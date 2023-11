Von unserem Auslands-Korre­spon­denten ELMAR FORSTER

Der Westen: „Die Beute der anderen, die nicht verzichten“ (Oswald Spengler)

Spätes­tens seit der naiven Open-Border-Welcome-Crisis-2015 reali­siert sich nun das, wovor jeder vernünf­tige Geist gewarnt hatte: Mit dem unvor­her­seh­baren Ausbruch der Hamas-Terrors, dem Gegen­schlag Israels kommt es in den west­li­chen Multi-Kulti-Staaten zu einem globalen Erwa­chen isla­mis­ti­scher Schläfer-Zellen, zusätz­lich zu den alltäg­lich gewor­denen Messer­ste­che­reien, Multi­kulti-Verge­wal­ti­gungen, Terror­at­ta­cken, oder arabi­schen Unruhen in öffent­li­chen Bädern…

Eines ist nun klar geworden: Das poli­ti­sche Macht­va­kuum des christ­li­chen Abend­landes pumpt sich gerade wieder mit anderer Herren Völker Macht auf…:

„Denn der Welt­friede enthält den Verzicht auf den Krieg, damit aber auch die Bereit­schaft, die Beute der anderen zu werden, die nicht verzichten.“ (Spengler)

Wollen wir das wirk­lich ? Dass „in die Terri­to­rien des Nordens, die von den Nach­fol­gern der Barbaren bewohnt werden, eben der verstep­pende und verhun­gernde Süden zieht.“ (der linke Salon-Kultur­mar­xist Umberto Eco, in: Stan­dard) – Aller­dings vergessen wir dann alle: Poli­ti­sche Zusam­men­brüche (ausge­löst durch Völker­wan­de­rungen) endeten immer mit dem Unter­gang der Ursprungs­kul­turen. Der Grund, damals in der Antike wie heute..:

„Über­schau­bare Zahlen von Zuwan­de­rern ließen sich inte­grieren. Sobald diese eine kriti­sche Menge über­schritten und als eigen­stän­dige hand­lungs­fä­hige Gruppen orga­ni­siert waren, verschob sich das Macht­ge­füge, die alte Ordnung löste sich auf.“ (Demand: „Unter­gang des römi­schen Reiches…“)

Doch betrifft dieser Unter­gang vorerst nur den West­teil des ex-christ­li­chen Abend­landes: Jene, von der Post-68er-Ideo­logie der links­ni­hi­lis­ti­schen Poli­tical Correct­ness beherrschte, West-EU. Den Visegrad‑4+-Staaten des alten Mittel­eu­ropas könnte, so wie damals Byzanz, eine letzte spät­kul­tu­relle Nach­glut beschert sein… Denn sie hatten das „Glück“ während der kommu­nis­ti­schen Herr­schaft von der Kultur­zer­stö­rung der rela­ti­vis­tisch-nihi­lis­ti­schen, Werte zerstö­renden Post­mo­derne verschont geblieben zu sein.

Keine post­mo­derne Gesellschaften

Während des unfrei­wil­ligen Aus-harrens unter kommu­nis­ti­scher Herr­schaft (nicht korrum­piert durch post­mo­dern-spät­kul­tu­relle west­liche Spaß­ent­würfe mit ihrem a‑historischen „Anything goe´s!“) hat sich in den ehema­ligen Ostblock-Staaten ein starker Reali­täts­bezug und kultu­reller Wider­stands­wille erhalten: So war es doch gerade…

…„die kommu­nis­ti­sche Herr­schaft“, die „das Eindringen der Ideo­logie der Post­mo­derne in diese Gesell­schaften“ verhin­derte, womit diesen aber auch jene „Ideen des Multi­kul­tu­ra­lismus, des Gende­rismus und der Isla­mo­philie“ fremd geblieben sind.[1] (Michael Ley: „Die letzten Euro­päer“)

„Vorteile der Rückständigkeit“

Aufgrund lang zurück­rei­chender histo­ri­scher Bedro­hungen aus den Tiefen der östli­chen Rand­ge­biete (Mongolen, Türken, Russen) resul­tierte ein gera­dezu inno­va­tives Konzept, welches nun seinen Vorteil aus einer ehema­ligen histo­ri­schen Rück­stän­dig­keit zieht.

Dieses Prinzip reicht weit in die Zivi­li­sa­ti­ons­ge­schichte zurück…:

So war noch vor 5000 Jahren Nord­west­eu­ropa weit abge­schlagen von den dama­ligen östli­chen Zivi­li­sa­tions-Kern­räumen Ägypten und Meso­po­ta­mien. Doch schon bald segelten bereits drei­ein­halb Jahr­tau­sende später von spani­schen und portu­gie­si­schen Küsten Entde­cker in die Weiten des atlan­ti­schen Ozeans hinaus.

Durch diesen „Vorteil der Rück­stän­dig­keit“ „verla­gert sich (nämlich) mit der Zeit, inner­halb der einzelnen Kern­ge­biete die am weitesten entwi­ckelte Region“[2]. Derzeit erleben wir unter katak­lyp­ti­scher Beschleu­ni­gung die Verschie­bung des west­eu­ro­päi­schen Nach­kriegs-Kern­raumes hinter die Visegrad‑4+-Grenzen zurück, mit einem neuen Zentrum in Budapest.

Neoli­thi­sche Revo­lu­tion: Frucht­barer Halb­mond – Strom­nie­de­rungen – Mittelmeerraum

Dieser Prozess hatte sich bereits gegen Ende der neoli­thi­schen Revo­lu­tion (Beginn um 9500 v. Chr. mit Sess­haf­tig­keit, Ackerbau und Vieh­zucht) voll­zogen. Zunächst lag das kultu­relle Zentrum im frucht­baren Halb­mond (an den Hängen des Tauru­s­ge­birges, in der heutigen Türkei): Etwa mit der dama­ligen Stadt Çatal Hüyük (ab 7500 – 5700 n. Chr. mit bis zu 8000 Sied­lern), oder noch früher mit dem ersten Tempel der Mensch­heit in Göbekli Tepe (ca. 9.000 v. Chr. in Südost­ana­to­lien; und im Zagros­ge­birge im Iran). Dann aber verschob sich das Zentrum zuse­hends südwärts hinunter zu den Strom­nie­de­rungen des Nils und des Zwischen­strom­landes, danach in den östli­chen Mittel­meer­raum, und von hier schließ­lich weiter ins west­liche Mittel­meer, ins Impe­rium Romanum …[3]

Voraus­set­zung für die Initi­al­zün­dung der neoli­thi­schen Revo­lu­tion waren (um 9500 v. Chr.) zunächst spezi­elle Boden- und Klima­be­din­gungen (milde Winter, trockenes Klima zur Vorrats­la­ge­rung). Später aber war die Verfüg­bar­keit von Flüssen (Nil, Euphrat und Tigris: um 3.300 n. Chr. lebten in Uruk bereits um 25.000 Menschen) die Voraus­set­zung zur immensen Ertrags­stei­ge­rung durch Bewäs­se­rungs­technik und für Trans­port­wege. Dann aber, nach dem Entstehen von Groß­rei­chen war die Kontrolle von weiten Handels­wegen (v.a. das Mittel­meer) zur Nutz­bar­ma­chung von Metallen und Arbeits­kräften der entscheide Schlüssel für Inno­va­tion und Macht.[4]

Refjut­schie-Krise-2015: Visegrad‑4+Staaten – Funda­ment des alten christ­li­chen Mitteleuropa

Und heute? Durch die epochale Jahr­tau­send-Refjut­schie-Crisis-2015 schlägt dem ehema­ligen östli­chen Rand­ge­biet Mittel­eu­ropas eine unvor­her­seh­bare welt­his­to­ri­sche Stunde…: Indem es die west­liche Post­mo­derne mit ihrer beispiellos-belie­bigen Rela­ti­vie­rungs-Ideo­loge ihrer schick­sals­haften kultu­rellen Selbst­zer­stö­rung im selbst verschul­deten Chaos über­lässt. Selber aber in über­legter Ordnung die eigene kultu­relle Geschlos­sen­heit bewahrt: Es entwi­ckelt sich in den “Visegrad-Staaten – das Funda­ment einer neuen euro­päi­schen Föde­ra­tion“[5] (Ley) – als Boll­werk einer christ­li­chen Recon­quista, in ein geteiltes Europa hinein­ra­gend: Eines Europa, das beherrscht wird von „isla­mi­sierten Gesell­schaften“, und welchen, „die von der Isla­mi­sie­rung ‚verschont´ wurden“.[6](Ley)

Vom Seevöl­ker­sturm im östli­chen Mittel­meer (1200 v. Chr.) zur Refjutschie-Krise

Zu einem ähnli­chen kultu­rellen Kollaps hatte um 1200 v. Chr. der erste histo­risch beleg­bare „Seevöl­ker­sturm“ geführt: War noch um 2000 v. Chr. das östliche Mittel­meer die Basis für die Expan­sion von Groß­rei­chen gewesen, wurde es um 800 Jahre später aber auch zum Sprung­brett für zerstö­re­ri­sche Völker-Inva­sionen. Die ehemals mäch­tigen Königs­reiche „gerieten aus dem Ruder, und Zuwan­de­rungen, schlechte Regie­rungs­füh­rung, Hungers­nöte und Epide­mien führten einen Zusam­men­bruch herbei.“ (Morris)

Und heute? – „Schlechte Regie­rungs­füh­rung“ völlig über­for­dert-naiver West-EU-Eliten (Merkel, Macron, Juncker…), unkon­trol­lierte „Zuwan­de­rung“ u.a. ausge­löst durch den Zerfall von vormo­dernen isla­mi­schen oder afri­ka­ni­schen Staats­wesen (mit Stammes- und Großfamilien-Strukturen).

Histo­ri­sche Umbrüche speisen sich immer auch aus Implo­sions- und Verwe­sungs­en­ergie von Spät­kul­turen, durch Deka­denz­pro­zesse. Von der ur-christ­li­chen Mitleids-Ideo­logie über deren welt­lich-huma­nis­ti­sche Säku­la­ri­sa­tion (vom Gotter­satz des Neuen Menschen seit der fran­zö­si­schen und der sozia­lis­ti­schen Revo­lu­tion) bis herauf zur inkom­men­su­rabel-synkre­tis­ti­schen Version des post­mo­dernen multi­plu­ra­lis­ti­schen Tole­ranz-Tota­li­ta­rismus war es ein langer, entbeh­rungs­rei­cher Weg von mehr als 2000 Jahren gewesen:

„Der Westen wird fallen.“ (Orban) – „Entwick­lungs-Para­doxon behin­dert Wachstum“ (Morris)

Dem engli­schen Histo­riker Ian Morris zufolge „werden Verän­de­rungen von faulen, habgie­rigen, verängs­tigten Menschen bewirkt, die nach leich­teren, profi­ta­bleren und siche­reren Wegen suchen… Verän­de­rungen setzen ein (durch) Druck“[7]. Auch verschieben sich kultu­rell führende Kern­räume nach dem Prinzip „Vorteile der Rück­stän­dig­keit“: Wenn nämlich „Tech­niken, die in einem weiter entfernten Kern­land funk­tio­nierten, den Bedin­gungen eines weniger entwi­ckelten Rand­ge­bietes“[8] ange­passt werden. (Bestes Beispiel: Um 5000 v. Chr. verschob sich der kultu­relle Kern­raum aus dem „Frucht­baren Halb­mond“ hinunter ins Flusstal Meso­po­ta­miens.) Darüber hinaus produ­ziert aber jede Entwick­lung auch antago­nis­ti­sche Kräfte, „die ihr eigenes Wachstum behin­dern – das Entwick­lungs­pa­radox“ (ebda).

Beide Prin­zi­pien beein­flussen nun aber die Entwick­lung im östli­chen Rand­ge­biet Mittel­eu­ropas – und ande­rer­seits in West­eu­ropa, wenn auch konträr. Durch das Prinzip „Vorteile der Rück­stän­dig­keit“ vermied das ehema­lige östliche Rand­ge­biet die (im Westen geschei­terte und nicht mehr revi­dier­bare) Multi­kul­tu­rali- und Post­mo­der­ni­sie­rung. Die Voraus­set­zung dafür: Histo­ri­sche Wach­sam­keit aufgrund einer immer bedrohten staat­li­chen Inte­grität durch Inva­sionen kultur­fremder und – antago­nis­ti­scher Mächte aus den Tiefen Asiens (Mongolen, Türken, Russen) aber auch aus dem christ­li­chen Kern­land selbst (Öster­reichs Habs­burger, Deut­sche seit Karl dem Großen bis Hitler).

Die fünf apoka­lyp­ti­schen Reiter

Für den Zusam­men­bruch von Kulturen sind „die fünf apoka­lyp­ti­schen Reiter“ verant­wort­lich: Klima­wandel, Hungersnot, staat­li­cher Zusam­men­bruch, Völker­wan­de­rung, Seuchen.[9] – Gerade wirkt sich das für den west-euro­päi­schen Kern­raum in doppelter Weise negativ aus:

1.) „Größere, komple­xere Kern­ge­biete erzeugen (auch) größere, schreck­li­chere Umwäl­zungen, und vergrö­ßern die Gefahr, dass Stör­fak­toren wie … Völker­wan­de­rung voll­kom­mene Zusam­men­brüche auslösen.“[10] – Bestes Beispiel dafür: Der sog. „Seevöl­ker­sturm“ um 1200 v. Chr.: Das ehema­lige Kern­ge­biet „Frucht­barer Halb­mond“ hatte sich bis Grie­chen­land, die Oasen Zentral­asiens und an den Rand des Sudans ausge­dehnt. Eine kata­stro­phale krie­ge­ri­sche Inva­sion aus dem insta­bilen Mittel­meer­raum löste einen gewal­tigen Schnee­ball­ef­fekt aus, dessen Erschüt­te­rungen ein König­reich nach dem anderen kolla­bieren ließ.

2.) Von den fünf histo­ri­schen apoka­lyp­ti­schen Reitern es im Westen aber nur einer (und zudem mit sehr langer Verzö­ge­rung) in die Post­mo­derne geschafft, und ist deshalb aus dem Kollek­tiv­ge­dächtnis des Westens verschwunden: Völker­wan­de­rungen werden (nach den anäs­the­sie­renden Wohl­fahrts­staats-Erfah­rungen während dreier Gene­ra­tionen) nicht mehr als reale Bedro­hung wahr­ge­nommen: Sie liegen (bis auf die Inva­sion der bolsche­wis­ti­schen Roten Armee 1945–1949) in den histo­ri­schen Tiefen des Mittel­al­ters (Hunnen, Wikinger, Mongolen) verschlossen oder tangierten das west­liche Abend­land nur am Rande (Türken). Im Osten frei­lich war das immer anders…: Dass gerade Inva­sionen früher die Grund­lage für dessen Rück­stän­dig­keit, sich nun zu einem Vorteil mausern, verdeut­licht das Paradox der „Vorteile durch Rück­stän­dig­keit“…

Und noch ein zweiter tauchte am histo­ri­schen Hori­zont seit dem Jahre 2020 auf: Der Seuchen-Reiter in Gestalt der Corona-Krise…

Globale Herr­schafts­ge­schichte: Ost gegen West

Morris zeichnet eine univer­sale Herr­schafts­ge­schichte (von der Out-of-Africa-Völker­wan­de­rung über die ersten antiken Groß­reiche bis herauf zur Gegen­wart): Seit der neoli­thi­schen Revo­lu­tion (Über­gang zu Ackerbau und Vieh­zucht) nutzte der Westen (zu dem Morris auch den „Frucht­baren Halb­mond“ im Nahen Osten zählt) seinen zeit­li­chen Kultur­vor­sprung (zwei Jahr­tau­sende früher als in China zwischen Jangtse und Gelbem Fluss), indem er seinen Kern­raum in den Mittel­meer­raum, dann nach Nord­west­eu­ropa und bis nach Nord­ame­rika ausdehnte.

Nur einmal (nach acht Jahr­tau­senden bis in die ersten Jahr­hun­derte nach Christus) hatte China den Westen über­holt: Nach dem Zerfall des Römi­schen Reichs. Und zwar länger als ein Jahr­tau­send, bis im Gefolge der indus­tri­ellen Revo­lu­tion wieder der Westen die Vorherr­schaft über­nahm. Die Ursache dafür: Stati­sches Verweilen, das in der Geschichte immer Rück­schritt bedeutet, weil andere Kulturen (v.a. waffen­tech­nisch) fort­schreiten: So war Japan wegen seiner Insel­lage kaum realen außen­po­li­ti­schen Gefahren ausge­setzt gewesen, sodass „dort (schließ­lich) keine Schuss­waffen mehr verwendet wurden und die Waffen­schmiede wieder dazu über­gingen, Schwerter zu fertigen. Einen solchen Luxus konnte sich im Westen niemand leisten.“[11] – Und auch in China setzte sich (ange­führt durch eine starr-sinnige Beam­ten­schaft) die Politik der passiven Abschot­tung unter Rück­griff auf „jahr­hun­der­te­alte Tradi­tionen“ durch: Der zufolge „der ideale Herr­scher still und kosten­günstig im Zentrum des Gesche­hens sitze… (und) keine Kriege führe… Schließ­lich war es (sogar) billiger die Mongolen zu bestechen…, und die Zahlungen an die Kriegs­flotte wurden einge­stellt“[12], nachdem bereits im 14. Jhd. der private Seehandel verboten worden war.

Am Beginn einer sino-zentri­schen Welt ? Die neue Seidenstraße

Nachdem schließ­lich der Westen (ab dem 19. Jhd.) auch den Fernen Osten kolo­ni­siert hatte, verfes­tigt sich aber seit dem Beginn des 20. Jhds ein gegen­sätz­li­cher Trend: Japan schloss zu einer den führenden Indus­trie­staaten auf (ohne frei­lich die typisch spät-abend­län­disch, perver­tierte ur-christ­liche Schuld­kultur über­nommen zu haben). Und (nach Bürger­kriegs­wirren und maois­ti­scher Gesell­schafts­expe­ri­mente) hat nun China zu einer atem­be­rau­benden wirt­schaft­lich-mili­tä­ri­schen Aufhol­jagd ange­setzt. Spätes­tens um das 2100er-Jahr soll dieser Prozess abge­schlossen sein.[13] Dadurch aber tritt der west­eu­ro­päi­sche Kern­raum seine führende Rolle an den Osten ab, wobei die ehema­ligen osteu­ro­päi­schen Staaten (ange­führt durch die Visegrad‑4) die west­liche Flanke und euro­päi­sche Dreh­scheibe des neuen Ost-Kern­raumes bilden werden: Am west­li­chen Ende der Puls­ader der neuen Seidenstraße.

Dieser Prozess besteht aus zwei Peri­oden: In der ersten Hälfte des 21. Jhds kommt es zu einer Frag­men­tie­rung der globalen Herr­schaft in zwei Zonen, der ameri­ka­ni­schen (Europa, Naher Osten, even­tuell Südasien) und der chine­si­schen (Ostasien und Afrika). Dann aber (in der zweiten Hälfte des Jhds) wird die Welt „östli­cher“[14] (Martin Jacques): Es ist der Beginn einer sino-zentri­schen Welt, die hier­ar­chi­scher struk­tu­riert ist. Orbans Prophetie einer neuen, il-libe­ralen Staats­form wird Gestalt annehmen: Diese Welt wird „illi­beral“ (und „die west­liche Rede von univer­salen Menschen­rechten und Werte über Bord werfen“), nämlich „statisch und „keine Oppo­si­tion gegen die Macht der poli­tisch Herr­schenden zulassen.“[15] (Jacques)

Während West­eu­ropa (aus Besser­wis­serei, Ostras­sismus und ideo­lo­gi­scher Starr­köp­fig­keit) das größte Infra­struk­tur­pro­jekt seit dem Marshall-Plan, die neue Seiden­straße, igno­riert (Inves­ti­ti­ons­vo­lumen durch China: 900 Milli­arden Euro. in verkehrs­tech­ni­sche Infra­struktur, Kraft­werke und Pipe­lines), sind seit Mai 2017 Erdogan, Putin, und auch Ungarns Minis­ter­prä­si­dent Orbán eingestiegen.

Der unga­ri­sche Minis­ter­prä­si­dent Orbán hat die Zeichen der Zeit erkannt: „Das alte Modell der Globa­li­sie­rung geht seinem Ende entgegen, der Osten hat mit dem Westen gleich­ge­zogen und ein beträcht­li­cher Teil der Welt hat genug davon, von den west­li­chen Indus­trie­na­tionen über Menschen­rechte und Markt­wirt­schaft belehrt zu werden.“[16] (Jacques) Ungarn soll auf diese Weise zur Dreh­scheibe der neuen Seiden­straße werden: Es dient China als Sprung­brett zum EU-Binnen­markt, indem chine­si­sche Unter­nehmen Produkte in Ungarn produ­zieren, und dieses wiederum Zugang zum chine­si­schen Markt erhält.

Nur der west­liche Kern­raum mit seinem Brüs­seler Zentrum verwei­gert sich (schmol­lend in der ideo­lo­gi­schen Ecke der double-stan­dards stehend wegen angeb­lich fehlender Umwelt- und Sozi­al­stan­dards, die der Westen sonst selbst – wenn opportun selbst auf Kosten des Osten unter­lief: Brain-Drain im Gesund­heits­wesen und im Nied­rig­lohn- und Fach­ar­bei­ter­sektor). Die wahre Angst der Brüs­seler Eliten: Dass solcherart der geopo­li­tisch-wirt­schaft­liche Einfluss Chinas auf Osteu­ropa zu einer Ost-Verschie­bung des euro­päi­schen Kern­raumes führen wird. Mit Argus­augen wird auch konsta­tiert, dass sich Orbán „in China wohler zu fühlen scheint als in der EU“ (mdr, ebda) Oder mit den Worten Orbáns ausge­drückt: In der gegen­sei­tigen Akzep­tanz zwischen China und Ungarn gebe es „keinen Lehrer und keinen Schüler“ (mdr, ebda). – Orban wird also sehr wahr­schein­lich Recht behalten mit seinem Mene­tekel: „Der Westen wird fallen.“ (FAZ)[17]

