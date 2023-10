Ein Messer-Mann hat in einer Schule im nord­fran­zö­si­schen Arras einen Lehrer getötet. Zwei weitere (ein Lehrer und eine Aufsichts­person) wären zudem schwer verletzt worden – wie die Polizei mitteilte. Schüler wären nicht zu Schaden gekommen. Medi­en­be­richten zufolge soll der Verdäch­tige „Allahuh akbar“ („Gott ist groß“) gerufen haben.

Laut Anti-Terror-Staats­an­walt­schaft soll es sich bei dem mutmaß­li­chen und mitt­ler­weile verhaf­teten Atten­täter um einen radi­kalem Isla­misten handeln.

Laut „BFMTV“ zufolge soll es ein Lehrer gewesen sein…

Brea­king: Terror in France

Knife attack at Gambetta High School in Arras…one teacher killed, two seriously injured; the terro­rist has been arrested

The Minister of the Inte­rior, Gérald Darm­anin, announces that the perpe­trator has been apprehended.

The „indi­vi­dual“ repor­tedly… pic.twitter.com/Wil1pi93cw

