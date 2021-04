4.000 Inten­siv­betten weniger als vor einem Jahr – trotz tödlichster Pandemie aller Zeiten?

Inner­halb eines Jahres, zwischen April 2020 und März 2021, hat sich die Zahl der verfüg­baren Inten­siv­betten in Deutsch­land um über 4.000 Betten redu­ziert – ausweis­lich der ganz offi­ziell von der deut­schen Inter­dis­zi­pli­nären Verei­ni­gung für Intensiv-und Notfall­me­dizin (DIVI) mitge­teilten Zahlen. Wie ist so etwas möglich, wo bleibt darüber der Aufschrei – jetzt, wo man uns nach inzwi­schen fast einem halben Jahr Lock­down erneut mit knappen Inten­siv­ka­pa­zi­täten droht? Und was ist mit den Milli­arden geschehen, die Bundes­ge­sund­heits­mi­nister Spahn während der Corona-Krise an die Kliniken über­wiesen hat?

Trotz Krise immer weniger Kapazitäten

Aber jetzt, ein Jahr später, da uns nun nach der „ersten“ und „zweiten Welle“ bereits zum dritten Mal – diesmal dann unter Verweis auf tödliche „Super-Mutanten“ – mit Klinik­zu­sam­men­brü­chen und infer­na­li­schen Engpässen gedroht wird, hat sich – O Wunder – die inten­siv­me­di­zi­ni­sche Situa­tion nicht etwa verbes­sert. Im Gegen­teil: Sie hat sich dras­tisch verschlech­tert. Nicht nur sind die geför­derten neuen ITS-Plätze offenbar nie geschaffen worden, sondern die Zahl der verfüg­baren High-Care-Betten ist myste­riö­ser­weise gesunken. Per Datum vorges­tern, 30. März 2021, erfasste DIVI laut Statis­ti­schem Bundesamt bundes­weit 22.440 belegte Inten­siv­betten – bei 4.393 noch verfüg­baren Inten­siv­betten. Niemanden in der Politik – weder in den Regie­rungs­frak­tionen noch seitens ihrer Service-Oppo­si­tion – scheint dies zu inter­es­sieren, kein regie­rungs­er­ge­bener Jour­na­list geht dieser Unge­heu­er­lich­keit auf den Grund.

Kein Kollaps trotz Panikmache

Denn jene bevor­ste­hende Apoka­lypse, die uns die Inten­siv­me­di­ziner und andere in ökono­mi­schem Eigen­in­ter­esse handelnden Klinik­funk­tio­näre, die Lauter­bachs und Dros­tens sowie die Vertreter von Merkels Corona-Junta da ankün­digen, ist durch die Fakten­lage schlicht nicht belegt. Von Kollaps kann bei nüch­terner Betrach­tung über­haupt keine Rede sein kann. Diese dritte Welle mit ihren so hoch­an­ste­ckenden, diesmal angeb­lich ganz beson­ders tödli­chen Mutanten mani­fes­tiert sich aktuell in einem Anteil an Verstor­benen, der gegen Null tendiert, sowie einer Hospi­ta­li­sie­rungs­quote der Infi­zierten im Bereich von 5 Prozent (zum Vergleich: in der ersten Welle lag diese noch bei über 20 Prozent), wie ein Blick auf die aktu­ellen Covid-19-Lage­be­richte des RKI zeigt.

