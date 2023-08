1. Wir können uns nicht erin­nern, dass die Staats­chefs der EU irgend­wann einmal ihre Bürger gefragt hätten, ob diese mit den Sank­tionen gegen Russ­land oder mit Waffen­lie­fe­rungen der EU in Milli­ar­den­höhe an die Ukraine einver­standen sind.

Wir dürfen weiter bezwei­feln, dass das Ziel der EU darin besteht, das korrup­teste Land Europas mit Milli­arden Euros zu unter­stützen. Lernten wir nicht, dass in der Demo­kratie das Volk der Chef ist und nicht bezahlte Poli­tiker, die von Wahl zu Wahl wechseln?!



Wenn nun auch F‑16 Jäger an die Ukraine verkauft (?) oder geschenkt (?) werden und der deut­sche Bundes­kanzler über­legt, ob auch Taurus Raketen an Herrn Selen­skyj gelie­fert werden sollen, so ist eine neue Stufe der Eska­la­tion erreicht. Dass die EU eine Insti­tu­tion Europas und nicht der USA ist, scheint längst vergessen zu sein.

2. Viele meinen nun, dass es richtig wäre aus der EU auszu­treten, was bedau­er­li­cher­weise die Briten taten und dabei nicht wirk­lich glück­lich wurden. Nein, wir glauben nicht, dass man austreten soll, aber dass eine starke mittel­eu­ro­päi­sche Gruppe inner­halb der EU Sorge tragen sollte, dass nicht jede Verrückt­heit, die sich eine Kommis­sion ausdenkt, umge­setzt wird.

Logi­scher­weise wäre Viktor Orban der geeig­nete Führer einer mittel­eu­ro­päi­schen Koali­tion inner­halb der EU. Werte, die seine Politik verfolgt, sind die unseren und die Stärke, mit der er genau diese vertritt, hat in Europa kein Beispiel. Aus öster­rei­chi­scher Sicht müsste man aber auch klar sagen Ungarn-Öster­reich und nicht mehr Österreich-Ungarn.

Was aber hoff­nungs­voll stimmt ist, dass auch aus dem böhmi­schen-mähri­schen Teil der tsche­chi­schen Repu­blik immer stär­kere Signale kommen Mittel­eu­ropa in der EU umzu­setzen und zu stärken. Die Idee eines Austritts aus der EU ist zwar reiz­voll, wahr­schein­lich aber wirt­schaft­lich und finan­ziell derzeit kontraproduktiv.

3. Um von Demo­kratie zu spre­chen: die Tatsache, dass vor allem in Deutsch­land, ein biss­chen auch in Öster­reich, natio­nal­kon­ser­va­tive Parteien, die zuneh­mend mehr die Sympa­thien der Wähler genießen, poli­tisch außen vorge­lassen werden, ist eben­falls ein Hinweis, dass Demo­kratie leere Maku­latur ist. Wenn etwa in Deutsch­land ein Herr Merz oder ein Herr Söder die AfD als Koali­ti­ons­partner grund­sätz­lich ausschließen, so scheint uns das als weiterer Schritt in die Bedeu­tungs­lo­sig­keit einst großer Parteien zu sein.

4. Um noch zu Russ­land zu kommen: Präsi­dent Putin legte noch zu Beginn der 2000er Jahre seinen Vorschlag, eine Zoll­frei­zone zwischen Lissabon und Sewas­topol zu entwi­ckeln, vor. Der deut­sche Bundestag stimmte mit stehenden Ovationen zu. Was wäre es für eine Welt geworden, wenn endlich Deutsch­land und die EU mit Russ­land eine frucht­bare Koope­ra­tion begonnen hätten:

Rohstoffe aus Russ­land, gewisse Tech­no­lo­gien aus Russ­land, Inves­ti­tionen west­li­cher Unter­nehmen in Russ­land, ausge­bil­dete Arbeits­kräfte in beide Rich­tungen und ausge­zeich­nete russi­sche Raum­fahrt­tech­no­logie zugunsten eines neuen Bündnisses.

Nichts geschah. Putin konnte machen was er wollte, der Westen wollte nicht.

Der Westen?

Nein, die USA, die heute stol­pernd in Washington ihr Supremat über die Welt vertei­digen wollen, obwohl sie in Wirk­lich­keit schon dem über­wie­genden Teil der Welt nicht mehr als Vorbild dienen. Der Hinterhof der USA – Südame­rika – ist längst nicht mehr amerikafreundlich.

In Afrika spielen die USA kaum noch eine Rolle. China, Indien und verschie­dene BRICS-Staaten lassen sich von den Ameri­ka­nern nicht mehr mani­pu­lieren und mit Ausnahme von Austra­lien, Neusee­land, Südchorea und Japan – zuge­ge­be­ner­maßen ein nicht zu unter­schät­zender Block – will niemand mehr – vor allem Indien nicht – ein Supremat der USA.

5. Wenn wir auf das welt­po­li­tisch kleine Öster­reich zurück­kommen, so hatte dieses Land bis vor Kurzem einen weit größeren Einfluss als es seine Größe vermuten ließ. Der frühere Vize­kanzler und heutige Indus­tri­elle, Hannes Androsch, wies in einem Artikel in den Ober­ös­ter­rei­chi­schen Nach­richten darauf hin, dass in den 70er Jahren drei ameri­ka­ni­sche Präsi­denten, ein Vize­prä­si­dent, Außen­mi­nister Henry Kissinger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Olov Palme, Helmut Kohl und viele inter­na­tio­nale Spit­zen­po­li­tiker gern gese­hene Gäste in Öster­reich waren. Und heute? Öster­reich ist zu einem völlig unwich­tigen Partner in der EU und erst recht in der Welt dege­ne­riert. Wollen wir das?

6. Wenn hoffent­lich bei der nächsten Wahl die natio­nal­kon­ser­va­tive FPÖ mit in der Regie­rung ist, wird sie in fünf Jahren eine nicht popu­läre Sisy­phus Arbeit zu erle­digen haben:

– 32 Stun­den­woche in allen Betrieben – ein Nonsens – wir müssen endlich wieder die unge­bremste Leis­tungs­be­reit­schaft der Nach­kriegs­ge­nera­tion aktivieren.

– Wir müssen kurz- und mittel­fristig das Budget von allen gieß­kan­nen­ar­tigen Zuschüssen, auch an Menschen die sie gar nicht brau­chen, befreien.

– Wir müssen endlich den Mittel­stand, vor allem klei­nere Hand­werks- und Handels­be­triebe entlasten. Nicht nur steu­er­lich, sondern vor allem auch von der ausufernden Bürokratie.

– Wir müssen endlich die Vorschläge eines vor längerer Zeit durch­ge­führten Öster­reich-Konventes zur Redu­zie­rung der oben erwähnten Büro­kratie umsetzen, ebenso wie die Maßnahmen, die ein früherer öster­rei­chi­scher Rech­nungs­hof­prä­si­dent vorschlug.

– Wir sollten den Vorschlag des seiner­zei­tigen Infra­struk­tur­mi­nis­ters Ing. Norbert Hofer verfolgen, wonach Gesetze nur für eine gewisse Zeit gelten und dann nach ihrer Notwen­dig­keit wieder adap­tiert oder entsorgt werden sollten.

– Wir sollten Start-Ups, vor allem in Rich­tung Tech­no­logie und KI fördern, wo

immer es geht, denn die Talente die wir haben sind viel größer als man meint.

– Wir sollten Immi­granten nur dann ins Land kommen lassen, wenn sie die

entspre­chenden Fähig­keiten haben, um den Fach­kräf­te­mangel auszugleichen.

Alle nicht Quali­fi­zierten gehören zurückgeschickt.

– Alles in allem muss Öster­reich entschei­dend endbü­ro­kra­ti­siert werden und vor allem als Land für Inves­toren wieder so inter­es­sant werden, wie es früher war.

– Eine abge­wirt­schaf­tete frühere Staats­partei ÖVP, geführt von Bundes­kanzler Nehammer, sollte sich über­legen ob sie gut beraten ist, ständig den Chef der FPÖ, Herbert Kickl, anzu­greifen. In der Spit­zen­po­litik muss man Animo­si­täten wegste­cken. Zu sagen, die FPÖ nur ohne Kickl, ist so unge­fähr das poli­tisch Dümmste, was man machen kann. Die ÖVP ohne Nehammer ist eine Alter­na­tive, die FPÖ ohne Kickl und wich­tige Expo­nenten der FPÖ aber nicht.

– Was heute geplau­dert wird ist unin­ter­es­sant, denn nach der nächsten Natio­nal­rats­wahl sieht alles anders aus.

Dr. Norbert van Handel 21.08.2023, Steinerkir­chen a.d. Traun

