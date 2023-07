Der „Cold­water Creek“ in Missouri wurde mit übrig geblie­benen Atom­müll konta­mi­niert, der beim Bau der ersten Atom­bombe während des Zweiten Welt­krieges ange­fallen ist. Laut „Asso­ciated Press“ sollen die US-Bundes­re­gie­rung und jene Unter­nehmen, die für die Herstel­lung von Atom­bomben verant­wort­lich sind, sich der Gesund­heits­ri­siken, der Depo­nie­rung, der unsach­gemäß gela­gerten Schad­stoffe und anderer Probleme bewusst gewesen sein, hätten diese aber ignoriert.

Ermittler der Bundes­ge­sund­heits­be­hörde stellten zudem ein erhöhtes Krebs­ri­siko bei denje­nigen fest, die als Kinder in einem mit Uran­ab­fällen konta­mi­nierten Bach spielten.

„Die Regie­rung ist damit durch­ge­kommen, indem sie jahre­lang gelogen hat. Sie war die einzige, die diese Studien hatte. Dies geht auf die Zeit des Manhattan-Projekts zurück. St. Louis war ein bedeu­tendes Uranverarbeitungszentrum.“

- so Senator Hawley.

„Manhattan-Projekt“ war streng geheim

Das „Manhattan-Projekt“, ein Projekt zur Entwick­lung der ersten Atom­bombe ist eng mit der Sied­lung in Missouri verbunden: Ein Teil des ange­rei­cherten Urans, das im US-Atom­pro­gramm verwendet wurde, wurde nämlich auf dem Gelände der Stadt produziert.

Entschä­di­gung gefordert

Später jedoch warf die Regie­rung das Uran und die Abfälle einfach in den Bach und versteckte es unter der Erde, was jahre­lang unent­deckt blieb. Das Problem der Umwelt­ver­schmut­zung wurde jedoch bereits in den 70er Jahren aufge­deckt. Aber die ameri­ka­ni­sche Regie­rung äußerte sich nicht dazu, und hielt alles geheim. Laut Hawley habe eine Gruppe von Müttern 15.000 Doku­mente in Zusam­men­hang mit dem Fall erhalten. Der Senator macht regel­mäßig auf die Kata­strophe am „Cold­water Creek“ aufmerksam und kündigte Anfang des Monats an: Er plane die Einbrin­gung eines Gesetz­ent­wurfs, um die Bundes­re­gie­rung dazu zu bringen, Arzt­rech­nungen für dieje­nigen zu bezahlen, die im Zusam­men­hang mit Atom­ver­schmut­zung erkrankt sind.

„Es ist ein sehr einfa­ches Konzept. Die Bundes­re­gie­rung hat Luft und Wasser in der Region St. Louis vergiftet, so dass sie für Menschen bezahlen muss, die deswegen krank wurden. Wenn die Regie­rung die Kata­strophe verur­sacht hat – was sie getan hat –, dann sollte sich die Regie­rung darum kümmern.“

- erklärte Hawley. Seiner Meinung solle Washington, so wie er sich für das Volk einsetzt, auch an der Seite des Volkes von St. Louis stehen.

___

Dieser Artikel erschien in Erst­ver­öf­fent­li­chung bei Magyar nemzet, unserem unga­ri­schen Partner der Euro­päi­schen Medienkooperation.

_________________________________________________________________________

„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Unter­gang des Abend­landes (Spengler) Dekon­struk­tion der Poli­tical Correct­ness.“

Das Buch ist im Gerhard-Hess-Verlag erschienen und direkt bei Elmar Forster posta­lisch (inkl. Widmung) zum Preis von 26,90 EUR (inkl. Porto und persön­li­cher Widmung) unter <ungarn_​buch@​yahoo.​com> bestellbar. Es wird demnächst auch im Buch­handel und bei Amazon erhält­lich sein.

Unser Ungarn-Korre­spon­dent Elmar Forster, seit 1992 Auslands­ös­ter­rei­cher in Ungarn, hat auch ein Buch geschrieben, welches Ungarn gegen die west­liche Verleum­dungs­kam­pagne vertei­digt. Der amazon-Best­seller ist für UM-Leser zum Preis von 18,30.- (inklu­sive Post­zu­stel­lung und persön­li­cher Widmung) beim Autor bestellbar unter <ungarn_​buch@​yahoo.​com>

Bitte unter­stützen Sie unseren Kampf für Frei­heit und Bürgerrechte.

Für jede Spende (PayPal oder Bank­über­wei­sung) ab € 10.- erhalten Sie als Danke­schön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „CORONA-DIKTATUR? NEIN DANKE“ porto­frei und gratis! Details hier.