Das Leben bei uns habe ihn „ganz schön fertig gemacht“. Er hält es einfach nicht mehr aus und möchte das „Leben in der Ukraine“, so ein ukrai­ni­scher „Flücht­ling, der die Unver­fro­ren­heit besitzt, in einem Super­macht die dort ange­bo­tene Ware zu bemän­geln und teil­weise zu vernichten.



Darüber hinaus besitzt der Schutz­su­chende noch die Frech­heit seinen Vernich­tungs­exzess ins Netz zu stellen und mit einer beispiel­losen ordi­nären Begleit­rhe­torik zu unter­malen. „Fuck“ oder „fucking“ kommt in seinen Ausfüh­rungen gleich etwa 20 Mal (!) vor. Dazwi­schen bemän­gelt er die Lebens­mittel, zieht über „Europa“ her und schwärmt vom Leben in der Ukraine.

Der Autor dieser Zeilen ist zwar gegen die Erfül­lung des Wunsches Selen­skyjs, wehr­fä­hige Ukrainer in ihre Heimat auszu­lie­fern, um dort in einem prak­tisch verlo­renen Krieg verheizt zu werden, in diesem Fall wäre jedoch eine Ausnahme mehr als angebracht.

🇩🇪🇺🇦 “Living like this in Europe, really it already f#cked me up. I just fucking cant take it anymore. I liked life in Ukraine.”

-> Ukrai­nian refugee hates life in Europe and destroyes food in a German super­market, while complaining.

Just go back, ungra­teful … pic.twitter.com/gwA3YDT2SO

— Lord Bebo (@MyLordBebo) September 23, 2023