Wo steht die Welt heute inmitten des CoV-Komplotts?

Von REDAKTION | Das CoV-Komplott wird von insge­samt drei Dimen­sionen getragen: Einer medi­zi­ni­schen, poli­ti­schen und einer juris­ti­schen Dimen­sion. Zu jedem dieser Bereiche stellen sich mitt­ler­weile drän­gende und bren­nende Fragen:

UNSER-MITTELEUROPA hat exklusiv Dr. med. Andreas Heisler, dem Präsi­denten des in der Schweiz ansäs­sigen unab­hän­gigen Ärzte- und Gesund­heits­netz­werks ALETHEIA – mit mitt­ler­weile über 12.000 Unter­stüt­zern – gespro­chen. ALETHEIA wurde im Sommer 2020 zu Zeiten des Ausbruchs der CoV-Plan­demie gegründet, um Reali­täts­sinn und Bürger­ver­ant­wor­tung den unglaub­li­chen Exzessen und Auswüchsen des CoV-Regimes des Staates entgegenzusetzen.

Nach unserem Artikel zu Dr. med. Heisler und seiner Einschät­zung der Lage vor rund einem Jahr, hat UNSER-MITTELEUROPA Dr. med. Heisler gebeten, unseren Lesern heute wieder einen aktu­ellen Über­blick zum Jahr­hun­dert-Verbre­chen mit CoV zu geben:

Frage: In einem Offenen Brief vom 6. Oktober 2022 an das Eidge­nös­si­sche Depart­ment für Inneres (EDI) konsta­tiert ALETHEIA, dass die Schweizer Bevöl­ke­rung „mit menschen­rechts­wid­rigen Maßnahmen“ drang­sa­liert und das CoV-Zerti­fikat „mit unse­riösen Argu­menten“ einge­führt werde. Trotz dieses Sach­ver­haltes hat sich das Schweizer Volk in mitt­ler­weile drei Refe­renden der wissen­schaft­li­chen Unver­hält­nis­mä­ßig­keit seiner Dienst­herren in Bundes­bern ausge­lie­fert und schien in seiner Entschei­dung nicht von Alet­heia – der Göttin der Wahr­heit – gemäß grie­chi­scher Mytho­logie getragen:

am 13.6.2021 zum Covid-19-Gesetz mit 60,2%

am 28.11.2021 zur Erwei­te­rung des Covid-19-Gesetzes mit 62%

am 18.8.2023 zur Verlän­ge­rung des Covid-19-Gesetzes mit 61,9%

Wie erklären Sie die Unter­wür­fig­keit des Schweizer Stimm­volkes gegen Vernunft, wahre Wissen­schaft und den anwach­senden Berg entspre­chender Fakten?

Dr. Heisler: Eine Antwort auf die Frage könnte tatsäch­lich die Unter­wür­fig­keit des Schweizer Stimm­volkes gegen Vernunft, wahre Wissen­schaft und den anwach­senden Berg entspre­chender Fakten sein.

Leider hat sich auch die Bevöl­ke­rung in der Schweiz während der so genannten Covid-Pandemie als viel zu obrig­keits­gläubig und einge­schüch­tert präsen­tiert. Auch hier haben sich die Prin­zi­pien der Diffa­mie­rung, der Denun­zia­tion und des Mitläu­fer­tums von unge­ahntem Ausmaß gezeigt.

Eine andere Erklä­rung für die hohe Zustim­mung zur Verlän­ge­rung bzw. Erwei­te­rung von verfas­sungs­recht­lich proble­ma­ti­schen Gesetzen und Verord­nungen, die zudem menschen­un­würdig sind, könnte mögli­cher­weise auch aktive Wahl­ma­ni­pu­la­tion sein.

Was beson­ders stutzig macht ist, dass bei den ersten beiden Abstim­mungen eine Wahl­be­tei­li­gung von jeweils 60 % bestand, bei der dritten nur von 40 %: Dennoch kommt es zu prak­tisch iden­ti­schen Zustim­mungs­raten. Das gibt mir zu denken.

Frage: Am 8. Juli 2021 forderte Alet­heia Swiss­medic in einem Offenen Brief an das EDI, die Zulas­sung der soge­nannten Covid-„Impfstoffe“ zu sistieren, nachdem die soge­nannten „Impfungen“ gegen CoV unwirksam, unsi­cher und unnötig wären. Hat Swiss­medic im Nach­gang versucht die Argu­mente von Alet­heia zu entkräften?

Dr. Heisler: Die Swiss­medic hat sich nie mit den Argu­menten ausein­an­der­ge­setzt. Es war ledig­lich zu hören, dass es sich um eine zeit­lich befris­tete (de facto notfall­mäs­sige) und recht­mä­ßige Zulas­sung handelt. Die Impf­stoffe seien sicher und wirksam.

Frage: Stellt das Ergebnis der Refe­renden Bundes­bern künftig einen Frei­brief für medi­zi­ni­sche Expe­ri­mente am Menschen aus?

Dr. Heisler: Ich vermute, dass selbst ein nega­tives Ergebnis der Refe­renden, d.h. eine Ableh­nung durch das Stimm­volk, den Bundesrat nicht gehin­dert hätte, im Zwei­fels­fall wieder medi­zi­ni­sche Expe­ri­mente am Menschen zuzu­lassen. So ist es aller­dings leider dazu gekommen, dass der Bundesrat sich tatsäch­lich auf das Prädikat «durch die direkte Demo­kratie bestä­tigt» abstützen kann.

Frage: Stellt solches Verhalten einen Verstoß gegen den „Nürn­berger Kodex“ aus dem Jahr 1947 dar?

Dr. Heisler: Aus meiner Sicht handelt es sich bei diesem Verhalten tatsäch­lich um einen Verstoß gegen den Nürn­berger Kodex aus dem Jahr 1947. mRNA-verpackte Nano­li­pide sind bislang noch nie am Menschen auspro­biert wurden. Die Zulas­sungs­stu­di­en­lage ist äußerst dürftig; es sind viel zu wenige Menschen viel zu kurz «behan­delt» worden. Die gesamte präkli­ni­sche Phase, die mindes­tens 2 Jahre dauern würde, hat nicht statt­ge­funden. Diese lässt sich auch nicht am Computer simu­lieren, wie von den so genannten Wissen­schaft­lern und den Main­stream-Medien darge­stellt wurde.

Bild 4 – 2023.8.2

Bild 5 – 2023.8.2

Das wahre Ausmaß der Kata­strophe zeigt sich immer mehr und lässt sich in der Über­sterb­lich­keit und dem Gebur­ten­rück­gang seit dem Ausrollen der so genannten Impf­kam­pagne darstellen.

Frage: Führten die von Ihnen geschil­derten nutz­losen bzw. kontra­pro­duk­tiven staat­li­chen Maßnahmen dazu, dass Mitar­beiter aus dem Gesund­heits­be­reich kündigten oder gekün­digt wurden?

Dr. Heisler: Was ich jetzt sehe, ist der unmit­telbar bevor­ste­hende Kollaps unseres Gesund­heits­we­sens. Was uns zu Beginn der so genannten Pandemie ange­droht worden ist und nur durch die unsäg­li­chen Mass­nahmen hätte verhin­dert werden können, ist jetzt nach Been­di­gung der «Plan­demie» durch die WHO auch in der Schweiz einge­treten: Das Gesund­heits­wesen funk­tio­niert nicht mehr, selbst Notfälle werden oft inad­äquat behandelt.

Bild 6 – 2023.8.2

Insbe­son­dere Pati­enten mit Neben­wir­kungen der mRnA-Spritze werden nicht ernst genommen und landen oftmals verzwei­felt in der Psychiatrie.

Dieser Zustand ist dadurch zu erklären, dass viele Mitarbeiter/innen aus dem Gesund­heits­be­reich sich dem Impf­druck nicht beugen wollten und gekün­digt haben. Dieje­nigen, die sich dem Menschen­ex­pe­ri­ment unter­worfen haben, fallen oft kurz- oder lang­fristig wegen mehr oder weniger gravie­renden Neben­wir­kungen aus. Letzt­end­lich hat der Perso­nal­mangel zu dieser Krise geführt.

Frage: Waren die geschil­derten Auswüchse des CoV-Regimes die Haupt­ver­ur­sa­cher der heutigen Krisen und Engpässe im Gesundheitswesen?

Dr. Heisler: Aus meiner Sicht sind diese Auswüchse der Haupt­grund für die heutige Krise und die Engpässe im Gesund­heits­wesen, die die Bevöl­ke­rung immer mehr zu spüren bekommt. Die Qualität der medi­zi­ni­schen Versor­gung und der Gesund­heits­ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung im Allge­meinen hat in den letzten drei Jahren in der Schweiz dras­tisch abge­nommen. Dies zeigt sich auch an der Tatsache, dass bestimmte Medi­ka­mente – zum Teil auch lebens­wich­tige Anti­bio­tika – nicht oder immer wieder nicht lieferbar sind.

Frage: Welchen Repres­sa­lien waren Sie und Ihre Kollegen ausge­setzt, die sich nicht dem CoV-Regime unterwarfen.

Dr. Heisler: Die Repres­sa­lien halten bis zum heutigen Tag an: Es kommt immer wieder auch jetzt noch zu Gerichts­ur­teilen, indem Kollegen in der Schweiz zu Bussen und sogar zu bedingten Haft­strafen wegen Masken­at­testen oder Impf­un­fä­hig­keits-beschei­ni­gungen verur­teilt werden. Es ist zu Haus- und Praxis­durch­su­chen wegen dem Ausstellen von Masken­dis­pensen oder wegen Abgabe von wirk­samen Medi­ka­menten wie Iver­mectin oder Chlor­di­oxid-Lösung gekommen.

Bild 7 – 2023.8.2

Die mit Abstand drako­nischste Maßnahme war die Zwangs­psych­ia­tri­sie­rung meines Kollegen Dr. Thomas Binder im Mai 2020. Er musste eine Woche lang in einer geschlos­senen Abtei­lung einer psych­ia­tri­schen Einrich­tung wegen so genannten «Corona-Wahns» ausharren und sich anschlie­ßend für eine gewisse Zeit medi­ka­mentös zwangs­be­han­deln lassen. Diese Mass­nahme hat dazu geführt, dass viele Ärzte in der Schweiz nicht aufgemuckt haben.

Frage: Wie stehen die vermeint­li­chen Todes­fälle aufgrund von CoV im Verhältnis zu den Opfern mit Impfschäden?

Dr. Heisler: Im Kanton Luzern sind nach offi­zi­ellen Angaben 470 Menschen im Zusam­men­hang mit der SarsCov-2-Virus­er­kran­kung verstorben. Diese waren zwischen 80 und 100 Jahre alt und es sind offen­sicht­lich auch Pati­enten in die Statistik einge­gangen, die z.B. an einem Motor­rad­un­fall verstorben sind und kurz vor ihrem Ableben einen posi­tiven SarsCov-2-Test auswiesen.

Selbst nach bundes­ge­richt­li­cher Recht­spre­chung ist ein posi­tiver Test kein Beweis für eine Infek­tion. Es ist davon auszu­gehen, dass noch viel weniger Menschen wirk­lich an dem Virus, falls es ihn je gegeben haben sollte, verstorben sind. Die Todes­rate liegt demzu­folge im Promille-Bereich bezogen auf eine Bevöl­ke­rung von 400’000 Menschen im Kanton Luzern. Auch in meiner Praxis gab es in den zurück­lie­genden drei Jahren so gut wie keine echten Covid-Toten, was die Zahl von 470 Toten im Kanton Luzern als viel zu hoch und dennoch als realis­tisch erscheinen lässt.

Bild 8 – 2023.8.2

Bild 9 – 2023.8.2

Demge­gen­über stehen selbst in meiner Praxis verschie­dene tragi­sche Todes­fälle, die ich durchaus im Zusam­men­hang mit der mRNA-Spritze sehen muss. Eine junge 30-Jährige, die tot in der Wasch­küche zusam­men­bricht ist mir in meiner mehr als 20-jährigen Karriere als Haus­arzt noch nie unter­ge­kommen. Das passiert nicht einfach

so: Fakt ist, dass zwei Klein­kinder von noch nicht einmal 1- bzw. 3 Jahren zu Halb­weisen gemacht worden sind. Das Ergebnis der gericht­lich ange­ord­neten Obduk­tion liegt mir leider nicht vor.

Frage: Wie kann den Impf­op­fern geholfen werden?

Dr. Heisler: Das ist ein sehr weites Feld. Zunächst kann den Impf­op­fern dadurch geholfen werden, dass man sie ernst nimmt und anhört. Dies wird von den wenigsten Ärzten, aus verschie­denen Gründen, geleistet. Teils aus Scham, teils aus Igno­ranz und teils aus Korrup­ti­ons­gründen. Wir versu­chen, sehr indi­vi­duell das Problem der Pati­enten zu erfassen. Dabei fällt auf, dass wir es mit einem sehr schil­lernden Bild an Neben­wir­kungen zu tun haben. Von daher gibt es auch keine einfache Patent­lö­sung, die für alle Betrof­fenen glei­cher­massen gilt. Wir stehen auch mit Kollegen in der Schweiz und im Ausland im Austausch.

Frage: Stellen mRNA Injek­tionen in der Realität keine Impfungen, sondern viel­mehr eine Genthe­rapie dar, wie manche Experten behaupten?

Dr. Heisler: Da die Behörden, entgegen anders­lau­tender Verspre­chungen zu Beginn der so genannten Impf­kam­pa­gnen, die Impfung sei wirksam, inzwi­schen zugeben mussten, dass sie weder vor Anste­ckung noch vor Über­tra­gung schützt, ist der Begriff «Impfung» falsch und völlig irreführend.

Bild 10 – 2023.8.2

Es soll sugge­rieren, dass es sich um eine prak­tisch harm­lose medi­zi­ni­sche Maßnahme handelt – die Vorsilbe mRNA-(Impfung) wird tunlichst verschwiegen. Ich würde auch nicht den Begriff Genthe­rapie wählen, weil eine Therapie nur bei Krank­heiten und Erkrankten einge­setzt wird. Mit dem so genannten Impf­stoff ist man aber gröss­ten­teils auch auf völlig Gesunde losge­gangen. Von daher würde ich eher von einem Gen-Expe­ri­ment spre­chen; welche Auswüchse und Folgen das für die Betrof­fenen haben wird, ist erst jetzt und in der Folge zu sehen. Es ist davon auszu­gehen, dass neben den vielen Thrombosen/Embolien, Herz­in­farkten, Schlag­an­fällen und auch Auto­im­mun­erkran­kungen und neuro­lo­gi­schen Syndromen es zu immer mehr Krebs­fällen kommen wird. Die grosse Befürch­tung meiner­seits liegt darin, dass dann vor allem die jüngere Gene­ra­tion unter solchen Ereig­nissen leiden wird.

Frage: Stellen die Ergeb­nisse besagter Refe­renden Verstöße gegen Art. 118b80 zur „Forschung am Menschen“ der Schweizer Verfas­sung dar, zumal es dort unter Punkt (d) heißt: „Eine unab­hän­gige Über­prü­fung des Forschungs­vor­ha­bens muss ergeben haben, dass der Schutz der teil­neh­menden Personen gewähr­leistet ist“?

Dr. Heisler: Das sehe ich genauso. Hier müssen natür­lich die Juristen zu Wort kommen. Aus meiner Sicht handelt es sich klar um ein globales Menschen­ex­pe­ri­ment; der Schutz der teil­neh­menden Personen wurde völlig hint­an­ge­stellt. Und dies für eine Erkran­kung, die nicht gefähr­li­cher gewesen ist als eine normale Grippe.

Frage: Wie lässt sich erklären, dass die WHO am 7. März 2020 Fata­li­täts­raten von 3.4% welt­weit verbreiten konnte und unge­straft Angst und Panik unter den Bevöl­ke­rungen verbreiten durfte?

Dr. Heisler: Da es zu einer völligen Unter­jo­chung der Medien und auch des Justiz­ap­pa­rates in den meisten Ländern auf dieser Welt gekommen ist, können die WHO und all ihre Helfers­helfer in den einzelnen Staaten unge­straft Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit begehen. Die «Schre­ckung» [Anmer­kung der Redak­tion: Juris­ti­scher Terminus der Schweiz für «Volks­ver­het­zung»] der Bevöl­ke­rung ist in der Schweiz eine Straftat.

Bild 11 – 2023.8.2

Bild 12 – 2023.8.2

Leider kann aufgrund der jetzigen Konstel­la­tion nicht gegen die Medien und die Behörden vorge­gangen werden, da die Gerichte nicht mehr unab­hängig sind.

Frage: Wie lässt sich der Zick-Zack-Kurs der WHO zum Thema „asym­pto­ma­ti­sche Verbrei­tung“ von CoV‑2 interpretieren?

Dr. Heisler: Dieser Zick­zack-Kurs der WHO lässt sich nur dadurch erklären, dass eine asym­pto­ma­ti­sche Erkran­kung bzw. asym­pto­ma­ti­sche Verbrei­tung völlig unwis­sen­schaft­lich sind. Ein Beweis hierfür wurde nie ange­treten. Es hat sich im Gegen­teil heraus­ge­stellt, dass die Krank­heit in der Realität sehr viel weniger anste­ckend ist. Alle Mass­nahmen waren völlig über­trieben und haben über­haupt nichts gebracht ausser Leid und Kosten.

Frage: Die Deut­schen Wirt­schafts­nach­richten berich­teten am 27.06.2023, dass nach Auskunft des BRD-Bundes­ge­sund­heits­mi­nis­te­riums mindes­tens 755 Millionen OP- und FFP2-Masken verbrannt werden sollen. Das Minis­te­rium sagt, drei Millionen Masken wurden schon verbrannt. Der vorma­lige Gesund­heits­mi­nister Jens Spahn (CDU) geriet im Früh­jahr 2020 in einen Kauf­rausch: Der Bundes­rech­nungshof monierte besagte „Über­be­schaf­fung“. Man spricht von gesamt 5,8 Milli­arden Masken, die 6,3 Milli­arden € kostet hätten. Man kann vermuten, dass eine Entsor­gung durch Verbrennen nicht sonder­lich gut fürs Klima sein kann. Gab es medi­zi­ni­sche Gründe, Masken recht­zu­fer­tigen oder wie lässt sich dieser Super-Flop der Politik heute erklären?

Dr. Heisler: Das Tragen der Maske hatte keinerlei medi­zi­ni­schen Effekt. Es ging darum, damit das Narrativ der gefähr­li­chen Killer­grippe in der Öffent­lich­keit sichtbar zu machen.

Bild 13 – 2023.8.2

Außerdem kann die Maske als Symbol der Unter­wer­fung und des Skla­ven­tums ange­sehen werden. Dies hat auch in der Schweiz bestens funk­tio­niert, da hier das Masken­tragen bis zum Exzess durch­ge­führt und auch einge­for­dert worden ist.

Der Masken­be­schaf­fungs- und Vernich­tungs­skandal in Deutsch­land – in der Schweiz sind mögli­cher­weise ähnliche Machen­schaften gelaufen – zeigt das Ausmaß der Korrupt­heit und Verlo­gen­heit der Politik. Nicht nur die Gesund­heit der Pati­enten ist geschä­digt worden, sondern auch die Natur und unsere Umwelt. Es sind Millionen, viel­leicht sogar Milli­arden von Masken im Meer entsorgt worden. Dies ist eine Kata­strophe für Flora und Fauna und damit auch für die Gesund­heit der gesamten Menschheit.

Frage: Die renom­mierte medi­zi­ni­sche Publi­ka­tion Lancet musste eine gefälschte Studie gegen Hydro­xychlo­ro­quin vom 22. Mai 2020 wieder zurück­ziehen: Hat die Schweiz die Behand­lung von CoV mit alter­na­tiven Medi­ka­menten, wie z.B. mit Hilfe

von HCQ oder Iver­mectin durch Behörden behin­dert, wie es auch in vielen anderen Staaten von über­staat­li­cher­seits durch­ge­setzt wurde?

Nachdem der «Job» erle­digt war, konnte Lancet die gefälschte Studie zurückziehen!

Bild 14 mit Legende – 2023.8.2

Dr. Heisler: Offen­sicht­lich war es so, dass inter­na­tional, aber auch in der Schweiz bestimmte Medi­ka­mente als gefähr­lich und als verboten dekla­riert worden sind. Hierzu gehören Hydro­xychlo­ro­quin und Iver­mectin, aber auch andere probate Mittel, wie z.B. Vitamin D. Dies musste aus Sicht der Gegen­seite so gemacht werden, da eine notfall­mäs­sige Zulas­sung eines Impf­stoffes nur möglich ist, wenn keine adäquate Behand­lung möglich wäre. Auch hierin zeigt sich die völlig verbre­che­ri­sche Neigung der Ärzte und Behörden.

Bild 15 – 2023.8.2

Bild 16 – 2023.8.2

Ich kenne Kollegen in der Schweiz, die wegen der Abgabe von Iver­mectin berufs­recht­lich verfolgt und gebüsst worden sind. Dies ist mit einer der großen Skan­dale der letzten drei Jahre in diesem Land. Auch hierin zeigt sich die Korrupt­heit der Behörden und Ärztegesellschaften.

Frage: Wie erklären Sie sich, dass in Schweizer Medizin-Labors selbst nach Bekannt­gabe der WHO vom 20.1.2021 (Infor­ma­tion Notice for Users 2020/05) zu PCR Tests, noch immer mit viel zu hohen Zyklus­schwell­werten (Ct values) – z.B. mit Ct 40 statt 27 – weiter­ge­ar­beitet wurde und falsche Diagnosen produzierten?

Perfektes «Geschenk» der WHO zum Tag der Inau­gu­ra­tion an J. Biden am 20.1.2021

Bild 17 mit Legende – 2023.8.2

Dr. Heisler: Die Schweizer Medi­zin­la­bors haben in der Corona-Zeit einen Reibach gemacht. Sie sind damit mitver­ant­wort­lich für die Etablie­rung und Aufrecht­erhal­tung einer Test- und Medienpandemie.

Bild 18 – 2023.8.2

Die hohen Zyklus­schwel­len­werte sollten eine möglichst hohe Inzi­denz der Erkran­kung sugge­rieren. CT-Werte über 35 sind nicht zu verwerten, außerdem darf ein Test in der Medizin nur an Symptom­trä­gern und niemals an symptom­losen, d.h. gesunden Menschen durch­ge­führt werden.

Frage: Die Rede von Dr. David E. Martin, Vorsit­zender der M‑CAM Inter­na­tional LLC und Batten Fellow der Univer­sität von Virginia, die er auf Einla­dung von EU-Parla­men­ta­riern im Mai 2023 in Brüssel halten konnte, ist auf der Webseite von ALETHEIA verlinkt: Dr. Martin zeigt in seinen Ausfüh­rungen auf, dass bereits im Jahr 1967 die ersten Versuche am Menschen mit verän­derten Coro­na­viren in Form einer trans­at­lan­ti­schen Zusam­men­ar­beit zwischen USA und Groß­bri­tan­nien begannen. Zusätz­lich wurde mit Schweinen und Hunden expe­ri­men­tiert. Im Jahr 1990 meldete Pfizer das erste Patent – US Patent 637224 – auf einen vermeint­li­chen Impf­stoff mit Spike Prote­inen für besagten Vete­ri­när­be­reich an. Warum stellten sich schon damals die vermeint­li­chen Impfungen gegen CoV als völlig unwirksam heraus?

Dr. Heisler: Die Frage­stel­lung müsste für mich anders lauten: Warum hat man auch heute auf ein schon damals völlig unwirk­sames Verfahren wie die mRNA-«Impfung» gegen SarsCov‑2 zurückgegriffen?

Bild 19 – 2023.8.2

Die ganzen von Dr. Martin aufge­zeigten Machen­schaften legen den Verdacht nahe, dass es sich tatsäch­lich um eine lange im Voraus ange­legte Plan­demie handelt. Aus meiner Sicht ist es medi­zi­nisch und wissen­schaft­lich sinn­be­freit einen schnell mutie­renden Atem­wegs­keim durch eine wie auch immer gear­tete Impfung ausrotten zu wollen.

Frage: Dr. Martin infor­miert, dass im Jahr 1984 eine „HIV Inc.“ ange­dacht wurde, um mit Hilfe von CoV ein globales Impf­re­gime vor dem Schreck­ge­spenst HIV durch­zu­setzen. Das Expe­ri­ment musste aufge­geben werden, weil über 50% der

Personen der HIV Test-Behand­lung verstarben oder schwere Impf­schäden davontrugen.

Darauf ließ man die Maske endgültig fallen, nachdem die Univer­sität von North Caro­lina Chapel Hill (UNC) das US Patent 7279327 auf ein soge­nanntes infek­tiöses repli­ka­ti­ons­de­fi­zi­entes Klon eines Coro­na­virus – infek­tiös für das Epithel mensch­li­cher Lunge – anmelden liess. Es war eine Erfin­dung die einer Biowaffe entspricht und vom NIAID (US National Insti­tute of Aller­gies and Infec­tious Dise­ases) von 1999 – 2002 finan­ziert worden wäre. Dr. Martin unter­stellt, dass jene Schöp­fung aus dem Labor ein Jahr später unter dem Namen SARS 1.0 in Fernost zum Einsatz kam. Es scheint ein klarer Verstoß gegen die Biowaffen Konven­tion vorzu­liegen: Was unter­nahmen die hiesigen Behörden in der Schweiz und Europa dagegen?

Patent US 7,279,327 B2 für Methoden rekom­bi­nanten Corona Virus zu produzieren

Bild 20 mit Legende – 2023.8.2

Dr. Heisler: Ich denke, dass schon damals die Behörden in der Schweiz und Europa nichts gegen den Verstoß gegen die Biowaf­fen­kon­ven­tion unter­nommen haben. Was hier genau gelaufen ist, ist aus meiner Sicht speku­lativ, ich stelle fest, dass ich immer mehr Anstren­gungen unter­nehme, um an möglichst gut recher­chierte und seriöse Artikel gelange, um mir hier ein besseres Bild machen zu können.

Frage: Im Jahr 2003 isolierte CDC (US Centers for Disease Control & Preven­tion) unter Bruch der Biowaf­fen­kon­ven­tion einen SARS Coro­na­virus und unter­nahm den Versuch mit einer von China herun­ter­ge­la­denen Sequenz dafür eine Patent anzu­melden: Dies gelang erst im Jahr 2007 [US-Patent 7776521 „CoV isolated from Humans], weil das Patentamt den Antrag zuvor zweimal zurück­ge­wiesen hätte. Am 9.10.2007 regis­trierte UNC US-Patent 7279327 unter dem Namen „Methods for Produ­cing Recom­bi­nant Coro­na­virus“ [Methoden zur Produk­tion eines rekom­bi­nier­baren Coro­na­virus]. Wurde die Mensch­heit nach SARS 1.0 so im Jahr 2020 mit einem rekom­bi­nier­baren CoV-19 aus dem Labor beglückt?

Dr. Heisler: Nach meiner Kenntnis wird die zunächst als Verschwö­rungs­theorie abge­tane Hypo­these, das Virus sei aus einem Biowaf­fen­labor in Wuhan entwi­chen, mitt­ler­weile von gewissen west­li­chen Kreisen verfolgt. Ob die Frei­set­zung unbe­ab­sich­tigt oder vorsätz­lich erfolgt ist, darüber wird noch gestritten. Unab­hängig davon, wie das Virus in Umlauf kam, ist für mich jedoch klar, dass hier Absicht dahin­ter­stand, um die erwünschte Test- und Medi­en­p­lan­demie global loszutreten.

Frage: Die Gense­quenzen aus 2003, 2005 & 2006 sind zu 89% – 99% ident mit CoV‑2: Dr. Martin erläu­terte, dass ab dem Jahr 2005 besagte Forschung als Tech­no­logie zur Biowaffen-Kriegs­füh­rung, dotiert mit über 10 Milli­arden USD über das NIAID und Vertei­di­gungs­mi­nis­te­rium gelaufen wäre. Besagte staat­liche Kolla­bo­ra­tion gipfelte 2016 in einem Schreiben des NIAID an die Univer­sität von North Caro­lina Chapel Hill, welches das Biowaffen-Labor der UNC vom Gain-of-Func­tion (GOF: künst­li­ches Schär­fer­ma­chen der abträg­li­chen Virus­funk­tionen durch Labor­ar­beit) Mora­to­rium, welches zuvor von der US-Regie­rung erlassen wurde, frei­stellte. Zwischen 2008 und 2019 wären in den USA, BRD und China insge­samt 73 Patente für haupt­säch­lich ACE‑2 Rezeptor [Binde Rezeptor] Domain, Cleavage Site [Spal­tungs­stelle] und das Spike Protein ange­meldet. Ab dem Jahr 2016 wäre in der Fach­li­te­ratur der soge­nannte „Wuhan Insti­tute of Viro­logy Virus‑1“ – WIV‑1 – schon vorge­stellt. 2019 – sieben Monate vor CoV‑2 Patient Nr. 1 – ließ Moderna vier ihrer Patente um den Terminus „acci­dental or inden­tional release“ [Frei­set­zung des Patho­gens durch Unfall oder Absicht]. Ist damit der Beweis erbracht, dass jenes Pathogen CoV‑2 als „made in USA“ einzu­stufen wäre und China über den Tisch gezogen wurde, indem man über GOF-Unter­be­auf­tra­gungen der USA ans Institut of Viro­logy (WIV) nur einen Marken­namen, wie „WIV‑1“ kreierte, um von den wahren Master­minds abzulenken?

Dr. Heisler: Das halte ich aus den oben genannten Gründen für sehr wahrscheinlich.

Frage: Wie erklären Sie sich, dass nach Vorliegen der erdrü­ckenden Beweis­lage keines der 193 Mitglieds­länder in der Lage und/oder bereit scheint, gegen besagte orga­ni­sierte Krimi­na­lität staat­li­cher – und trans­na­tio­naler Art poli­tisch und juris­tisch vorzugehen?

Dr. Heisler: Die Sars-Cov-2-Pandemie, wie sie uns von den Medien weiss gemacht worden ist, ist global konzer­tiert und von langer Hand vorbe­reitet worden.

Bild 21 – 2023.8.2

Wer als Arzt, Jurist oder als Mitglied einer Behörde oder einer poli­ti­schen Insti­tu­tion gegen das Narrativ ausschert wird drang­sa­liert und mundtot gemacht. Die insti­tu­tio­nellen Schutz­me­cha­nismen funk­tio­nieren nicht mehr.

Frage: Erfor­dert besagtes staat­li­ches Unver­mögen gepaart von Will­fäh­rig­keit gegen­über über­staat­li­chen Mono­po­listen inklu­sive dem Total­ver­sagen staat­li­cher Justiz, dass das System west­li­cher Partei-Olig­ar­chien, welches immer unver­fro­rener externe Inter­essen, doch nicht mehr die seiner Bürger vertritt, einer gründ­li­chen Reform zu unter­ziehen wäre, bevor das ganze System zusam­men­bricht und von außen über­nommen würde?

Dr. Heisler: Es bedarf einer tief­grei­fenden Umwäl­zung der Gesell­schaft, auch das so genannte demo­kra­ti­sche Parteien-System muss sehr stark hinter­fragt werden. Das Prinzip des Orga­nismus der sozialen Drei­glie­de­rung, welches der Gründer der Anthro­po­so­phie Rudolf Steiner Anfang des letzten Jahr­hun­derts entwarf, sehe ich als passende Scha­blone um eine neue, mensch­liche und freie Gesell­schafts­form, die möglichst staats­fern ist, zu etablieren. Dies muss in allen Berei­chen der Gesell­schaft und nicht nur im Gesund­heits­wesen umge­setzt werden. Erst dann ergibt sich für mich ein lebens­werter Gegen­ent­wurf zum Transhumanismus.

Frage: Nach dem «erfolg­rei­chen» Test­lauf mit dem Smart-Virus-CoV verfolgt die WHO den Plan, gestützt auf den medi­zi­nisch-indus­tri­ellen Komplex, nun zum entschei­denden letzten Schlag auszu­holen: Das WHO-Komplott sieht vor, als dann Welt­ge­sund­heits-Über­re­gie­rung nicht nur über­staat­liche Exeku­tiv­ge­walt über Gesund­heit, Pande­mie­vor­sorge und Zwangs­be­hand­lungen auszu­üben, sondern auch Voll­machten zur Zensur und Verfol­gung miss­lie­biger Kritiker auf sich vereinen zu lassen. Welche Mass­nahmen gegen die tota­li­tären Pläne der WHO gedenkt ALETHEIA zu ergreifen?

Dr. Heisler: ALETHEIA versucht gegen die tota­li­tären Pläne der WHO vor allem mittels Aufklä­rung der Bevöl­ke­rung ein Bewusst­sein zu schaffen, dass hier eine Welt­re­gie­rung unter dem Deck­mantel der Gesund­heit einge­führt werden soll. Die Etablie­rung der Plan­demie hat hier eine sehr eindrück­liche Scha­blone entworfen.

Bild 22 – 2023.8.2

Mögli­cher­weise ist es doch möglich, vielen bisher noch nicht erreich­baren Mitbür­gern, das Ausmass des Verbre­chens und die Korrupt­heit des eigenen Staates aufzuzeigen.

Frage: Wie das US-Medium Florida Today berichtet, haben Mitglieder des Exekutiv Komi­tees der Repu­bli­kaner (BREC) aus dem Florida Distrikt, Brevard County über eine Reso­lu­tion abge­stimmt, die den Gouver­neur von Florida, Ron DeSantis auffor­dert, die CoV-19 Expe­ri­men­tier­stoffe unter­su­chen und verbieten zu lassen. Zur Abstim­mung des BREC gab es einen Erdrutsch­sieg. Die Repu­bli­kaner anderer Distrikte, wie aus Semi­nole, Lake, Santa Rose, Hills­bo­rough und Lee County lancieren ähnliche Initiativen.

Die Mehr­heit der Repu­bli­kaner vertritt den Stand­punkt, dass mRNA-Injek­tionen eine biolo­gi­sche Waffe mit einer extrem großen Gefahr für die Mensch­heit darstellen. Sie argu­men­tieren, dass Big Pharma unter dem starken Verdacht steht, Verbre­chen gegen die Mensch­lich­keit begangen und gegen den Nürn­berger Kodex verstoßen zu haben sowie die fatalen Risiken ihrer medi­zi­ni­schen Expe­ri­mente zusammen mit allen Impf­schäden vorsätz­lich und grob fahr­lässig herun­ter­zu­spielen. Können Schweizer Bürger­initia­tiven, wie z.B. von ALETHEIA, ggf. auch auf Unter­stüt­zung von poli­ti­scher Seite zählen?

Dr. Heisler: Eine Unter­stüt­zung von poli­ti­scher Seite in der Schweiz kann ich für ALETHEIA im Moment nicht erkennen. Leider ist es so, dass die Behörden immer noch auf Linie funk­tio­nieren. Es gibt verein­zelte Initia­tiven, vor allem in der SVP, die in diese Rich­tung gehen, aller­dings braucht es noch Geduld und Leidens­fä­hig­keit und vor allem das wirk­same Stand­halten von ALETHEIA in dieser Frage.

Frage: Wie «Spiegel Wissen­schaft» berichtet, hätte die Stän­dige Impf­kom­mis­sion (Stiko), zuständig für die BRD, inzwi­schen empfohlen auf einen soge­nannten allge­meinen Impf­plan über­zu­gehen, wonach Menschen ab 60 Jahren sowie alle Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Krank­heits­ver­lauf zusätz­lich zur Basis­imp­fung eine regel­mä­ßige, jähr­liche Auffri­schungs­imp­fung erhalten sollten. Zwar müsste die Beschluss­ent­wurf dafür noch durch ein Stel­lung­nahme-Verfahren von Ländern und Fach­kreisen, doch lässt sich aus dieser Initia­tive ableiten, dass in der BRD die Aufar­bei­tung und Unter­su­chungen zu den gesam­melten mutmass­li­chen CoV-Verbre­chen als geschei­tert zu betrachten sind bzw. mehr oder weniger im Sand verlaufen?

Dr. Heisler: In Deutsch­land geht man ganz offen­sicht­lich den Weg der Verdrän­gung und das über­spielen der gesund­heits­schäd­li­chen Folgen aller Maßnahmen insbe­son­dere durch die so genannten Impfung. Immer wird von den Medien und genau zu diesem Zweck befragten so genannten Experten behauptet, dass Neben­wir­kungen absolut ernst genommen werden, dass diese aber sehr selten seien. Nach wie vor wird von einer posi­tiven Risiko-Nutzen-Rela­tion schwa­dro­niert. Die Über­nahme in den Impf­plan als regel­mä­ßige Auffrisch­imp­fung ist nur als Skandal zu bewerten. Immerhin lässt man die gesunden Kinder und Jugend­li­chen außen vor.

Bild 23 – 2023.8.2

Aufgrund der Schwere des Verbre­chens und der kata­stro­phalen Folgen, mittel- und länger­fristig, ist es nicht verwun­der­lich, dass eine Aufar­bei­tung vermieden wird. Viel zu viele der Verant­wort­li­chen haben sich schuldig gemacht und sind an einer solchen Aufar­bei­tung nicht inter­es­siert. Ähnli­ches dürfte leider auch für die Schweiz gelten.

Unser-Mittel­eu­ropa: Herr Dr. Heisler, wir danken Ihnen für das Gespräch!

vvv

Das Inter­view führte Unser-Mitteleuropa

Lesen Sie Artikel von Unser-Mittel­eu­ropa zum Thema, die zuletzt erschienen sind:

u Unser Artikel über Stel­lung­nahmen von Dr. med. A. Heisler im August 2022:

unser-mitteleuropa.com/dr-med-andreas-heisler-nach-scheitern-des-cov-experiments-die-stimmung-kippt-gerade/

u Zum WHO Komplott, dass der WHO Exeku­tiv­ge­walt über Staaten zuschanzen soll:

unser-mitteleuropa.com/strafanzeige-gegen-deutsche-bundesregierung-wegen-hochverrat-und-voelkermord/

unser-mitteleuropa.com/wir-bringen-who-zu-fall-kampfansage-europaeischer-buerger-initiative-zum-komplott/

unser-mitteleuropa.com/pro-schweiz-stellt-sich-gegen-who-komplott-zur-entmachtung-der-nationalstaaten/

unser-mitteleuropa.com/buergerbewegung-pro-schweiz-fuer-souveraenitaet-neutralitaet-freiheit-und-switzerland-first/

vvv

Lesen Sie Artikel von Unser-Mittel­eu­ropa zum Thema, die zuletzt erschienen sind:

u Unser Artikel über Stel­lung­nahmen von Dr. med. A. Heisler im August 2022:

unser-mitteleuropa.com/dr-med-andreas-heisler-nach-scheitern-des-cov-experiments-die-stimmung-kippt-gerade/

u Zum WHO Komplott, dass der WHO Exeku­tiv­ge­walt über Staaten zuschanzen soll:

unser-mitteleuropa.com/strafanzeige-gegen-deutsche-bundesregierung-wegen-hochverrat-und-voelkermord/

unser-mitteleuropa.com/wir-bringen-who-zu-fall-kampfansage-europaeischer-buerger-initiative-zum-komplott/

unser-mitteleuropa.com/pro-schweiz-stellt-sich-gegen-who-komplott-zur-entmachtung-der-nationalstaaten/

unser-mitteleuropa.com/buergerbewegung-pro-schweiz-fuer-souveraenitaet-neutralitaet-freiheit-und-switzerland-first/