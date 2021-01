Pfle­ge­kräfte gehören bekannt­lich zu der Berufs­gruppe, die beson­ders hohen Infek­ti­ons­ri­siken ausge­setzt sind. Darüber hinaus sind sie auch dem Perso­nen­kreis zuzu­zählen, die schon berufs­be­dingt oft mit Ärzten Kontakt haben und auch deren Ratschläge einholen, was gesund­heit­lich zu empfehlen ist oder nicht. Es drängt sich somit die Vermu­tung auf, dass Medi­ziner auf Befra­gung von einer Corona-Impfung abraten. Der Autor dieser Zeilen kann das aus eigener Erfah­rung bestä­tigen, dass ihm sowohl ein ihm bekannter Inter­nist sowie seine Haus­ärztin empfahlen auf Covid-Impfungen im jetzigen unaus­ge­reiften Entwick­lungs­sta­dium vorläufig zu verzichten. Und das mag auch die Erklä­rung dafür sein, 9 von 10 (!) Pfle­ge­kräften in der Schweiz es ablehnen geimpft zu werden.

Schweiz: Neun (!) von zehn Pfle­ge­kräften lehnen Impfung ab

Laut Schweizer Medi­en­be­richten will sich zum Teil nur jede zehnte Pfle­gerin und jeder zehnte Pfleger gegen das Coro­na­virus impfen lassen. Als Begrün­dung heißt es unter anderem, dass man kein „Versuchs­ka­nin­chen“ spielen wolle. Trotz einer groß ange­legten Impf­kam­pagne der Schweizer Bundes­re­gie­rung die seit Anfang der Woche läuft, hält sich die Bereit­schaft sich das Vakzin inji­zieren zu lassen in Grenzen.

„Pfle­gende verwei­gern reihen­weise Impfung“

So berichtet 20min.ch von einem Alters­heim in St. Gallen, in dem sich bisher nur rund zehn Prozent der Mitar­bei­te­rinnen zur Impfung ange­meldet haben sollen. Nachdem dort „Pfle­gende reihen­weise die Impfung verwei­gern“ wie zu lesen ist „hoffen Experten auf Besse­rung.“ Der Heim­leiter will in den nächsten Wochen noch­mals eine Infor­ma­ti­ons­of­fen­sive starten und die Sicher­heit des Corona-Impf­stoffs betonen. Ist er Fach­mann? Wohl kaum.

„Wollen nicht als Versuchs­ka­nin­chen herhalten“

Die Leiterin eines weiteren Alters­heims, Sonja Bühler, in Hilter­fingen im Kanton Bern, stößt beim Thema Impfung eben­falls auf wenig Begeis­te­rung. „Die Skepsis ist groß“, so Bühler gegen­über dem genannten Magazin. Viele wollten nicht als „Versuchs­ka­nin­chen“ herhalten.

Auch einem Alters­heim in Gams im Kanton St. Gallen betrage die Quote nur zehn Prozent, wie die Zeitung Tagblatt berich­tete. Hoffen darf hingegen die Heim­lei­tung im Alters­zen­trum Lindenhof in Oftringen AG: Dort betrage die Quote laut dem Schweizer Nach­rich­ten­sender SRF ganze 20 Prozent. Und nachdem die Hoff­nung zuletzt stirbt, heißt es zum Beispiel im Kanton Bern, dass man mit einer Impf­quote beim Pfle­ge­per­sonal „von über 30 Prozent rechne“.

Den Pfle­ge­be­dürf­tigen darf man zur Beru­hi­gung mitteilen, dass so weit bekannt, bis jetzt in Europa noch keine einzige Pfle­ge­kraft von der „Pandemie“ dahin­ge­rafft wurde. Bloß eine Kran­ken­schwester in Portugal musste das Zeit­liche segnen. Das aller­dings nach einer Corona-Impfung, die der zuvor völlig gesunden 41-Jährigen verpasst wurde, wie UNSER MITTELEUROPA gestern berichtete.