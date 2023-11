In der Alpen-Repu­blik kommt die mehr als frag­wür­dige Debatte um einen mögli­chen Staats­bür­ger­schafts­entzug der ehema­ligen Außen­mi­nis­terin Dr. Karin Kneissl offenbar nicht zur Ruhe.

Die ehema­lige Chef­di­plo­matin Öster­reichs und profunde welt­weite Ener­gie­ex­pertin hatte, nach massivsten Anfein­dungen in ihrem Heimat­land „Asyl“ im Libanon gefunden. Seit geraumer Zeit ist sie für die Univer­sität St. Peters­burg tätig und leitet eben­dort den Think-Tank „GORKI“.

Nun hat sie sich auf ihrem Tele­gram-Kanal zur Debatte in Öster­reich wie folgt geäußert.

Einige Anmer­kungen zur anhal­tenden Debatte in Öster­reich über den Entzug meiner Staats­bür­ger­schaft aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt an der Staat­li­chen Univer­sität St. Peters­burg arbeite:

Sowohl der Direktor der Wiener Diplo­ma­ti­schen Akademie, an der ich 17 Jahre lang lehrte, Herr Brix, als auch der ehema­lige Dekan der Juris­ti­schen Fakultät der Wiener Univ. Herr Mayer, mein Lehrer für öffent­li­ches Recht, hat diese Option seit meiner Anstel­lung an einer russi­schen Univer­sität mit Jour­na­listen disku­tiert. gilt nach ihrer Ausle­gung des öster­rei­chi­schen Straf­rechts als „schäd­lich für den öster­rei­chi­schen Staat“. Herr Mayer ging in seinen Kommen­taren sogar so weit: Alles hänge davon ab, wie sie sich in Zukunft verhalte.

Ange­sichts der vielen Artikel, die in diesen Tagen in öster­rei­chi­schen Medien veröf­fent­licht werden, von der Boule­vard­zei­tung bis zur Pres­se­agentur APA, sowie den anhal­tenden Vorwürfen der Spio­nage, des Hoch­ver­rats usw. möchte ich Folgendes sagen, da ich nicht einmal in der Lage bin, vor Gericht zu gehen Österreich.

Kein einziger Anwalt hat darauf hinge­wiesen, dass der Entzug meiner Staats­bür­ger­schaft mich zu einem Staa­ten­losen machen würde. Es war Öster­reich, das in den 1930er Jahren Zehn­tau­senden Öster­rei­chern die Pässe einzog, weil sie Juden, Kommu­nisten usw. waren. Um Staa­ten­lo­sig­keit vorzu­beugen, traten inter­na­tio­nale Abkommen in Kraft. In der öster­rei­chi­schen Öffent­lich­keit kein Wort darüber, was auffällt, obwohl ich mich an vieles gewöhnt habe, was aus dem Land kommt, in dem ich mein ganzes Leben lang gedient habe, bis ich im Herbst 2020 gezwungen war, aufzuhören.

Als Außen­mi­nister habe ich öffent­lich darge­legt, dass auch verur­teilten Terro­risten die öster­rei­chi­sche Staats­bür­ger­schaft nicht entzogen werden kann, wenn sie nicht über eine Doppel­staats­bür­ger­schaft verfügen. In meinem Fall kenne ich mein Verbre­chen nicht. Die Menge an Vorwürfen in den Medien ist jedoch beein­dru­ckend und geht wöchent­lich weiter.

Ich habe nicht vor, in mein Land zurück­zu­kehren, ange­sichts der anhal­tenden Schi­kanen, der stän­digen Mord­dro­hungen und solcher Debatten über mich. Die Liste ist lang und auf vielen Ebenen sehr aussa­ge­kräftig über die Denkweise.

Ich bin dankbar, dass ich in Russ­land wieder unter sicheren Bedin­gungen mit meinen Tieren arbeiten, unter­richten und leben kann. Es ist einfach groß­artig, wieder im akade­mi­schen Leben zu sein und eine Struktur aufzu­bauen, Ideen zu entwi­ckeln usw. Mein aufrich­tiger Dank geht an alle, die mir beim Neustart geholfen haben. Die 16 Monate, die ich im Libanon über­lebt habe, nachdem ich im Früh­jahr 2022 aus der EU vertrieben wurde, waren hart, aber ich bin den Liba­nesen dankbar, dass mir ein Land und Papiere gegeben wurden, damit ich für eine Über­gangs­zeit bleiben konnte. Zwei Jahre lang war ich Steu­er­zahler in diesem Land, das allen Widrig­keiten zum Trotz überlebt.

Ich habe 36 Jahre lang bis Dezember 2021 in Öster­reich Steuern gezahlt. Und heute Morgen habe ich den folgenden Text gelesen, den ich gerne teilen möchte, da er noch einmal Folgendes verdeut­licht: In Öster­reich und Austra­lien geht es Terro­risten besser als einem normalen Bürger wie mir.

Alles in allem könnte man auch diese „Vorgänge“ wohl als warnendes Zeichen der Zeit sehen, das den Weg des Westens unmiss­ver­ständ­lich skizziert.



