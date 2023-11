US-Schüler prügelt Lehrerin beinahe zu Tode – wegen Abnahme eines Nintendos (Video)

Ein Schüler aus Florida bekannte sich vor Gericht schuldig, seine Lehrern beinahe zu Tode geprü­gelt zu haben, weil er ihm seine Nintendo-Spiel­kon­sole wegge­nommen hatte – wie die New York Post berichtete.

Zum Zeit­punkt der Tat war Brendan Depa erst 17 Jahre alt. Es drohen ihm bis zu 30 Jahre Gefängnis. Sein Urteil wird im Januar erwartet.

Der von einer Über­wa­chungs­ka­mera aufge­zeichnet brutale Angriff und zeigt deut­lich, wie der mehr als zwei Meter große Jugend­liche mit mehr als 120 Kilo­gramm Gewicht, auf seine bewusst­lose, am Boden liegende Lehrerin, einschlug. Wahr­schein­lich hätte er sein Opfer zu Tode geprü­gelt, hätten nicht Passanten einge­griffen und ihn weggezerrt.

Problem­schüler

Die Lehrerin sagte, sie wäre nicht bereit, irgend­etwas zu tun, um ihrem Täter eine mildere Strafe zu geben, um zu sehen, ob es helfen würde, andere davor zu bewahren, ein ähnli­ches Trauma durch­ma­chen zu müssen.

Der Täter vertei­digt sich mit seinem Autismus. Laut Einschät­zung seiner Anwälte wäre er verneh­mungs­un­fähig. Aller­dings gab schon früher Probleme mit ihm: Dreimal zuvor war er wegen Körper­ver­let­zung verhaftet worden. Seitdem soll er sich nicht mehr beru­higt haben, sei im Gefängnis in einen Streit geraten und habe gedroht, sich umzu­bringen – berich­tete die „NYP“ weiter.

