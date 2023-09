Vom Idioten zum Hochschulprofessor

Von HANS-JÜRGEN GEESE | Charles Darwin entdeckte die Gesetze der Evolu­tion. Seiner Lehre zufolge verdrängt der Stärkere stets den Schwächeren, wodurch lang­fristig eine Auslese zu einer Elite statt­findet. Sie können sich also stolz auf die Schul­tern schlagen und mit einer gewissen Genug­tuung morgens in den Spiegel schauen: Den Regeln der Evolu­tion zufolge sind Sie das Beste was die Natur bisher hervor­ge­bracht hat. Und das Gleiche gilt für die Gesell­schaft insge­samt. Oder etwa nicht?

Wir haben in Deutsch­land den Mangel überwunden. Niemand bräuchte mehr zu hungern. Im Gegen­teil: Wir leben im Überfluss. Man könnte sogar so weit gehen zu behaupten, dass die Evolu­tion an ihrem Ende ange­kommen sei. Besser geht nimmer. Und da dem so ist, da die Evolu­tion nicht mehr weiter weiß, hat der Mensch den Fort­schritt in seine eigenen Hände genommen. Nicht nur das. Er defi­niert sogar per Dekret was denn Fort­schritt überhaupt noch bedeutet.

Die törichte Evolu­tion hatte zum Beispiel die störrische Ange­wohn­heit, maximal 20 % von deut­schen Schülern das Zeugnis der Reife auszu­stellen. Doch als der Mensch sich aus den Fesseln der Evolu­tion befreit hatte beschloss er kurzer­hand, mithilfe der Weis­heit des Bildungs­mi­nis­te­riums, dass 50 % der Schülerinnen und Schüler in Deutsch­land Abitur haben sollten. Und so geschah es. Ach, wie stolz war man doch im Land der Dichter und Denker. Und es überrascht wenig, dass man sich sogleich ein neues Ziel steckte: 70 % sollen es sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass die klugen Menschen im Bildungs­mi­nis­te­rium auch dieses Ziel errei­chen werden. Man kann diese Genies eigent­lich nur bewun­dern. Die haben es doch tatsächlich geschafft, den Darwin zu wider­legen und selbst dem lieben Gott mal so richtig zu zeigen, wo es lang gehen muss. Wie man so sagt im Hochgefühl des über­schwäng­li­chen Erfolges: Der Fort­schritt ist fürwahr nicht aufzu­halten. Schon gar nicht beim Bildungs­mi­nis­te­rium in Berlin.

Wer hat recht? Deutsch­land, Österreich oder die Schweiz?

Das ist die Situa­tion in Deutsch­land. Und auch in Österreich sind die Ambi­tionen ähnlich gela­gert. Aber in der Schweiz beträgt die Abitur­quote nach wie vor ledig­lich etwa 20 %. Und die machen in der Schweiz auch keine Anstalten, das ändern zu wollen. Diese Primi­tiv­linge in den Bergen hängen nach wie vor den doch völlig überholten Lehren von dem Charles Darwin an. Und kommen trotzdem zu einem wesent­lich höheren Lebens­stan­dard als in Deutsch­land. Die haben sogar eine wesent­lich nied­ri­gere Jugend­ar­beits­lo­sig­keit in der Schweiz. Und überholen Deutsch­land regelmäßig auf dem Glücksbarometer. Sollte das zu denken geben?

Das Glücksbarometer für das Jahr 2023 weist die folgenden Länder als die glücklichsten Länder in der folgenden Reihen­folge aus: Finn­land, Dänemark, Island, Israel, Nieder­lande, Schweden, Norwegen, Schweiz. Ist Ihnen was aufge­fallen? Das sind alles kleine Länder. Sollte auch das Ihnen nicht zu denken geben? Den Regeln der Evolu­tion zufolge leben in großen Ländern nun mal keine glücklichen Menschen. Deutsch­land ist einfach zu groß. Da können Sie mal sehen.

Die Frage drängt sich natürlich auf, ob es auch eine Bezie­hung zwischen Abitur und Glückseligkeit geben könnte. Theo­re­tisch. In der Praxis wurde die Frage bereits beant­wortet (siehe oben). Warum dann drängen die in Deutsch­land wie verrückt mit dem Abitur? Nun, diese Frage ist nicht rational zu beant­worten. Die ange­strebte Maxi­mie­rung von Abitu­ri­enten ist eine poli­ti­sche Entscheidung.

Was ist eine poli­ti­sche Entscheidung?

Sie müssen heut­zu­tage Politik mit Reli­gion verglei­chen. So wie dereinst die Bibel als Hand­lungs­an­wei­sung galt so gilt heute das Partei­pro­gramm oder das Regie­rungs­pro­gramm als Hand­lungs­an­wei­sung. Sie können mit dem lieben Gott nicht disku­tieren. Sie können mit einem Partei­pro­gramm nicht disku­tieren. Das ist vorge­geben. Und muss dann umge­setzt werden. In dieser Hinsicht haben es Poli­tiker sogar einfa­cher als Gott, der sich mit seinen mora­li­schen Zwängen ledig­lich ab und zu durch­setzen kann. Wohin­gegen der Poli­tiker über ein Budget verfügt, über Geld, mit deren Vergabe er Macht ausübt. Wer gehorcht kriegt Geld, wer nicht, eben nicht. Und zwar immer. Vor allem auf dem Gebiet der Bildung.

Mit Geld und gutem poli­ti­schen Willen geriet die Abit­ur­ge­schichte zum ganz großen Erfolg: Nie gab es nicht nur mehr Abitu­ri­enten, nie gab es auch bessere Noten. Trotzdem weigert sich das Glücksbarometer, solch Triumph anzu­er­kennen und Deutsch­land nach oben zu bewegen, anstatt nach unten, wie gerade wieder mal passiert. Dem Deut­schen scheint sein Glück nicht wichtig zu sein.

Den Extrem­fall dieses Phänomens können Sie derzeit beim Thema Ukraine erleben. Die poli­ti­sche Entschei­dung lautet, dass die Ukraine gewinnen wird, dass die Ukraine alle Mittel erhalten wird, um diesen Sieg zu erringen, und dass selbst die Meinung der Wählerinnen und Wähler auf diese Entschei­dung keinen Einfluss erhalten wird. Und dann machen die halt. Augen zu und durch. Denn ein Poli­tiker, wie Gott, kann und darf sich einfach nicht irren. Sie können an den Fingern Ihrer rechten Hand abrechnen wie viele Poli­tiker sich nach dem Covid Desaster bei Ihnen entschul­digten. Falls sich überhaupt jemand entschuldigte.

Das Abitur als Fetisch

Ein Fetisch hat angeb­lich magi­sche Kraft. Und somit ist das Abitur ein Fetisch. Denn es besitzt in der Tat unge­heure magi­sche Kraft. Sie können mit diesem Abitur zu einer Universität marschieren und dort studieren. Und dann können sie den Doktor­titel erwerben und später sogar Professor werden. Ein Professor ist kein Poli­tiker. Nennen wir den Professor daher einen Halb­gott. Der Professor hängt vom Willen des Poli­ti­kers ab. Was zeichnet einen Professor aus? Antwort: Wenn Hinz und Kunz Ihnen was erzählen wollen, dann hören Sie nicht hin, nicht immer, aber wenn ein Professor spricht, dann saugen Sie jedes Wort gierig auf.

Viele Profes­soren gelten heut­zu­tage auch als soge­nannte Experten. Sie erin­nern sich an die Covid­zeiten? Und wenn ein Experte sowohl Poli­tiker als auch Professor ist, dann kann man die einfach nur noch anbeten. Und man muss denen natürlich glauben. Und gehor­chen. Ein Experte in Gestalt eines Profes­sors, in unserer Zeit, verpasst Ihnen sozu­sagen die garan­tierte, reine Wahrheit.

Und somit haben wir den Bogen gespannt von der Geburts­stunde der poten­ti­ellen Wahr­heit, dem Abitur, bis zur angeb­li­chen Wahr­heit des Herrn Profes­sors. Es wird Ihnen leicht einsichtig sein, dass die Qualität dieser Wahr­heit irgendwie mit der Geburts­stunde dieser Wahr­heit, mit der Qualität des Abiturs, im Zusam­men­hang stehen muss. Und an diesem Punkt wird es jetzt richtig interessant.

Was ist ein Abitur?

Ich muss Sie jetzt leider enttäuschen. Es ist nicht möglich, ich wieder­hole, es ist nicht möglich, dass 50 % oder mehr von Schülerinnen und Schülern in einem Land das Abitur erwerben und dass dieses Abitur die gleiche Qualität hat wie ein Abitur vor 50 Jahren, als die Abitu­ri­en­ten­quote viel nied­riger lag. Um diese 50 % zu errei­chen müssen Sie die Stan­dards senken. Anders ist das nicht möglich. Warum? Weil nun einmal die Menschen nicht gleich sind. Nicht jedes Kind ist in der Lage, den Anfor­de­rungen eines Gymna­siums zu genügen. Jedes Kind hat andere Talente. Das hat mit Intel­li­genz an sich nichts zu tun. Und wie wir gesehen haben, schon gar nicht mit Glückseligkeit. Man kann eine bestimmte Art von Intel­li­genz und Glückseligkeit nicht kaufen. In diesem einen Falle hilft Geld leider nicht weiter. Und nicht einmal die magi­schen Kräfte unserer genialen Politiker.

Die Konse­quenz all dieser Betrach­tungen ist, dass das heutige Abitur in vielen Fällen einem Betrug gleich­kommt. Es wird als etwas verkauft was es nicht ist. Denn das Zeugnis der Reife bedeutet doch, dass ein Mensch gelernt hat, selbständig und kritisch zu denken. Wenn er das nicht gelernt hat, dann kann man nicht von einem reifen Menschen spre­chen. Von Bildung schon gar nicht. „Wissen“ in unserer Zeit wird in Form von einsei­tiger Kost serviert, was nicht nur nicht das Wachstum fördert, sondern was im Extrem­fall zum Kotzen führt.

Der selbständig denkende, der sich kritisch verhal­tende Bürger ist heute nicht mehr nicht nur nicht erwünscht, er wird gera­dezu als Gefahr für die Gesell­schaft betrachtet und muss daher bekämpft werden. Gefragt und gepriesen wird der ange­passte, gehor­same, lieb­die­ne­ri­sche Bürger, dem dann alle Wege in die höchsten Ämter in der Gesell­schaft offen stehen. Diese Typen werden auf den Gymna­sien heut­zu­tage in riesigen Massen produ­ziert, werden dann mit ihrem beschränkten Geist auf die Universitäten geschickt und prak­ti­zieren auch dort erfolg­reich ihr bereits antrai­niertes Verhalten: Hinauf die Erfolgs­leiter klet­tern bis zum Herrn Professor. Und immer brav sein. Sonst werden sie ausgesondert.

Jordan Peterson

Jordan Peterson ist ein Professor für Psycho­logie von der Universität Toronto in Kanada. Bis vor ein paar Jahren war der Mann außer­halb Kanadas so gut wie unbe­kannt. Heute ist Jordan Peterson ein welt­weites Phänomen. Weil er gewagt hat, selbständig zu denken, als Professor, und dann die Ergeb­nisse seines Denk­pro­zesses dem Rest der Welt mitzu­teilen. Das konnte natürlich nicht gut gehen. Und somit ist Jordan Peterson quasi ein Staats­feind in Kanada. Solche Kritiker des Systems werden in der Regel mit Gerichts­ver­fahren überhäuft, finan­ziell in den Schwitz­kasten genommen und als Paria dem Pöbel zum Fraß vorge­worfen. Ausge­sto­ßene der Gesell­schaft. Trotzdem hat der Mann Millionen Exem­plare seiner Bücher verkauft, hat Millionen von „Follo­wern“ und füllt die Vortragssäle, wohin auch immer er reist.

Hier in Neusee­land wollte ihm die Regie­rung die Einreise verwei­gern. Es bedurfte einer Gerichts­ent­schei­dung, die dann tatsächlich die Regie­rung in die Schranken wies. Doch dann gab es Probleme mit dem Vortragsort. Die wollten nicht mehr. Und so weiter. Es stellte sich mal wieder heraus, dass, wenn die Ober­auf­sicht über die Bildung von der Regie­rung ins Extrem getrieben wird, dann immer die Qualität leidet. Weil die Regie­rung Qualität mit nied­rigem Niveau und Gehorsam gleich­setzt. Gleich­setzen muss, denn sonst würden die Gebil­deten und Aufgeklärten und unabhängig Denkenden, die Jordan Peter­sons dieser Welt, die Regie­rung und deren Treiben in Frage stellen. Und dann diese Armleuchter der Regie­rung in die Wüste jagen. Das kann und darf natürlich nicht sein. Eine blöde Regie­rung braucht ein blödes Volk. So einfach!

Die Bildungs­falle

Die offen­sicht­liche Frage ist natürlich: Werden all diese Abitu­ri­enten wirk­lich gebraucht? Und werden all diese Akade­miker wirk­lich gebraucht? Wenn wir die Schweiz als Maßstab nehmen, dann kann die Antwort nur negativ lauten. Zudem hat die Schweiz einen höheren Lebens­stan­dard als Deutsch­land. Die Schweiz ist übrigens Auswan­de­rungs­land Nummer eins für die Deutschen.

Viel­leicht sollte man sich zumin­dest mal anschauen, was die dort anders machen. Und siehe da, es ist mal wieder ganz einfach: Die duale Bildung ist das Geheimnis. Wer hätte das gedacht? Die Schweizer haben heraus­ge­funden, dass Leben in der rich­tigen Welt wich­tiger ist als geis­tige Hoch­flieger zu züchten, die sich mit oftmals an den Haaren herbei­ge­zo­genen „Wissen­schaften“ ihr Leben versauen.

Arbeits­lo­sig­keit in Deutsch­land ist am höchsten in welchen Berufen? Natur­wis­sen­schaften 7,5 %, Medi­en­ge­stal­tung, Werbung und Marke­ting 6,7 %, Geistes- und Gesell­schafts­wis­sen­schaften 6,3 %.

Trotzdem wird der „Bildungs­wahn“, der mit Bildung immer weniger zu tun hat, in Deutsch­land weiter voran­ge­trieben werden. Noch einmal die grau­same Wahr­heit: Das ist nur möglich, wenn das Niveau gesenkt wird. Die Erfolgs­zahlen werden vorge­geben. Und dann geht es los. Wie? Der soge­nannte Erfolg wird mit viel Geld für die Universitäten belohnt. Das Ding ist ein Selbstläufer. Das Ende daher nicht abzu­sehen. Oder doch? Nun, wenn jeder Abitur hat und dann selbst der Dorf­trottel zum Hoch­schul­pro­fessor befördert worden ist, dann, und nur dann, wird sich die Schöpferkraft in diesem Wahn­sinn erschöpft haben.

Was aber noch viel schlimmer ist: Bildung wird hier gera­dezu in ihr Gegen­teil verkehrt. Bildung ist und wird immer mehr zu einem poli­tisch erwünschten Verblödungsprozess. Bildung bezieht sich mehr und mehr vor allem nur noch auf die Anfor­de­rungen für den Produk­ti­ons­pro­zess in der Wirt­schaft. Halb­gare Bildung wird zum Sklaven des Geldes. Und protzt mit Titeln. Selbst die soge­nannten Geis­tes­wis­sen­schaften werden in diesen Prozess eingebunden.

Damit der ganze Schwindel überhaupt funk­tio­nieren kann muss die Gesell­schaft stets neue Verhal­tens­re­geln erfinden, neue Arbeits­ge­biete erfinden, wie zum Beispiel diesen Gender­schwach­sinn, dessen Akzep­tanz der an den Haaren herbei­ge­zo­genen Logik und der Einhal­tung neuer Regeln unbe­dingte Voraus­set­zung ist, um am Gesell­schafts­ge­schehen überhaupt voll­wertig teil­nehmen zu dürfen.

Fort­schritt, der keiner ist

Im Jahre 1950 arbei­teten 32,5 % der Deut­schen im Dienst­leis­tungs­be­reich, 42,9 % im produ­zie­renden Gewerbe und 24,6 % in Land- und Forst­wirt­schaft und Fischerei. Heute arbeiten etwa 75 % der Deut­schen im Dienst­leis­tungs­be­reich. Heute arbeiten nur noch etwa 24 % der Deut­schen in einem produ­zie­renden Gewerbe. Und nur noch 1,3 % in Land- und Forst­wirt­schaft und Fischerei. Im Jahre 1965 arbei­teten sogar 49,2 % der Deut­schen in einem produ­zie­renden Gewerbe. 49,2 %!!! Ab den 1970er Jahren ging es bergab.

Was geschah? Einfache Antwort: Überproduktion. Wir stellten mehr her als wir zum Leben brauchten. Also, logi­scher­weise, hätte man doch die Arbeits­zeit drama­tisch verkürzen können? Genau! Wohl­stand für alle war in der Tat möglich und wurde bis zu einem gewissen Grad bis in die 70er Jahre tatsächlich als Politik verfolgt. Doch dann tauchten alle diese Dienstleistungsarbeitsplätze auf, meis­tens ausgefüllt von Frauen. Und ein Konsum­rausch brach aus, der sich selbst heute noch immer nicht ausge­tobt hat. Der Überfluss wurde zum Selbstläufer. Um Geld zu verdienen. Ob Sie all das Zeugs brau­chen ist völlig belanglos. Ich kann Ihnen verraten, Sie brau­chen nicht viel zum Leben. Das meiste was da ange­boten wird ist schlicht und einfach überflüssig. Positiv ausgedrückt.

Wenn denn wirk­lich der Mensch die Umwelt zerstört, dann bräuchte man ledig­lich die Produk­tion selektiv um 50 % zurückzufahren, was überhaupt kein Problem wäre. Aber was dann tun mit all den Menschen? Denn die meisten Berufe im Dienst­leis­tungs­be­reich sind eben­falls völlig überflüssig. Vor allem die beim Staat. Was also tun? Antwort: Noch mehr sinn­lose „Berufe“ schaffen. Viel mehr!

Im Winter­se­mester 2021/2022 boten die deut­schen Hoch­schulen 9.400 Bachelor-Studiengänge an. Allein in den vergan­genen zehn Jahren ist die Zahl der Studi­en­an­ge­bote um mehr als ein Drittel gestiegen. Sind die völlig durch­ge­knallt? Das ist eine künstlich geschaf­fene Welt, die mit Realität immer weniger zu tun hat.

Die Verleug­nung von Wirklichkeit

Wenn es Armut im Lande gibt, wenn Menschen sich Sorgen machen, ihre Rech­nungen bezahlen zu können, wenn Sinn­lo­sig­keit im Lande um sich greift, dann kann man doch unmöglich von Fort­schritt spre­chen. Nein, es gibt keinen Fort­schritt. Diese Einsicht ist unbe­dingte Voraus­set­zung, um überhaupt wieder auf den rechten Weg zu kommen, Realität anzu­er­kennen und die Probleme zu lösen, die in dieser Realität Priorität haben: Die Grund­pro­bleme im Zusam­men­hang mit dem Wohl jedes einzelnen Deutschen.

Viktor Orban, der Premier­mi­nister von Ungarn, hat in einem hoch inter­es­santen Gespräch vor kurzem in drei Worten zusam­men­ge­fasst, worauf es ankommt: Familie, Volk, Gott. Der spricht vieles offen aus und wird deswegen ange­feindet. Er erklärte zum Beispiel, dass in Russ­land Frei­heit anders defi­niert wird als im Westen und dass selbst Demo­kratie nicht gleich Demo­kratie sei. Orban hat auch das Volk befragt. Das Volk entschied: Nein, wir wollen keine Ausländer, wir wollen Ungarn im Lande. Daher: Wenn in Ungarn nicht genügend Kinder geboren werden, dann unterstützt der Staat massiv die Fami­lien. Orban weiß, dass man sich Fami­lien überhaupt erst einmal leisten können muss. Nein, das Leben ist wirk­lich nicht kompli­ziert. Sonst wären die Menschen längst ausge­storben. Die Verleug­nung von Wirk­lich­keit ist das Haupt­pro­blem unserer Zeit. Poli­tiker sind Traumtänzer. Die sind ange­stellt, uns von der Realität fern­zu­halten. Sonst fliegt der ganze Hokus­pokus Laden in Berlin auf. Reden wir also von der Realität.

Geben und nehmen

Jede funk­tio­nie­rende, gesunde, vitale Gesell­schaft lebt nach dem Prinzip von geben und nehmen. Jeder einzelne leistet in einer gesunden Gesell­schaft seinen Beitrag in dieser Gesell­schaft. Und erhält im Gegenzug die Solidarität und Unterstützung dieser Gesell­schaft. Es kann keine funk­tio­nie­rende, gesunde, vitale Gesell­schaft geben, in der der Einzelne keinen Beitrag leistet. Was uns ja täglich vor Augen geführt wird.

Die Abschaf­fung der Wehr­pflicht war eine Kata­strophe. Man hätte statt­dessen das Model noch weiter ausbauen müssen: Wer Soldat sein will und Soldat sein kann soll Soldat sein. Wer nicht, der leistet Sozialdienst.

Wenn wir denn eine Armee brau­chen, dann muss es wieder eine rich­tige Armee sein, mit rich­tigen Soldaten und rich­tigen Waffen. Eine Elite­armee. Dazu gehört, dass alle Frauen aus der Armee verschwinden. 5.000 Jahre Geschichte der Mensch­heit sind Beweis genug, um zu dieser Entschei­dung zu kommen.

Jeder Deut­sche, jede Deut­sche muss nach Schul­ab­schluss ein soziales Jahr oder zwei soziale Jahre ableisten. Ausnahme: Hand­werker haben die Wahl. Sie können, müssen aber nicht. Die Jugend­li­chen würden mit der wirk­li­chen Welt konfron­tiert. Die Situa­tion in den Alters­heimen, Krankenhäusern, sozialen Einrich­tungen würde sich schlag­artig verbes­sern. Die Menschen fänden wieder zusammen. Die Gesell­schaft insge­samt würde wieder zusammenwachsen.

Hand­werk hat goldenen Boden

Neben der Land­wirt­schaft muss das Hand­werk und müssen die Hand­werker im Zentrum des gesell­schaft­li­chen Gesche­hens stehen. Abge­sehen von der eigent­li­chen Leis­tung der Hand­werker verkörpern sie auch Tradi­tion und Kultur. Und wie wir alle wissen ist das duale Ausbil­dungs­system, die Kombi­na­tion von prak­ti­schem und theo­re­ti­schem Wissen, unschlagbar. Wir brau­chen in Deutsch­land nicht 165.186 Anwälte und Heer­scharen von allen möglichen Spiel­arten von Sozi­al­be­rufen, die eine kranke Gesell­schaft heilen sollen. Das ist nicht möglich. Es geht darum, eine heile, eine gesunde, eine vitale Gesell­schaft zu schaffen. So wie es auch im persönlichen Bereich zu empfehlen ist, gar nicht erst krank zu werden.

Der Werk­un­ter­richt an den Schulen muss massiv ausge­baut werden. Schülergenossenschaften müssen massiv ausge­baut werden und in Part­ner­schaft mit Firmen in der Gemeinde arbeiten.

Jede Schule muss einen groß ange­legten Garten haben.

In der Schule müssen die Jugend­li­chen lernen, wie man ein Unter­nehmen aufbaut, vor allem mit Schwer­punkt auf Genos­sen­schaften. Und lernen, Arbeit­geber zu sein. In kleinen Betrieben. Das Hand­werk vor allem muss wieder den Platz in der Gesell­schaft erhalten, den es tradi­tio­nell inne­hatte und den es verdient.

„Ehre deut­sches Volk und hüte, treu­lich deinen Hand­werks­stand. Als das deut­sche Hand­werk blühte, blühte auch das deut­sche Land.“

Nach­wort: Wenn Schulen und Universitäten zu Verblödungsinstitutionen verkommen, wenn Wahr­heits­al­ter­na­tiven verpönt sind und der dröge Drill der Hirn­sub­stanz nach vorge­ge­benen Mustern als Bildung ange­priesen wird, dann sollten Schüler und Personal, zur Besin­nung, erst einmal für eine Weile nach Hause gehen, einen Apfel­baum pflanzen und beten. Das reinigt die Seele.

————-