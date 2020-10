So geht Mani­pu­la­tion | Teil 6

Irre­füh­rung mit unvoll­stän­digen Zahlen­an­gaben

Bekannt­lich werden derzeit wieder die Maßnahmen zur vermeint­li­chen Eindäm­mung der sog. „Corona-Pandemie“ voll hoch­ge­fahren. Die Sinn­haf­tig­keit solcher Maßnahmen soll nicht Gegen­strand dieses Arti­kels sein. Wir wollen ledig­lich einmal mehr darauf hinweisen, dass die Main­stream­m­edien bei der Entfa­chung einer Panik­mache aktiv mit den Regie­renden „zusam­men­ar­beiten“. Die Art und Weise dieser verant­wor­tungs­losen Kampa­gnen kann verschie­dene Formen annehmen, wie beispiels­weise die Präsen­ta­tion von einzelnen Opfern oder die unkri­ti­sche Über­nahme von Statis­tiken aus dem Ausland. Z.B. aus dem Iran. Das wäre gerade so, als wenn man pausenlos Fotos von mit Autos Verun­glückten veröf­fent­li­chen würde, hätte man die Absicht, den privaten PKW-Verkehr zu redu­zieren.

Um zu mani­pu­lieren muss man nicht unbe­dingt die Unwahr­heit verbreiten. Es genügt wich­tige Punkte einfach zu igno­rieren: Das nennte man Mani­pu­la­tion durch weglassen.

Wir zeigen dem Leser heute ein beson­ders „schönes“ Beispiel dieser unse­riösen Bericht­erstat­tung aus Öster­reich, wo bekannt­lich die aktu­elle türkis/grüne Regie­rung dabei ist, eine beispiels­lose Hysterie zu entfa­chen, um weitere Diszi­pli­nie­rungs­maß­nahmen gegen­über der Bevöl­ke­rung auf den Weg zu bringen:

Am ersten Bild unten sehen wir die Darstel­lung des Verlaufes der Corona-Infi­zierten von Beginn der „Pandemie“ an bis Anfang Oktober in Öster­reich. Die Zahlen sollen sugge­rieren, dass wir jetzt wieder zahlen­mäßig am Höhe­punkt der Infek­ti­ons­welle wie im März stehen. Was der öster­rei­chi­sche Staats­funk dabei verschweigt, ist der Umstand, dass in dieser Woche mehr als sechs Mal so viele Testungen durch­ge­führt wurden als im Vergleichs­zeit­raum im März.

Beim Bild darunter sieht man die selben Zahlen­an­gaben wie beim ORF, nur ergänzt der Sender ServusTV diese Angaben durch die Zahl der Testungen. Nicht umsonst erfreut sich dieser Privat­sender einer immer größer werdenden Beliebt­heit bei kriti­schen Sehern. Der Sender ist zum Glück finan­ziell völlig unab­hängig und daher nicht mani­pu­lierbar. Er befindet sich nämlich im Besitz der der Red Bull Media House GmbH, einer Toch­ter­firma der Red Bull GmbH.