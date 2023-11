Damit provo­zierte der jugend­liche Poli­tiker Ľuboš Blaha (Smer-SD) mit etwas verein­fachtem Geschichts­wissen die slowa­ki­schen Christ­de­mo­kraten (KDH) so sehr, dass sie die Abset­zung von aus dem Amt des Vize­prä­si­denten des Parla­ments fordern.

Blaha hängte – laut eines eigenen Video­mit­schnitts – demons­trativ-lässig ein Porträt der slowa­ki­schen Präsi­dentin Zuzana Čapu­tová von der Wand in seinem Parla­ments­büro ab und entfernte zudem die EU- Flagge. Dann ersetzte er den freien Platz mit einem Konterfei des Pop-Revo­lu­tio­närs und Massen­mör­ders Che Guevara.

„KDH verur­teilt aufs Schärfste die Tat von Ľuboš Blaha, die Entfer­nung der Flagge der Euro­päi­schen Union und des Porträts des Staats­ober­haupts, das er durch ein Foto von Che Guevara, der radi­kalsten Verkör­pe­rung des Kommu­nismus im Ausland, ersetzt hat.“

- so die KDH-Frak­ti­ons­vor­sit­zende Martina Holečková.

Außerdem stellte Blaha noch eine Büste des slowa­ki­schen Natio­nal­helden Ludovit Stur auf. Dieser wollte zur Zeit der anti-habs­bur­gi­schen Revo­lu­tion auf Seiten der Habs­brger kämpfen. Dazu kam wurde er aber icht mehr gebraucht…

