Im Inter­net­radio mitge­hört und mitge­schrieben von Wilhelm Tell



Bahamas – Er wurde als Gold­junge der Kryp­to­branche gefeiert. Sam Bankman-Fried (30), Gründer der insol­venten Kryp­to­börse FTX. Nun drohen ihm aber Jahre im Gefängnis. Er ist Anfang Woche auf den Bahamas verhaftet worden. FTX war kurz zuvor wegen Geldnot kolla­biert und riss dabei den ganzen Kryp­to­markt mit sich nach unten. SRF.ch

Bosnien – Während eines Tref­fens in Brüssel am Dienstag gaben die Minister für euro­päi­sche Ange­le­gen­heiten aus den 27 Mitglied­staaten grünes Licht für die Kandi­datur Bosniens, nachdem die Euro­päi­sche Kommis­sion, die Exeku­tive des Blocks, im Oktober empfohlen hatte, den Beitritts­pro­zess einzu­leiten. DW.de

China – Der Handel zwischen Afrika und China ist letztes Jahr auf 254 Milli­arden Dollar gestiegen. VOA.us

Däne­mark – Die neue Regie­rung setzt sich über die tradi­tio­nellen Block­grenzen hinweg zusammen, wie die geschäfts­füh­rende Minis­ter­prä­si­dentin Mette Frede­riksen (45) nach wochen­langen Verhand­lungen am Diens­tag­abend in Kopen­hagen bekannt gab. Der däni­schen Königin Margrethe II.(82) habe sie mitge­teilt, dass diese Regie­rung aus ihren Sozi­al­de­mo­kraten sowie der liberal-konser­va­tiven Partei «Venstre»(=links) und den libe­ralen Mode­raten bestehen werde. Am Mitt­woch sollen die wesent­li­chen Punkte des Regie­rungs­pro­gramms durch die Partei­spitzen der drei Parteien vorge­stellt werden. Die neue Regie­rung, einschliess­lich der Vertei­lung der Minis­ter­posten, soll am Donnerstag folgen. Sozi­al­de­mo­kratin Mette Frede­riksen regiert Däne­mark seit 2019 mit einer ausschliess­lich aus ihren Sozi­al­de­mo­kraten bestehenden Minder­heits­re­gie­rung. Vor der däni­schen Parla­ments­wahl am 1. November hatte sie jedoch ange­kün­digt, diesmal eine breite Regie­rung über die poli­ti­sche Mitte hinweg anzu­streben. Bislang hatten sich Frede­riksen und ihre Sozi­al­de­mo­kraten je nach poli­ti­scher Mass­nahme Parla­ments­mehr­heiten gesucht. Dabei hatten sie in erster Linie mit ihrem tradi­tio­nellen linken Lager zusam­men­ge­ar­beitet, in der strikten Migra­ti­ons­po­litik dagegen mit Parteien aus dem konser­vativ-rechten Block. Die für däni­sche Verhält­nisse seltene Mehr­heits­re­gie­rung bedeutet jetzt, dass sich die Spiel­re­geln im Parla­ment verän­dern werden: Kompro­misse mit Parteien ausser­halb der Regie­rung sind für eine Mehr­heit nicht mehr zwin­gend notwendig. Sie wolle aber weiterhin versu­chen, brei­tere Zustim­mung zu finden, beteu­erte Frede­riksen. Über die Bildung einer neuen Regie­rung hatten die Parteien seit gut sechs Wochen in Frede­rik­sens Amts­wohn­sitz Mari­en­borg nörd­lich von Kopen­hagen verhan­delt. Noch nie zuvor hat dieser Prozess in Däne­mark so lange gedauert. Bei den Verhand­lungen kris­tal­li­sierte sich aber über die vergan­genen Wochen immer stärker heraus, dass Däne­mark auf die von Frede­riksen gewünschte breite Regie­rung zusteu­erte. Die letzte verblie­bene Partei aus dem linken Lager, die sozi­al­li­be­rale «Radi­kale Venstre», war erst am Dienstag aus den Verhand­lungen ausge­schert. Sozi­al­de­mo­kraten, «Venstre» und Mode­rate blieben somit als einziges übrig. Dass Däne­mark nun eine solche Regie­rung erhält, stiess bei links­ge­rich­teten Parteien auf Enttäu­schung. «Radi­kale Venstre» war es gewesen, die Frede­riksen über­haupt zum früh­zei­tigen Ausrufen der Wahl gebracht hatte: Die Partei hatte ihr im Sommer ein Ulti­matum gestellt, die Wahl um Monate vorzu­ziehen. Dies hing mit Frede­rik­sens Rolle im däni­schen Nerz-Skandal zusammen, bei dem während der Corona-Pandemie Millionen Nerze getötet worden waren. Erst später hatte sich heraus­ge­stellt, dass für diesen radi­kalen Schritt die Rechts­grund­lage gefehlt hatte. Eine unab­hän­gige Kommis­sion hatte scharfe Kritik an Frede­riksen und Teilen ihrer Regie­rung geübt, die den Entschluss zur Massen­keu­lung der zur Pelz­pro­duk­tion gezüch­teten Tiere aus Corona-Sorgen getroffen hatte. SRF.ch

Deutsch­land – AfD-Chef Chru­palla (47) forderte ein Ende der Russ­land-Sank­tionen. Deutsch­land als Land ohne Rohstoffe und mit hoher Infla­tion können sich die gar nicht erlauben, sagte er in der Bundes­tags­de­batte. Das Instru­ment schade dem Land ebenso nach­haltig wie seinen Bürgern.

● Bundes­jus­tiz­mi­nister Busch­mann hat sich gegen eine Verschär­fung des Waffen­rechts ausge­spro­chen. Man habe in Deutsch­land strenge Waffen­ge­setze, sagte der FDP-Poli­tiker dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land. Selbst die strengsten Gesetze würden aber nicht helfen, wenn sich Menschen illegal Waffen beschaffen würden. Deshalb gehe es darum, das geltende Recht besser durch­zu­setzen. Innen­mi­nis­terin Faeser hatte sich nach der Razzia im „Reichsbürger“-Milieu in der vergan­genen Woche für eine Verschär­fung des Waffen­rechts einge­setzt. RBB.de

● Mal schauen, wie weit die Nord­ame­ri­ka­ni­sche Zwerg­spinne noch kommen wird. Angst vor der Zwerg­spinne muss niemand empfinden, Ehrfurcht vor ihrem strammen Ausbrei­tungs­tempo aber viel­leicht schon. Mehr als 40 Kilo­meter kommt der Winz­ling jedes Jahr voran – nicht zu Fuss, sondern im Flug: Das Feder­ge­wicht lässt sich mit dem Wind verdriften. Wahr­schein­lich reiste die erste Mini­spinne einst als blinder Passa­gier mit einem Trans­at­lan­tik­flieger über den grossen Teich. Heute kommt der agile Acht­beiner bei uns in «gewal­tigen Zahlen» vor, wie der Spin­nen­ex­perte sagt: «Auf jeder Wiese und wahr­schein­lich auch auf jedem Rasen.» Ein 1000-Quadrat­meter-Garten beher­berge bis zu 10’000 Exem­plare. In ganz Europa seien es sicher Milliarden.

● Auch die Euro­päi­sche Zentral­bank erhöht erneut den Leit­zins. SRF.ch

● Die deut­sche Holo­caust-Leug­nerin Ursula Haver­beck muss ins Gefängnis. Nach ihrer rechts­kräf­tigen Verur­tei­lung wegen Volks­ver­het­zung zu einem Jahr Frei­heits­strafe hat die Berliner Staats­an­walt­schaft die 94-Jährige zum sofor­tigen Haft­an­tritt in Nord­rhein-West­falen aufge­for­dert, wie ein Behör­den­spre­cher heute sagte. DW.de

● Die Bauern in Bran­den­burg haben in diesem Jahr eine deut­lich schlech­tere Kartof­fel­ernte einge­fahren. Wie das Amt für Statistik mitteilte, wurden knapp 300’000 Tonnen Kartof­feln geerntet, das sind fast 76’000 Tonnen weniger als im vergan­genen Jahr. Das Ergebnis lag damit um 22 Prozent unter dem von 2021. Ursache für die schlechte Ernte sei die extreme Trocken­heit mit teils sehr hohen Tempe­ra­turen, hiess es.

● Der Bundestag stimmt gerade über die Preis­bremsen für Strom, Gas und Wärme ab. Damit sollen Haus­halte und klei­nere Betriebe 80 Prozent ihres bishe­rigen Verbrauchs subven­tio­niert bekommen.

● Die Gärten der Welt in Berlin-Marzahn verzeichnen in diesem Jahr einen neuen Besu­cher­re­kord. Bis November seien schon mehr als eine Million Besu­cher gekommen. Die Park­an­lage Gärten der Welt liegt im Berliner Orts­teil Marzahn. Der Park wurde 1987 anläss­lich der 750-Jahr-Feier Berlins als Berliner Garten­schau und Geschenk der Gärtner an die Haupt­stadt der DDR eröffnet. Er umfasst 23 Hektar. Der grösste Themen­garten: der Chine­si­sche Garten, ist in dieser Form der grösste in Europa. Andere Themen­gärten sind: japa­ni­scher, bali­ne­si­scher, orien­ta­li­scher, korea­ni­scher, italie­ni­scher, engli­scher, christ­li­cher und jüdi­scher Garten. Im Park wird auch viel Wert auf Kunst und Archi­tektur gelegt. Der Park befindet sich auf und um den Kien­berg. 2017 fand hier die Inter­na­tio­nale Garten­aus­stel­lung 2017 statt. Linie U5. Berlins einzige Seil­bahn verkehrt zum Besu­cher­zen­trum. Erwachsene:4 €; bis 5 Jahre:frei; ab 6 Jahren und Senioren:2€ (gaertenderwelt.de; gruen-berlin.de/gaerten-der-welt) RBB.de

EU – Die EU hat der Ukraine einen weiteren Kredit in Höhe von 500 Mio. Euro ausge­zahlt. Die Gesamt­summe der seit dem Beginn des Krieges über­wie­senen Finanz­hilfen erhöhte sich damit auf 7,2 Mrd. Euro, wie die EU-Kommis­sion heute mitteilte. Im kommenden Jahr sollen Darlehen in Höhe von insge­samt 18 Mrd. Euro gewährt werden. EN.eu

● Korrup­ti­ons­skandal im EU-Parla­ment zieht weitere Kreise. Die Affäre im EU-Parla­ment weitet sich aus. Spuren führen nach Italien und Marokko. SRF.ch

Fidschi – Die Wahlen auf Fidachi sind abge­schlossen, und Premier­mi­nister Frank Baini­ma­rama (68) hat verspro­chen, das Ergebnis der Wahl zu respek­tieren, die als Test für die Demo­kratie der pazi­fi­schen Nation ange­sehen wird. Die Abstim­mung am Mitt­woch war die dritte demo­kra­ti­sche Wahl auf Fidschi, seit Baini­ma­rama, der 2006 durch einen Putsch an die Macht kam, 2013 eine neue Verfas­sung einge­führt hatte. SRF.ch

Frank­reich – Mit LKW in Menschen­menge in Nizza: Das Gericht hat alle acht Ange­klagten schuldig gespro­chen. Der Anschlag geschah am fran­zö­si­schen Natio­nal­fei­ertag 2016. SRF.ch

● In einem Inter­view mit dem Sender „France 24“, am 9. Dezember, kriti­sierte Ricardo Gutiérrez, Gene­ral­se­kretär der Euro­päi­schen Jour­na­lis­ten­fö­de­ra­tion, mit deut­li­chen Worten die EU für die Zensur russi­scher Medien. RT.ru

Gross­bri­tan­nien – Ex-Tennis-Star Boris Becker (55) ist nach Medi­en­be­richten wieder auf freiem Fuss. Demnach wurde der Deut­sche nach mehr als sieben Monaten in Haft aus dem Gefängnis entlassen. Der Rest seiner Haft­strafe von zwei­ein­halb Jahren verfällt. Becker werde jetzt aus Gross­bri­tan­nien abge­schoben. Der drei­fache Wimbledon-Sieger war im April in London verur­teilt worden, weil er seinen Insol­venz­ver­wal­tern Vermö­gens­werte in Millio­nen­höhe verschwiegen hatte. RBB.de

Hawaii – Kawana­nakoa, „letzte hawai­ia­ni­sche Prin­zessin“, stirbt im Alter von 96 Jahren in Hono­lulu. Abigail Kinoiki Kekau­like Kawana­nakoa hatte keinen formellen Titel, war aber eine leben­dige Erin­ne­rung an Hawaiis Monar­chie und ein Symbol der hawai­ia­ni­schen natio­nalen Iden­tität, die nach dem Sturz des König­reichs durch ameri­ka­ni­sche Geschäfts­leute im Jahr 1893 Bestand hatte. Kawāna­nakoa (23. April 1926 – 11. Dezember 2022), manchmal Kekau genannt, war Mitglied des Hauses Kawāna­nakoa. Sie wurde von vielen als Prin­zessin bezeichnet, eine übliche Ehre, die Nach­kommen von beti­telten Unter­tanen des König­reichs Hawaii oder wich­tigen Persön­lich­keiten in der hawai­ia­ni­schen Geschichte verliehen wird. Kawāna­nakoa war das einzige Kind von Lydia Liliuo­ka­lani Kawāna­nakoa, geboren während ihrer Ehe mit dem irisch-ameri­ka­ni­schen William Jere­miah Eller­b­rock. Im Alter von sechs Jahren wurde sie von ihrer Gross­mutter, Prin­zessin Abigail Camp­bell Kawāna­nakoa, adop­tiert, mit der Absicht, dass sie eine direkte Erbin einer mögli­chen Wieder­her­stel­lung des König­reichs bleibt. Im Oktober 2017 heira­tete Kawāna­nakoa Vero­nica Gail Worth (91) in Hono­lulu. Das König­reich Hawaii (Ko Hawaiʻi Pae ʻĀina) wurde 1795 gegründet, als der Krie­ger­häupt­ling Kame­ha­meha der Grosse von der Insel Hawaii die Inseln Oʻahu, Maui, Molo­kaʻi und Lānaʻi eroberte und sie unter einer Regie­rung vereinte. 1810 wurde der gesamte hawai­ia­ni­sche Archipel vereint, als Kauaʻi und Niʻihau frei­willig dem hawai­ia­ni­schen König­reich beitraten. Zwei Fami­lien regierten das König­reich: das Haus Kame­ha­meha und das Haus Kalā­kaua. Das König­reich gewann die Aner­ken­nung der euro­päi­schen Gross­mächte. Die Verei­nigten Staaten wurden der wich­tigste Handels­partner und wachten darüber, um zu verhin­dern, dass andere Mächte (wie Gross­bri­tan­nien und Japan) die Hege­monie geltend machten. 1887 wurde König Kalā­kaua durch einen Putsch gezwungen, eine neue Verfas­sung anzu­nehmen. Königin Liliʻuo­ka­lani, die 1891 die Nach­folge von Kalā­kaua antrat, versuchte, die neue Verfas­sung aufzu­heben. Sie wurde 1893 gestürzt, haupt­säch­lich durch das Komitee für Sicher­heit, einer Gruppe von ameri­ka­ni­schen, briti­schen und deut­schen Geschäfts­leuten. Hawaii war kurze Zeit eine unab­hän­gige Repu­blik, bis die USA es am 4. Juli 1898 annek­tierten. 1959 wurde Hawaii zum 50. Staat der Union. VOA.us

Indien – Auf der einen Seite stehen die mäch­tige indi­sche Regie­rung und Indus­trie, auf der anderen Indi­gene, die um ihr Land und ihre Kultur fürchten müssen. Es ist ein Konflikt zwischen unglei­chen Gegnern, der kaum zu lösen ist. Während die Welt über die fatalen Folgen des Klima­wan­dels disku­tiert, hat die indi­sche Regie­rung beschlossen, die Förde­rung klima­schäd­li­cher Kohle massiv auszu­weiten – auch in ökolo­gisch sensi­blen Gebieten. Erst im November verstei­gerte sie 141 Kohle­minen an private Unter­nehmen – die grösste Kohle-Auktion der indi­schen Geschichte. Ohne Kohle, keine Entwick­lung, argu­men­tiert die Regie­rung. Doch diese Art von Entwick­lung bedroht viele Indi­gene, also Urein­wohner Indiens, in ihrer Exis­tenz. Im zentral-indi­schen Bundes­staat Chat­tīs­gaṛh (छत्तीसगढ़ [ʧʰʌt­tiːs­gʌɽʰ]; wört­lich: „sechs­und­dreissig Festungen“) kämpfen indi­gene Stämme deshalb seit zehn Jahren gegen Kohle­minen. Viele von ihnen sind über­zeugt, dass ihre Rechte miss­achtet und der Land­ver­kauf in zahl­rei­chen Fällen mit Tricks erzwungen wurde. Schät­zungs­weise fünf Milli­arden Tonnen Kohle liegt direkt unter einem beson­ders dichten und arten­rei­chen Wald, in dem Tausende Indi­gene seit Genera­tionen leben. Dort, wo Kohle geför­dert wird, muss der Wald weichen. Wo früher Wald war, ist jetzt nur noch Mond­land­schaft. «Inter­na­tional» SRF.ch

Irak – Als erste unga­ri­sche Staats­prä­si­dentin begeg­nete Katalin Novák (45) zum Auftakt ihrer Rund­reise ihrem Amts­kol­legen Abdul Latif Raschid (78), der gerade erst im Oktober sein Amt ange­treten hat. Die Ungarin versi­cherte ihrem Gast­geber das Enga­ge­ment ihres Landes im Kampf gegen den inter­na­tio­nalen Terro­rismus. Die im Irak ihren Dienst leis­tenden unga­ri­schen Soldaten seien ein Beitrag im Kampf gegen den IS. KR.hu

Iran – Die Mullahs haben Angst vor den Frauen. Russ­land­spe­zia­listin Golineh Atai war fünf Jahre alt, als sie 1980 an der Hand der Mutter aus dem Iran ins Exil flüch­tete. Ihre Mutter sei fassungslos gewesen ange­sichts dessen, was nach dem Sturz des Schahs, Mohammed Reza Pahlevi, 1979 im Iran passierte. Als Revo­lu­ti­ons­führer Ajatollah Chomeini die Macht über­nahm, erliess er als Erstes ein restrik­tives Schei­dungs­ge­setz und nahm den Irane­rinnen das Wahl­recht wieder weg, das sie 1963 – acht Jahre vor den Schwei­ze­rinnen – errungen hatten. Jetzt gehen die Menschen nicht nur in Teheran auf die Strasse, sondern auch in der Provinz, von Kurdi­stan im Nord­westen bis Sistan und Belut­schi­stan im Südosten. Damit sind erst­mals viele Ethnien gemeinsam an den Protesten betei­ligt. Frauen fallen durch beson­ders mutige und expli­zite Wider­stands­formen auf: Dabei greifen sie zu unkon­ven­tio­nellen Mitteln: Sie kleben die Linsen der Über­wa­chungs­ka­meras mit Slipein­lagen zu. Sie sprayen derbe Slogans auf Mauern und konfron­tieren die Revo­lu­ti­ons­garden auf offener Strasse laut­stark mit Obszö­ni­täten. Ihr Buch Golineh Atai: «Die Frei­heit ist weib­lich». Berlin 2021, €23.- Rowohlt Verlag. ISBN 978–3‑7371–0118‑9. SRF.ch

Kasach­stan – Ostschweizer Zugbauer Stadler Rail gewinnt Zuschlag über 537 Zugwagen für Kasach­stan. Der Rahmen­ver­trag umfasst auch die Instand­hal­tung der Züge und die Über­nahme einer lokalen Produk­ti­ons­stätte. SRF.ch

Katar – Wie der Sohn von „Hitlers Archi­tekt“ half, die Welt­meis­ter­schaft nach Katar zu bringen. Diese Para­doxie kann Albert Fried­rich Speer jr., der 2017 im Alter von 83 Jahren starb, nicht entgangen sein. Nachdem er den „Master­plan WM 2022“ entwi­ckelt hatte, mit dem die Katarer die FIFA über­zeugten, ihr die Ausrich­tung der Welt­meis­ter­schaft zu gestatten, sträubte er sich später dagegen, mit dem stei­genden mensch­li­chen Tribut seines gross­ar­tigen Wüsten­de­signs in Verbin­dung gebracht zu werden. Er war der Sohn des Reichs­mi­nis­ters für Bewaff­nung und Muni­tion Albert Speer (1905–1981). KR.il

● Am Sonntag wird die Fuss­ball-Welt Messi zum letzten Mal auf der WM-Bühne zaubern sehen. «Ich bin sehr glück­lich, meine Reisen zu WM-Turnieren mit meinem letzten Spiel in einem Final zu beenden», verkün­dete der 35-Jährige wenige Stunden nach dem 3:0‑Halbfinal-Triumph über Kroa­tien. Bei den Südame­ri­ka­nern glänzten Doppel­tor­schütze Julian Alvarez und einmal mehr Super­star Lionel Messi. Kroa­tiens Tormann war dem nicht gewachsen. Argen­ti­nien hat damit am kommenden Sonntag ab 16:00 Uhr gegen Frank­reich die Chance, den 3. Welt­meis­ter­titel perfekt zu machen. Argen­ti­nien will gegen Frank­reich Revanche für 2018 nehmen. Frank­reich besiegte Marokko 2:0. Für Kroa­tien und Marokko geht es am Samstag um 16:00 Uhr um Platz 3 und den WM-Trostpreis.

● Nach WM-Spiel gegen Marokko kommtes es zu 115 Fest­nahmen und einem Toten in Frank­reich. SRF.ch

Kosovo – Die EU hat sich grund­sätz­lich auf eine visa­freie Einreise für Bürger des Kosovo geei­nigt. Wie das EU-Parla­ment und der Euro­päi­sche Rat heute mitteilten, soll es Koso­varen spätes­tens ab Anfang 2024 möglich sein, sich zweimal pro Jahr 90 Tage lang ohne Visum in den EU-Mitglieds­staaten aufzu­halten. Der Kosovo ist das einzige der sechs West­balkan-Länder, das bisher nicht von einer EU-weiten Befreiung von der Visa­pflicht profi­tiert. SRF.ch

Nieder­lande – Der Butler­mord. Dick van Leeu­werden (1944–2020), der sich um die reiche Witwe geküm­mert hatte, wurde wegen Mordes verur­teilt. Van Leeu­werden hat seine Strafe verbüsst, versuchte aber weiterhin, seine Unschuld zu beweisen. Doro­thea Caro­lina Maria van Wijlick (1910–1983) heira­tete im September 1983 ihren homo­se­xu­ellen Butler Dick van Leeu­werden. Er erklärte während eines späteren Gerichts­ver­fah­rens, dass die Ehe geschlossen wurde, damit er von der Witwe erben würde. Das Vermögen der Witwe betrug 1,8 Millionen Gulden (0.8 Mio Euro). Sie starb fünf Wochen nach der Hoch­zeit. Van Leeu­werden wurde am 13. Mai 1985 wegen Mordes zu zwölf Jahren Gefängnis verur­teilt. Er verbüsste seine Haft­strafe. Sein Haus­arzt Henk Laane glaubt, dass er unschuldig ist. Inzwi­schen haben neue Unter­su­chungen ergeben, dass die Witwe eines natür­li­chen Todes gestorben ist. Dick van Leeu­werden hat immer behauptet, er habe die Frau nicht getötet. Zahl­reiche medi­zi­ni­sche Studien haben dies bestä­tigt. Der „Butler-Mord“ ist der am längsten laufende Ermitt­lungs­fall in den Nieder­landen. Zum siebten Mal wurde ein Antrag auf Über­prü­fung gestellt. Das hat es noch nie gegeben. Ärzte und Gerichts­me­di­ziner haben die Unschuld des Butlers der Witwe nie in Frage gestellt. Dick van Leeu­werden wurde 1993 begna­digt nachdem er 7,5 Jahre seiner Haft­strafe verbüsst hatte.. Das Erbe aus seiner Ehe wurde ihm in einer Zivil­klage wegge­nommen. Van Leeu­werden lebte in Indo­ne­sien und hoffte ‚dass sein Fall über­prüft würde. Seine Unschuld wurde erst zwei Jahre nach seinem Tod im Jahr 2022 bewiesen. NPO.nl

Öster­reich – Der Auto­ma­ti­ons­spe­zia­list B&R in Eggels­berg im Bezirk Braunau (OÖ), sucht Hunderte Mitar­beiter. Bei der Rekru­tie­rung bietet man den zukünf­tigen Mitar­bei­tern eine Zwei­ta­ge­woche bei vollem Gehalt. (br-automation.com)

● Bundes­kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich ange­sichts der hohen Asyl­wer­ber­zahlen für mehr Grenz­bar­rieren an den EU-Aussen­grenzen ausge­spro­chen. „Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen. ORF.at

Peru – Das Militär sichert Infra­struktur. Das Militär über­nimmt die Kontrolle über wich­tige Anlagen. Indes muss der abge­setzte Präsi­dent Castillo in Haft bleiben. Ausnah­me­zu­stand bis Januar vertreibt viele Touristen. SRF.ch

Polen – Im Präsi­dium der polni­schen Polizei ist ein Geschenk explo­diert, das der Chef der Behörde bei einem Arbeits­be­such in der Ukraine erhalten hat. Poli­zei­chef Jaroslaw Szymczyk habe bei der Explo­sion leichte Verlet­zungen erlitten. RPI.pl ● 2022 war ein gutes Jahr für die Unab­hän­gig­keit der Justiz. SRF.ch

Russ­land – Russ­land arbeitet an der Einfüh­rung eines visum­freien Regimes mit einer Reihe von Staaten am Persi­schen Golf und in Asien, sagte der stell­ver­tre­tende russi­sche Aussen­mi­nister Jewgeni Iwanow am Donnerstag gegen­über TAss.

● Die Zukunft gehört den Gross­rei­chen – dieser Ansicht ist Alex­ander Dugin (60), einfluss­rei­cher Ideo­loge im Moskauer Macht­ap­parat. Neben den Super­mächten Russ­land und USA sollen daher Öster­reich, Ungarn und Rumä­nien zu einem neuen Viel­völ­ker­staat verschmelzen. VESTI.ru

● Warum vermüllen wir unsere schöne, einzig­ar­tige Sprache mit solchen Wörtern? Wir sollten uns auch auf legis­la­tiver Ebene damit befassen. Unsere Aufgabe ist es, die Sprache Pusch­kins, auf die wir stolz sind, zu bewahren und diese neuen Trends zu stoppen, die absolut unan­ge­bracht sind.“ Zahl­reiche Fremd­wörter könnten in Russ­land schon bald aus dem öffent­li­chen Leben verschwinden. Die Staats­duma hat am Dienstag in erster Lesung Ände­rungen zum „Gesetz über die Amts­sprache“ ange­nommen. Das Gesetz soll Beamte und Bürger dazu ermu­tigen, die Normen der lite­ra­ri­schen russi­schen Sprache im öffent­li­chen Bereich einzu­halten. Die Initia­tive verbietet zudem die Verwen­dung von Fremd­wör­tern, es sei denn, es handelt sich um Begriffe, für die es im Russi­schen keine allge­mein gebräuch­li­chen Entspre­chungen gibt. RT.ru

● Ukrai­ni­scher Philo­soph Wladimir Jermo­lenko (42) vergleicht die Russi­sche Föde­ra­tion mit den GUS-Staaten mit den Kolo­ni­al­rei­chen der Engländer und Fran­zosen. Die Kolonen gingen in den 50–70er Jahren verloren. Die russi­schen Kolo­nien sind nicht in Übersee, sondern im angren­zenden Gebiet. In 50 Jahren wird es an der Stelle, wo sich heute Russ­land befindet, viele Klein­staaten geben. Die Ukraine ist erst der Anfang der Entko­lo­nia­li­sie­rung Russ­lands. SRF.ch

Schweiz – Zeit­schriften sind in der Schweiz oft viel teurer als in Deutsch­land. Ein Mann will daher sein Heftli-Abo im deut­schen Online-Shop bestellen. Dort ist es viel güns­tiger. Er denkt sich, dass diese mit dem seit Anfang 2022 geltenden Geoblo­cking-Verbot möglich sein sollte. Zwar kann er die deut­sche Seite besu­chen und wird nicht auf den Schweizer Shop umge­leitet. Aber er liest dort: «Der Versand ist nur in das dem jewei­ligen Shop zuge­ord­neten Land möglich.» Für ihn ist das Geoblo­cking. André Bähler, Leiter Politik und Wirt­schaft beim Konsu­men­ten­schutz, verneint dies jedoch im Inter­view. Nein, das ist zulässig. Man hat nicht den Anspruch, dass das Heftli zum glei­chen Preis in die Schweiz gelie­fert wird, zu dem es ein deut­scher Abon­nent in Deutsch­land bekommt.

● Kanton Basel­land. Jugend­liche gehen vermehrt mit Messer bewaffnet in den Ausgang.

● Prognosen für 2023 gehen stark ausein­ander. Ökonom Klaus Wellers­hoff (58) hat früher selbst Konjunk­tur­pro­gnosen gemacht. Für ihn ist heute klar: «Solche Prognosen sind besten­falls so eine Idee, wo es hingehen könnte. Wenn jemand für die Schweiz andert­halb Prozent Wachstum für das nächste Jahr prognos­ti­ziert, dann liegt der wahre Wert mit grosser Wahr­schein­lich­keit zwischen null und drei.» Das liege an Ereig­nissen, die man nicht vorher­sehen könne. Wie die Corona-Krise oder der Ukrai­ne­krieg, begründet Wellers­hoff. Er wurde in Wilhelms­hafen geboren, absol­vierte bei der Kölner Privat­bank Salomon Oppen­heim die Bank­lehre. Anschlies­send studierte er an der Univer­sität St. Gallen Volks­wirt­schafts­lehre und Betriebs­wirt­schafts­lehre. 1996 wurde er in St. Gallen über Finanz­märkte im poli­tisch-ökono­mi­schen Prozess promo­viert. Er war Visi­ting Fellow an der Harvard Univer­sity. 1995 wurde Wellers­hoff Chef­ökonom beim Schwei­ze­ri­schen Bank­verein (SBV) und 1998 bei der UBS

● Berner Asyl­wesen am Anschlag. Es kommen immer mehr jugend­liche Flücht­linge. Viele bräuchten psycho­lo­gi­sche Hilfe. Doch: Die Insti­tu­tionen sind voll.

● Sie sind die Klas­siker in der Weih­nachts­guetzli-Schachtel: Mailän­derli und Brunsli. Mit beson­derem Stolz werden sie aufge­tischt, wenn sie selber gemacht wurden. Gut ist: Selber machen kann man sie auch, wenn man auf kleb­rige Finger beim Teig herstellen verzichten möchte. Denn es gibt ja die prak­ti­schen, vorge­fer­tigten Teige im Detail­handel. Erstaunt hat die Tester vor allem, wie gross die Unter­schiede bei Geruch und Geschmack waren, obschon man annehmen konnte, dass bei indus­tri­eller Produk­tion die Rezepte ähnlich sind. Julia Thöny bemerkte: «Es hatte Guetzli drunter, die mit den selber­ge­machten mithalten konnten. Daneben gab es aber auch andere», wobei sie viel­sa­gend das Gesicht verzog. Mailän­derli sind ein Weih­nachts­ge­bäck aus Mehl, Zucker und Butter im Verhältnis 2:1:1 mit leichtem Zitro­nen­ge­schmack. Sie werden aus einem wenige Milli­meter dicken Teig ausge­sto­chen und, abge­sehen von einem Eigelb­be­strich, im Allge­meinen nicht verziert. Brunsli sind ein in der Schweiz weit verbrei­tetes Weih­nachts­ge­bäck. Sie bestehen haupt­säch­lich aus gemah­lenen Mandeln, Zucker, Eischnee und Scho­ko­lade. Ihren Ursprung haben die Brunsli vermut­lich in der Region Basel.

● Zürcher Haupt­bahnhof ist bald fertig saniert.

‚● Seit 10 Jahren gibt es die Chat-App Threema Die Firma mit Sitz in Pfäf­fikon (SZ) ist in den letzten Jahren massiv gewachsen. Heute beschäf­tigt sie 40 Ange­stellte, hat 11 Mio Nutzer und macht 11 Mio Franken Umsatz. Die App Threema wird als Alter­na­tive zu WhatsApp benutzt. «Threema ist eine sichere App. Die Daten sind verschlüs­selt. Nur der Absender und der Empfänger können eine Nach­richt lesen. Das kommt beim Publikum gut an. Threema hat vor allem in Europa im deutsch­spra­chigen Raum sein Publikum. Mehr als 11 Millionen Menschen nutzen die App. Im Vergleich zu WhatsApp ist das dennoch eine tiefe Zahl. WhatsApp nutzen welt­weit zwei Milli­arden. Und genau hier ist die Heraus­for­de­rung für Threema: Bei WhatsApp findet man alle. Bei Threema nur einen Bruchteil.

● Soll die AHV-Rente 13 Mal im Jahr ausge­zahlt werden? Bürger­liche und Linke gerieten sich in die Haare.

● Betten­schlies­sung in Kinder­kli­niken rächt sich.

● SNB erhöht Leit­zins auf 1 Prozent.

● Hinter der Idee einer staat­li­chen Benzin­preis-App steckt mehr: Parla­men­ta­rier erhoffen sich, mit ihr den Wett­be­werb unter den Tank­stellen zu beleben und die Treib­stoff­preise zu senken.

● Neue Gewalt­prä­ven­tion für Männer mit Migrationshintergrund.

● Seit rund drei Jahren verkauft eine Gin-Manu­faktur in Romans­horn einen Bodensee-Gin. Dafür wird das Getränk für 100 Tage im See versenkt, wodurch es ein beson­deres Aroma erhalten soll. In 23 Metern Tiefe und 300 Meter vom Ufer entfernt lagerten 230 Liter Gin in einer mit einer schwarzen Plane bedeckten Kugel, die zusätz­lich an einem Beton­so­ckel befes­tigt war. Als Taucher letzte Woche die Gin-Kugel bergen wollten, war sie weg. Wie konnten die Diebe die Kugel mit Gin im Wert von 40’000 Franken über­haupt stehlen? Immerhin ist sie 800 Kilo­gramm schwer und liegt mitten im Bodensee. Die meisten Flaschen für 99 Franken das Stück wurden bereits vorab verkauft. Die Kugel gehört der Fish­group GmbH. Inhaber Cello Fisch, fishgroup.ch

● Anti-Lobbying-Gesetz fällt im Stän­derat durch.

● Es gibt nur noch zwei Appen­zeller Kondi­toren, welche die origi­nalen Chlau­se­bickli herstellen. Chlau­se­bickli sind bunt verzierte Lebku­chen, die auf einem hölzernen Gestell aufge­schichtet werden. Fünf- oder sechs­eckige, kegel­för­mige Gestelle mit den Chlau­se­bickli sind dann die soge­nannten Chlau­se­züüg. Die bunten Verzie­rungen mit Motiven wie der Geburt Christi, dem Chlaus mit Esel oder einem spie­lenden Kind mit Schnee­mann werden noch von Laim­ba­cher selbst und dessen Schwie­ger­el­tern in aufwän­diger Hand­ar­beit gemalt. Für ein Chlau­se­bickli benö­tigt er fünf Stunden, bis zu 1500 macht er von September bis Anfang November. Der Preis pro Bickli beträgt rund 30 Franken. SRF.ch

Südkorea – Das US-Militär hat am 14.12. eine Raum­streit­kraft­ein­heit in Südkorea gestartet, ein Schritt, der es Washington ermög­li­chen wird, seine Rivalen Nord­korea, China und Russ­land besser zu über­wa­chen. Die Akti­vie­rung der US Space Forces Korea auf der Osan Air Base in der Nähe von Seoul erfolgte, nachdem Nord­korea in den letzten Monaten Raketen getestet hatte, die das US-Fest­land und seine Verbün­deten Südkorea und Japan treffen könnten. VOA.us

Ukraine – Der Plan der Ukraine, alles Russi­sche zu verbieten, verstösst gegen die akade­mi­sche Frei­heit. Menschen­rechts­ak­ti­visten nennen es einen extrem schäd­li­chen Geset­zes­ent­wurf für Bildung und Forschung, erin­nernd an sowje­ti­sche Zeiten. VESTI.ru

● Der Abge­ord­nete Robert Farle (72) aus Sachsen-Anhalt sagte im Bundestag am 14.12. um 10.30: „Deutsch­land tritt mit der Ausbil­dung von 5’000 ukrai­ni­schen Kampf­truppen auf Deut­schem Terri­to­rium bewusst in Selenskis Krieg gegen Russ­land ein, mit dem Ziel Russ­lands mili­tä­ri­sche Nieder­lage herbei­zu­führen, was mit Sank­tionen nicht gelingen will. Für diese Betei­li­gung Deutsch­lands gibt es keine völker­recht­liche Gund­lage. Sie verstösst gegen das Agres­si­ons­verbot im Deut­schen Grund­ge­setz nach Artikel 26, Absatz 1; spätes­tens seit Selenskis Dekret #117 vom März 2021 steht fest, dass die Ukraine einen Erobe­rungs­krieg gegen Russ­land vorbe­reitet, gestützt auf die Unter­stützug von USA und Teilen der EU. Selenski vertritt keine west­li­chen Werte, ist korrupt, hat Oppo­si­tion verboten, alle Medien gleich­ge­schaltet, Kriegs­ver­bre­chen zu verant­worten, Frie­dens­ge­spräche mit Russ­land per Dekret verboten, lässt Kolla­bo­ra­teure foltern und hinrichten. Er führt Terror­ak­tionen durch und versucht mit Provo­ka­tionen immer mehr west­liche Länder in seinen Krieg hinein­zu­ziehen. Das ist alles belegt.“ Farle studierte Volks- und Betriebs­wirt­schafts­lehre an der Ruhr-Univer­sität Bochum und war kauf­män­nisch tätig. Nach der fried­li­chen Revo­lu­tion in der DDR ging er nach Halle und grün­dete dort 1990 eine Steu­er­be­ra­tungs­ge­sell­schaft. Von 1999 bis 2004 absol­vierte er ein Studium der Rechts­wis­sen­schaften an der Martin-Luther-Univer­sität Halle-Witten­berg und wurde als Anwalt zuge­lassen. RT.ru

UN – Helsinki-Kommis­sion der US-Regie­rung ruft dazu auf, Russ­land die stän­dige Mitglied­schaft im UN-Sicher­heitsrat zu entziehen. RT.ru

Ungarn – Bei der feier­li­chen Über­gabe des Petőfi-Preises der Stif­tung für die Erfor­schung der Geschichte und Gesell­schaft Mittel- und Osteu­ropas, betonte Kanz­ler­amts­mi­nister Gergely Gulyás (41), dass der ehema­lige öster­rei­chi­sche Bundes­kanzler Wolf­gang Schüssel (77) im Jahre 1998 die EU-Beitritts­ver­hand­lungen mit Ungarn eröff­nete, für einen möglichst schnellen Beitritt. Schüssel vertrat das Europa, dem wir beitreten wollten, nur Europa hat mitt­ler­weile seine jahr­hun­der­te­alten Werte aufge­geben. Die EU zeichnet sich heute durch Prin­zi­pi­en­lo­sig­keit aus“, Schüssel sei für die Stär­kung des Bünd­nisses der mittel­eu­ro­päi­schen Länder einge­treten. Schüssel ist ein Freund Ungarns, er kennt und aner­kennt uns. Er hält unseren Natio­nal­stolz in Ehren. Schüssel bedankte sich für die Ehrung und sprach davon, dass Frei­heit und Sicher­heit untrennbar zusam­men­ge­hören. KR.hu

USA – Biden (80) unter­zeichnet Gesetz zum Schutz gleich­ge­schlecht­li­cher Ehen.

● Eine App erobert die Welt. Mit der App Lensa kann man einen Avatar von sich selbst erstellen lassen und das eigene Abbild als Prin­zessin oder Astro­naut daher kommen lassen. Der «Magic Avatar» wurde Ende November lanciert und wurde in den ersten fünf Tagen des Monats Dezember bereits 4 millio­nen­fach herun­ter­ge­laden. Die App empfiehlt, Selfies mit unter­schied­li­chen Hinter­gründen und Posen zu verwenden. Eine Künst­liche Intel­li­genz (KI) iden­ti­fi­ziert dann die Merk­male einer Person – etwa Gesicht, Augen, Haare – und gibt diese im gewünschten Stil wieder. Lensa wird vom Unter­nehmen Prisma Labs heraus­ge­geben. Gemäss dem Bran­chen­portal «Tech Crunch» basiert die Tech­no­logie auf dem Open-Source-Programm «Stable-Diffu­sion», welches mittels neuro­naler Netze Bilder gene­riert. Prisma Labs ist ein Unter­nehmen mit Sitz in Sunny­vale, Kali­for­nien, das die Apps Prisma und Lensa auf den Markt gebracht hat. Es wurde 2016 von Andrey Usoltsev, Alexey Moise­enkov und einem Team russi­scher Entwickler gegründet. 2016 brachte das Unter­nehmen die Prisma-App auf den Markt, die mithilfe künst­li­cher Intel­li­genz Fotos in verschie­denen künst­le­ri­schen Stilen dupli­ziert. 2018 brachte das Unter­nehmen die Lensa App auf den Markt, eine Foto- und Video­be­ar­bei­tungs-App. dann Ende November 2022, (prisma-ai.com/).

● Um die Teue­rung wieder unter Kontrolle zu bringen, hebt die Fed den Leit­zins um weitere 0.5 Prozent­punkte an. SRF.ch

● Die Patriot-Rake­ten­sys­teme sind seit langem ein heisses Ticket für Verbün­dete in umkämpften Gebieten als begehrter Schutz­schild. Die USA haben zuge­stimmt, eine Patriot-Rake­ten­bat­terie in die Ukraine zu schi­cken – etwas, das der ukrai­ni­sche Präsi­dent seit Monaten verlangt. Experten warnen, dass die Effek­ti­vität des Systems begrenzt ist. Die aktu­elle Abfang­ra­kete für das Patriot-System kostet unge­fähr 4 Millionen Dollar pro Schuss und die Träger­ra­keten kosten jeweils etwa 10 Millionen Dollar. Eine Patriot-Batterie kann bis zu 90 Soldaten benö­tigen, um sie zu betreiben und zu warten, und die USA zögern, weil die Entsen­dung von US-Streit­kräften in die Ukraine für die Biden-Regie­rung ein No-Go ist. VOA.us

Vatikan – Basel­land spendet keine 50’000 Franken an den Neubau der Kaserne der Päpst­li­chen Schwei­zer­garde. Der Kanton ist 2024 bei der Verei­di­gung der Gardisten dabei, der finan­zi­elle Beitrag hätte ein Gast­ge­schenk sein sollen. Benö­tigt werden Spen­den­gelder von knapp 50 Millionen für den Neubau der Kaserne. 17 Kantone haben zusammen bisher rund vier Millionen gespendet. VR.va

