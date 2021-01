40 Millionen Euro für 500 Notbetten in den Sand gesetzt

In Erwar­tung der groß ange­kün­digten Pandemie hat man in Berlin eine Notfall­klinik für allfäl­lige an Corona erkrankten Personen errichtet. In nur vier Wochen wurde im April auf dem Messe­ge­lände das soge­nannte „Coro­na­zen­trum Jaffé­straße“ hoch­ge­zogen. Kosten­punkt: 40 Millionen Euro für 500 Betten – das macht 80.000 Euro pro Bett – kein schlechter Preis für eine Behelfs­klinik, die ja nicht als Dauer­lö­sung konzi­piert und im Schnell­ver­fahren errichtet wurde.

Schön­heits­fehler und gleich­zeitig gute Nach­richt: Betten bleiben leer

Hätte man auf die „Verschwö­rungs­theo­re­tiker“ und „Covidioten“ damals gehört, die prophe­zeiten, dass die vergangen Influ­enza-Epide­mien es locker mit der Corona-Pandemie in Punkto Anzahl der Kranken aufnehmen können, hätte man dem Steu­er­zahler den ganzen Zauber ersparet. So wurden unnö­ti­ger­weise 40 Mio. Euro in den Sand gesetzt und man wartet man weiter auf die vielen Corona-Kranken. Allein sie kommen nicht – und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.