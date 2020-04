Was folgt der atlan­ti­schen Völker­knecht­schaft?

Serie in fünf Teilen von Fried­rich P. Ost

Teil 5 – Vom Anfang der Geschichte

Die andere Welt­ord­nung – Perspek­tiven und Alter­na­tiven

Der histo­ri­sche Rück­blick gestattet auf die eingangs gestellt Frage: „Was folgt der atlan­ti­schen Völker­knecht­schaft?“, eine Antwort zu geben, die lautet: „Eine multi­po­lare Welt­ord­nung!“ Dies eröffnet neue Perspek­tiven und Alter­na­tiven:

Die USA wird ihre Rolle als Welt­po­lizei im Auftrag der Globa­listen aufzu­geben haben. Eine gedeih­liche Zusam­men­ar­beit der USA mit dem alten Konti­nent wird künftig nur noch auf glei­cher Augen­höhe erfolgen. Das heißt: Nur der voll­ständig erfolgte Rückzug der USA auf ihren nord­ame­ri­ka­ni­schen Konti­nent wird eine konstruk­tive Verstän­di­gung ermög­li­chen.

Der Brexit hat gezeigt, dass jeder EU-Staat sein Geschick selbst in die Hand nehmen muss: 100 Jahre Sozia­li­sie­rung unter atlan­ti­scher Protek­to­rats­ver­wah­rung hat jedoch der zivi­li­sa­to­ri­schen Entwick­lung des Konti­nents schweren Schaden zuge­fügt, tiefe Spuren des kollek­tiven Nieder­gangs sowie Zerrüt­tung in vielen Köpfen seiner Völker hinter­lassen.

Europa ist seit den histo­ri­schen Anfängen nicht nur über seine Geografie, sondern durch die Exis­tenz auto­chthoner Bevöl­ke­rungs­gruppen poli­tisch dezen­tral defi­niert. Das Nicht-Wahr­haben-Wollen jener einfa­chen Tatsache führte zum Brexit und wird weitere Auflö­sungs­er­schei­nungen der EU auch künftig nach sich ziehen.

Unter­schied­liche Erfah­rungen mit der EWG (1957 – 1992; gute), der EG (1992 – 2007; schlechte) und der EU (seit 2007; kata­stro­phale) lassen Rufe nach dras­ti­schen Reform­schritten immer lauter erschallen: Die EUMED -, Visegràd –, Craiova Gruppe, die Hansea­ti­sche Liga, die Nordi­schen-Balti­schen Acht (NB8), die Drei-Meere-Initia­tive sowie der Vertrag von Aachen bieten Instru­men­ta­rien, die erlauben eine Kehrt­wende einzu­leiten und die einzelnen Staaten dies selbst wünschten:

Der Vertrag von Aachen (22.1.2019): Die deutsch-fran­zö­si­sche Allianz



Die notwen­digen großen, doch bisher meist aufge­stauten Reform­vor­haben der beiden zentralen Staaten werden sich in einer deutsch-fran­zö­si­schen Zwei­er­al­lianz ungleich leichter, zügiger und effi­zi­enter reali­sieren lassen: Das stra­te­gisch starke Frank­reich wird sich mit dem wirt­schaft­lich starken Deutsch­land ideal ergänzen, nachdem Frank­reich alleine wirt­schaft­lich und Deutsch­land alleine poli­tisch zu schwach aufge­stellt sind.

Vaclav Klaus kriti­sierte, dass der Vertrag von Aachen „einem Geheim­ver­trag über den fakti­schen Zusam­men­schluss Frank­reichs und Deutsch­lands“ gleiche. Doch ande­rer­seits bietet gerade jener Allein­gang von Aachen allen übrigen Staaten der Noch-EU die einzig­ar­tige, histo­ri­sche Möglich­keit sich ein für alle Mal aus dem Würge­griff der deutsch-fran­zö­si­schen Befind­lich­keit zu befreien. Noch hält die EU sie als Zuschauer gefangen: Noch werden wegen der leidigen deut­schen Frage als Ausrede, alle anderen Staaten mit in Geißel­haft gehalten und von den globalen Kräften para­si­tiert. Die klei­neren Staaten jeder für sich bleiben gegen­über Frank­reich und Deutsch­land poli­tisch und wirt­schaft­lich zu schwach, um mit den beiden Kern­staaten auf Augen­höhe zu inter­agieren. Diese Schräg­lage unter euro­päi­schen Staaten beweist, dass die Zerschla­gung der Habs­burger-Doppel­mon­ar­chie durch die atlan­ti­schen Mächte durch die Verträge von St. Germain (1919) und Trianon (1920) nicht nur das dama­lige Öster­reich und dama­lige Ungarn vernichtet hatte, sondern als Neben­ef­fekt die Desta­bi­li­sie­rung und Margi­na­li­sie­rung von ganz Europa über die folgenden 100 Jahre erst möglich machte.

Zur Wieder­her­stel­lung des euro­päi­schen Gleich­ge­wichts im Lichte des Aachener Vertrages bietet sich an, um Deutsch­land-Frank­reich einen Ring von insge­samt vier Alli­anzen zu legen: Gemeinsam mit Russ­land als Schutz­macht hätte jener Verbund dafür zu sorgen, dass sich die Grenzen des Westens nicht einmal mehr unge­fragt in Rich­tung Osten verschieben. Frank­reich-Deutsch­land bleibt es anheim­ge­stellt, über ihre Souve­rä­nität selbst zu entscheiden. Es beinhaltet auch die Option frei­willig weiterhin unter US-Protek­to­rats­ver­wah­rung zu bleiben.

Die Quadrupel-Allianz (QA) kann zu ihrer Bildung auf vorhan­dene Struk­turen zurück­greifen:

1. Das Alli­anz­schar­nier Mitte: Die Drei-Meere-Initia­tive & Visegràd Gruppe

Diese Grup­pie­rungen könnten zur Bildung einer Mittel­eu­ropa-Konfö­de­ra­tion als Grund­la­ge­dienen, welche die teil­neh­menden Staaten gleich­be­rech­tigt neben­ein­ander bestehen lässt:

Die Drei-Meere-Initia­tive wurde am 25. August 2016 auf Betreiben Polens und Kroa­tiens gegründet, doch verfügt noch über keine formelle oder insti­tu­tio­nelle Struktur. Ihre Mitglieder heute sind: Bulga­rien, Estland, Kroa­tien, Lett­land, Litauen, Öster­reich, Polen, Rumä­nien, Slowakei, Slowe­nien, Tsche­chien und Ungarn.

Die Visegràd Gruppe bestehend aus den vier Staaten Tsche­chien, Ungarn, Polen und Slowakei, welche im Jahr 1991 gegründet wurde, trug als Vorläu­fer­or­ga­ni­sa­tion mit ihrer Politik gegen das Vakuum in Mittel­eu­ropa zur Stabi­li­sie­rung der Lage maßgeb­lich bei. Die über­fäl­lige Zusam­men­ar­beit einer Mittel­eu­ropa-Konfö­de­ra­tion mit den Staaten anderer Konti­nente würde in Anbe­tracht der künst­lich erzwun­genen West­las­tig­keit

Europas wieder für den drin­gend benö­tigten Ausgleich zwischen West und Ost bzw. Nord und Süd sorgen. Sie würde dazu beitragen, die kata­stro­phalen Verwer­fungen in Folge der Nach­kriegs­re­ge­lungen von Paris, nach bald hundert Jahren zu über­winden.



Die 12 Länder der Drei-Meere-Initia­tive (dunkel­blau) seit

2016 als stra­te­gi­sche Richt­linie für eine Mittel­eu­ropa-Konfö­de­ra­tion

Vorläufer der Drei-Meeres-Initia­tive waren verschie­dene Vari­anten des Inter­ma­rium Projekts des polni­sches Staats­chefs Jòzef Pilsudski und seines Protègès Josef Beck für ein Drittes Europa aus der Zwischen­kriegs­zeit. Beide versuchten das Macht­va­kuum, welches durch die Zerschla­gung der Öster­reich-Unga­ri­schen Monar­chie plus anderen kurz­sich­tigen Nach­kriegs­re­ge­lungen entstanden waren, aufzu­fangen. Man plante verschie­dene mehr oder weniger große Alli­anzen unter Einbe­zie­hung zahl­rei­cher nach dem 1. Welt­krieg zwischen der Balti­schen See und dem Schwarzen Meer erst­mals neu entstan­dener Staaten – ein Gebiet, welches seither geogra­phisch unter dem Sammel­be­griff Zwische­n­eu­ropa bekannt geworden ist. Doch der 2. Welt­krieg war schneller und kam jenen Vorhaben zuvor. Zuletzt sollten noch die Yugo­sla­wien-Kriege (1991 – 2001) folgen: Als Folge wurde der Kosovo für das größte US Mili­tär­lager des Balkans geschaffen: Camp Bonds­teel auf 3,86 km². Oberste und erste Aufgabe besagter Mittel­eu­ropa Konfö­de­ra­tion muss es sein, dem west­li­chen Kriegs­treiben und US-Besat­zungs­re­gime auf euro­päi­schen Boden endgültig das Ende zu setzen. Die enge stra­te­gi­sche Zusam­men­ar­beit mit Russ­land auf poli­ti­schem und wirt­schaft­li­chem Gebiet hat oberste Prio­rität zu erhalten und im Mittel­punkt der Neuen Politik zu stehen.

Das Alli­anz­schar­nier Nord-West: Die Hansea­ti­schen Liga

Die Liga wurde auf Betreiben der Nieder­lande in Anleh­nung an den histo­ri­schen Städ­te­bund der Hanse (1356 – 1669), der den freien Handel in Nord- und Ostsee sicher­stellte, im Februar 2018 von den Finanz­mi­nis­tern der Länder Däne­mark, Estland, Finn­land, Irland, Lett­land, Litauen, den Nieder­landen und Schweden neu gegründet. Unab­hängig von der Hansea­ti­schen Liga wurde schon im Jahr 1980 die Hanse in Zwolle, NL als Städ­te­bund von rund 195 Städten neu akti­viert, welche sich über insge­samt 16 Staaten bis nach Russ­land erstreckt. Durch eine derar­tige Kultur­ge­mein­schaft soll die Tradi­tion der Hanse des Mittel­al­ters und der Renais­sance, die nie offi­ziell aufge­löst worden war, wieder zu neuem Leben erweckt werden.



Mitglieder der Neuen Hansea­ti­schen Liga

Hinter­grund der Initia­tive bildet der Versuch der Nieder­lande den Brexit zu kompensieren,um auch ohne Briten den napo­leo­ni­schen Reflexen der deutsch-fran­zö­si­schen Allianz stand­halten zu können. Die Nieder­lande möchte sicher­stellen, dass die EU vorrangig wirt­schaft­liche Ziele verfolgt und von ihren zentra­lis­ti­schen bzw. poli­tisch hoch­fah­renden Poli­tik­träumen globaler Natur wieder Abstand nimmt. Damit traf die Nieder­lande den wunden Punkt der EU-Zentra­listen und musste sich dafür Schmä­hungen, wie „Nieder­länder der sieben Zwerge“ oder „Gang der Acht“ aussetzen. Umso wich­ti­ger­bleibt es, neben der Liga zusätz­liche Alli­anzen gegen zentra­lis­ti­sche Tendenzen der EU und die Eine-Welt-Lobby­isten des Aachener Tandems flan­kie­rend aufzu­stellen.

Das Alli­anz­schar­nier Nord: Die Nordisch-Balti­schen Sechs/Acht – NB8



Die NB8 Staa­ten­gruppe des Nordens

Die Nordisch-Balti­schen Acht – kurz NB8 genannt – betreiben die Koor­di­nie­rung wich­ti­ger­Po­li­tik­felder unter den fünf skan­di­na­vi­schen und drei balti­schen Staaten Däne­mark, Estland, Finn­land, Island, Litauen, Lett­land, Norwegen und Schweden. Das formale Abkommen zur Koope­ra­tion besteht seit dem Jahr 1992. Die NB8 Staaten umfassen rund 33 Millionen Einwohner mit einem Brut­to­so­zi­al­pro­dukt von ca. USD 2,000 Milli­arden. Das von den NB8 veran­stal­tete jähr­liche Zukunfts­forum des Nordens (Nort­hern Future Forum) betei­ligte auch die briti­sche Seite und weist auf inter­es­sante Möglich­keiten hin, die sich für die Zeit nach dem Brexit in Bezug auf GB künftig wieder anbieten könnten.

Die Gruppe orga­ni­siert regel­mä­ßige Treffen auf höchster poli­ti­scher Ebene und reprä­sen­tiert das gelun­gene Beispiel einer multi­na­tio­nalen Platt­form zur Abstim­mung von Poli­tik­fel­dern zwischen EU-Mitglie­dern (=NB6) und Nicht-EU-Staaten, wie hier Island und Norwegen.

In diesem Sinne kommt es seit 2013 zwischen den Außen­mi­nis­tern der NB8 und Visegràd Gruppe zu regel­mä­ßigen Treffen und Bera­tungen bezüg­lich Themen mit dem Ziel zu einer gemein­samen Außen­po­litik.

Das Alli­anz­schar­nier Süd: Die EUMED Mittel­meer – & Craiova Gruppe (C4)

Die EUMED Mittel­meer Gruppe, welche Ende 2013 auf Initia­tive der Außen­mi­nister vonS­pa­nien und Zypern gegründet wurde, umfasst insge­samt sieben Staaten: Frank­reich, Grie­chen­land, Italien, Malta, Portugal, Spanien und Zypern.



Die Mitglied­staaten der EUMED Gruppe

Die Kriege in Syrien und Libyen machten hoch­flie­gende Pläne der EU für den Süden nach Grün­dung der Union für das Mittel­meer (seit 13.7.2008) zunichte: Groß­bri­tan­nien und Frank­reich eröff­neten 2014 den Krieg gegen Libyen, der das reiche Land seither in stete Stell­ver­tre­ter­kriege und das totale Chaos gepaart mit der Flücht­lings­krise versinken ließ.

Die vier Mitglieds­staaten der Craiova Gruppe

Die EUMED Gruppe ohne Frank­reich, aber im Schul­ter­schluss mit der Craiova Gruppe (C4) könnte sich anbieten, für die über­fäl­ligen Stabi­li­sie­rungs­maß­nahmen im Hinblick auf die Anrai­ner­staaten des Mittel­meers zu sorgen. Eine dazu erfolg­reiche Politik würde die enge Einbe­zie­hung der Türkei, Syriens, Ägyp­tens und der Maghreb-Staaten inklu­sive der benö­tigten Schutz­mächte – wie z.B. von Russ­land – voraus­setzen.

Nach erfolgtem Brexit gilt es im letzten Schritt den Verwal­tungs­mo­loch EU mit seinen mehr als 40.000 Mitar­bei­tern an Haupt und Glie­dern einer Gene­ral­sa­nie­rung zu unter­ziehen: Seine Rück­ab­wick­lung könnte zu einer komplette Neuaus­rich­tung der vorma­ligen EU, z.B. in eine Koor­di­nie­rungs­stelle für euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit (CEC) in Form eines Dienst­lei­ters führen: Eine solche Neukon­struk­tion bliebe ausschließ­lich den besagten Staa­ten­gruppen unter­stellt, ausge­stattet mit dem Mandat dem Souverän (=Staa­ten­gruppen) auf Bedarf bzw. Anfrage zu dienen. Kosten und Perso­nal­stand dürften sich nur noch auf 20% der vorma­ligen Höhe belaufen und wäre von den betrof­fenen Staa­ten­gruppen aufga­ben­be­zogen abzu­gelten: Quer­sub­ven­tio­nie­rungen bzw. Umver­tei­lungen sind zu verbieten. Im CEC wären keine Einzel­staaten mehr vertreten, sondern ausschließ­lich nur noch die Alli­anzen. Lobby­gruppen blieben ausge­schlossen bzw. würden gesetz­lich unter­sagt. Poli­ti­sche Vorar­beiten würden grund­sätz­lich nur in den Einzel­staaten bzw. inner­halb der jewei­ligen Allianz erfolgen. Opt-out Posi­tionen einzelner Alli­anzen in Einzel­fragen, die alle betreffen, charak­te­ri­sieren das System.

Die betrof­fenen euro­päi­schen Staaten werden nach der Entlas­sung aus ihrer west­li­chen Protek­to­rats­ver­wah­rung nach über 100 Jahren jeder für sich selbst zu beweisen haben, ob sie noch hand­lungs­fähig und willens sind ihrem kollek­tiven Nieder­gang entge­gen­zu­wirken. Das hat jeder Staat für sich zu entscheiden. Reali­täts­ver­wei­ge­rung und Rück­wärts­schau, die bisher domi­nieren, werden nicht mehr reichen, um den großen Heraus­for­de­rungen künftig gerecht zu werden. Für Europa wird die Alter­na­tive nur heißen: Fort­schritt oder kollek­tiver Unter­gang.

Das neue Jahr­tau­send wird auch das Zeit­alter der Seemächte ablösen: Die Epoche der Seemächte(1500 – 2000) hat die letzten fünf­hun­dert Jahr geprägt, doch gehört mitt­ler­weile der Vergan­gen­heit an. Die Super­mächte des neuen Jahr­tau­sends, wie Russ­land, China, Indien oder Anglo-Amerika werden nicht nur See‑, Land- oder Luft­mächte wie in der Vergan­gen­heit sein, sondern globale Super­mächte, die über Land‑, See‑, Luft- und künftig zwin­gend auch über Welt­raum­macht verfügen. Die noch in der EU gefan­genen Staaten müssen künftig selbst entscheiden, ob sie dazu gehören wollen oder es vorziehen, von der Welt­bühne abzu­treten.

Als Francis Fuku­yama nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­union vom „Ende der Geschichte“ kündete, war er geblendet von der Hybris des anglo-ameri­ka­ni­schen Estab­lish­ments im schul­den­fi­nan­zierten Glanz letzter Tage. Die Profes­soren und Stra­tegen des Westens glaubten tatsäch­lich ihr Eine-Welt-Hirn­ge­spinst – Stich­wort: USA the only super­power – als Neue Welt­ord­nung 2.0 welt­weit unbe­grenzt und falls nötig mit mili­tä­ri­scher Gewalt durch­setzen zu können. Ihre Visionen erin­nern an Hallu­zi­na­tionen und Euphorie, wie sie Nahtod­erfah­rungen begleiten, doch nur kurz vor dem Exitus.

Die dirty little criminal wars nach der Jahr­tau­send­wende – wie in Afgha­ni­stan, im Irak oder Libyen – sorgten für ein letztes Erwa­chen. Sie zeigten auf, dass nicht das Ende der Geschichte, sondern ledig­lich das Ende des Zeit­al­ters der little splendid wars über die soge­nannte west­liche Werte­ge­mein­schaft und ihre Gesell­schaft der Kriegs­treiber herein­ge­bro­chen war.

Geopo­li­tiker des Westens werden noch schmerz­haft erfahren, dass die neue multi­po­lare Welt­ord­nung des 21. Jahr­hun­derts den Gesetzen der Real­po­litik wird folgen, doch die Tage des atlan­ti­schen Exzep­tio­na­lismus – mit oder ohne Mani­fest Destiny – gewogen, für zu leicht befunden und bereits gezählt sind: Das neue Jahr­tau­send hat schon vor 20 Jahren begonnen!

Zum Autor: Fried­rich P. Ost ist diplo­mierter Wirt­schafts­ex­perte und beschäf­tigt sich mit Fragen der Politik und Zeit­ge­schichte. Er ist Autor zahl­rei­cher Publi­ka­tionen und Analysen über globale Entwick­lungen, Hinter­gründe sowie poli­ti­sche Trends.