Kriegs-Lobbying vor EU-Beitritts-Bericht

Die Ukraine habe auf ihrem Weg zum Beitritt zur EU hervor­ra­gende Fort­schritte gemacht – teilte die Präsi­dentin der EU-Kommis­sion am Samstag in Kiew mit. Und zwar nur wenige Tage vor der Veröf­fent­li­chung eines wich­tigen EU-Berichts über den Beitritts­an­trag der Ukraine.

Leider musste Ursula von der Leyen für dieses Demo­cracy-Washing das Thema Minder­hei­ten­rechte in der Ukraine beim groß­zügig ignorieren.

Selen­skyj lobt sein Regime selbst

Auf einer gemein­samen Pres­se­kon­fe­renz mit dem ukrai­ni­schen Präsi­denten Wolo­dymyr Selen­skyj sagte von der Leyen: Die Ukraine habe trotz des Krieges mit Russ­land wich­tige Meilen­steine erreicht, darunter Justizreformen.

„Ich weiß, dass Sie noch ausste­hende Reformen durch­führen. Wenn dies geschieht – und ich bin zuver­sicht­lich –, kann die Ukraine ihr ehrgei­ziges Ziel errei­chen, in die nächste Phase des Beitritts­pro­zesses einzu­treten.“

Selen­skyj betonte das Enga­ge­ment der Ukraine, Reformen voran­zu­treiben, einschließ­lich der Inten­si­vie­rung der Antikorruptions-Maßnahmen.

Erwartet wird nun: Dass der am Mitt­woch veröf­fent­lichte EU-Bewer­tungs­be­richt die Fort­schritte der Ukraine bei der Erfül­lung der wirt­schaft­li­cher, recht­li­cher und anderer Krite­rien positiv bewerten wird.

Die Ukraine hatte kurz nach Beginn der russi­schen Inva­sion im Februar 2022 einen Beitritts­an­trag gestellt.

Wolo­dymyr Selen­skyj versprach, auf Reformen zu drängen. Er hob den Kampf gegen die Korrup­tion, die Verbes­se­rung der Trans­pa­renz und die Verrin­ge­rung des Einflusses von Olig­ar­chen auf die Wirt­schaft hervor. Die 27 EU-Mitglied­staaten wollen auf dem Dezember-Gipfel entscheiden, ob mit Kiew Beitritts­ver­hand­lungen aufge­nommen werden. Aller­dings bedarf der Beschluss einer Einstimmigkeit.#

Die EU hat der Ukraine bisher 83 Milli­arden Euro zur Verfü­gung gestellt und wolle Kiew bis Ende des Jahres weitere 3 Milli­arden Euro bereit stellen – wie von der Leyen sagte. Es würde auch daran gear­beitet werden, den Wieder­aufbau der Ukraine mit Gewinnen aus einge­fro­renen russi­schen Staats­konten zu unter­stützen. Außerdem bereite sich die EU auch darauf vor, neue Sank­tionen gegen Russ­land und Nicht-EU-Staaten zu verhängen, die Moskau bei der Umge­hung der Sank­tionen umgehen. Dazu sollen weitere Export- und Import­ver­bote sowie ein verschärfter Ölpreis­de­ckel gehören – so Besagte weiter.

Selen­skyj hingegen befürch­tete, dass der israe­li­sche Gaza-Krieg die inter­na­tio­nale Aufmerk­sam­keit vom Ukraine-Konflikt abziehen könnte, wie Russ­land hoffe. Dennoch sei er zuver­sicht­lich, dass die Ukraine diese Heraus­for­de­rung bewäl­tigen könne. Sein Land hätte bereits sehr schwie­rige Situa­tionen erlebt, als die Ukraine nicht im Mittel­punkt der inter­na­tio­nalen Aufmerk­sam­keit stand.

Kriegs­trei­berv­Zel­ensky und von der Leyen geben nicht auf

Noch jeden­falls sei der Krieg sei nicht zu Ende:

„Nun ist viel Zeit vergangen und die Menschen sind müde. Dies ist jedoch noch keine matte Situa­tion.“

- so Selenskyj.

Zwar räumte er ein: Dass es Kriegs-Schwie­rig­keiten im Krieg gebe, der nun schon 21 Monate andauert, und dass Kiew bei seiner Gegen­of­fen­sive größere Erfolge erzielen müsse. Aller­dings hätten die ukrai­ni­schen Soldaten keine andere Wahl, als weiter zu kämpfen, gleich­zeitig um zusätz­liche Unter­stüt­zung der west­li­chen Verbün­deten bitten, vor allem im Bereich der Luftverteidigung.

Dear Presi­dent @ZelenskyyUA, we are impressed by the reforms Ukraine has made in the midst of a war.

I am confi­dent that you can complete the outstan­ding reforms very soon.

If this happens, Ukraine can reach its ambi­tious goal. pic.twitter.com/ydD97QAZAf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 4, 2023