Unter­nehmen und der Wirt­schaft im Allge­meinen auf glei­cher Augen­höhe mit den staat­li­chen Behörden.

Bei den Konfe­renzen, die der Westen zu Klima, Umwelt und vielen anderen Themen abhielt, bestanden die Teil­nehmer darauf, dass Unter­nehmen und NGOs gleich­be­rech­tigt mit den Regie­rungen mitwirken. Jetzt sind viele dagegen. Der Enthu­si­asmus hat stark nachgelassen.

Es ist deut­lich geworden, wie sie schwache Staaten behan­deln. Ich glaube nicht, dass sich eine solche Situa­tion zu unseren Lebzeiten wieder­holen wird.

***

Über­set­zung aus dem Russi­schen: UNSER-MITTELEUROPA

Fort­set­zung vom letzten Teil III zur Podi­ums­dis­kus­sion folgt

Teil I: Die Rede von Sergej Lawrow an den Primakow-Lesungen: Hier

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.