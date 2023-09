Von Main­stream­m­e­dien konse­qeunet zensiert wurden folgende Anti-Trans­gender-Demos in Kanada:

„Hände weg von unseren Kindern!“

- so lautete die Devise von Vancouver bis Ottawa. Massen­pro­teste forderten ein Ende des Gender-Dumpings in Schulen, auch Trudeau meldete sch zu Wort.

„Hände weg von unseren Kindern!“, „Stoppt die Gehirn­wä­sche!“, „Raus aus der Schule!“

- solche Schilder und kana­di­schen Flaggen waren auf den Straßen Kanadas zu sehen.

Scenes from Ottawa right now where thou­sands of parents and kids are protesting explicit sexual content in schools and radical gender ideology.

These protests are abso­lutely massive and across the entire country. #1MillionMarch4Children pic.twitter.com/KIR9wOSe2S

— Cosmin Dzsurdzsa 🇷🇴 (@cosminDZS) September 20, 2023